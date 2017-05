Választókerületi elnököket cseréltek a Fideszben

Még néhány helyen változik a fideszes választókerületi elnökök személye a következő hetekben – értesült a Magyar Idők. Megtudtuk azt is, hogy új vk-elnök van a békéscsabai és a szigetvári körzetben is.

2017. május 6. 09:55

Vantara Gyulát a békéscsabai választókerület élén Hanó Miklós váltotta, aki jelenleg a békési megyeszékhely alpolgármestere, de korábban 1998 és 2002, valamint 2010 és 2014 között tagja volt az Országgyűlésnek is, előbb FKGP-s, majd fideszes színekben. Hanó Miklós 2014 őszén ringbe szállt Békéscsaba polgármesteri székéért, de alulmaradt a független Szarvas Péterrel szemben. Új fideszes elnöke van Baranya megye 4. országgyűlési egyéni választókerületének is, Tiffán Zsoltot Nagy Csaba követte. A politikus jelenleg a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, de előzőleg Pécs alpolgármestere is volt.

Szegeden is változás lehet az egyik választókerületben, méghozzá a Csongrád 1-es körzetben Bohács Zsolt helyett lehet új képviselőjelöltje a Fidesz–KDNP-nek 2018-ban. Úgy értesültünk, hogy hivatalos döntés még nincs az ügyben. Sajtóhírekre hivatkozva korábban megírtuk azt is, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6-os választókerületben, Tiszaújvárosban a büntetőeljárás alá vont Mengyi Roland széke inog, de legfrissebb információink szerint továbbra is ő áll a vk élén. Ezek mellett további választókerületben is lesz még változás.

Korábban megírtuk, hogy a budapesti 6-os választókerületben Kocsis Máté lesz a Fidesz–KDNP ország­gyűlési képviselő-jelöltje, a VIII. kerület polgármestere Vas Imre helyett indulhat a Józsefváros–Ferencváros összevont körzetben a 2018-as választáson. A budapesti 8-as választókerületben Papcsák Ferenc zuglói választókerületi elnök helyett Jelen Tamás – a XI. kerület korábbi alpolgármestere – lesz a kormánypárt jelöltje.

Papcsák a Magyar Időknek kifejtette: már 2015-ben megállapodtak Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy fontos gazdasági megbízatást lát majd el, erre tekintettel, összeférhetetlenség miatt nem vállalja a jelöltséget a következő választáson.

Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke – aki 2014-ben országos listán jutott mandátumhoz – most indul először egyéni jelöltként a budapesti 3-as választókerületben, a XII. kerületben. Gulyás Fónagy Jánost váltja a poszton, a választókerület elnöke Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere marad. Angyalföldön a Fidesz–KDNP Harrach Tamás XIII. kerületi önkormányzati képviselőt indítja 2018 tavaszán.

magyaridok.hu