Zengnek a milliárdok!

A jövő évi költségvetés tervezete 18 740 712,9 milliárd forint bevételi főösszeggel, 20 101 363,1 milliárd forint kiadási főösszeggel és 1 360 650,2 milliárd forint hiánnyal számol.

2017. május 4. 18:27

A törvény általános vitáját május 17-18-19-én tartják, a bizottsági részletes vitaszakasz május 23-án, 24-én és 25-én lesz. Az Országgyűlés várhatóan június 15-én tartja a jövő évi költségvetés zárószavazását. (Szövege: PDF.)

A kormány gazdaságpolitikája.

A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása, továbbá a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. A magyar gazdaság növekedési képességének megerősítése érdekében különösen fontos a bérfelzárkózás és a vállalatok hatékonyságjavító törekvéseinek párhuzamos ösztönzése – ami által tovább erősödhet a magyar gazdaság munkahelyteremtő és munkaerő-megtartó, illetve jövedelemtermelő és versenyképessége.

A kormány kezdeményezte a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán 2016 novemberében megkötött, hat évre szóló bérmegállapodást. A megállapodás 2017-ben és 2018-ban minimálbér- és garantált bérminimum emelést, illetve ezzel párhuzamosan a munkaadói adóterhek jelentős csökkentését, a társasági adókulcs egyszámjegyűvé tételét, továbbá a 2018-at követő években a reálbér-növekedéstől függő további munkáltatói adómérséklést tesz lehetővé, ezáltal érdemben támogatja a következő években várható makrogazdasági folyamatokat, magasabb növekedési pályára állítva a magyar gazdaságot.

Előretekintve megállapítható: folytatódik a háztartások fogyasztásának növekedése, amelyet az óvatossági motívumok folyamatos enyhülésén túl a kedvező munkapiaci trendek fennmaradása, illetve a minimálbér és garantált bérminimum jelentős emelése is támogat. A vásárlóerő növekedését segíti továbbá a kétgyermekes családi kedvezmény fokozatos emelése, valamint egyes alapvető élelmiszerek, éttermi szolgáltatások, illetve az internet általános forgalmi adójának csökkentése.

A vállalati beruházásokat illetően az elkövetkező időszakban várhatóan erőteljes növekedési dinamika bontakozik ki, amelyet jelentősen támogat a 9%-ra csökkentett, így EU-s összehasonlításban a legalacsonyabb társasági adókulcs, valamint az elmúlt időszakban bejelentett számos nagy volumenű fejlesztés is.

A háztartások beruházásaival összefüggésben a lakáspiacon beindult kedvező tendenciák várhatóan tovább erősödnek az elkövetkező évek során. A stabilan alacsony kamatkörnyezet és az emelkedő reáljövedelmek mellett, a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) és a kedvezményes lakásáfa további lendületet ad a fejlesztéseknek. Az állami beruházások dinamikáját számottevően meghatározza az új uniós költségvetési ciklus forrásainak kifizetése. A jellemző előfinanszírozás miatt az allokált összegek várhatóan 2017-2019 során fogják számottevően erősíteni a beruházási teljesítményt.

A külkereskedelem tavalyinál lendületesebb bővülése várható 2017-2018 folyamán. Az export növekedésére kedvezően hat, hogy továbbra is stabilan bővül a feldolgozóipari rendelésállomány, amit az idei évtől támogathat a gyorsuló világkereskedelem is. Az elkövetkező időszakban az import növekedésében jelentős szerepet játszik, hogy az idei évtől várhatóan felfut az EU-s transzferek felhasználása, így a belföldi kereslet importvonzata erősödni fog. Az ipar és a külkereskedelem folyamatos élénkülését az Irinyi Jánosról elnevezett iparstratégia célkitűzései is nagymértékben támogatják.

