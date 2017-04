Győr magabiztosságot is adott az országnak

Orbán Viktor Győrben a Modern városok program keretében a kormány és Győr városa közötti együttműködési megállapodást írt alá Borkai Zsolttal.

2017. április 28. 13:14

Győr sokat tett hozzá Magyarország gazdasági erejéhez, nemcsak adóforintokat, hanem magabiztosságot is - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Modern városok program győri állomásán tartott sajtótájékoztatón, miután együttműködési megállapodást írt alá Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármesterrel.

Orbán Viktor a 22. megállapodást írta alá pénteken. Mint mondta, hiszi azt, hogy nem Budapesten kell megmondani merre fejlődjön Győr.

Új mentőállomás, hangversenyterem épül és lesz új híd

A megállapodás keretében új hangversenyterem, konferenciaterem épül majd a városban. Valamint 3 milliárd forintból új mentőállomást építenek Győrben, amely kapcsolódni fog a kórházhoz.

Pannonhalma és Győr között 4 milliárd forintból kerékpárutat is építenek, továbbá sporthotel és új városi szabadidőközpont is épül a városban. Orbán Viktor ígéretet tett arra is, hogy lesz új hídja a győrieknek, erre 7 milliárd forintos összeg áll rendelkezésre és az építkezés 2019-ben kezdődhet el. Továbbá felújítják majd a Győri Nemzeti Színház épületét is.

Fejlesztik az egyetemet is

A városban egyetemfejlesztési is megvalósul majd. Egy új, digitális részleggel fogják bővíteni az intézményt. ”A mi kormányaink nem egyetemeket szoktak bezárni, hanem egyetemeket szoktak alapítani” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy a győri körgyűrű is meg fog épülni, valamint a 8311-es összekötő utat is fejleszteni fogják, ez 3 milliárd forintból valósul meg és 2018-ban kezdődhet a munka.

Felújítják a győri buszállomást és a vasútállomást is.

A városban vízi élménypark is épülhet, és fejlődni fog a város állatkertje is.

A tervek között szerepel, hogy Győr városát és Dunaszerdahelyt összekötnék egy négysávos úttal. Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar szakasz megépül és tárgyalni fog a kormány a szlovákokkal is, hogy az út azon része is megépülhessen.

Orbán Viktor "bezzegvárosnak" nevezte Győrt, hangsúlyozva, hogy Magyarország sikeres jövőjéhez szükség is van erős vidéki városokra.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A régió munkaerőhiánya

Magas szintű szak- és egyetemi képzésre, a munkaerő megfizetésére és demográfiai programra van szükség a munkaerőhiány kezelésére - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Modern városok program részeként tartott győri sajtótájékoztatón, amelyen a régió munkaerőhiányáról kérdezték őt.

Az ország nagyon közel van a teljes foglalkoztatottsághoz, lassan "az értékes munkaerő éppúgy hiány lesz Nyíregyházán, mint Győrben" - mondta, jelezve: hosszú távon ezért nem tartja jó megoldásnak, hogy például a győri munkaerőhiányt az ország keleti részéből orvosolják.



A népesedési programmal kapcsolatban ígéretet tett arra, hogy a 2018-as választás után - amely "reményeink szerint rendben lesz" - "egyértelmű, súlyos, demográfiára összpontosító gazdaság- és társadalompolitikát kell folytatnunk".



Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) győri polgármesterről, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökéről Orbán Viktor kérdésre azt mondta: örül, hogy együtt dolgozhat vele, amit a jövőben is szeretne folytatni, és ez nemcsak Győrre, hanem az olimpiai mozgalomra is érvényes.



A sportirányítással kapcsolatban a kormányfő megjegyezte: 2010-ben az ő javaslata volt, hogy ne legyen egy állami sportigazgatási rendszer, hanem a MOB legyen a "sportfennhatóság". Ez azonban tévedés, lehetetlen feladat volt, ezért visszatértek ahhoz, hogy lesz "sport-államigazgatás", és ettől függetlenül működik az olimpiai mozgalom - mondta.

“Fontos ponthoz érkeztünk”

Győr város életében fontos ponthoz érkeztünk, mert eljutunk oda, hogy az elkövetkezendő 15-20 év fejlesztéséről beszélhetünk.

„Polgármesterként a győriek álmát tudom közölni, és bejelenthetem, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel aláírtuk a város a 15-20 évre vonatkozó vízióját és fejlődési lehetőségeit” – mondta Borkai Zsolt.

„Elmondtam az álmainkat, vágyainkat és a mai napon olyan megállapodás született, hogy az elkövetkező 20 évben nagyvárossá fejlődhetünk. Biztos vagyok benne, hogy a gazdaság mellett a több lábon állás, a kultúra és a sport is szolgálni fogja, hogy egy élhető várost hozzunk létre” – hangsúlyozta Borkai Zsolt.

A városvezető megköszönte a kormány korábbi és jövőbeni támogatását, egyben példaként említette, hogy az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó - a kormány által 10 milliárd forinttal támogatott - infrastrukturális fejlesztések is mutatják, hogy egy sportesemény egy egész város megújulásához is hozzájárul.

MTI