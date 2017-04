Támadja és védi is az olasz kormány az ügyészt

Carmelo Zuccaróval szemben az olasz Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (Csm) vizsgálatot indított, és május 3-án hallgatják meg.

2017. április 29. 22:04

Angelino Alfano olasz külügyminiszter maradéktalanul igazat adott szombaton Carmelo Zuccaro szicíliai ügyésznek, akit az olasz belügyminiszter és az igazságügyi miniszter viszont hallgatásra intett azon kijelentései miatt, amelyek szerint bizonyítható, hogy együttműködnek az embercsempészekkel a földközi-tengeri migránsmentésben részt vevő egyes nem kormányzati szervezetek (NGO).

Angelino Alfano, aki decemberig olasz belügyminiszter volt, kijelentette, hogy teljes mellszélességgel kiáll Carmelo Zuccaro mellett, akinek az olasz diplomácia vezetője szerint teljesen igaza van. Alfano hangsúlyozta, a migránsok mentésében résztvevő NGO-król ki kell deríteni, miből tudják ezt az igen költséges munkát fedezni. Pietro Grasso a szenátus elnöke, volt maffiaellenes államügyész szerint Carmelo Zuccarónak tudnia kellene, hogy vizsgálat idején az ügyészek jobb, ha hallgatnak.



Matteo Salvini, az ellenzéki Északi Liga vezetője úgy nyilatkozott, az olasz pénzügyőrségnek "szőnyegellenőrzéssel" kellene átvilágítania az NGO-kat. Hozzátette, hogy a migráció ma már pont ugyanolyan üzlet mint a kábítószer-kereskedelem, csak nem drogot, hanem embereket szállítanak. Giorgia Meloni a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke szerint a migránsokat segítő "jótevők" nem mások mint embercsempészek. A politikus az embercsempészetet segítő NGO-hajók lefoglalását szorgalmazta. A jobbközép Liberális és Populáris Polgári Választás (Ala-Sc) javasolta, hogy az NGO-hajókon olasz rendőrök legyenek.



Zuccarónak, a szicíliai Catania ügyészének korábbi nyilatkozatai szerint bizonyos NGO-k mögött az észak-afrikai embercsempész-szervezetek pénze áll. Hozzátette, tudomása van NGO-k és az embercsempészek közötti kapcsolatokról. Hangsúlyozta, három szicíliai ügyészség is információgyűjtést indított a líbiai és a dél-olaszországi partok között tevékeny NGO-k tevékenységéről és finanszírozásáról, és "egyelőre nincsen elegendő bizonyíték vizsgálat indításához". Megjegyezte, nem lehet általánosítani, de "vannak NGO-k, amelyek nem tartják be a szabályokat".



Carmelo Zuccaróval szemben az olasz Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (Csm) vizsgálatot indított, és május 3-án hallgatják meg. Majd május 9-én az ügyészt az olasz parlament migrációs bizottsága hallgatja meg.



Korábban Andrea Orlando igazságügy-miniszter kijelentette, reméli, hogy a cataniai ügyészség tényekkel is alá fogja támasztani a vádjait, addig azonban az NGO-k tevékenységét nem lehet embercsempészetként megbélyegezni hazug állításokkal. Felszólalt Marco Minniti belügyminiszter is, aki általánosításnak és elhamarkodott ítéletnek nevezte az ügyész szavait.



A két miniszter a római kormánykoalíciót vezető balközép Demokrata Párt (PD) politikusa, miközben Angelino Alfano a jobbközép Néppárti Alternatíva (AP) elnöke.



Luigi Di Maio, az olasz ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) képviselőházi frakcióvezetője is az ügyész mellett állt ki. Szégyennek mondta, hogy az olasz igazságügyi hatóságok az ügyészségeket támadják a migránsmentés körülményeinek tisztázása helyett. Luigi Di Maio azt mondta, tisztázni kell "hány embert mentünk meg valóban, és hányat hajókáztatunk az olasz partok felé".



Sajtóértesülések szerint az ügyész birtokában vélhetően líbiai titkosszolgálati felvételek vannak. Elemzők szerint hasonló felvételekkel az olasz titkosszolgálat is rendelkezik, de az embercsempészekkel való együttműködés igazi bizonyítékának a bűnszervezetek és egyes NGO-k közötti pénzmozgás számítana. Kijelentéseivel az ügyész nyilvánvalóan megzavarta az olasz hatóságok háttérmunkáját, ugyanakkor Carmelo Zuccaro mindig is hangoztatta, hogy bizonyítékai nincsenek, és a jelenségre akarta csak felhívni a figyelmet.



Vizsgálódik az olasz szenátus védelmi bizottsága is, amely kedden hallgatja meg az Orvosok határok nélkül (Msf) olasz szervezetét.

MTI