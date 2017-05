Parlamenti anzix!

2017. május 4. 13:21

A hagyományokhoz híven a héten is látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntötték” egymást a május elsejei majális után. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt e héten is egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

Tegyünk igazságot!

Dr. TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! Május 1-je nekünk, magyaroknak egy többszörös ünnep, hiszen ez a nap a dolgozó emberek ünnepe, és ezen a napon ünnepeljük az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat is, de ez az ünnep, ez a nap sem múlt el felhőtlenül, hiszen azt láthatjuk, hogy a Fidesz a dolgozó emberek ellensége és az Európai Unió ellensége! Egy volt Soros-ösztöndíjas, akinek a keresztneve Viktor, a munkavállalói jogokat szűkítette, kiszolgáltatottságba, létbizonytalanságba taszította a dolgozó embereket, miközben minden módon kiszolgálta és kiszolgálja ma is a Magyarországon működő multikat! Mi pontosan tudjuk, hogy nem azt kell nézni, amit Viktor mond, hanem azt, amit tesz, márpedig a Fidesz mindig is a multik és a gazdagok oldalán állt, őket képviselte!

- Képviselőtársaim! Ma már egyértelműen látszik, hogy Magyarországon igazságtalanság van, amit a Fidesz teremtett meg, mert kérdezem: igazságos-e az, hogy a Fidesz a gazdagok adócsökkentését a kiskeresetű dolgozókkal fizettette meg? Szerintünk nem! Igazságos-e, hogy Orbán Viktor gázszerelője, a felcsúti Mészáros „nem stróman” Lőrinc egy év alatt százmilliárd forinttal növelte meg a vagyonát, miközben Magyarországon négymillióan élnek a létminimum alatt? Szerintünk nem igazságos! Igazságos-e az, hogy ma Magyarországon négyből három ember nem tud kifizetni egy váratlan kiadást, miközben Mészáros „nem stróman” Lőrinc éppen nem tudja, hogy adott héten szállodát, erőművet vagy éppen bankot vesz? Szerintünk ez nem igazságos! Igazságos-e az, hogy a Fidesz 150 százalékkal növelte meg az állami tulajdonban lévő cégek menedzsmentjeinek fizetését, miközben az alkalmazottak átlagkeresete alig emelkedett? Szerintünk nem igazságos! Igazságos-e az, hogy ugyanazért a munkáért ma Magyarországon a nők kevesebb pénzt keresnek, mint a férfiak? Szerintünk nem igazságos!

- Képviselőtársaim! A Fidesz ennek az igazságtalan helyzetnek a fenntartásában érdekelt. Az MSZP célja ezzel szemben az, hogy felszámolja, ezért mondjuk azt, hogy tegyünk igazságot. Mert az igazságos, hogy akinek százmilliós vagyona van, milliós fizetése van, az vállaljon többet! Az a célunk, hogy felszámoljuk a kiszolgáltatottságot, a dolgozó emberek létbizonytalanságát, az a célunk, hogy több pénz maradjon a kiskeresetű dolgozóknál, a közalkalmazottaknál, az átlagembereknél, és igenis, a gazdagok vállaljanak többet!

- Az igazságtételre szükség lesz a munka világában is, ezt szolgálja az a hatpontos munkaügyi akciótervünk, amelyet ismertetek.

- Először is: a szakszervezetekkel és a munkáltatókkal megegyezve új munka törvénykönyvét kell alkotni! (Közbekiáltás az MSZP soraiból: Úgy van!)

- Másodszor: életre kell hívni újra az Országos Érdekegyeztető Tanácsot! (Közbekiáltás az MSZP soraiból: Így van!)

- Harmadszor: helyre kell állítani a szakszervezetek jogait, meg kell erősíteni a munkaügyi jogsegélyszolgálatot, hogy ne fordulhasson elő, hogy az alkalmazottakkal számukra hátrányos, méltánytalan szerződéseket írassanak alá!

- Negyedszer: bérplafont kell bevezetni az állami tulajdonú cégeknél, mert megengedhetetlenek a milliós fizetések! Pont Lázár János mondta itt a parlamentben, hogy azért kell ennyit keresniük, hogy ne lopjanak - de láthatjuk, hogy ez nem jött be, semmiben nem akadályozza meg ez a sokmilliós fizetés, hogy a Fidesz ne lopja szét az országot. Szerintünk az az igazságos, hogy az állami cégeknél, állami intézményeknél senki ne keressen többet a köztársasági elnöknél!

- Ötödször: ösztönözni kell a cégeken belüli fizetéskülönbségek csökkentését is a piaci cégeknél, a magánszférában is! Az ötvennél több alkalmazottat foglalkoztató cégek üljenek le a munkavállalókkal tárgyalni, hogyan lehet a bérkülönbséget csökkenteni, és tegyék ezt nyilvánossá.

- Hatodszor: egyenlő munkáért egyenlő bért! (Közbekiáltás az MSZP soraiból: Így van!) Elfogadhatatlan, hogy a nők ma negyedével kevesebbet keresnek ugyanabban a pozícióban, ugyanazért a munkáért, mint a férfiak!

- Képviselőtársaim! Magasabb jövedelem, nagyobb biztonság, érdekérvényesítés - erre van szükség közös jövőnkért, egy igazságosabb Magyarországért! (Taps az MSZP padsoraiban.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Ha a tegnapi napon valaki kicsit belehallgatott, hogy miről is beszélnek a baloldali pártok a majálison, eléggé veretes mondatokat hallhatott, csupa olyan mondatokat, mint amilyeneket ön is mondott itt a felszólalásában. A szokásos kormánygyalázáson túl volt ezekben egy közös elem, mégpedig az, hogy teljesen elvitatták azokat az eredményeket, amelyeket ez az ország, több millió ember az elmúlt években felmutatott. Ha a baloldalnak valóban fontos a munka becsülete, akkor azért nem menne el szó nélkül amellett, hogy 700 ezerrel többen dolgoznak ma ebben az országban 2010-hez képest, és az új munkahelyek jelentős része piaci munkahely. (Gúr Nándor: Nem igaz! - Gőgös Zoltán: Ebből félmillióan Londonban.) A baloldal ezzel szemben megduplázta a munkanélküliséget, ez a polgári kormány pedig 12 százalékról 4,4 százalékra csökkentette. (Szél Bernadett: Milyen áron? - Gőgös Zoltán: Ezt Borsodban meséld!) Ez azért fontos, mert a szegénységből való legrövidebb kiút az, ha mindenkinek van munkája! (Gőgös Zoltán: Neked nem lesz jövőre…)

