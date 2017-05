Viktor megyen a pokolba

2017. május 5. 00:13

A lelkésznek fáj az, hogy mi lett az egykor bátor és romlatlan fiatalemberből.

A kormánytól csak annyit várnak, hogy tartsa tiszteletben jogaikat. Legális, teljes jogú egyháznak tartják magukat, nem kivételezett civil szervezetnek, amelynek nem kell feltüntetnie külföldi támogatóját. A MET eddig is minden adománnyal elszámolt, azt is, amit Soros Györgytől kapott.

Iványi Gábor szerint nem ő, hanem az az egyház politizál aktívan, amelyik hallgat és aktívan, kritikátlanul támogatja a kormányt. A Biblia szerint a király bölcsességét a tanácsosok sokasága biztosítja, sőt az igazán bölcs uralkodó még az ellenségeitől is tanul.

El sem tudtam volna képzelni, hogy ez az ember, aki a lobogó szabadságvágy ikonikus alakjának tűnt, két évtizeddel később porig rombolja mindazt, amiért akkor közösen küzdöttünk – mondta Iványi Gábor, majd később hozzátette: – Nehéz mit kezdenem azzal a fájdalommal, hogy az a férfi, akit valaha sokra tartottam, megátalkodottan, két lábbal tipor mások jogain, gúnyt űz a leggyengébbekből, koncentrációs tábort épít fel a déli határon. Ha most találkoznék Orbán Viktorral, figyelmeztetném, hogy ez a kárhozat útja. (…) A megtérésre a környezetéből Balog Zoltán lelkésznek is figyelmeztetnie kellene. Más kérdés, hogy jelenleg Balog miniszter is a kárhozat útját járja, arról előbb valakinek őt is le kellene térítenie.

Orbán Viktor ezt nem igényli. Hiába ő keresztelte a kormányfő több gyermekét, nem kezdeményezett találkozót, mert nem neki kell magyarázkodnia. Nem ő változott. Gyászolom őt, és nehezen dolgozom föl, ami történt.

Lelkészként nem omlik össze attól, ha valaki, aki egykor közel állt hozzá, gyarló módon viselkedik, de fáj neki, ami a kormányfővel történik. Ő figyelmeztetné is arra, hogy ez a kárhozat útja.

Szerinte Orbán Viktor sorsa a Jóisten kezében van.

per secula seculorum amen.

24.hu - MNO