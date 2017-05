Folytatódnak a fizetésemelések

A szakmunkás-bérminimum a 2010-es összeg duplájára növekszik jövőre.

2017. május 4. 09:49

A dolgozók anyagi biztonságát, a munkahelyek megőrzését se­gítő intézkedéseket tartalmaz a jövő évi költségvetés tervezete. A munka­vállalók támogatják a csomagot, mivel a béremeléseknek köszönhetően a vásárlóerő növekedése, ezzel együtt a fogyasztás bővülése hozzájárul a gazdasági növekedéshez, lehetővé teszi a további bérfelzárkóztatást és a járulékok csökkentését.

Bemutatta a kormány a munka­adói, valamint a munkavállalói oldalnak a 2018-as költségvetést a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma (vkf) keretében. A több mint háromszáz oldalas dokumentum részletes áttekintéséhez még időre van szükségük az érdekképviseleteknek, de a felek egyetértettek abban, hogy a tervezet a korábbi bértárgyalásokon született megállapodásokat maradéktalanul tartalmazza.

– A keretszámok alapján reális, tartható költségvetési tervezetet nyújtott be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Országgyűlésnek, a bérfejlesztés pedig többletbevételeket hozhat – mondta a Magyar Időknek Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke. A szakszervezet szerint egyértelműen érződik majd a pénztárcánkon is a béremelési program, a minimálbér további 8 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 12 százalékkal nő. A bérminimum 180 ezer forint fölé emelkedik, ezzel a 2010-es összeg duplájára nő.

Folytatódik a járulékcsökkentés is, a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó az idei 5 százalékos mérséklés után további 2 százalékponttal, 20 százalékra csökken. Az intézkedés lehetőséget teremt a vállalkozói szférában is a további bérfelzárkóztatá­sokra. A közszféra béremelési programjai is folytatódnak, emellett nő a családok támogatása, valamint az otthon­teremtési intézkedésekre elkülönített összeg is. – A béremelésnek, valamint az áfacsökkentésnek köszönhetően jelentősen bővülhet a fogyasztás is, ami többletbevételt hozhat a költségvetésnek – tette hozzá Palkovics.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke arra emlékeztetett: a költségvetés tartalmazza azokat a megállapodásokat, amelyekről korábban megegyezett a kormányoldal a munkaadókkal és a munkavállalókkal. Szerdán a felek részletes tájékoztatást kaptak a vkf ülésén a büdzséről, mindenkinek lehetősége lesz megfogalmaznia megállapításait. A szakszervezeti vezető hozzátette: a következő időszakban a munkaadói és a munkavállalói oldal is részletesen áttekinti a költségvetés tervezetét, ezt követően lehetőségük lesz megfogalmazni javaslataikat.

– A jövő évi költségvetésben újabb intézkedésekkel segítik a foglalkoztatás bővülését, nő a minimálbér, a garantált bérminimum és a munkát terhelő adók tovább csökkennek – mondta tegnap Cseresnyés Péter. A Nemzetgazda­sági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára ki­emelte: ez a munkából élők költségvetése lesz, mert továbbra is szeretnék elérni, hogy minden magyar ember, a családok, és a vállalkozások is érezhessék az eddigi gazdaságpolitikai intézkedések pozitív hatását.

Emlékeztetett: nemcsak a bérek emelkednek, de tovább nő a munkavállalók lakhatásának támogatása. Jövőre a munkáltató által adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százaléka helyett annak 60, a következő 24 hónapban a minimálbér 25 százaléka helyett 40, a következő 12 hónapban pedig 15 helyett 20 százaléka lesz. A munkaerő mobilitása nem mutat érzékelhető javulást, ezért merült fel a támogatás növelésének igénye.

Folytatódik a munkahelyvédelmi akció is, az NGM számításai szerint 2018-ban 100 milliárd forint marad a vállalkozásoknál a program révén. Az adókedvezménnyel érintett létszám havonta átlagosan 900 ezer, ami a versenyszférában dolgozók több mint egynegyede. Jövő nyarától három éven belül legfeljebb 12 hónapig lehet majd közfoglalkoztatotti státuszban maradni, 40 milliárd forintból a közfoglalkoztatásból kivezető gazdaságélénkítő és mobilitást könnyítő intézkedéseket terveznek bevezetni, ezek nagy része idén elindul – tette hozzá Cseresnyés Péter.