- Frakcióvezető Úr! Ha valóban számítana önöknek a bérből és fizetésből élők helyzete, akkor legalább egy pirinyó mondatban elmondták volna, hogy egy év alatt több mint 10 százalékkal nőttek a reálbérek Magyarországon. Ezzel szemben az MSZP kormányzása alatt volt olyan év, a 2007-es, amikor 4,3 százalékkal csökkentek Magyarországon a reálbérek. Ha tényleg érdekelné önöket az alacsonyabb keresetűek sorsa, akkor egy pici mondatban megemlítették volna, hogy januártól 15 százalékkal nőtt a minimálbér, 25 százalékkal pedig a szakmunkás-minimálbér. (Gőgös Zoltán: Bruttó...) Ilyen mértékű minimálbér-emelés a baloldalnak még csak eszébe sem jutott! (Gúr Nándor: A bruttója, meg a járulékterhei…)

Frakcióvezető Úr! És azt még azt is szeretném önnek elmondani, hogy ezek a minimálbér-emelések a jövő évben is folytatódnak. Ezért is mondjuk azt, hogy a ma benyújtott költségvetés a munkából élők költségvetése is! Május 1-je másnapján talán nem udvariatlanság feltenni azt a kérdést, hogy mire számíthatnak a baloldaltól a bérből és a fizetésből élők? Abból, amit tudunk, sajnos nem sok jóra! (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Honnan tudod?) Botka László személyében ugyanis egy olyan politikust, egy olyan embert ajánlanak a magyaroknak, aki ugyan politikai szűzként próbál feltűnni, de közben megszavazta a tandíjat, a vizitdíjat, az egyhavi nyugdíj elvételét. (Gőgös Zoltán: Milyen díjat?) Megszavazta többek között a vagyonadót és nem mellékesen Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké választását is, csak hogy egypárat említsünk. Az a helyzet, hogy Botka László pont éppen olyan, mint bármelyik korábbi adóemelő, közpénzelvezető szocialista: 25 milliós autóval jár, milliós karórái vannak, és ezek rejtélyes módon valahogy hiányoznak a vagyonnyilatkozatából. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Hazudsz! Gőgös Zoltán: A tiedben mi van? A 200 ezres ing megvan a tiedben?) A szegényekre és az igazságosságra hivatkozik, csakúgy, mint s frakcióvezető úr az előbb, ő meg közben jól elvan, korallzátonyokon búvárkodik. Nem is tudom, hogy önöket Rolex-baloldalnak vagy inkább korallzátony-baloldalnak kellene-e inkább nevezni. (Moraj és közbeszólások az MSZP padsoraiból. - Bangóné Borbély Ildikó: Jaj, istenem!)

- Ha a konkrét politikai javaslatokat nézzük, akkor ott is elég csúnya a kép, mert az a helyzet, hogy a baloldal ott folytatná, ahol abbahagyta 2010-ben, mert megint az adóemelésen jár az eszük, többkulcsossá tennék az szja-t.! (Varga László: Egyszer jártál volna olyan helyeken, ahol én hetente járok! Egyszer az életben!) Megint támadják az otthonteremtési programot, mert újra eltörölnék, ahogy azt már 2002 után is megtették! Megint kritizálják a családtámogatási rendszert, mert megint el akarják törölni! (Gőgös Zoltán: Mert igazságtalan, azért!)

- Nézzenek önök is utána, tisztelt képviselő urak, hogy Gyurcsány Ferenc ezt a tervet a tegnapi napon a majálison be is jelentette! De ami a legsúlyosabb: ingyenpénzt akarnak osztogatni az ország egyes régióiban, ezzel újra vissza akarják hozni a segélyalapú társadalmat a munkaalapú társadalom helyett! (Bangóné Borbély Ildikó: Mészáros Lőrincnek jár az ingyenpénz? - Gőgös Zoltán: Munkát nem adtok ti sem!) Így tehát épp eleget tudunk a baloldali tervekről, hogy kijelentsük: ha a baloldal újra hatalomra kerülne, most is a munkából élők viselnék annak a legtöbb terhét! (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Nem igaz!) És ez épp elég ok arra, hogy egy vaskos nemet mondjunk rá! Nem kérünk még egyszer a Rolex-szocializmusból! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Bűnözők! - Gőgös Zoltán: És a helikopterrel mi van?)

Határvédelem: a haza minden előtt!

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): - Tisztelt Ház! Terrortámadások tucatjai bizonyítják, hogy Magyarország, mint oly sokszor a történelem folyamán, ismét Európa pajzsa lett. Mi voltunk azok, akik mindenkinél korábban felismertük, hogy az illegális migráció egy tudatosan gerjesztett és szervezett népvándorlás, amelynek útját kell állni, mert veszélyeztet mindent, ami fontos a számunkra. A biztonságunkat, a kultúránkat, a vallásunkat, az életmódunkat, a gazdasági eredményeinket falja fel ez az embercunami, - ha hagyjuk!

- Az Európai Bizottság például, amely eddig egyetlen értelmes megoldást nem tudott kipréselni magából az ellenőrizetlen embertömegek beáramlásának problémájára, Ausztriát megdicséri azért, amiért bennünket megfedd. Franciaországot ünneplik, amikor konténervárosokat épít fel a bevándorlóknak, mi ugyanezért fenyegetéseket kapunk!

- Képviselőtársaim! Nincs kétségem afelől, hogy az Unió tehetetlen urai, a kontinens meztelen királyai, az európai és a hazai baloldal, illetve a Soros-birodalom álcivil szervezetek támogatásával folytatják ezeket a nemtelen támadásokat most is, amikor a magyar adófizetők pénzéből újabb védelmi vonalat húzunk fel a schengeni övezet határán. A jogi határzár megerősítése, a határ menti tranzitzónák felállítása is olyan intézkedés, amely Európa minden népének védelmét szolgálja!

- A határ védelme nem lehetőség, hanem kötelesség! Olyan feladat, amit az Alaptörvény írott és a hazafiság íratlan parancsa alapján minden magyar állampolgárnak el kell végeznie. Kölcsey Ferencet idézve: a haza mindenek előtt!

