A DK stratégiáján múlhat az összefogás

Botka: a DK és elnöke csak színpadi beszédekben, szavakban hangoztatják az ellenzék együttműködését.

2017. május 5. 10:52

Legalább három-négy, egymással is versengő miniszterelnök-jelölttel vághat neki a 2018-as választásnak a baloldal.

Két aspiráns már most ismert: Botka László a szocialisták, Karácsony Gergely a Párbeszéd jelöltje. Az biztos, hogy az Együtt nem tartja elfogadhatónak Botkát, és bár a párt az általa kezdeményezett, Új Pólusnak nevezett szövetségben a Párbeszédre is számít, egyelőre még nem döntött arról, hogy Karácsony mögé felsorakoznának-e.

– Az Együtt az újonnan alakult, az új politikakultúráért küzdő pártokkal kötne szövetséget. Minden önálló választási együttműködésnek természetesen van miniszterelnök-jelöltje – mondta a Magyar Időknek Szigetvári Viktor, a párt országos politikai tanácsának elnöke.

Februárban, amikor még előválasztásról volt szó a baloldalon, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) közgyűlése Bokros Lajost nevezte meg jelöltjének. A párt a Magyar Időkkel most azt közölte: amennyiben a MoMának önállóan kell elindulnia a 2018-as választáson, úgy egy későbbi közgyűlésük dönt majd arról, hogy ki legyen a miniszterelnök-jelöltjük.

Az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy lesz-e, illetve ki lesz a DK jelöltje.

– Látok erre is esélyt, és az ellenkezőjére is – fogalmazott Gyurcsány Ferenc nemrég azzal kapcsolatban, elképzelhetőnek tartja-e, hogy közös jelöltként Botka László élvezze a DK támogatását is. Az MSZP és a DK viszonyát nézve ez szinte elképzelhetetlennek tűnik, információink szerint Gyurcsányék továbbra is egy „mindenkinek elfogadható, párton kívüli szakemberben” gondolkodnak.

– Az LMP kongresszusának a döntése lesz, hogy indít-e miniszterelnök-jelöltet. Ez most a kampány függvénye – mondta a Magyar Időknek Szél Bernadett.

A párt társelnöke megfontolásukat azzal magyarázta: 2014-ben sem volt olyan támogatottságuk, hogy valódi miniszterelnök-jelöltet kínáljanak az országnak.

Egyelőre kevés az esély arra, hogy az előző parlamenti választáshoz hasonló egység jöjjön létre

Botka László lemondatná Gyurcsányt

Nem adja fel Gyurcsány Ferenc kiszorítására irányuló küzdelmét Botka László, így összefogás helyett totális harc kezd kibontakozni az MSZP és a DK között. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje az ATV-ben ugyanis kijelentette: Gyurcsánynak távoznia kell a politikából, ha nincsenek bizonyítékai arra, hogy az oroszoknak bizalmas információik vannak a Fideszhez és személyesen Orbán Viktorhoz köthető törvénytelen pénzmozgásokról. Botka szerint amennyiben a DK elnöke nem áll elő az általa említett bizonyító erejű részletekkel, azzal csak a kormányfő malmára hajtja a vizet. A szegedi polgármester megismételte pártja szerdai állásfoglalását, miszerint a DK és elnöke csak színpadi beszédekben, szavakban hangoztatják az ellenzék együttműködését, ám a gyakorlatban az ellenkezőjét látják tőlük.

Gréczy Zsolt, a DK szóvivője Facebook-bejegyzésében azzal szúrt vissza, hogy „Tudta? Botka László háromszor szavazta meg Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségét: 2004. szeptember 29-én, 2006. június 9-én és 2006. október 6-án… ebből kétszer az őszödi beszéd után…”.

A két vezető baloldali párt permanens küzdelmére utal, hogy a Ripost DK-s forrásokra hivatkozva írta meg: miközben Botka Fizessenek a gazdagok szlogennel kampányol, addig családja 25 milliós luxusterepjárója mellett többmilliós Rolex óráit is elfelejtette feltüntetni vagyonnyilatkozatában. Botka azt állítja: egyetlen Rolexe van, amit feleségétől kapott a születésnapjára. Vagyonnyilatkozatában pedig az azért nem szerepelt, mert nem tudja, mennyibe került. Mindeközben a HVG.hu-t is azzal kereste meg egy névtelen forrás, hogy Botka évekkel ezelőtt megvett egy, a telkéhez korábban is bérelt földdarabot, ám az sem szerepel vagyonnyilatkozatában. „Ez minden, csak nem eltitkolt vagyon, de javítani fogom a vagyonnyilatkozatomat” – mondta Botka a portálnak.

