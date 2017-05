A kitoloncolást az uniónak kellene lebonyolítania

A menekültpolitika egyik legnagyobb problémájának nevezte a kitoloncolás gyakorlatát Trócsányi László igazságügyi miniszter a Die Presse című osztrák lap szombati számában megjelent interjújában, és kijelentette, hogy mindezt az uniónak kellene lebonyolítania.

2017. május 6. 11:47

A miniszter szerint az elutasított menedékkérők kiutasítása a "legtöbb esetben nem lehetséges", és európai kitoloncolási mechanizmust javasolt. Szerinte ezzel a Frontex európai határvédelmi ügynökségnek kellene foglalkoznia. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy azon tagállamokat, amelyek erre igényt tartanak, a Frontex már most hétszáz munkatárssal segíti a kitoloncolás végrehajtásában.



Trócsányi László javaslata szerint új kompetenciákkal, valamint anyagi támogatással kell felruházni a Frontexet, és a védelemre nem jogosult menekülteket a származási országukba kell visszaszállítani. Úgy vélte, hogy különösen a kisebb országoknak segítene, ha a Frontex tárgyalna a visszafogadásról a menekültek küldő országaival.



A lap megjegyzi, hogy ugyan a menekültek kvótájáról szóló vita már alábbhagyott, ugyanakkor Trócsányi úgy véli, hogy még nem oldották meg a feladatot.



A miniszter közölte: amennyiben a németországi és a franciaországi választások lezajlanak, ismét előtérbe kerülhet a menekültek kvóta alapján való elosztása, amit Magyarország helytelennek tart.



Trócsányi László úgy látja, hogy a kvóta alapján történő elosztás rossz üzenet közvetít, miszerint a menekültek nyugodtan jöhetnek Európába, majd itt gondoskodnak az elosztásukról. Úgy vélte, hogy a kvótarendszer nem hatékony, hiszen az emberek bizonyos országokba és nem Romániában, vagy Magyarországon akarnak maradni.



Kiemelte: az országok szuverenitásának kérdése is felmerül, hiszen a tagállamoknak kell dönteniük a társadalmuk összetételéről.

MTI