- Van egy másik parancsunk is, aminek engedelmeskednünk kell, - keresztény hitünk tanítása! A Kereszténydemokrata Néppárt mindvégig azt az álláspontot képviselte, hogy a hozzánk érkező idegeneknek megfelelő ellátást kell nyújtanunk, szállást, tisztálkodási lehetőséget, ételt, orvost és biztonságot nyújtunk nekik teljesen ingyenesen. Gyalázatosnak tartom, hogy voltak, akik ezzel összefüggésben a koncentrációs táborokat merték emlegetni! Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex vizsgálata megállapította, hogy a magyar rendőrök kulturáltan intézkednek, és felkészülten végzik a munkájukat. Erre a következtetésre jutottak a visegrádi országokból, valamint az Ausztriából érkező rendőri egységek is.

- Tisztelt Ház! Mindannyian tudjuk, hogy az Unió vezetői és nyugati tagországai, valamint a migrációt nem megállítani, hanem megszervezni kívánó baloldal pontosan tudja, hogy amit a magyar kormány a magyar emberek támogatásával tesz, az az egyetlen megoldás ebben az ügyben. Ők azonban ezt a problémát nem megoldani, hanem felhasználni akarják, nem foglalkoznak azzal, hogy Európa nagyvárosaiban most már folyamatos a terrorfenyegetettség. Ők ebből profitálni akarnak a szó gazdasági és politikai értelmében is!

- Az igazi menekülteket befogadjuk, az illegális gazdasági bevándorlókat megfelelő ellátásban részesítjük, és törvényes eljárásnak vetjük alá, a terroristákat pedig távol tartjuk a magyar emberek és minden európai otthonától. Ez a lényeg! (Taps a kormánypártok soraiban.)

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A haza minden előtt, a kormány álláspontja is ugyanaz, mint amit ön megfogalmazott. 2015 tavasza-nyara óta, a migrációs válság kitörése óta a kormány ugyanazt az álláspontot vallja és ugyanazt a gyakorlatot követi: meg kell védeni a külső határokat, be kell tartani a schengeni kódex szabályait. A kormány ennek megfelelően cselekedett és terjesztette 2015 szeptemberében az erről szóló törvényjavaslatot a Ház elé, amelyet nagy többséggel támogatott a parlament. Ezek a szabályok 2015. szeptember 15-én hatályba léptek. Létrehoztuk a déli határon a hármas védelmet, kiépítettük a kerítést, a honvédség a rendőrséget kisegítve részt vesz a határ védelmében, és a jogi határzárat is létrehoztuk. Ennek megfelelően jelentős eredményeket értünk el már 2015-ben, 2016-ban pedig tovább szigorítottuk ezeket a szabályokat, amelyek azt célozzák, hogy meg kell védeni az országot.

- Ez év március 28-án lépett hatályba a jogi határzár megerősítéséről szóló törvénycsomag. Az a lényege, hogy az illegális bevándorlók a tranzitzónában adhatják be a kérelmüket, és a kérelem elbírálásáig nem léphetnek az ország területére, a tranzitzónában kell tartózkodniuk. A tranzitzónát egyébként Szerbia felé bármikor elhagyhatják, nincs szó őrizetről, nincs szó őrizetbe vételről, ezt itt is szeretném kihangsúlyozni. Egyébként erről a parlament Nemzetbiztonsági bizottsága is meggyőződhetett; nemrégiben tett látogatást a Nemzetbiztonsági bizottság a határon, és meggyőződhetett a tranzitzónában tapasztalható körülményekről.

- Azt is el lehet mondani, sőt itt el kell mondani, hogy Magyarország óriási erőfeszítéseket vállal annak érdekében, hogy ezeket a feltételeket biztosítsa. Ez azt jelenti, hogy az illegális migránsok a tranzitzónában napi háromszori étkezést kapnak; a kiskorúak napi ötszöri étkezést kapnak, játszótér, játszóeszközök állnak rendelkezésükre. Magyarország betartja a vonatkozó európai uniós szabályokat, s az ország és az Európai Unió érdekében cselekszik.

Az elmúlt hét péntekén, április 28-án adtuk át a magyar-szerb határon teljes hosszában kiépített második kerítést. Ez a fizikai védelem, fizikai határzár azt biztosítja, hogy ezt a megerősített, kétsoros kerítéssel védett határt nem lehet átlépni. Azt gondolom, ez olyan garanciális elem, amiért az ország nagyon sokat tett, és ez biztosítja a magyar emberek és Magyarország biztonságát, az Európai Unió biztonságát.

- Szeretném emlékeztetni a tisztelt Országgyűlést arra, amit ön is megfogalmazott: ma már mindenki előtt világos, hogy a terrorizmus és a migráció összefügg. A terroristák kihasználják a migránsokat és a migrációs helyzetet, és erre épülve követnek el terrorcselekményeket. Elég, ha a szentpétervári metrórobbantásra, a Stockholmból kiutasított migráns merényletére vagy az Egyiptomban történt iszlamista terrortámadásokra gondolunk.

- Tisztelt Országgyűlés: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje Magyarországot, megvédje a magyar embereket és megvédje az Európai Uniót is, hiszen a magyar-szerb határ az Európai Unió külső határa. Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy egyrészt az országon belül, másrészt az Európai Bizottság, Soros György és a Soros György által támogatott NGO-k támadják Magyarországot, azt szeretnék elérni, hogy engedjük be a migránsokat, bontsuk le a kerítést, töröljük el azokat a szigorú szabályokat, amelyek az ország megvédését biztosítják.

- Képviselő Úr! Magyarország ezeket a támadásokat kivédi, nem fogjuk beengedni a migránsokat! Azokat a szabályokat, amelyeket meghoztunk és amelyeket a parlament elfogadott, be fogjuk tartani, nem fogjuk lebontani a kerítést, meg fogjuk védeni az országot! És arra kérek mindenkit, hogy a nemzeti konzultáció keretében megkapott kérdőívet töltse ki, hiszen ezzel módja van arra, hogy támogassa Magyarország törekvéseit, támogassa Magyarország biztonságát. A kérdőív kitöltésével és visszaküldésével minden állampolgár hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország nagyobb biztonságban legyen! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Amikor Orbán Viktor felelőtlenségének a magyar nép issza meg a levét!

