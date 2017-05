Beteg ne várakozzon indokolatlanul

Szankcionálni fogják a betegek indokolatlan várakoztatását.

2017. május 6. 09:34

Semmi nem indokolja, hogy egyetlen beteg is jövő évi, főleg hogy még annál is későbbi műtéti időpontot kapjon. Az egészségbiztosító ezért a jövőben az eddiginél is jobban kontrollálja a kórházi várólistákat, és hozzálát rendet tenni a szakrendelési előjegyzési listákban is.

Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani – ebből az alapelvből indult ki az egészségügy vezetése, amikor úgy döntött: rászorítja a kórházakat, hogy reális műtéti időpontot adjanak ki a betegeknek. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK – volt OEP) megbízott főigazgató-helyettese, Kiss Zsolt a közelmúltban ezt azzal indokolta, hogy miközben az elmúlt években érdemben rövidültek a várólisták, és gyakorlatilag nincs olyan beavatkozás, amit – persze ha a beteg állapota engedi – ne tudnának elvégezni fél éven belül, ám egyes intézményeknél még most is látni 2019-es, 2020-as időpontokat.

A szürkehályog-műtéteket például ténylegesen átlagosan 51 napon belül elvégzik azt követően, hogy az orvos azt indokoltnak találta, sok helyütt azonban kétszer ilyen hosszú időt jelölnek meg a várakozásra. A térdprotézisműtéteknél hasonló a helyzet, itt – az öt évvel ezelőtti 906-hoz képest – mára 371 napra csökkent a betegeknek kiadott átlagos várakozási idő, de a valóságban általában 181 napon belül elvégzik a beavatkozást. Az ilyen beültetéseket Európában nálunk végzik el a harmadik, míg a szürkehályog-műtéteket a második legrövidebb idő alatt.

Jellemzően az összes műtéti előjegyzési időpontnál hamarabb sorra kerülnek a betegek, egyes intézményekben mégis irreális időpontokat adnak. Kiss Zsolt közölte: elindítanak egy nyomon követési rendszert, és ha szükséges, szankcio-nálni fogják azokat az intézményeket, amelyek irreális időpontokat adnak. – A tényleges várakozási időket már nemigen lehet lejjebb vinni, ám a betegek közérzete lényegesen javul azzal, ha belátható időpontot kapnak – fogalmazott a főigazgató-helyettes.

Ilyen hatású intézkedés lesz az is, ha a szakrendelésekre szóló előjegyzési időket is lerövidítik. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a tervek szerint nem kell heteket-hónapokat várni egy-egy vizsgálatra, hanem azt is, hogy az adott napon nem fogják órákon át várakoztatni a betegeket, akiket nem lehet majd reggel 8-ra odarendelni csak azért, mert eddig úgy volt szokás. Ennek érdekében hamarosan elindul egy uniós projekt, mert – mint arra Kiss Zsolt rámutatott – a betegfogadási rendszer sokkal bonyolultabb, sokkal több szakmát érint, és az operációknál évi 200 ezer esetet kell nyilvántartani, a szakrendelőkben pedig évi 60-70 millió esetet látnak el, nagyobbik részüket ütemezetten. A cél azonban itt is az, hogy a szakmailag indokolt időn belül, lehetőleg órára pontosan kerüljenek sorra a páciensek.

magyaridok.hu