A munkaalapú társadalom megteremtése érdekében hozott intézkedéseknek köszönhetően a foglalkoztatottak száma 2016 végén meghaladta a 4,4 millió főt, amely elsősorban a hazai elsődleges munkaerőpiac bővülő foglalkoztatásának eredménye. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta tavaly év végére 4,4%-ra csökkent. Az erőteljes munkaerő-kereslet eredményeként az elkövetkező időszakban tovább fennmaradhatnak a beindult kedvező folyamatok. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, valamint a munkáltatók adóterheinek mérséklődése következtében a bérek jelentős növekedése is folytatódhat.

Összegezve: a gazdasági fundamentumok stabil, kiegyensúlyozott és fenntartható növekedési trendet vetítenek előre. Az előrejelzési horizonton a GDP bővülése érdemben gyorsul, így annak üteme 2017-ben és 2018-ban is várhatóan meghaladja majd a 4%-ot. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán kötött, hat évre szóló bérmegállapodáson túlmenően a gazdaság bővülését támogatja az EU-s források felhasználásának, illetve a CSOK igénybevételével felépülő új otthonok számának felfutása. Az erőteljes munkaerő-kereslet következtében folytatódhat a foglalkoztatás bővülése, a munkanélküliségi ráta csökkenése és a bérek emelkedése, amelyeknek eredményeként a háztartások jövedelmi helyzete tovább javulhat. A magyar gazdaság belső növekedési motorjai stabilak, a külső környezet esetleges változása jelenthet hazánk növekedési teljesítményére kockázatot. A kormány továbbra is elkötelezett a fegyelmezett költségvetési politika fenntartásában. Ezzel összhangban a GDP-arányos költségvetési hiány az előrejelzési horizonton is érdemben 3% alatt teljesül.

A központi költségvetés adósságának 2018. évi alakulása.

A jövő évi költségvetés a 2017. év utolsó napján várható 71,4 százalékhoz képest 69,5 százalékos államadóssággal tervez., várható összege 28 043,6 milliárd forint. A központi költségvetés adósságán belül a devizaadósság részaránya a 2017. évben várható 15,1%-ról 2018-ban tovább mérséklődik 13,0%-ra.

A hiány finanszírozása.

A korábbi évek tapasztalatai alapján az államadósság-kezelés továbbra is kellő összegű likvid tartalékokkal bír, amivel előre nem látott külső „sokkok” esetén is töretlenül biztosítható a költségvetés és az adósság finanszírozása.

Az államadósság-kezelési stratégia célkitűzése, hogy 2018-ban is megőrizze az elmúlt években elért stabil finanszírozási helyzetet, amelynek keretében változatlanul három fő cél érvényesül: egyrészről az államadósság GDP-hez viszonyított arányának további csökkentése, másodsorban a devizaadósság részarányának fokozatos csökkentése, harmadsorban a lakosság részvételének növelése az államadósság finanszírozásában. További stratégiai célkitűzések a forintpiac továbbfejlesztése, a piaci likviditás erősítése és a lakossági állampapír állomány futamidejének növelése. A 2018. évi finanszírozási terv kidolgozása és a kamatkiadási és -bevételi előirányzatok tervezése ezen elvek figyelembevételével történt.

E stratégia keretében a hiány és a lejáró adósság finanszírozása döntően forintkibocsátásokkal történik. A központi kormányzat hiányának és a lejáró forintadósságnak a finanszírozását piaci és lakossági forintkötvény-kibocsátások biztosítják a tervek szerint. Az elmúlt években végrehajtott sikeres futamidő- hosszabbítási műveletek (pl. államkötvény-visszavásárlások és csereaukciók) révén 2018-ban is alacsony a lejáró forintkötvény mennyiség, azaz ebből a szempontból is csökkentek az adósság újrafinanszírozásával kapcsolatos kockázatok.

