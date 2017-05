Keresztúton

2017. május 7. 10:59

Azonnali kérdések órája a Tisztelt Házban. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Legutóbbi szónoklataik közül, szolidan stilizálva, hangzavarokat, bekiabálásokat "csak" udvariasan jelezve tallóztunk.

Hogy lehet ez, Miniszter Úr?

MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): - Képviselőtársaim! (Szászfalvi László: Most ordítsunk! Maradjunk csendben!) Most kivételesen nem abban az ügyben kérdezném miniszter urat, hogy Kiss Szilárd hogyan keveredhetett ki agrárdiplomatának úgy, hogy megbukott egy nemzetbiztonsági vizsgálaton. Sőt, még azt sem kérdezem, hogy Fazekas Sándor miniszter miért védi ilyen erővel Kiss Szilárdot, akiről talán ma már mondható az, hogy egy bűnöző, hanem arról szeretném kérdezni miniszter urat, hogyan fordulhatott elő az, amiben én egy intenzív levelezésben vagyok önnel és a külügyminiszterrel, a Belügyminisztériummal, de valahogy ellentétes válaszokat adott, és ennek a feloldására kérem a miniszter urat. (Zaj. - Az elnök csenget.)

- Miniszter Úr! 2017. február 20-án egy írásbeli kérdéssel fordultam önhöz, amiben azt kérdeztem, hogy a Külügyminisztérium vezetése kapott-e tájékoztatást az átvilágítás végeredményéről. 2011-ben Kiss Szilárdot Fazekas Sándor miniszter kérésére átvilágította az AH. Ennek az lett a végeredménye, hogy megbukott ezen a nemzetbiztonsági vizsgálaton, majd ezután a Külügyminisztérium Moszkvába helyezte agrárdiplomatának. Arra lettem volna kíváncsi, hogy kapott-e tájékoztatást a külügyminiszter például erről. Ön azt válaszolta nekem, hogy a feladatai végrehajtása során az Információs Hivatal együttműködik a központi államigazgatási szervekkel és kiemelten az AH-val és a Külügyminisztériummal. Ez egy kellően általános megfogalmazás volt, de én igennek vettem. Azt gondoltam, hogy kapott tájékoztatást, de erre rácáfolt Balogh Csaba, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára egy bizottsági ülésen, április 18-án. Ő azt mondta, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást.

- Ugyanezt az információt erősítette meg Szijjártó Péter is, aki azt mondta, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményéről a minisztériumnak nem volt tudomása. Sőt, azt is hozzátette, hogy a 2013-as másodszori átvilágítására Kiss Szilárdnak azért került sor, mert a Külügyminisztérium az akkori közigazgatási államtitkár által kezdeményezte, hogy legyen egy ilyen vizsgálat, miután megkapta az információt és ismeretet a nemzetbiztonsági ellenőrzés korábbi eredményéről.

- Segítsen, miniszter úr! Hogy fordulhat elő az, hogy nem tájékoztatja a felügyelő minisztert az IH vagy az AH sem arról, hogy egy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyt kell kirakniuk Moszkvába agrárdiplomatának? (Taps az MSZP soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselőtársam! Mindenekelőtt szeretném az Országgyűlést arról tájékoztatni, hogy a kinevezéskor hatályos ’11-es és ’13-as jogszabályok lehetővé tették azt, hogy ha a feladatra jelölő miniszter vállalta ennek a felelősségét, akkor a „C” típusú biztonsági ellenőrzés negatív eredménye ellenére is ki lehetett nevezni bárkit. Ilyen az én praxisomban is volt korábban. Ez 2014 óta már lehetetlen, de 2014 előtt lehetséges volt, hogy kezdeményezett az ember egy „C” típusú átvilágítást, az átvilágítás nemzetbiztonsági kockázatot tárt fel, és a nemzetbiztonsági kockázat felelősségét a jelölőnek, illetve a kinevezőnek van módja vállalni. Most itt nem citálhatom azt az esetet, de nyilván a nemzetbiztonsági bizottság ülésén ennek a megtárgyalására van mód, hogy az elmúlt, 2014 előtti időszakban hány alkalommal került erre sor, akár a szocialisták kormányzása idejéből is tudnék ügyet citálni 2002 és 2010 között. (Zaj. - Az elnök csenget.) Ez azonban azt jelentette, hogy aki nem kapta meg a „C” típusú átvilágítást, illetve akinek negatív lett az eredménye, és nem kapta meg a különböző dokumentumokat, az utána bizonyos iratokhoz, például államtitoknak minősülő dokumentumhoz egyetlenegy állomáshelyen, így Moszkvában sem férhetett hozzá.

- Képviselő Úr! Az ön által kérdezett személy kirendelésére, kiküldésére sor került, de azt tudom önnek mondani, hogy ott az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs Hivatal folyamatosan ellenőrizte. Az ország nemzetbiztonsági helyzetét az ő tevékenysége nem befolyásolta, folyamatosan kontroll alatt volt, és semmiféle minősített irathoz hozzá nem férhetett. Úgy gondolom, ennek a munkának is eredménye az, hogy később az állami szolgálat Kiss Szilárd tekintetében megszűnt. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

***

MESTERHÁZY ATTILA: - Miniszter úr, nem azt kérdeztem - én is ismerem a törvényt, tudom, hogy volt erre lehetőség -, nem azt firtatom, hogy joga volt-e a miniszternek hozzá, vagy nem. Azt kérdezem, hogy ha egy ember megbukik a nemzetbiztonsági vizsgálaton, az IH-t a Külügyminisztérium felügyeli, az AH-val együttműködik az IH ennek a vizsgálatnak a lefolytatásakor, majd amikor ennek egy negatív eredménye van, akkor nem tájékoztatja az IH a saját felügyelő miniszterét. Ha önnel történne ez, miniszter úr, szerintem nem sokáig maradhatna ott az IH vezetője, ha ön egy hasonló helyzetbe kerülne. Ha zárójelbe teszem, hogy Fazekas Sándor ott ül Martonyi János külügyminiszter mellett a kormányülésen, és ott sem szól neki, hogy te, figyelj, egy olyan embert akarsz kiküldeni, aki egyébként megbukott ezen a vizsgálaton, ez már a belső ügyük.

