Szijjártó: Timmermansnak le kell mondania

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság első alelnökének le kell mondania posztjáról, amiért egy lapinterjúban antiszemitizmussal vádolta meg Magyarország miniszterelnökét és kormányát.

Utoljára frissítve: 2017. május 5. 11:54

2017. május 5. 11:14

Pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter a vádat méltatlannak és elfogadhatatlannak nevezve visszautasította azt, hangsúlyozva, hogy Magyarország „a legtöbbet tette Európában az antiszemitizmus ellen”.

Frans Timmermans legutóbbi nyilatkozata minden eddigi határon túlmegy. Az antiszemitizmus vádja méltatlan és elfogadhatatlan, ezért ezt visszautasítjuk – jelentette ki Szijjártó Péter.

"Bevezettük a holokauszt áldozatainak emléknapját, nemcsak Magyarországon, de a határainkon túl is zsinagógákat újítunk fel, a holokauszt tagadását büntető törvénykönyvi tényállássá tettük. Az új alapokra helyezett magyar alkotmányos berendezkedés garantálja a magyar nemzet részét képező magyar zsidóság biztonságát, a magyar zsidók közössége mindig számíthat Magyarország kormányának tiszteletére, barátságára és védelmére" - fogalmazott, hozzátéve azt is, hogy "zéró toleranciát hirdettünk az antiszemitizmussal szemben".



Szijjártó Péter szerint a Timmermans által megfogalmazott vád Magyarország súlyos megsértése is, márpedig ha egy uniós tisztségviselő "egy ilyen kérdésben ilyen súlyosan megsért egy tagállamot, akkor nem lehet más választása, mint le kell mondania a hivataláról".



A külügyminiszter gyáva embernek nevezte az EB alelnökét, mondván, a Die Zeit című lapnak adott interjúban olvasható "súlyos, ráadásul alaptalan vádat" nem Orbán Viktorral szemtől szemben fogalmazta meg, hanem "később, amikor senki nem tudott rá azonnal reagálni".



A bizottság alapjogokért felelős alelnöke a Die Zeit című liberális hetilapban közölt interjúban arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő "egyértelműen antiszemita" hangot ütött meg a napokban az Európai Parlamentben, amikor amerikai pénzügyi spekulánsnak nevezte Soros Györgyöt, azt mondta, hogy pontosan így értette a miniszterelnök szavait, és felháborodott, de nem reagált erre a megjegyzésre a vitában.



Szijjártó Péter megjegyezte, kétségtelen, hogy Magyarország kormányának vannak súlyos vitái Soros Györggyel, kétségtelen, hogy Soros György Magyarország jelenlegi kormányának bukását szeretné. Hozzátette ugyanakkor, hogy "ezeknek a vitáknak semmi köze nincsen Soros György származásához vagy vallásához".



Álláspontja szerint az Európai Unió egységét nem azoktól az országoktól kell félteni, amelyek már nagyon sokat tettek Európa megvédéséért, mert "az Európai Unió egységét olyan politikusok veszélyeztetik, mint Frans Timmermans", ahogy a Brexitért is "azok a brüsszeli politikusok a hibásak, mint például Frans Timmermans, akik miatt az Európai Unió versenyképessége minden kétséget kizáróan romlott az elmúlt időszakban", és akik mindeddig nem tudtak választ adni a kihívásokra.



A külügyminiszter szavai szerint Timmermans "illegális bevándorlókkal akarná elárasztani Európát, az Európai Uniót", holott az illegális bevándorlás támogatói "veszélybe sodorják Európát, és benne veszélybe sodorják Magyarországot", amit semmilyen nyomásra nem enged meg a kormány.



Azzal, hogy az utóbbi években Magyarország komoly erőfeszítéseket tett saját és az Európai Unió határainak megvédéséért, "mindenkinél többet tettünk Európa és benne az Európában élő zsidó közösség megvédése érdekében" - mondta az M1 aktuális csatornán is közvetített sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter.

MTI