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Az elmúlt hét évben hozzászokhattunk ahhoz, hogy a kormánypártoknak állandóan szabadságharcra van szükségük. Ezt hol fontosabb témában, hol kevésbé fontos témában, hol teljesen felesleges témában robbantják ki. Az emberben fölmerül hét év után: miért van önöknek állandóan szükségük erre a permanens szabadságharcra? No, nem azért, mert a magyar emberek szabadságát meg akarják védeni, nem azért, hogy a magyar népnek jót tegyenek, hanem lényegében önöknek azért van szükségük erre, hogy egy állandó külpolitikai csatazajt keltsenek, méghozzá olyan hangosat, amiben a belpolitikai csődjük, a kormányzásuk csődjének a hangja vagy lehetősége eltűnik, elfedhető, elrejthető.

- Dacára minden kormányzati propagandának, az önök kormányzása egy csőd! Sem a nyugdíjasok elszegényedését, sem a fiatalok elvándorlását, sem a bérek megemelését nem tudták érdemben megvalósítani! Nem tudták az oktatásügyet rendbe tenni, nem tudták az egészségügyet rendbe tenni, nem tudták a devizahiteleseket megmenteni! Szóval, itt tartunk jelen pillanatban, és bizonyára ezért is volt szükségük egy újabb szabadságharcra.

- Nemrégiben Orbán Viktor, magával vive a kötvénypápa Rogán Antalt, kiment Brüsszelbe, hogy egy újabb szabadságharcot vívjon. Hát, ennek az eredménye nagyjából az, hogy Orbán Viktor nem pontozásos, hanem kiütéses vereséget szenvedett! Lehet persze a híradásokban azt mondani, hogy ez egy győzelem volt, de ha valaki elolvassa az Európai Néppárt közleményét, az önök pártcsaládjának a közleményét, abból nyugodtan le lehet szűrni a következtetést: Orbán Viktort nem a szőnyeg szélére állították, hanem a sarokba térdepeltették Brüsszelben!

Ez persze a mi számunkra még mindegy is lenne, ha csupán Orbán Viktorról szólna, csak az ő személyes kudarca lenne. De a helyzet az, hogy önök belevitték egész Magyarországot ebbe a vereségbe! Orbán Viktor felelőtlensége, fafejűsége és szétesettsége miatt most ennek a kudarcnak Magyarország issza meg a levét!

- Hiszen mi is történt márciusban? Több törvényt módosítottunk, és ennek keretében például a gyermekvédelmi törvényt is módosítottuk, amelynek hatálya alól pontosan a 14-18 év közötti bevándorlókat vettük ki, és a felnőttekhez hasonlóan helyeztük az ő sorsukat a tranzitzónába. Ezt akarja most Brüsszel elvenni, és ez az, amire Rogán Antal, lényegében Orbán Viktor véleményét tolmácsolva azt mondta, hogy önök nyitottak. Ez pedig nem más, képviselőtársaim, mint annak a 3,3 millió ember véleményének a szemen köpése, akik a népszavazáson a bevándorlás ellen szavaztak, és azoknak az embereknek is, akik otthon maradtak, és szintén ellene voltak a bevándorlásnak!

- Önök jelen pillanatban azzal a mondattal nem tudnak mit kezdeni, amit a Jobbik mond, hogy se szegény migráns, se gazdag migráns, se fiatal migráns, se idős migráns nem kell Magyarországra! Önök jelen pillanatban 14 és 18 év közötti migránsok tömegeit szabadítanák Magyarországra, családalapítás előtt álló fiatal felnőtteket, és próbálják itt a DNS-vizsgálattal szédíteni a magyar embereket, hogy megnyugodjanak. Ez nulla, ez semmi! Önök is nagyon jól tudják, hogy ez még akkor sem ér semmit, ha esetleg Mészáros Lőrinc időközben létrehozna egy céget DNS-vizsgálatok lefolytatására.

- Szorult helyzetbe kerültünk az önök hibája miatt, és ebből a helyzetből lehet, hogy az Alaptörvény módosítása jelenthet megoldást! (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Miért nem szavaztátok meg?) Ennek a kérdése kapcsán már számtalan vitát folytattunk; látom, hogy önökben is a lelkiismeret hangja most megszólalt. (Az elnök csenget.) Volt olyan alkalom, amikor a Jobbik nem nyomott gombot, mert önök nem voltak képesek arra, hogy a letelepedési kötvényt kivezessék. De előtte is és utána is számtalanszor benyújtottuk az alaptörvény-módosítást, és önök nem szavazták meg. De nemcsak hogy nem szavazták meg, még nem is indokolták, hogy miért nem szavazták meg az alaptörvény-módosítást.

- De én most azt mondom: nyugodjunk meg, nyugodjanak meg önök is, tegyük ezt félre, és akkor itt a pillanat, itt a lehetőség, közösen szavazzuk meg újra az alaptörvény-módosítást. Tegyük mindenki előtt végre tisztába, hogy ki az, aki meg akarja védeni az országot, és ki az, aki csak beszél róla, gondolva itt éppen önökre.

- De ugyanilyen fontos egy másik kérdés is: mit üzenjünk Brüsszelnek? Azt javaslom önöknek, hogy ne üzenjünk túl sok dolgot! Azt javaslom önöknek, hogy ne aprózzuk el az energiáinkat! Azt javaslom önöknek, hogy ne menjünk bele újabb, eleve vesztes szabadságharcba. Azt javaslom, hogy üzenjünk egyetlenegy dolgot, de azt határozottan, következetesen és közösen, ez az üzenet pedig a következő legyen: egyenlő munkáért egyenlő bért! Üzenjük azt Brüsszelnek, hogy a magyar emberek, a magyar munkavállalók érnek ugyanannyit, mint bármelyik másik európai tagállam munkavállalói. Üzenjük ezt Brüsszelnek! Üzenjük ezt!

