Ez a kampány főpróbája

Az Európai Bizottság annak ellenére gyakorol nyomást Magyarországra a Soros-egyetem érdekében, hogy az oktatás nemzeti hatáskörbe tartozik – mondta a Magyar Időknek Rétvári Bence, a humántárca parlamenti államtitkára. A KDNP-s politikus felhívta a figyelmet, hogy a CEU nem a megoldást keresi, hanem politikai ügyet ­kreál egy szakmai kérdésből.

2017. április 29. 09:58

Bár az oktatás nemzeti hatáskörbe tartozik, az Európai Bizottság (EB) ennek ellenére kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen – szögezte le kérdésünkre az Emberi ­Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Soros György és az általa ­alapított CEU rektorának brüsszeli tárgyalásait Rétvári Bence az ország lejáratására tett újabb kísérletként értékelte, ­megjegyezve, hogy az EB elnöke, Jean-­Claude Juncker és az amerikai tőzsdespekuláns biztosan jól elbeszélgettek például az adóoptimalizálásról is, amiben mindkettőjüknek nagy tapasztalata van.

Mint fogalmazott, ez nem változtat azon a tényen, hogy a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania. Valamennyi, hazánkban képzéseket folytató külföldi egyetem felkészülési időt kapott, hogy pótolja a hiányosságait. A CEU azonban nem a megoldást keresi, hanem politikai ügyet kreált egy tisztán szakmai kérdésből, és a Soros-hálózat többi tagjához hasonlóan igyekszik nyomást gyakorolni az országra – hangsúlyozta az államtitkár. Magyarország azonban nyitott a tárgyalásokra, és bízik abban, hogy EU-s partnereinkkel ugyanúgy tárgyalásos úton tudjuk rendezni a mostani helyzetet is, mint ahogy az elmúlt hét év minden hasonló esetében sikerült.

Az utóbbi időben az egyetem gyakran hangoztatta az alapítójától való függetlenségét és pártatlanságát. Rétvári azonban rámutatott: az intézmény bejáratánál márványba vésve ­olvashatóak Soros György szavai, portréi ott lógnak az egyetem termei­ben, és legtöbbször a diplomákat is ő adja át, miközben a rektor, Michael Ignatieff öt éven át vezette a kanadai liberális pártot, és most is politikusként viselkedik. – Soros és Ignatieff a neoliberális ideológia képviselői – jelentette ki az államtitkár.

Közölte, világossá kell tenni, hogy ami most az országban történik, az a 2018-as választási kampány főpróbája. A politikus szerint ugyanis a Soroshoz köthető szervezetek most mérik fel, hogy legfőbb céljuk: a kötelező betelepítési kvóták bevezetése érdekében kiket tudnak mozgósítani.

magyaridok.hu