2017-ben bevezetésre került egy új, kétéves futamidejű, fix kamatozású állampapír, amely tovább növeli a lakosság számára rendelkezésre álló befektetetési lehetőségeket. A közvetlenül a lakosságnak értékesített állampapírok növelik a belföldi befektetői bázist, és megbízható finanszírozást jelentenek az állam számára. A lakossági forint állampapír-állomány 2018 végén várhatóan a központi költségvetés adósságának 24-25%-át teszi ki.

2018-ban összesen 1817,2 millió euró nemzetközi devizakötvény, 273,6 millió euró belföldi devizakötvény, valamint 347,7 millió euró nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitel visszafizetése esedékes. A 2438,5 millió euró összegű devizalejárat közel azonos a 2017. évi tervezett devizalejáratokkal, amelynek finanszírozása jelentős részben - továbbra is kedvező belföldi kereslet esetén - a belföldi állampapírpiacon valósulhat meg. Ezenkívül a hazai kisbefektetők körében sikeres, az eurózóna inflációjához kötött kamatozású, euró denominációjú Prémium Euró Magyar Államkötvény kötvény értékesítése is hozzájárul a devizalejáratok refinanszírozásához, illetve a forint- és devizapiaci helyzet függvényében nemzetközi devizakötvény kibocsátására is sor kerülhet. 2018-ban is jelentős volumenű fejlesztési célú, kedvező kamatozású hitel felvétele várható a Nemzetközi Fejlesztési Intézményektől, amely külföldi, hosszú futamidejű forintforrás bevonását jelenti majd a hazai fejlesztési, beruházási programok megvalósításához.

A költségvetés adósságával kapcsolatos kiadások.

A bruttó kamatkiadások várható összege pénzforgalmi szemléletben 2018-ban 978,6 milliárd forintot tesz ki, ami 23,2 milliárd forintos növekedést jelent az előző évi előirányzathoz képest.

A nettó pénzforgalmi kamatkiadások kissé csökkennek, a 2018-ra várható 904,8 milliárd forintos kiadás 7,4 milliárd forinttal alacsonyabb az előző évinél, és a GDP 2,24%-át teszik ki.

A nettó kamatkiadások csökkenése részben a csereaukciók következménye, részben az elmúlt időszakban bekövetkezett forintpiaci hozamcsökkenést mutatja. Folytatódik tehát az államadósság alacsonyabb hozamokkal történő átárazása, ami kompenzálja az államadósság nominális nagyságának emelkedéséből adódó kiadásnövelő hatást.

Az eredményszemléletű bruttó kamatkiadás 962,6 milliárd forint, a nettó kamatkiadás 960,2 milliárd forint lesz várhatóan 2018-ban. Az eredményszemléletű nettó kamatkiadások 2018-ban a GDP 2,4%-át érik el.

A forintban fennálló adósság bruttó pénzforgalmi kamatkiadása 2018-ban növekszik, azonban az eredményszemléletű kamatkiadása csökken a kamatszint csökkenése és a tervezett csereaukciók miatt. A lakosság adósságfinanszírozásban vállalt egyre növekvő részarányának köszönhetően a nettó forint pénzforgalmi kamatkiadásokból immár 164,4 milliárd forint kerül vissza a lakossághoz; 2010-ben ugyanez mindössze 36,4 milliárd forint volt.

A devizában fennálló adósság eredményszemléletű és pénzforgalmi nettó kamatkiadása is a tervezett állománycsökkenés és a kedvezőbb kamatok miatt csökken.

Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek.

Az adóssággal kapcsolatos pénzforgalmi kamatbevételek 2018-ban 73,5 milliárd forintot tesznek ki. A bevételek összegét jelentősen meghatározza a hiányt finanszírozó államkötvények aukciós értékesítése, valamint a csereaukciók során realizált felhalmozott kamat és árfolyamnyereség, amely 2018-ban 49,9 milliárd forintot tesz ki. A lakossági állampapíroknál az értékesítés folyamán megfizetett felhalmozott kamatokból adódóan 21,1 milliárd forint bevétel várható.