- Sajnos, Orbán Viktor elmondta, hogy ezt nem tudja támogatni, bár én azért látok biztató jeleket. Az elmúlt időszakban többször ismételték el önök a mi 2014-es választási szlogenünket, ami úgy szólt, hogy ha munka van, minden van, ha nincs munka, nincs semmi! Nagyon örülök neki, hogy ezt önök is elkezdték ismételgetni. De a mondat akkor ér valamit, ha nemcsak munka van, hanem tisztességes fizetés is jár érte. Ezért küzdjünk! Erről szól a Jobbik európai béruniós kezdeményezése. Ha önök igazi szabadságharcot akarnak, akkor ezt támogassák, ezzel üzenjünk Brüsszelnek, ezért küzdjünk, ne a magyar nép ellen állandóan, amit önök tettek, hanem végre a magyar népért! (Taps a Jobbik soraiban.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Hát, ilyen párt a Jobbik! Hétfőn gárdistákat toboroznak a majálison, kedden meg beállnak egy olyan javaslat mellé, amelyik gyakorlatilag jogköröket vonna el Magyarországtól Brüsszel javára! (Közbeszólások a Jobbik soraiból. Folyamatos zaj. Az elnök csenget.)

- Képviselő Úr! Ami a kvóta kérdését illeti, az az érzése az embernek, hogy a Jobbik úgy viselkedik, mint egy partra vetett hal, egyszerre csapdos balra is, jobbra is, de mindezt egyre erőtlenebbül teszi! Azt gondolom, hogy amit ön előadott, az is egy harmatos próbálkozás arra a Jobbik részéről, hogy megpróbálja elfeledtetni azt a nehezen feledhető tényt, hogy önök nem szavazták meg a kvótaellenes alaptörvény-módosítást. Ott volt a lehetőség, de nem szavazták meg.

- Szeretném önt arra is emlékeztetni, hogy a Jobbik mindvégig próbálta ellehetetleníteni a kvótaellenes népszavazást! Kivonták magukat a kampányból, és a rendelkezésre álló tévéhirdetésekben szinte kivétel nélkül csak a kormányt támadták. A népszavazás egyértelmű eredményét pedig egyáltalán nem vették figyelembe, a kvóta elleni egységes fellépés helyett a kormány elleni, színvonaltalan zsarolgatásba kezdtek, és ha jól nézem, akkor most is ezt folytatják! Ezek után 3 millió ember szavazatára hivatkozni meglehetősen arcpirító!

- Pártelnök Úr! Van egy tévé, RTL Klub a neve, aminek a helyét a Jobbik korábban még sóval hintette volna be. Aztán nem is olyan régen, egészen pontosan január 17-én ön ebben a televízióban azt mondta, hogy „el lehet gondolkozni azon, hogy kvóták alapján szétosszuk az Európai Unióban lévő migránsokat”. Na, ennyit arról, hogy ki áll a bevándorlás pártján, és ki szeretné azt meggátolni.

- A Jobbik ügyében gyakorlatilag két olyan ökölszabály van, ami mindig teljesül. Az egyik az, hogy a párt szinte naponta megy szembe korábbi álláspontjaival, a másik pedig az, hogy egyfajta közéleti kaméleonként belesimul a baloldali pártok közegébe, és ott nagyon is jól érzi magát! Példa erre, hogy tegnap az egyik képviselőtársa, aki tavaly ilyenkor még börtönbe kívánta Gyurcsány Ferencet, tegnap nagyon szépen parádézott Juhász Péterrel, Molnár Gyulával és magával Gyurcsány Ferenccel is egy szakszervezeti majálison. (Ander Balázs: Ne hazudj!) Lehet, hogy jövőre már ön is ott virít majd piros pulcsiban?(Folyamatos, nagy zaj. - Az elnök csenget, újra cseneget.)

- De vegyük a Soros-egyetem ügyét, ahol korábban a Jobbik még azt harsogta hogy a CEU-nak juttatott 50 milliárdos támogatás eldöntheti Magyarország jövőjét. Erre most mi történik? A Jobbik is csatlakozik azokhoz, akik az Alkotmánybíróságon jelentik fel a felsőoktatási törvény módosítását.

- És van egyébként még egy újdonság: arra már számtalanszor volt példa, hogy baloldali képviselők Magyarországot feljelentik az Európai Parlamentben vagy egyéb helyeken Brüsszelben, de a múlt héten ehhez a Jobbik EP-képviselője is csatlakozott. Mindezt busás fizetésért! Nem véletlen, hogy a Jobbik egykori nemzetpolitikai kabinetvezetője arról beszélt egy interjúban, hogy Vona Gábor mostani politikájával a baloldal szavazóit szeretné megnyerni, de ezzel szembekerült saját híveivel is!

- Ezek után jogosan merül fel az a kérdés, hogy miért alakult mindez így? Azért alakult ez így, mert önök szinte egytől egyig egy milliárdos szolgálatába szegődtek, és feladták saját függetlenségüket! (Közbeszólások a kormánypárti sorokból: Úgy van!) Az az érzésünk, hogy a Jobbik működése egy ócska bábjátékhoz hasonlít, ahol a milliárdos minden egyes ujjára jut egy-egy jobbikos politikus. És néha a bábmester még ki is kacsint a nézőkre, és elmondja, hogy minden szimpátiája a bábfiguráké! A jobbikosokat naponta rángatják összevissza, és szemmel láthatólag önöket ez egyáltalán nem zavarja, mert már tényleg nem számít más, csak a hatalom megszerzése, akár a saját lelkük árán is!

- Jobbikos Képviselők! Önök a pártjuk alakulásakor arra hivatkoztak, hogy folytatják majd akkori példaképük, a szabadságharcos Pongrátz Gergely küzdelmét. Azt gondolom, itt az ideje, hogy végiggondolják, méltóak-e bármiben az ő örökségéhez? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Magyarország többet érdemel egy tárca nélküli miniszternél!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Nagyon sokan érzik azt Magyarországon, hogy egy olyan korszakban élünk itt 2017-ben ebben az országban, hogy semmi sem az, aminek látszik. Elvileg kapunk bért a munkánkért, de a valóságban nem lehet belőle megélni! Elvileg a politikusnak a közt kellene szolgálnia, a gyakorlatban azonban azok gazdagodnak teljesen megmagyarázhatatlanul, akik a politikusok mögött állnak! Papíron ingyenes az egészségügy, de a valóságban a Fidesz alatt fizetőssé vált! A kormány azt mondja, hogy a kis- és középvállalkozásokat segíti, mégis a multik azok, amelyekkel stratégiai szerződéseket köt! Azt mondják, hogy demokrácia van itt a parlamentben is, de a valóságban már ellenzékben két papírlapot sem lehet fölemelni következmények nélkül!

