Erőltetett menet! III.

24 új törvényjavaslat és 2 új határozati javaslat landol a május elsejét követő héten az Országgyűlés napirendjén. Ezer oldalnál is a több a terjedelmük, kalap le előtte ki elolvassa mindet. Éjszakába nyúlóan tartanak az általános viták. Meglepetés lenne, ha az ellenzék és a kormánypártok soraiban ugyanazt nem egészen másként látnák!

2017. május 1. 12:05

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat célja a vagyonarányos közteherviselés elvének érvényesítése mellett a víziközmű társaságok eltérő teherviselő képességének fokozott figyelembevétele. A törvény a víziközmű ágazatban – a hírközlési ágazatra vonatkozó szabályokhoz hasonlóan – összehangolja az adózók vagyoni-jövedelmi egyenlőtlenségeit az adózás általánosságának és egyenlőségének elveivel. (Előterjesztő: Lázár János, - Fidesz, Seszták Miklós, - KDNP. Szövege: PDF.)

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról.

A javaslat indoklása szerint a szabályok megreformálása már régóta időszerű, tekintettel arra, hogy az általános meghatalmazások nyilvántartása jelenleg nem egységes és nem is közhiteles, azok nyilvántartása bíróságonként elkülönül. A közhiteles, elektronikus és az eljáró bíróságok által közvetlen hozzáféréssel elérhető általános meghatalmazások országos nyilvántartásával ugyanakkor hatékonyabban biztosítható az általános meghatalmazáson alapuló képviseleti jog fennállásának és terjedelmének azonnali és hiteles igazolása a bírósági peres és nemperes eljárásokban.

E nyilvántartási rendszer lehetőséget teremt akár több bíróság előtti eljárásra is jogosító általános meghatalmazás nyilvántartásba vételére. Mindez adminisztrációs tehertől mentesíti a bíróságokat, mert nem kell több bíróságon is bejegyeztetni az általános meghatalmazást és lefolytatni az ezzel kapcsolatos nyilvántartási eljárást, ha a fél több bíróság előtti eljárásra kívánja feljogosítani képviselőjét. Adminisztrációs tehertől mentesülnek ugyanakkor az eljárásban részt vevő felek is, mert szükségtelenné válik a fennálló képviseleti jog különböző eljárásokban történő ismétlődő igazolása, ha a fél több bíróság előtt folyamatban lévő különböző eljárásokkal összefüggő képviseletre hatalmazza meg ugyanazt a képviselőjét.

A törvénymódosítás tehát szabályozási koncepciójában célként kitűzött perhatékonyság kiteljesedését szolgálja, egyben a modern kor kihívásaihoz és technológiai lehetőségeihez illeszkedő nyilvántartási rendszer megvalósítását célozza.(Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF) .

A választottbíráskodásról.

A javaslat indoklása szerint a magyarországi választottbíráskodás a gazdasági élet szereplői számára elsősorban akkor jelentheti az állami igazságszolgáltatás, illetve a külföldi választottbíróságok valódi alternatíváját, ha a szabályozási környezet lehetővé teszi, hogy a jogvitát a felek bizalmát élvező, pártatlan és független személyek az állami igazságszolgáltatási szervekhez képest gyorsabban, magas színvonalon eldöntsék. A magyar vállalkozások számára azért is előnyös lehet, ha a külföldi partnereikkel kötött szerződéseikben nagyobb arányban tudják elérni belföldi állandó választottbíróság eljárásának kikötését, mert így a szerződésből eredő jogvitáikat számukra költségkímélőbb módon belföldön bírálják el. A javaslat új alapokra helyezi a magyarországi állandó választottbíráskodás szervezeti kereteit, másrészt pótolja az alkalmazása során felmerült szabályozási hiányokat. (Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF .)

Az ügyvédi tevékenységről.

A javaslat indoklása szerint az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény az alapvető jogelveknek megfelelő, többségében a gyakorlatban is jól használható joganyag, ugyanakkor a hatálybalépése óta eltelt közel két évtizedben lezajlott társadalmi, gazdasági, informatikai és jogszabályi változások, és az ezekből következő gyakori módosítások felvetették annak szükségességét, hogy az ügyvédi tevékenységet gyakorlók működésének rendezése érdekében az új kihívásoknak megfelelő, egységes szemléletű új kódex készüljön.

Száz oldalt jóval meghaladó seregnyi paragrafusa között tallózva többek között az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályozás megújítása kapcsán és annak keretében az igazságszolgáltatás megfelelő minőségéért fennálló felelőssége körében a jogtanácsosoknak kizárólag azon tevékenységét kívánja a jövőben szabályozni, amely az igazságszolgáltatással közvetlenül kapcsolatos, vagyis a jogi képviselet ellátásával és az okiratok ellenjegyzésével függ össze. Az új szabályozás célja, hogy az ügyvédi tevékenységet ellátók vonatkozásában egységes és megfelelő garanciák jussanak érvényre. Rendelkezései között továbbra is főszabályként fennmarad, hogy az ügyfél és az ügyvéd szabadon állapodik meg a megbízás díjában.

Főszabály szerint az eljáró kirendelt védő kijelölése a területi ügyvédi kamara feladata lesz. A korábbi „egyfokozatú” kirendelést felváltó kirendelés-kijelölés duális rendszerben az ügyvédi kamara többletfeladataira tekintettel módosulnak – és a kijelölés tekintetében kiegészülnek – a kirendelésre vonatkozó rendelkezések is, melyek közül a kirendelt védő kijelölésére vonatkozó rendelkezések az új büntetőeljárásról szóló törvényjavaslat hatályba lépéséhez igazodóan lépnek majd hatályba.

