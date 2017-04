A hülyeség hete

2017. április 30. 21:51

Az egymással szemben álló, vitázó felek máig nem tudták eldönteni pontosan, hogy Brüsszelben ki, kivel mosta fel a padlót, de az már biztosnak látszik, hogy Orbán Viktor szerzett egy jó napot az EP takarítószemélyzetének és szerzett egy nagyon kellemetlen hetet a liberálisoknak, amivel azok egy darabig nem dicsekednek el. Ráadásul Orbánnak hypót sem kellett használnia a művelethez, mert az előre megírt támadásokat A4-es lapról felolvasó, zömében felkészületlen liberális képviselők fejéből kiloccsanó, ecetsavban gazdag káposztalé reggelre felmarta a flasztert.

A vitára Soros Gyuri bácsi is megérkezett a helyszínre, körbesmárolta az őt kitörő örömmel és érdes nyelvekkel fogadó képviselőket, majd ismeretlen okból elvonult tárgyalni Jean-Claude Junckerrel, azt remélve, hogy eközben csicskái elvégzik a piszkos munkát. A csicskák persze dolgoztak keményen, a bevezetőben vázolt, kétes sikerrel. A „vita” hevében több, „magyar” képviselő is Magyarország ellen fordult, közöttük legérdekesebb talán a Soros egyetem ügye és az ellenőrizetlen, migráció mellett is egyértelműen kiálló, egykori MIÉP-es Balczó személye.

Őt már a néhai Csurka István nem csaphatja agyon saját kezűleg, ez nem is volna kívánatos, viszont szégyenteljes szereplése miatt elpártoló radikális szavazóinak biztosan lesz hozzá néhány kéretlen kérdése.

Eközben a hazai, fősodratú liberális sajtó tovább ködösít, manipulál és mélyen hallgat arról, hogy a kormány valósággal dönti a milliárdokat a szociális szférába, az állami infrastruktúrába, útépítésekbe, gazdaságfejlesztésbe, egészségügybe és népjóléti intézkedések garmada rakja rendbe a fejekben a Jobbik hazug, töketlen és törvénytelen plakátkampányának érvénytelen üzeneteit. Mert hát ugye az állam pl. most vásárolt a „lopott” pénzből 169 vadonatúj mentőautót, ám a Jobbik továbbra sem tud, vagy nem akar elszámolni a drága és ostoba kampányra pazarolt pénzekkel.

Milyen egyéb, fontos vonatkozásai vannak a mögöttünk álló, fordulatokban és megdöbbentő eseményekben gazdag hétnek?

Az már lassan a legelvakultabb Orbán-gyűlölőknek is „leesik”, hogy pl. Mészáros Lőrinc nem lophatja el a pénzeket, mert különben nem tudná miből kifizetni alvállalkozóit, nem tudná a fővállalkozásban elvállalt beruházásokat költségkereten belül, határidőre teljesíteni. Ellentétben a szoci időkben gyakorolt modellel, amit a baloldali-liberális korrupció két „fő műve”, a Szeviép és a 4-es metró ügye jellemez.

A liberális sajtó hiábavaló reményeivel és ordas hazugságaival szemben az EPP sem zárta ki a Fideszt, sőt, együttműködő párbeszéd reményében egyértelműen kiállt mellette.

A liberális sajtó csúsztatásaival szemben igenis létezik a Soros-ügy, a kártékony milliárdos (aki most többek között Macedóniát igyekszik poros rommá demokratizálni) oly mértékben igyekszik manipulálni a világpolitikai eseményeket, hogy – republikánus szenátorok közleménye szerint – nem szabad Soros célját támogatni, mert az már súlyosan fenyegeti a békét, tehát az USA nemzeti (!) érdekeivel is keményen szembemegy.

A hét tanulsága tehát az, hogy nem szabad hinni a jobbikos médiumokkal kiegészült baloldali-liberális sajtó rágalmainak és ferdítéseinek, mert – amint a sokszor idézett kedvenc mondásom tartja – ki bogár után mászik, sz..ba megy!

Tóth Tamás

gondola