Készen áll a kormány az együttműködésre az EB-vel

Az Európai Néppárt szombati elnökségi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök leszögezte, hogy Magyarország kormánya minden nyitott jogi kérdésben készen áll az együttműködésre az Európai Bizottsággal - tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-t.

2017. április 29. 14:41

Ahogy a múltban, úgy a jövőben is a Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásokat megállapodással kívánja rendezni a kormány - olvasható a közleményben.



Magyarország miniszterelnöke újra egyértelművé tette, hogy a kormány nem kívánja bezárni Soros György Budapesten működő Közép-Európai Egyetemét.



Magyarországon azonban előjogokat egyetlen egyetem sem élvezhet, a magyar jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Tényleges tevékenység nélküli, offshore-postaládaként működő felsőoktatási intézmények létét a magyar jogszabályok a jövőben sem engedik meg - áll a közleményben.



A miniszterelnök világossá tette, hogy a kormány által indított nemzeti konzultáció nem Európa-ellenes, éppen ellenkezőleg, azt a célt szolgálja, hogy közös erővel megreformálják az Európai Uniót, amely jelenleg sok tekintetben rosszul működik, és megújításra szorul.



Orbán Viktor kérte az Európai Néppárt segítségét, hogy a magyar családok számára komoly rezsinövekedéssel járó energiaunió tervezetét az Európai Bizottság vonja vissza.



A bevándorlás kérdésében pedig hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra sem tudja elfogadni az illegális migránsok ellenőrizetlen bevándorlását, és minden körülmények között fenn kívánja tartani az európai és magyar határokat védő kerítést - olvasható Havasi Bertalan tájékoztatásában.

EPP: a magyar kormány eleget kíván tenni az EB által támasztott feltételeknek

Orbán Viktor miniszterelnök leszögezte, hogy kormánya teljes mértékben eleget kíván tenni az Európai Bizottság (EB) által a magyar felsőoktatási törvény módosítása kapcsán támasztott feltételeknek - jelentette ki szombaton Brüsszelben Siegfried Muresan, a Fideszt is a soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) szóvivője.

Ez azt jelenti, hogy a magyar kormánynak egy hónapon belül elő kell állnia egy tervezettel, hogy miként kívánja összhangba hozni a vitatott törvényt a brüsszeli testület elvárásaival - közölte Muresan a konzervatív erőket összefogó pártcsaládhoz tartozó állam-, illetve kormányfők találkozója után.



Hozzátette, a pártvezetés fontosnak tartja, hogy a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) "bármiféle korlátozás nélkül" tovább folytathassa a tevékenységét.



Manfred Weber, az EPP európai parlamenti frakcióvezetője arról számolt be, hogy a tapasztalat azt mutatja, Orbán "mindig kész volt tárgyalni, és a végén mindig eleget tett az uniós szabályoknak".



A német képviselő rámutatott, a magyar kormányt demokratikusan választották meg, Orbán Viktornak Magyarország miniszterelnökeként joga van ahhoz, hogy bemutassa az álláspontját, a végén azonban meg kell felelnie az Európai Bizottság követelményeinek.



Elmondta, a magyar kormányfőt arra kérte az EPP vezetése, hogy tartsa tiszteletben a pártcsalád egyik fő alapelvét, a tudomány szabadságát, illetve kiemelte, hogy az egyetemek bezárása elfogadhatatlan.



Az Európai Néppárt az MTI-hez is eljuttatott közleményében azt írta, hogy a reggeli egyeztetésen a felsőoktatási törvény mellett, a civil szervezetekre vonatkozó szabályok tervezett szigorítása és a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! kampánya is szóba került.



Joseph Daul, a néppárt elnöke közölte: az Orbánnal folytatott "nyílt és őszinte" vita során az EPP elnöksége arra kérte a Fideszt és a magyar hatóságokat, hogy "tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megfeleljenek az Európai Bizottság által támasztott követelményeknek", és a magyar kormányfő "afelől biztosította őket, hogy Magyarország eszerint fog eljárni".



"A néppárt elnöksége világos üzenetet küldött Orbán miniszterelnöknek és a Fidesznek, miszerint nem fogják elfogadni az alapvető szabadságjogok korlátozását vagy a jogállamiság elveinek figyelmen kívül hagyását. Ez az akadémiai szabadságot és az egyetemek autonómiáját is magában foglalja. Az EPP azt akarja, hogy a CEU nyitva maradjon, függesszék fel a határidőket és kezdődjön párbeszéd az Egyesült Államokkal" - olvasható a kommünikében.

Orbán Viktor miniszterelnök érkezik az Európai Unió csúcstalálkozójára Brüsszelben 2017. április 29-én. Mögötte balra Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, jobbra Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs



Mint írták, a néppárt világossá tette azt is, hogy elfogadhatatlan a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! kampányának "durva EU-ellenes retorikája". "Olyan szintet értek el a Fidesz folyamatos Európa-ellenes támadásai, ami megengedhetetlen" - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a kormány nemzeti konzultációja "rendkívül félrevezető".



"A brüsszeli döntéseket közösen hozzák az európai kormányok, köztük a magyar kormány, valamint az Európai Parlament, amelyben a magyar emberek képviselői is jelen vannak" - mutattak rá.



Emellett kiemelték, a pártcsalád úgy véli, hogy "a civil szervezetek szerves részét képezik bármelyik egészséges demokráciának".



Az Európai Bizottság szerdán kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a felsőoktatási törvény vitatott módosítása miatt, amely sokak szerint bezárással fenyegeti a budapesti Közép-európai Egyetemet (CEU).

MTI