A javaslat az ügyvédi együttműködés keretein belül törvényi szinten szabályozza az ügyvédi társulást, valamint létrehozza a bejegyzett irodaközösséget, továbbá meghatározza működésük alapvető szabályait. Újdonságként nevesíti az ügyvédasszisztenst, akinek feladata az ügyvéd, az európai közösségi jogász, illetve az ügyvédi tevékenységet gyakorló szervezetek munkájának segítése.

A javaslat az ügyvédi irodára vonatkozó szabályokat is módosítja. A fegyelmi eljárás szabályai több vonatkozásban is jelentősen megújulnak.

A javaslat új jogintézményként vezeti be a területi kamara elnökének és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének az eljárás egyes szakaszaiban érdemi beavatkozást jelentő pozitív utasítás-adási jogát is, amely a fegyelmi eljárások lefolytatásával kapcsolatos felelősség kérdését hivatott új megközelítésbe helyezni.

Törvényi szintre kerülnek egyes, korábban szabályzatban rendezett, garanciális jellegű rendelkezések is. Olyan strukturális változásokat vezet be, amelyek anélkül orvosolják a felmerült nehézségeket, hogy csorbítanák a jól működő gyakorlatokat. Módosul az országos kamara és a területi kamarák közötti feladatmegosztás. Így kizárólag a Magyar Ügyvédi Kamara hatáskörébe fog tartozni az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben való véleménynyilvánítás, az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok megalkotása, az ügyvédi kamarai nyilvántartás vezetése illetve az ehhez kapcsolódó műszaki-informatikai háttér feltételeinek biztosítása, a képzési helyek akkreditációja továbbá a szakmai képzések és továbbképzések tematikájának összeállítása, a fegyelmi bizottságok pedig nem területi, hanem regionális és országos szinten szerveződnek, és ennek megfelelő illetékességi területtel alakulnak meg a fegyelmi tanácsok is.

A javaslat alapján csökken az állami kontroll mértéke az ügyvédi kamarák működése felett. A törvényességi felügyelet szubszidiárius jellegét átfogóan deklarálva kimondja, hogy az akkor gyakorolható, ha sem bírósági hatáskörbe, sem hatósági felügyeleti hatáskörbe sem tartozik a vizsgált döntés, tevékenység. Több más mellett újraszabályozza a törvényességi felügyelet tárgyát, ezen belül a törvényességi felügyeleti eljárás alól kivett ügyek körét, valamint a törvényességi felügyelet eszközeit is. (Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.)

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról.

A javaslat szerint Magyarország versenyképességének növelése az erre irányuló gazdaságpolitikai intézkedések mellett a jogi szabályozó környezet módosításával is elősegíthető. A felesleges adminisztratív terhek leépítése, az előremutató, a gazdasági igényeket felismerő, és azt kielégítő jogi szabályozás olyan keretet tud biztosítani, mely hozzájárul hazánk versenyképességének növeléséhez.

A javaslat biztosítani kívánja, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaságok tőkeemelése a lehető leggyorsabban átvezethető legyen a cégnyilvántartáson.

A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény módosításával a javaslat megteremti annak lehetőségét, hogy az Európai Unióban honos tőkeegyesítő társaság egyszerűsített, gyorsított eljárással, az áttelepülés céljára alapított magyar társasággal való egyesülés útján székhelyét Magyarországra tegye át. új megoldásként biztosítja az áttelepülés céljából történő cégalapítást, és erre az esetre a határokon átnyúló egyesülési eljáráson belül egy gyorsított, könnyített formát kínál fel.

A javaslat életszerűbbé teszi korlátolt felelősségű társaság és zártkörűen működő részvénytársaság esetén a tőkeemelés bejegyzéséhez szükséges igazolások kérdését, továbbá megteremti a jogszabályi lehetőségét a zálogjogosulti bizományos bejegyzésére a korlátolt felelősségű társaság üzletrészének elzálogosítása esetében.

A javaslat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításával rendezi a jogalkalmazás során felmerülő problémákat és egyértelművé teszi a szabályozást mind a szervezeti kérdések, mind pedig az új, 2017. január 1-jén hatályba lépett ügyelosztási rend alkalmazása tekintetében.

A javaslat a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó átfogó felülvizsgálat keretében rendezi a jogalkalmazás során felmerülő bizonytalanságokat, leépíti a felesleges bürokratikus terheket, és egyértelműbb szabályozással segíti a jogintézmény megfelelő működését.

Cél volt egyrészt egy átlátható, rugalmas szabályozás kialakítása, a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok ésszerű mértékű átláthatóvá tétele, az üzletszerű bizalmi vagyonkezelő vállalkozások törvényes és megbízható működésének biztosítása, az ezt szolgáló nyilvántartás jogszabályi garanciáinak megteremtése. További cél volt az engedélyezést végző és a nyilvántartás vezetését ellátó Magyar Nemzeti Bank szerepének egyértelmű meghatározása.

A módosítás következő fontos eleme a felesleges bürokratikus előírások megszüntetése, az indokolatlan adminisztratív terhek leépítése.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján világossá vált az is, hogy bizonyos, jellemzően magánjogi kérdések esetén a jogi szabályozás nem ad egyértelmű választ, megoldást, mely jogbizonytalanságot okoz. Ennek elkerülése érdekében szükségessé vált a felmerülő szabályozási hiányok pótlása. (Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.)

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat célja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályait pontosítsa és kiegészítse a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló és a nemzetiségi oktatásra vonatkozóan, összhangban az egyenlő bánásmód alkotmányossági követelményével és a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvvel. A javaslat a joggyakorlat megfelelő orientálása és egységesítése érdekében a hatályos jogban is meglévő garanciális rendelkezések részletesebb kibontását, az uniós joggal összhangban álló értelmezésük kifejtését tűzte ki célul. (Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF. )

Bartha Szabó József