- Elméletileg tudunk népszavazást tartani ebben az országban, gyakorlatilag azonban ott van a Nemzeti Választási Bizottság, ami lehet, hogy bizottság, de se nem nemzeti, se nem választási, hanem csupán egy a sok pártkáderrel föltöltött testület közül, amelyik vezényszóra cselekszik! Márpedig ha Paks II.-ről van szó és a népszavazásról, a kormányoldalnak egyértelműen az ukáza az, hogy nem!

- A Fidesz gyakorlatilag mára, 2017-re odáig jutott, hogy a magyar embereket alkalmatlanná nyilvánították arra, hogy népszavazáson mondjanak véleményt az őket érintő kérdésekről. Mára az Orbán-kormány ott tart, ahol a 2006 utáni akkori kormánypárti politikusok tartottak. Lényegében azt állítják, hogy mi, magyar emberek túlságosan hülyék vagyunk ahhoz, hogy megítéljük a saját jövőnket. Ezzel szemben ott van a kormányoldal, akik okosak lennének, és tudják, merre van előre.

- Na most, itt van a miniszterelnök, aki gyakorlatilag az elhazudott rendszerváltásnak és a 2008-as népszavazásnak köszönheti a 2010-es kétharmadát, nem engedi, hogy Magyarország maga döntsön az őt érintő kérdésekről. Orbán Viktor, aki még tavaly is népszavazással szeretett volna támogatást kérni a saját kormánya számára, idén már a magyar emberek és a népszavazás közé állt! Mára Magyarországon a népszavazás nem a nép eszköze, hanem a Fidesz eszközévé vált! Egyike azoknak az intézményeknek, amiket a kormánypártok kisajátítottak, kiforgattak és saját céljaik szolgálatába állítottak.

- Úgy látom, ez nagyon messze van attól, amit demokratikus minimumnak lehet tekinteni. A kormány nyilván tudja, hogy miért vállalja be ennek a rizikóját. Önöknek ugyanis, a látszattal ellentétben egyáltalán nem az az áram a fontos, ami abban a két paksi blokkban majd megtermelődne. Önöknek sokkal inkább az a 4000 milliárd forint a fontos, ami rendelkezésre kell álljon, hogy mire kimerülnek az uniós források, legyen mivel táplálniuk saját háttérhatalmukat! Mert ne legyen senkiben kétség, a fideszesek szokták azt a szót használni, hogy háttérhatalom, de senkinek ebben az országban nincs olyan erős háttérhatalma, mint a Fidesz-KDNP-nek, aki mögött oligarchák hálózata van, akik pénzért cserébe hatalmat adnak a Fidesz-KDNP-nek.

- Ha a paksi bővítésről van szó, a képlet végtelenül egyszerű. Ha nincs paksi bővítés, akkor nincs pénz, és akkor nincs mivel etetni az éhes oligarchákat, és bukik a Fidesz. Ezért tesznek meg önök mindent annak érdekében, hogy erre az eszement projektre ebben az országban sor kerülhessen! És ne legyen senkinek illúziója, ez nemcsak 4000 milliárd forintba kerül, nyugodtan duplázzák meg, sőt triplázzák meg, mert ez az a kormány, amely még egy Dagály uszodát sem tud megépíteni annyiból, mint mondta, majd pont ő fog tudni atomerőműveket építeni az előzetes költségterveknek megfelelően! De hát vannak itt olyan költségek is, amelyeket nehéz forintosítani, vagy nehéz rubelben megmondani, mennyibe kerülnek, de annál jobban fájnak ennek az országnak, amely pont tegnap emlékezett meg arról, hogy az Európai Közösség tagjaként, annak teljes jogú tagjaként akar működni a jövőben is.

- Itt van egy egyetem, amit be akarnak zárni azért, mert amerikai diplomát is ad. Ott vannak a civilek, akiket meg akarnak azért félemlíteni, mert külföldről is kapnak pénzt, ha már önöktől nem kaptak egy kanyi fillért sem. Akkor itt van ez a szakma által is megmagyarázhatatlan mini atomerőmű-építési láz az oroszok szövetségesével, Iránnal, amit az égvilágon senki nem ért, hogy erre pontosan miért van rá szükség. És ott van az úgynevezett nemzeti konzultáció, amit most már Putyin-konzultációnak is lehet nevezni, merthogy egy orosz kód fut rajta, és amikor megkérdezzük a Nemzetbiztonsági bizottságban, hogy úgy mégis miért, akkor fogja magát Németh Szilárd, és kirohan a teremből, de viszi magával az egész Fideszt is.

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Amit önök csinálnak, az nettó árulás! A Fidesz 2017-ben nemzetinek hazudja magát, pedig árulóvá lett, és már réges-régen idegen érdekeket szolgál! Mert nekünk idegenek az önök oligarchái, idegen Mészáros Lőrinc és az összes többi milliárdos érdeke, mert nem a mi érdekünk, sőt a mi érdekünkkel ellentétes az ő gazdagodásuk. És végképp idegen az az érdekkör, amelybe Orbán Viktor beletolja az országot, és cserében kényszerpályára visz minket, feladva a nemzeti szuverenitásunkat. A paksi bővítés egy olyan kérdés, amely érdeke az önök oligarcháinak, meg érdeke Vlagyimir Putyinnak, de nem érdeke a magyar embereknek!

- Ónök pár perccel ezelőtt a bizottságban szó nélkül szavazták le azt az alaptörvény-módosítást, amellyel a Lehet Más a Politika ki akarta kényszeríteni, hogy a magyar embereknek joga legyen beleszólni a saját sorsuk alakításába. Így is, úgy is az utcára megyünk, nemcsak Paksért, hanem a jogainkért! (Gyér taps.)

CSEPREGHY NÁNDOR, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Asszony! Értem a frusztráltságot, de hogyha ön arról beszél, hogy a nép felhatalmazását kellett volna megszerezni a Paksi Atomerőmű fejlesztéséhez, akkor ismételten szeretném felhívni a figyelmét, hogy ezt megszereztük 2014-ben. Akkor, amikor az önök atomellenes álláspontja 2 millió szavazattal kevesebbet kapott, mint a Fidesz egyértelműen felvázolt és egyértelműen felvállalt atomtámogató álláspontja! (Szél Bernadett: Hazudsz!) És képviselő asszony arról beszél, hogy a demokratikus minimumokat be kell tartani. Ez így van! A demokratikus minimum azt jelenti, hogy van egymással szemben két eltérő szakmai álláspont, és amelyik többséget szerez, az a többség alkalmat kap arra, hogy ezt meg is valósítsa.