A munkából élők költségvetése

Magyarország 2018. évi költségvetése a munkából élő emberek költségvetése lesz. A kormány szeretné elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre.

A 2010-ben hivatalba lépő polgári kormány kiemelt célként fogalmazta meg, hogy a segélyalapú gazdaságot munkaalapú gazdaság váltsa fel. A közös erőfeszítések meghozták az eredményeket. 2010-hez képest több mint 700 ezer új munkahely jött létre Magyarországon, ezek döntő többsége piaci álláshely.

Cél a teljes foglalkoztatottság!

Cél a teljes foglalkoztatottság, ezért csökkennek tovább a munkát terhelő adók. 2018-ban is folytatódnak a béremelési programok a közszférában. A piaci szférában a munkát terhelő adók újabb csökkentése teszi lehetővé a bérek további növekedését. Folytatódik a minimálbér-emelés: az idei 15 százalékos emelés után 2018-ban további 8 százalékkal nő a minimálbér. A szakmunkás minimálbérek esetében az emelkedés 12 százalékos lesz, ez a 2017-es 25 százalékos emelés után további pluszpénzt jelent a munkavállalóknak. Az intézkedéseknek köszönhetően a szakmunkások bére 2010-hez képest megduplázódhat.

Családi adózás.

A kormány célja, hogy Magyarország családbarát ország legyen, ezért döntött az Európában is egyedülálló családi adózás bevezetéséről. Ez az intézkedés beváltotta a hozzá fűzött reményeket: a családi adózás már közel egymillió családnak nyújt segítséget. A jövő évi költségvetés ezt a bevált rendszert erősíti tovább.

2018 januárjában havi 35 ezer forintra nő a kétgyermekes családok havi adókedvezménye. Így összesen már évi maximum 420 ezer forint kedvezményt kaphatnak. Továbbra is számíthatnak adókedvezményre az első házasok.

A kormány az otthonteremtési programmal is erőteljesen támogatni kívánja a családokat. Erre 2018-ban még több forrás, 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A családok gazdálkodását ezeken túl 2018-ban újabb adócsökkentések is segítik, például az éttermi étkezésre és az internetre vonatkozó áfacsökkentés, vagy a hal áfájának 5 százalékra csökkentése.

A gyerekeket nevelő családok mellett a nyugdíjasokra is gondol a költségvetés: 2018-ban az ideinél nagyobb, 3 százalékos lesz a nyugdíjemelés.

Megerősített biztonság.

Európa biztonságát ma számos veszély fenyegeti, és ez Magyarország számára is többletfeladatokat jelent. A kockázatok közül az ellenőrizetlen migráció a legjelentősebb, amellyel tartósan kell számolnunk. Ezért a kormány a 2018-as költségvetésben is megfelelő pénzügyi hátteret biztosít a határok védelmére. Ennek megfelelően 2017-hez képest 19 százalékkal több forrás, összesen 514 milliárd forint jut 2018-ban a közbiztonságra, ami több mint 80 milliárd forintos bővülést jelent. Jövőre is folytatódik a 2015-ben indított fegyveres és rendvédelmi életpályamodell, újra emelkedik a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése.

Stabil és erősödő gazdaság.

A 2018-as költségvetéshez egy stabil gazdaság jelenti az erős alapot. A magyar gazdaság 2018-ban már a hatodik esztendőben növekedhet töretlenül, a bővülés az uniós átlagot is meghaladja. Emellett megőrzi az államháztartás stabilitását, folytatódik az államadósság csökkentése. 2018-ban 4,3 százalékos gazdasági növekedés valósulhat meg 2,4 százalékos hiány és 3 százalékos infláció mellett.

A 2018-as költségvetés egyik legfontosabb erőssége, hogy 2017-hez viszonyítva mintegy 7 százalékkal több jut az egészségügyre, ami több mint 100 milliárd forintos többletforrást jelent.

