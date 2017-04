Az ellenzéki média szervezi a tüntetéseket

Ha a balliberális médiában azt mondják, hogy a Fidesz szembe megy az autópályán mindenkivel, akkor annak mindig az ellenkezőjét kell elhinni – véli Kiszelly Zoltán politológus. Az elemző arról is beszélt, szerinte nagy ellenzéki tüntetést már csak az ellenzéki média tud megszervezni, a Fidesszel szemben álló pártok nem.

2017. április 30. 20:47

Az ellenzéki pártoknak, a fővároson kívül ma már nincs akkora kormányellenes mozgósító ereje, mint a közösségi oldalaknak és az ellenzéki érzelmű médiának. Ennek oka, hogy az ellenzéki pártok támogatottsága tartósan alacsony, és ha nem a társadalmat felkavaró témáról van szó, egy-két ezer embernél több nem megy ki tüntetni – mondta a Vasárnapi újságban Kiszelly Zoltán politológus.

Budapest más

Az elmúlt hat-hét évben három-négy olyan demonstráció volt, amikor több tízezer ember vonult utcára a kormány ellen, de nem az ellenzéki pártok szervezésében. A Soros-egyetem melletti tüntetést is egy hétig reklámozta a média – fogalmazott.

Hozzá kell tenni, hogy amikor nagy budapesti tüntetésről beszél az ellenzék, akkor az azért is van, mert a fővárosban több szavazójuk van, míg egy vidéki városban, például Pécsett csak pár tucatnyi tüntetőt tudnak utcára vinni. Ezzel szemben Budapesten azok is kimennek a kormány ellen tüntetni – így az internetadó vagy a Soros-egyetem kérdésében – akik nem is tudják, miről van szó, vagy nem is érinti őket, de jó érzik magukat, hogy a kormány ellen kiabálhatnak az utcán – mondta Kiszelly Zoltán.

Kiszely szerint nem is akarják kizárni a Fideszt

Zárug Péter Farkas politológus a Kossuth Rádió műsorában arról beszélt, a Fidesz néppárti kizárásának lehetőségéről szóló legutóbbi sajtóhírek, és a témában zajló viták ellenére, valószínű, a szándék sincs meg egy ilyen lépésre. Az Európai Néppártnak ugyanis az a jó, ha a Fidesz képviselő az európai parlamenti frakció tagjai maradnak.

Kiszelly Zoltán szerint sem igaz, hogy a magyar kormányerőt ki akarják zárni a mérsékelt jobboldal európai szintű pártjából. Ezt mi sem mutatja jobban, minthogy a héten, csütörtökön a fideszes Pelczné Gál Ildikó EP-képviselőt elsöprő néppárti többséggel megválasztották az európai számvevőszék megüresedő helyére.

Nem hisz a balliberális médiának

Kiszelly Zoltán szerint nem arról van szó, hogy Magyarország mindenki ellen van, hanem arról, hogy a Néppárton belül vannak viták, a Fidesz pedig ahhoz a csoporthoz tartozik, amely a húsz-harminc évvel ezelőtti Európához hasonlót akar. Ezzel a véleményével a Fidesz a bajor kereszténydemokratákkal áll egy oldalon, tehát jó társaságban van – mondta. A másik csoport – „Merkelék, Junckerék” – másfajta kontinenst akar, globális Európát, Európai Egyesült Államokat – tette hozzá.

Tehát, ha itthon azt mondják, hogy a Fidesz megy szembe az autópályán mindenkivel, akkor mindig az ellenkezőjét kell elhinni annak, amit a balliberális médiában olvasunk – fogalmazott a politológus.

hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság