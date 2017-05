Budapesti olimpia: új jelentkezés?

A 2024-es budapesti pályázat bukásának tanulságait levonva szélesítené az olimpiarendezés társadalmi támogatottságát a Budapesti Olimpiáért Mozgalom.

2017. május 5. 16:11

Céljuk, hogy országos hálózatot építve segítsék ismét megalapozni a többségi támogatottságot a következő magyar olimpiai pályázat mögött. A BOM immár a jövőre, a következő esélyre, 2028-ra fókuszál. Gundel-Takács Gábornak, a mozgalom szóvivőjének tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

- Szóvivő úr, Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke külön bizottságot állított fel annak megvizsgálására, nem lenne-e érdemes szeptember 13-án Limában a két városnak, Párizsnak és Los Angelesnek mindjárt 2024 mellett a 2028-as olimpiát is odaítélni. Informális beszélgetésekben miként formálódik a gondolat: Budapestnek a 2032-es évre készülnie?

- Idén szeptemberben Limában sok minden eldől, de mi egyelőre a 2028-as olimpiára koncentrálunk, arra készülünk, hogy Magyarországon a pályázati határidőre megfelelő társadalmi konszenzus legyen egy olimpia megrendezésére. Természetesen mi is latolgatjuk az esélyeinket, hiszen bizakodóak vagyunk, de nem naivak. Meggyőződésünk azonban az, hogy a NOB kockázatos utat választ a problémái kezelésére, ha Limában egyszerre két olimpia „kiosztása" mellett dönt. Ezzel nem annyira az lenne a gond, hogy onnantól kezdve Budapest számára már csak a 2032-es játékok lesz elérhető, sokkal problémásabbnak látjuk ezt a döntést az olimpiai mozgalom jövőjét tekintve, mivel egy ilyen döntés felérne az Agenda 2020 feladásával, ami pedig helyes út és megfelelő koncepció. A NOB-nak helyette azt kéne inkább elemeznie, hogyan tehet többet az Agenda 2020 programon belül a pályázó városokért, valamint hogyan kéne erősíteni és javítani a koncepció nemzetközi kommunikációját. Az, hogy a 2024-es olimpia rendezésére történő pályázástól sorra visszaléptek azok a városok, amelyek épp az Agenda 2020 célcsoportjai voltak, azt mutatja, hogy a program előkészítése nem volt megfelelő. Ezen az úton a NOB-nak márpedig végig kellene mennie.

- A 2024-es jelentkezés visszavonásával ismét a BOM lett a budapesti olimpia lángjának egyetlen őrzője, amíg nem alakul meg egy újabb pályázati bizottság. A következő pályázat benyújtási határideje 2019 ősze lesz. A 2024-es jelentkezést idehaza a populizmus semmisítette meg. Miképpen alakítja ki két és fél év alatt azt a médiahálózatot, amely a 2019-ben várhatóan jelentkező ellenkampányt semlegesíteni tudja?

- Fájó számunkra, hogy a 2024-es pályázat politikai játszmák áldozata lett, ami persze nélkülözött mindenfajta szakmai szempontot. A következő pályázati határidő 2019 ősze lesz, amennyiben harcba száll Budapest a 2028-as olimpiáért, addig viszont sok dolguk van. Az olimpiával kapcsolatos ismeretterjesztés és társadalmi párbeszéd országos erősítése lesz a legfontosabb feladatunk, mert vissza kell állítanunk a többséget a budapesti olimpia ügye mellé, és elő kell készíteni egy, a pályázatról szóló országos referendumot. Mindezt pedig fontos, hogy a politika távoltartásával tegyük. Ezért most

elkezdtük megvizsgálni annak lehetőségét, hogy hogyan tudnánk a BOM-ból egy országos szervezetet kiépíteni. Ennek első lépéseként áprilisban Szegeden tárgyaltunk többek között Kiss-Rigó László püspök úrral, Szabó Gábor rektor úrral, továbbá olyan helyi szereplőkkel, akik ott helyben, de országos szinten is hitelesen és meggyőzően tudják képviselni a BOM eszméjét. Első lépésként célunk az, hogy minden olyan nagyvárosban, amelyet az olimpiai pályázatunkban helyszínként jelöltünk meg, legyen a BOM-nak egy szervezete, és ezek alapján egy olyan stratégiát vázoljunk a BOM elnökségnek, ami megfogalmazza az országos építkezésünk alapelveit és szabályait. Az a feladatunk, hogy 2019 őszéig egyértelművé tegyünk olyan kérdéseket, hogy egy olimpia megrendezése milyen költségekkel járna, honnan lehet fedezni a finanszírozását. Arról is beszélni kell, hogy milyen gazdasági előnyei lennének egy budapesti olimpiának, hogy mindenki előtt világos legyen: egy ilyen világesemény megrendezésével milyen bevételekre számíthatunk. Tisztázni kell azt is, van-e köze az olimpiának ahhoz, milyen állapotban vannak a kórházaink. Amennyiben hiteles személyekkel, érvekkel és megalapozott számokkal el tudunk jutni az emberekhez az elkövetkező időszakban, akkor azt gondolom, hogy mindenfajta ellenkampánnyal szemben meggyőzőek tudunk lenni.

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. A BOM miket tesz azért, hogy a fiatal nemzedékek a mostaninál többet tudjanak a nemzetközi olimpia-mozgalomban az eltelt évszázadban betöltött magyar szerepről, illetve az olimpiákon elért magyar világsikerekről?

​

- A budapesti olimpiai pályázat érvrendszerének egyik, ha nem a legfontosabb eleme a kimagasló magyar olimpiai sikerek több mint száz éves tradíciója. Ha innen nézzük, a BOM már alapvető küldetésével, a budapesti olimpia rendezésével is azért dolgozik, ha csak áttételesen is, hogy az olimpiai eszme, a magyarok korábbi sportsikerei napirenden maradjanak és beivódjanak a magyarok nemzettudatába. A BOM ösztöndíjrendszere pedig, mellyel fiatal sportolókat segítünk diplomához jutni, olyan mai sportolókat állít példaként a fiataloknak, akik nem történelemkönyvekben, hanem sikereiken keresztül a mindennapi életben képesek képviselni a olimpia eszméjét. BOM ösztöndíjjal jelenleg 47 válogatott élsportolót támogatunk.