- Képviselő Asszony! Én elfogadom, hogy önök, az LMP képviselői egytől egyig hülyének tartanak minden olyan magyar embert, aki nem szeretne többet fizetni az elektromos áramért annál, mint amit most fizetnie kell! (Szél Bernadett: Ezt a panelt ki írta? Nem szégyelled magad? Ez nem sérti a Ház méltóságát?)

- Az elektromos áram ára Magyarországon azért 30 forint, szemben a zöldenergiás német árhoz képest, ami 90 forint, mert ma jelen pillanatban akár az ellátásbiztonság, akár a kiszámítható árak tekintetében nincs olcsóbb és nincs biztonságosabb energiatermelés, mint az atom! Itt szeretném képviselő asszonynak a figyelmét felhívni arra, hogy egy kormányzati szerepből az államnak mindig két szempontot kell figyelembe venni: az egyik az ellátásbiztonság, a másik az ár. Az az alternatíva, amit önök kínálnak a magyar embereknek, az legalább 3-4-szer akkora rezsiköltséget jelent! Az az az alternatíva, amit önök kínálnak az embereknek, emberek tízezreinek a munkahelyét teszi tönkre! Az az alternatíva, amit önök kínálnak az embereknek, megszünteti a magyar gazdasági növekedésnek az alapját! Az az alternatíva, amit önök kínálnak az embereknek, az megszünteti a rezsicsökkentés alapját! Tehát nem reális!

- A magyar kormányzat azt a célt tűzte maga elé, hogy fenntartja a paksi atomerőművi blokkok üzemidejének lejártát követően is az ország elektromosáram-termelő kapacitásának közel 50 százalékát, és olyan alternatívát nyújt a magyar adófizetőknek, cégeknek és vállalkozásoknak, hogy különböző helyekről legyünk képesek energiát termelni és vásárolni, annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió egészét tekintve is az egyik legolcsóbb alternatívát adja az elektromos áram területén.

- Önök beszélnek zöldenergiáról. Valóban igaza van abban, hogy a jövő, a hosszú távú jövő, a 30-40-50 éves jövő erről fog szólni. De jelen pillanatban azok a beruházások, amelyek alternatívát jelenthetnek zöldenergiában Magyarországon, és azt az energiatermelést tudnák garantálni, amit a paksi atomerőműblokkok, az legalább 7000 milliárd forintba kerül az ön által is megemlített, 4000 milliárd forint bekerülési költségű Paksi Atomerőmű-fejlesztéshez képest. Tehát itt ön az előzőekben arról beszélt, hogy legalább duplájára kell emelni a magyar adófizetők rezsiköltségét ahhoz, hogy finanszírozni lehessen a Pakson megtermelhető energiának a költségét. (Szél Bernadett: Nem igaz! Dehogyis! - Kunhalmi Ágnes: Nem igaz!) Ezért arra szeretném felhívni az LMP-t, hogy játsszon tiszta lapokkal! Egyrészt fogadja el a választások eredményét, amikor 2 millió embernek nem tudott alternatívát kínálni azzal, hogy az önök programja megfelelő arra, hogy olcsó és kiszámítható energiát biztosítson Magyarország számára. Másrészt pedig az LMP nézhet hülyének bárkit az országban, de akkor ne csodálkozzon azon, hogyha 2014-hez képest 2018-ban is hasonló választási eredményeket fognak elérni! (Szél Bernadett: Nem te vagy a választási tanácsadónk! - Taps a kormánypártok soraiban.)

Megvédjük Magyarországot!

KÓSA LAJOS, (Fidesz): - Tisztelt Ház! Nyugodtan mondhatom: múlt hét szerdán az egész ország nyomon követte az Európai Parlament vitáját Magyarországról, és abban mindenki meggyőződhetett arról, hogy a miniszterelnök sikeresen védte meg az országot, sikeresen védte meg azt az álláspontot, amelyet a magyar kormány képvisel a migráció ügyében, amelyet a magyar kormány képvisel a kettős határzár ügyében, és mindazokban a kérdésekben, amelyek ott elhangzottak. (Szél Bernadett: Mondjon le!)

- Azt is láthatta mindenki, hogy a legfontosabb kérdés, nevezetesen, hogy a 7. cikkely szerinti eljárást Magyarországgal szemben egyáltalán értelmesen meg lehessen fogalmazni és felvetni, ez ott szemmel láthatóan nem kapott többséget. Ennek a fajta fenyegetésnek - bár a szocialista és a liberális politikusok előszeretettel szokták ezt emlegetni - egészen egyszerűen ma nincsen semmifajta relevanciája!

- Ott néhány képviselő úgy nyilatkozott, ami, nyugodtan mondhatom, megdöbbentett mindenkit: a könyvégetés emlegetésétől egészen a migránsokkal való embertelen bánásmódig bezárólag. Mi, magyarok pontosan tudjuk, hogy ezek szemenszedett hazugságok! Annál meghökkentőbb lehetett az, hogy néhány magyar képviselő azon a plenáris ülésen, ahol egyébként az országot kellett volna megvédeni, felháborító módon viselkedett. Nyugodtan mondhatom: a valamikor jobb sorsra érdemes Balczó képviselőtársunk teljesen érthetetlen és a Jobbik álláspontjának megfelelő, se ide, se oda, se ilyen, se olyan álláspontot képviselt, szánalmasan belesodródva Soros György legjobb barátainak társaságába. (Dúró Dóra: Szégyelld magad!) Ettől a Jobbiktól többet vártunk, ehhez képest a néhány liberális képviselő az Európai Parlamentben szolidabban fogalmazott. És ami a legmegdöbbentőbb volt, az a szocialisták kulcsemberének a nyilatkozata: amit Ujhelyi képviselőtársunk művelt hazaárulózással meg kiabálással, az a Verhofstadt legjobb mutatványait is alulmúlta mindenfajta szempontból! Jól mutatva egyébként azt, hogy a szocialistáknak még mindig nehezen megy a „haza” szó értelmezése, és jobban érzik magukat egy ilyen internacionális közelben, jól hazaárulózva és lebunkózva Magyarországot!

