Orbán vezető szerepet tölt be a külső határok védelmében

Orbán Viktor magyar miniszterelnök vezető szerepet tölt be az uniós külső határok védelmének ügyében - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter egy szombaton megjelent német lapinterjúban.

2017. május 6. 12:05

Az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa a Süddeutsche Zeitung című liberális lapnak arra a kérdésére, hogy ki kell-e zárni a Fideszt az EPP-ből, rámutatott, hogy az EPP vezetői már eldöntötték, hogy a Fidesz a párt tagja marad.



Hozzátette, hogy "a sokszínűség Európájában élünk, és csak akkor lehetünk erősek, ha ösztönözzük az összetartást".



"Nem akarom, hogy sok kelet-európai másodosztályú európainak érezze magát" - húzta alá az osztrák külügyminiszter.



Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor "Európa-ellenes irányvonala" nem a szorosabb együttműködés melletti kiállás bizonyítéka, Sebastian Kurz azt mondta, hogy az uniós külső határok védelmében "Orbán és a kelet-európai országok vezető szerepet" játszanak.



Szakítani kell a világot "jókra és gonoszokra" felosztó hozzáállással, és "fel kell hagyni az erkölcsi felsőbbrendűséggel" - mondta az osztrák diplomácia vezetője, kiemelve, hogy "a menekültkérdésben a Németország és sok osztrák és svéd politikus által kijelölt út teljes mértékben rossz volt, és nem felelt meg az európai jognak".



Az elsősorban a migrációs válságról szóló interjúban Sebastian Kurz arról is beszélt, hogy kezdettől fogva ellenezte a "nyitott határok politikáját", és arra törekedett, hogy megszüntesse hazája "totális túlterheltségét", amely nemcsak Ausztriát, hanem Németországot is jellemezte 2015-ben.



"Igyekszem azt tenni, amit helyesnek tartok, és nem engedni a civil szervezetek, bizonyos érdekcsoportok vagy a média nyomásának" - hangsúlyozta Sebastian Kurz.



A többi között kifejtette, hogy 2015-ben a sajtó egy része megpróbált valami mást "eladni", mint a valóság. Úgy állították be a helyzetet, mintha többnyire nők és gyermekek érkeznének, holott túlnyomórészt fiatal férfiak jöttek.



Továbbá megjelentettek kutatásokat, amelyek azt sugallták, hogy a gazdaságnak szüksége van ezekre az emberekre, és azonnal el is kezdhetnek dolgozni - tette hozzá.



Ezt "mindig is abszurdnak találtam'", hiszen "úgy tettek, mintha mindenekelőtt jól képzett emberek jönnének hozzánk, ami természetesen nem igaz" - mondta az osztrák külügyminiszter.

MTI