Az oktatásra 2017-hez viszonyítva mintegy 5 százalékkal, azaz több mint 80 milliárd forinttal jut több 2018-ban.

Az otthonteremtési program költségvetési fedezete 15 milliárd forinttal haladja meg a 2017-es összeget, ami 7 százalékos bővülést jelent.

Az útfelújításokra szánt költségvetési forrás pedig több mint 30 milliárddal lesz több a 2017-ben e célra tervezett összegnél.

Főbb szakpolitikai intézkedések.

Folytatódnak az áfa-csökkentések.

A kormány adópolitikájának egyik lényegi eleme az adózók terheinek mérséklése. Ezt célzott adócsökkentésekkel, különféle adókedvezményekkel, a megbízható adózók gyakorlatának elismerésével, valamint az adóadminisztráció egyszerűsítésével kívánja elérni. 2016-tól a sertéshús, majd 2017-től a friss tej, a tojás és a baromfihús áfája lett alacsonyabb, ami több pénzt hagyott a magyar családoknál, javította a hazai termelők piaci versenyképességét, illetve hozzájárult a fogyasztás erőteljesebb bővüléséhez is. A forgalmi típusú adók esetén az éttermi étkezésre és az internetre vonatkozó áfakulcs csökkenése szintén több lépcsőben valósul meg, melynek keretében ezek áfakulcsa 2018-tól 5%-ra csökken a 2017. évi 18%-ról. Ezen kívül 2018-tól a hal áfakulcsa is 5%-ra mérséklődik.

Továbbra is a család az első!

A családok támogatása és megerősítése áll a kormány társadalompolitikai fókuszában. Eddig számos intézkedéssel segítette a családok élethelyzetének javítását, ösztönözte a gyermekvállalást. A munkabért 2016 óta Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó kulcsa (15%) terheli, a gyermeknevelést pedig a családi kedvezménnyel, illetve a családi járulékkedvezménnyel segíti. 2016-tól kezdődően fokozatosan kétszeresére nőtt a két gyermeket nevelő családok által érvényesíthető családi kedvezmény mértéke. 2018-ban gyermekenként 17,5 ezer forintra emelkedik a havonta igénybe vehető adókedvezmény összege.

Az otthonhoz jutás támogatása.

Az otthonteremtési program intézkedései hozzájárulnak a hazai családpolitikai és demográfiai célkitűzések megvalósulásához, ösztönzik a gyermekvállalást, növelik a munkaerő mobilitását és javítják a lakosság életminőségét.. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény keretében a három és többgyermekes új lakást építő vagy vásárló családok 3%-os fix kamatozású lakáskölcsönt vehetnek igénybe. A lakáshelyzet javítását szolgálja az ingatlan értékesítések áfakulcsának 5%-ra történt mérséklése, továbbá a saját célra építkezők részére az adóvisszatérítési támogatás is.

Mindenkinek megéri dolgozni!

A kormány célja, hogy az emberek elsődlegesen munkajövedelemből biztosítsanak magunknak megélhetést. Ez vezérelte 2016-ban a novemberi hatéves bérmegállapodás megkötését a kormány, a munkaadók és a munkavállalók érdekvédelmi szervezetei között. Első lépésben 2017-től a minimálbér 15%-kal, a szakmunkás minimálbér pedig 25%-kal nőtt, (miközben a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra csökkent). A legalacsonyabb bérből élők 2018-tól is magasabb fizetésre számíthatnak: a minimálbér további 8%-kal, míg a szakmunkás minimálbér újabb 12%-kal lesz több, párhuzamosan a munkáltatókat terhelő adó 2 százalékpontos csökkenésével. Ezen túlmenően a „segély helyett munka” elvével összhangban a korábbinál hatékonyabban folytatódnak a közmunkaprogramok, melyek a leghátrányosabb helyzetben élőknek nyújtanak lehetőséget a munka világába való visszatérésre.

