Belépés a szép hangok világába

A klasszikus amerikai zenei hagyományt követi, ami balladisztikus bluesból, folkból, americanából, lassú rockból gyúr össze érzelmes világot.

2017. május 2. 13:08

Zoe Schwarz Blue Commotion: This Is The Life I Choose

Az énekes-dalszerző, Zoe Schwarz zenei pályafutása elég kacskaringósan vezetett el a jelenlegi pontig. Ugyanis a Middlesex Universityn klasszikus zenét tanult. Jelenleg pedig a jazz és a blues műfajban „utazik”. A Blue Commonion névre hallgató zenei formáció 2012 óta működik. A formáció a közelmúltban készítette el a negyedik stúdió albumát, ami a This Is The Life I Choose címet kapta.

A friss kiadvány bőséges hallgatnivalót kínál a lírai szerzemények kedvelőinek. Ugyanis a repertoárban 11 szám és 2 bónusz dal kapott helyet.

Zoe Schwarz Blue Commotion azt a klasszikus amerikai zenei hagyományt követi, ami balladisztikus bluesból, folkból, americanából, lassú rockból gyúr össze gyönyörűen személyes, érzelmes világot.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek: “My Baby Told Me So”, “I Wanna Get Something Started With You”, “No Money In My Pocket”, “Feeling Good”.

Honlap: www.bluecommotion.com

Zene a Lynyrd Skynyrd szellemiségében

Bobbo Byrnes: Motel Americana

Az amerikai előadó, Bobbo Byrnes párhuzamosan építi a zenekari és a szóló karrierjét. Az előbbit a dél-kaliforniai rockzenekar, a Fallen Stars tagjaként teszi. Az utóbbihoz pedig egy friss, lemezes produkció kapcsolódik. Ugyanis a közelmúltban került a lemezboltokba az előadó új korongja, a Motel Americana . Az amerikai rock és a country műfajok zászlaja alatt született albumon 12 számot találhatunk. Habár a lemez néhány dala „karcosabb” az átlagosnál, összességében mégis azt mondhatjuk, hogy egy „rádióbarát” kiadvány született.

Bobbo Byrnes munkáját a lemez elkészítésében Tracy Byrnes (basszusgitár és ének), Rami Jaffee (B3 orgona), Ben Riddle (háttér vokál) és Brandon Allen (dobok) segítette.

Aki kedveli/ kedvelte, a southern rock egyik legismertebb hajdani képviselőjének számító amerikai együttes, a Lynyrd Skynyrd zenéjét, annak számos kellemes percet tartogat Bobbo Byrnes új szólólemeze is.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek: „To Her Door”, „I May Never Know”, „Solitaire”, „Nothing Needs To Be Said”, „Long Way To Nashville”.

Honlap: www.bobbobyrnes.com



Czékus Mihály