- De még fontosabb az, hogy nemcsak ez a támadás, amelyet egyébként méltánytalanul és igaztalanul intéztek Magyarország ellen, szenvedett csorbát, hanem az a kísérlet sem jött össze a szociálliberális oldalnak, amely arra tett kísérletet, hogy az Európai Néppártot ossza meg a régi, jól bevált szalámizós taktikának megfelelően. Nem, mert az Európai Néppártban természetesen nagyon sokfajta érdeket képviselő politikus van, és velük is számos területen van vitánk, de természetesen az Európai Néppártban fel sem vetődött a Fidesz vagy a KDNP kizárása.

- Az is világossá válhatott mindenki számára, hogy Magyarország pontosan úgy jár el, ahogy az elmúlt időszakban a vitás kérdéseket illetőleg, és hiába emlegették ott fel a képviselők a régi ügyeket, azok jogi értelemben mind lezárultak, mind megnyugtatóan végződtek. Hol kompromisszumot kötöttünk, például a bírók nyugdíjazását illetően, hol nem fogadtuk el az Európai Unió álláspontját az alkotmány bizonyos kérdéseiben, és nekünk lett igazunk, hol egyébként az általuk kifogásolt médiatörvény-passzusokat megváltoztattuk.

- Most is az a leghatározottabb álláspontunk, hogy mind a Soros-féle szervezetek ügyében, mind a Soros által finanszírozott NGO-k ügyében tárgyalnunk kell, és teljesen normális keretek között kell tartani ezt a vitát. Mindig nyitottak vagyunk arra, hogy annak az eljárásnak megfelelően, amiből egyébként a legnagyobb vitákat is sikerült lezárni az Európai Parlamenttel és az Unióval, eljárjunk, és a végén, ha van törvényhozási feladatunk, azt elvégezzük, ha nincs, akkor megköszönjük a vitát. Mindenesetre Magyarországot a miniszterelnök megvédte! (Taps a kormánypártok soraiban.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Az események, amelyekre ön utalt, azt bizonyítják, hogy az elmúlt napokban korábban példátlan nyomás nehezedett Magyarországra, és ennek az oka az, hogy továbbra is arra akarják kényszeríteni a kormányt, hogy változtassa meg politikáját egyes kulcsfontosságú területeken. Ha jobban megnézzük, akkor azokban a kérdésekben a legnagyobb a nyomásgyakorlás, amelyek az ország függetlenségét érintik. Ezek közül a bevándorlás kérdésében valóban a legnagyobb a nézeteltérés. Mi továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy megvédjük a határainkat, ragaszkodunk a határzárhoz, és minden eszközzel fel fogunk lépni a betelepítési programok ellen.

- Tisztelt Ház! Az Európai Bizottság kiadott egy írásos állásfoglalást, ami a legnagyobb jóindulattal is félrevezető! Utal ugyanis 1300 bevándorló betelepítésére, amelyet egyébként Magyarország megtámadott a bíróságon, de nagyban hallgat arról a javaslatról, amely a felső létszámküszöb nélküli betelepítésről szól. A hírek szerint még szankciókkal is sújtanák azokat az országokat, akik nem akarnak ebben részt venni. A Bizottság állásfoglalása nyugtatólag azt is állítja, hogy gondosan szét lesznek választva azok, akik tényleg jogosultak a menekültstátuszra. Az a helyzet, hogy most ennek semmilyen garanciáit nem látjuk, a terrorcselekmények elkövetői ugyanis sokszor a menekültstátuszt kihasználva mozognak szabadon az EU területén. Az Európai Bizottság sem becsülheti alá ennek a biztonsági kockázatait!

- Aztán vegyük például az energiaárakat! A Bizottság állásfoglalásából kiderül: Brüsszel továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy kivegye a tagországok kezéből az ármeghatározás jogát az árampiacon, ezzel gyakorlatilag eltörölné a rezsicsökkentést! Az Európai Bizottság azt mondja, hogy javaslata árcsökkenéshez vezetne, de arról nem szól, hogy Romániában éppen az ilyen liberalizációnak köszönhetően nőnek a gázárak!

- A kormány ahhoz is ragaszkodik, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a külföldről pénzelt aktivistacsoportok ügyében. Ez a vita ugyanis nem az egyébként erős magyarországi civil szektorról szól, hanem a külföldi befolyásszerzési kísérletekről. Arról, hogy külföldről pénzelt csoportok minden erejükkel próbálják gyengíteni Magyarország védelmi képességeit az illegális bevándorlás ellen. Ezek azok a szervezetek, amelyek a jogi határzár eltörlését követelik, és amelyek feljelentik Magyarországot a strasbourgi bíróságon, és ezzel még pénzt is keresnek! Ezek azok a szervezetek, amelyek olyan illegális bevándorló szabadon bocsátását követelik, aki korábban még kővel, kövekkel támadt a rendőrökre. Ezen szervezetek jelentős részét az a Soros György pénzeli, aki olyan fogadtatásban részesült Brüsszelben, amely még a miniszterelnökök esetében is nagyon ritka. Minden magyar ember joggal szeretné tudni, hogy miben is állapodtak meg zárt ajtók mögött.

- A kormány eltökélt abban, hogy továbbra is saját kézben tartsuk a munkahelyteremtés kérdését és hazai kézben tartsuk az adók meghatározásának jogát! Ahhoz várjuk a magyarok támogatását, hogy fel tudjunk lépni a továbbiakban is az illegális bevándorlás ellen, saját kézben tudjuk tartani a rezsi és az adók meghatározását, és nagyobb átláthatóságot tudjunk biztosítani a külföldről pénzelt politikai aktivisták ügyében! Sajnáljuk, hogy a baloldal mellé most már a Jobbik is felsorakozott abban, hogy gáncsolja ezt a törekvést!

- Az elmúlt napok brüsszeli vitái azt bizonyítják, hogy a konzultációban való részvétel aktuálisabb, mint valaha! Ezt minden bizonnyal érzik a magyar állampolgárok is. Nem véletlen, hogy a mai nappal most már 670 ezer ember mondta el a véleményét és állt ki a magyar kormány mellett. A kormány nevében szeretnénk nekik ezért köszönetet mondani. Ez a magas részvételi hajlandóság azt jelenti, hogy a nemzeti konzultáció kiállja nemcsak az idő próbáját, hanem az ellenzéki pártok minden gáncsoskodását is. Hiába, a nemzeti függetlenség kérdése minden esetben felülírja a napi pártpolitikai csatározásokat, és ez jól van így! (Taps a kormánypártok soraiban.)

