Varga Mihály: a munkából élőknek kínál több előnyt a 2018-as büdzsé

A költségvetés céljai változatlanok jövőre: a teljes foglalkoztatottság, a gazdasági növekedés fenntartása és a biztonság erősítése.

2017. május 2. 18:07

Ezt mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden a Parlamentben, mielőtt Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének átnyújtotta a 2018. évi költségvetési törvény tervezetét.

Megjegyezte, a 2018-as költségvetés azok számára kínál több előnyt, támogatást, akik munkából tartják el magukat és a családjukat; egy kis lépést biztosít előre mindenki számára.

Megjegyezte, a 2018-as költségvetés azok számára kínál több előnyt, támogatást, akik munkából tartják el magukat és a családjukat; egy kis lépést biztosít előre mindenki számára.

A költségvetés céljai változatlanok

A miniszter elmondta azt is, hamarosan beterjeszti a kormány a 2016-os zárszámadást, amely szerint gyorsuló gazdasági növekedés mellett csökkent a GDP 1,8 százalékára az államháztartás hiánya, az államadósság pedig a GDP 74,1 százalékára.

Jövőre csökken a kisvállalati adó

Több adónem is csökken jövőre, a kisvállalati adó 1 százalékponttal 13 százalékra mérséklődik – ismertette Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden a jövő évi költségvetés benyújtásakor.

Nő a kétgyermekesek adókedvezménye, ennek nyomán évi 420 ezer forint marad egy átlagos kétgyermekes családnál – mondta.

A forgalmi adók közül kiemelte a halhús áfájának 5 százalékra csökkentését, valamint az internet és az éttermi szolgáltatások áfájának szintén 5 százalékra mérséklését.

A nyugdíjasok idén először nyugdíjprémiumot kapnak

A nyugdíjasok az idén először nyugdíjprémiumot is kapnak a magasabb infláció miatti nyugdíjkompenzáció mellett – folytatta a nemzetgazdasági miniszter a jövő évi költségvetés sarokpontjainak ismertetését.

Varga Mihály hozzátette, szinte minden terület nagyobb költségvetéssel gazdálkodhat jövőre, oktatásra 81 milliárd forinttal, az egészségügyi területre 102 milliárd forinttal, nyugdíj, családi és szociális kiadásokra 287 milliárd forinttal, a rendvédelemre 83 milliárd forinttal, gazdaságfejlesztésre pedig 205 milliárddal többet biztosít a büdzsé.

A 2018-as pénzforgalmi hiány 1360,65 milliárd forint

A jövő évi költségvetés 18 740,713 milliárd forint bevételi főösszeggel, 20 101,363 milliárd forint kiadási főösszeggel és 1360,65 milliárd forint hiánnyal számol – derül ki az Országgyűlésnek kedden benyújtott dokumentumból. Az uniós módszertan szerinti (ESA) deficit 982,6 milliárd forint, a GDP 2,4 százaléka.

A nominális GDP 40 353 milliárd forint.

A büdzsé három részre tagolódik, a központi alrendszeren belül a hazai, nullszaldós működési költségvetés jövő évi kiadásai és bevételei 15 952,9 milliárd forintot tesznek ki.

A hazai felhalmozási költségvetés bevételi főösszege 873,553 milliárd forint, kiadási főösszege 1730,831 milliárd forint, hiánya pedig 857,278 milliárd forint.

A harmadik elem, az uniós fejlesztési költségvetés bevételi főösszege 1914,270 milliárd, kiadási főösszege 2417,643 milliárd, hiánya pedig 503,372 milliárd forint.

A jövő évi büdzsé 69,5 százalékos államadóssággal tervez

Az államadósság-mutató 2018. december végére tervezett mértéke 69,5 százalék a bruttó hazai termék (GDP) arányában, várható összege 28 043,6 milliárd forint – derül ki az Országgyűlésnek kedden benyújtott költségvetési törvényjavaslatból. A dokumentum szerint a devizaadósság részaránya 13 százalékra csökkenhet jövőre.

Az államadósság tervezett mértéke eleget tesz az alaptörvényben államadósság-mutató csökkenése követelményének, a 2017. év utolsó napján várható 71,4 százalékhoz képest.

Az indoklás szerint az államadósság-kezelési stratégia révén a kormány 2018-ban is meg szeretné őrizni az elmúlt években elért stabil finanszírozási helyzetet, az államadósság GDP-hez viszonyított arányának és a devizaadósság részarányának fokozatos csökkentésével, valamint a lakosság részvételének növelésével az államadósság finanszírozásában.

A hiány és a lejáró adósság finanszírozása döntően forintkibocsátásokkal történik – írták. A központi kormányzat hiányának és a lejáró forintadósságnak a finanszírozását piaci és lakossági forintkötvény-kibocsátások biztosítják a tervek szerint.

A lakossági forint állampapír-állomány 2018 végén várhatóan a központi költségvetés adósságának 24-25 százalékát teszi ki.

A tervezet szerint 2018-ban 1,817 milliárd euró nemzetközi devizakötvény, 273,6 millió euró belföldi devizakötvény, valamint 347,7 millió euró nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitel visszafizetése esedékes. A 2,4385 milliárd euró összegű devizalejárat közel azonos a 2017. évi tervezett devizalejáratokkal, amelynek finanszírozása jelentős részben – továbbra is kedvező belföldi kereslet esetén – a belföldi állampapírpiacon valósulhat meg. Ezenkívül a hazai kisbefektetők körében sikeres, az euróövezet inflációjához kötött kamatozású, prémium euró magyar államkötvény (pemák) értékesítése is hozzájárul a devizalejáratok refinanszírozásához, illetve a forint- és devizapiaci helyzet függvényében nemzetközi devizakötvény kibocsátása is elképzelhető.

A központi költségvetés adósságán belül a devizaadósság részaránya a 2017-ben várható 15,1 százalékról 2018-ban tovább mérséklődik 13,0 százalékra.

Az eredményszemléletű kamatkiadások bruttó összege 2018-ban várhatóan 962,6 milliárd forint, a nettó kamatkiadás 960,2 milliárd forint lesz. Az eredményszemléletű nettó kamatkiadások 2018-ban a GDP 2,4 százalékát érik el – olvasható a törvényjavaslatban.

Kövér László: június 15-én lehet a jövő évi büdzsé zárószavazása

Az Országgyűlés várhatóan június 15-én tartja a jövő évi költségvetés zárószavazását – ismertette Kövér László házelnök, miután átvette a nemzetgazdasági minisztertől a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot.

A törvény általános vitáját május 17-18-19-én tartják, a bizottsági részletes vitaszakasz május 23-án, 24-én és 25-én lesz.

A 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat már az Országgyűlés honlapjára is felkerült.