Értékálló nyugdíjak.

A kormány nyugdíjpolitikájának lényege, hogy a nyugdíjasok ne vesztesei, hanem kedvezményezettjei legyenek a hazai makrogazdasági folyamatok alakulásának. Ennek legfontosabb lépéseként 2010-ben azt az ígéretet tette, hogy évről évre megvédi a nyugdíjak reálértékét, vagyis megőrzi azok vásárlóerejét. Éppen ezért a mindenkori nyugdíjemelés mértékét az adott évre tervezett infláció – vagyis árnövekedés – mértékéhez igazítja. Ennek köszönhetően 2011-2016 között a nyugdíjak átlagosan több mint 23%-kal nőttek, a tartósan alacsony infláció miatt vásárlóerejük mintegy 10%-kal javult. Tehát az elmúlt években gyakorlatilag sikerült visszaadni a 2010 előtti kormány által eltörölt 13. havi nyugdíj összegét. 2018-ban szintén az infláció mértékével megegyező nyugdíjemelést valósít meg a kormány, továbbá a gazdaság dinamikus növekedésének eredményeként külön kormányzati intézkedésekre is sor kerülhet.

Folytatódó életpálya- és béremelési programok.

A közszolgálati dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülése jövőre is kiemelt hangsúlyt kaphat. Ennek részeként folytatódik a 2015-ben indított fegyveres és rendvédelmi életpályamodell, amelynek keretében 2018-ban további, átlagosan 5%-kal nő a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjai a 2016-ban indított életpályamodell keretében 2018-ban további 15%-os illetményemelésben részesülnek, elérve ezáltal az átlagosan 50%-os növekedést. További emelésben részesüknek az egészségügyi ágazat szakdolgozói, valamint az Országos Mentőszolgálat állományában lévő alkalmazottak. Lezárul a 2016-ban indított bírói és ügyészi illetményalap-emelés (2018-ban további 5%), illetve a felsőoktatási oktatói, kutatói és tanári bérrendezés (2018-ban további 5%). Emellett, a korábbi döntésnek megfelelően emelkedik a pedagógusok bére is a minősítés keretében. A költségvetés fedezetet nyújt valamennyi, már végrehajtott intézkedés továbbviteléhez is, így a pedagógusok életpályájára és kapcsolódó bérintézkedéseire, a járási és megyei kormányhivatalok munkatársainak állami tisztviselői életpályájára, továbbá a már végrehajtott egészségügyi, szociális és kulturális bérintézkedésekre.

A vállalkozások is az adórendszer nyertesei.

2018-tól az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás megszűnik, mely egyszerűsíti az adminisztrációt és elősegíti a lakásbérletből származó jövedelmek kifehérítését.

A kisvállalati adó (KIVA) átalakításával az adórendszer kedvezőbb adózási környezetet teremt a növekedésre képes kis- és középvállalkozások számára. Kiváltja a szociális hozzájárulási adót és a társasági adót, összhangban az utóbbiakat érintő intézkedésekkel, a KIVA 16%-os kulcsa 2017-ben 14%-ra csökkent, 2018-ban pedig 13% lesz.

A foglalkoztatás bővítését célzó kormányzati törekvéshez kapcsolódik, hogy 2018-tól az egészségügyi hozzájárulás (EHO) kulcsa 2 százalékponttal 20%-ra csökken. További vállalkozásösztönző adópolitikai intézkedés, hogy a kisüzemi sörfőzdék esetében 8 ezer helyett 200 ezer hektoliter lesz az a volumenhatár, ami alatt csak a jövedéki adó 50%-át kell megfizetni.

Növekvő gazdaság, stabil államháztartás.

A kedvező folyamatok fenntartása és erősítése fontos kormányzati célkitűzés, így 2018-ban 4,3%-os gazdasági bővülés valósulhat meg 2,4%-os hiány és 3%-os infláció mellett. Az előre nem látható kockázatok kezelésére, illetve az év közben felmerülő kormányzati intézkedések forrására tartalékok rendszere szolgál a költségvetésben, több mint 200 milliárd forint keretösszegben. Továbbá a 2017-ben kialakított új struktúra jövőre is megmarad; az állam működési kiadásai tekintetében nem jelentkezhet hiány, megvalósítva ezzel a nullás költségvetést.

Hazai beruházások a növekedés elősegítésére.

Az uniós mellett hazai költségvetési forrásból is számos beruházás valósul meg, érdemben elősegítve ezzel a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás bővülését. A különféle infrastrukturális fejlesztések mellett elsősorban az ipar területét célzó intézkedések emelhetőek ki.

Az Irinyi Terv iparstratégia célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot..

Az Ipar 4.0.a minőségi iparfejlesztést állítja a középpontba: az új technológia gyorsítja az új üzleti modellek bevezetését, illetve kialakítását, ami a gazdasági növekedést fokozottan serkenti, és tovább növeli a nagy hozzáadott értéket termelő szolgáltatások hazai megjelenését.

A Beszállítói-fejlesztési Programnakköszönhetően jelentős számú magyar kis- és középvállalkozásvonható be a beszállítói hálózatokba a következő években, felkészítve őket a nemzetközi piacokon való helytállásra is.

A kormány célzott pénzügyi támogatást nyújt Pest megye számára gazdasági-társadalmi célokat szolgáló fejlesztések finanszírozásához. A szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni, ezen belül kiemelt szerepet kap a jövő építése, az ifjúság és a sport támogatása, ahol szintén jelentős lesz a költségvetés szerepe.

Az Egészséges Budapest Program keretében 2018-ra 30,0 milliárd forint jut a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében. További 9,5 milliárd forintot szán a kormány az egészségügyi intézmények fejlesztésére és rendkívüli támogatására, valamint 5,1 milliárd forintot a Bethesda Gyermekkórház és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztésére.

Hatékony uniós forrásfelhasználás

A kormány a 2014-2020-as ciklusra a hazánkat jogosan megillető európai uniós források célzottabb és még hatékonyabb felhasználását tűzte ki célul. Ennek jegyében döntött arról, hogy a rendelkezésre álló összegek 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítja, ami érdemben segíti elő a gazdaság növekedését a megvalósuló beruházásokon, a foglalkoztatottság bővülésén és a versenyképesség növelésén keresztül. Emellett természetesen jelentős források jutnak az egészségügyi és szociális ágazat fejlesztéseire, a társadalmi felzárkóztatást elősegítő programokra, valamint a közigazgatási és közszolgáltatási infrastruktúra modernizálására. A vissza nem térítendő támogatások mellett a korábbi pénzügyi időszakhoz képest megnő azon pénzügyi eszközök szerepe, melyek többször kihelyezhetők, ezáltal hosszú távon tudnak biztos finanszírozást nyújtani a vállalkozások különféle fejlesztéseihez.

A biztonság mindenek előtt!

Az elmúlt évek politikai és társadalmi kihívásai rávilágítottak arra, hogy az egyes nemzeteknek újra kell gondolniuk a globalizációról alkotott nézőpontjukat. A szűnni nem akaró migrációs nyomás, a terrorfenyegetettség megköveteli, hogy a korábbiaknak lényegesen nagyobb hangsúly helyeződjék a költségvetésben is a rendvédelemre, a közbiztonságra. Az Európai Unió vívmányai, az uniós – és ezzel együtt természetesen a magyar – állampolgárok jogai nem kerülhetnek veszélybe, ahogy lehetőségeiket sem lehet korlátozni. A kormány kiáll a magyar emberek mellett: megvédi a társadalmi célokat szolgáló intézkedéseit, illetve biztosítja határai védelmét.

Bartha Szabó József