- De hogyan fordulhat az elő, hogy nem tájékoztatják ezek a szervek a magyar kormány tagjait? Ezt nem pontosan értem! Nem az államtitok miatt volt ez aggályos, hanem ez az ember vízumokkal üzletelt kint, bűncselekményeket követett el, függetlenül az államtitoktól, nem volt kívánatos a moszkvai magyar nagykövetségen a jelenléte, amit meg lehetett volna előzni azzal, ha a Külügyminisztérium kap tájékoztatást erről. Azt kérdezném: miért nem működik az egyik és a másik szerv között az információáramlás, ami egyébként egy régi probléma a kormányzás során? (Taps az MSZP soraiból.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Néhány dolgot szeretnék aláhúzni! Az egyik: az a vízumüzlet, amit Kiss Szilárd tevékenységéhez kötnek, európai uniós vízum volt, és a vízumot igénylők és az üzletben részt vevők célja nem az volt, hogy Magyarországra bejussanak, hanem hogy az Európai Unió területére bejussanak. Ez Magyarország számára belépés hiányában, a vízummal való élés hiányában nem jelentett kockázatot. (Zaj és közbeszólások az MSZP soraiból.)

- A második megjegyzésem pedig az, hogy a szakdiplomaták esetében a jelölés és a delegálás joga a jelölő minisztert illeti. (Zaj. - Az elnök csenget.) A harmadik megjegyzésem: mind Martonyi János, mind Navracsics Tibor, mind Szijjártó Péter akkor, amikor ezekről az aggályos tényekről értesült, mind a három esetben azonnal intézkedett. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Mi várható idén az Erzsébet-táborokban?

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! A Fidesz-KDNP-kormány a szociális gondoskodás nagyon szép és immár hagyományokkal rendelkező formáját alakította ki, amikor útjára indította a rászoruló gyermekeknek élményt és kikapcsolódást nyújtó táboroztatási programját, az Erzsébet-táborokat. Ez Magyarország legnagyobb ilyen jellegű programja, ahol a szervezők évek óta a legnagyobb közmegelégedésre látják vendégül a hazai és a Kárpát-medencei rászoruló magyar gyermekeket a Balatonnál, vagy támogatják lakóhelyükön a napközis táborokat.

- Az Erzsébet-táborok, amelyek közfeladatot látnak el, egyre több iskolás számára nyújtanak tartalmas nyaralást úgy, hogy a táboroztatás költségei minimálisak. Emellett az elmúlt években gyermekvédelmi gondoskodásban élő, speciális nevelési igényű, fogyatékkal vagy veleszületett betegséggel élő gyerekek is együtt táborozhattak. Itt a változatos programok között sport-, életmód-, kultúra-, művészet-, tudományos-ismeretterjesztő, valamint hagyományőrző foglalkozások szerepeltek, a felfedezni való élmények mellett barátságok köttettek.

- Tavaly a zánkai és a fonyódligeti táborok mellett a korábbinál nagyobb számban, országosan 400 helyszínen, 740 alkalommal rendeztek napközis táborokat, ez is mutatja ennek az önzetlen programnak a sikerét. Ez idén is folytatódhat, hiszen a kormány hosszú távon kötelezte el magát a szociális segítségnyújtás e formája mellett, amelyben tavaly már mintegy 90 ezer, 2012 óta pedig több mint 400 ezer gyermek vehetett részt.

- Államtitkár Úr! A Kereszténydemokrata Néppárt alapvető politikájával egybecsengően, az elmúlt időszak döntéseinek köszönhetően egyre több szegény családot, rászorulót tudunk támogatni, a kormány jóvoltából egyre több gyermek juthat nemcsak meleg ételhez és méltóbb életkörülményekhez, hanem tartalmas kikapcsolódáshoz is. Éppen ezért tisztelettel kérdezem:

- Milyen táborokra lehet pályázni idén, mikor kell jelentkezni ezekre, lesznek-e újdonságok?

- Milyen támogatást nyújt ehhez a kormány, és milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ahogy ön is említette, az elmúlt években már 400 ezer gyermek táborozott rendkívül kedvezményesen az Erzsébet-táborokban. Ezeknek a költségeknek jó részét a kormányzat abból a pénzből fedezte, amelyet pár francia cég az étkezési jegyek forgalmazása eredményéből kivitt az országból. De az elmúlt években egyre növekvő költségvetési támogatást is adtunk emellé. Az idei költségvetésből már 5,2 milliárd forintot fordítunk a nyári Erzsébet-gyermektáborokra.

- Mindemellett egy egyszeri összeg is szerepel a kormány döntései között, egy 26 milliárd forintos összeg 2017-19 között, mivel népszerűek a táborok, mindig többletjelentkezés van, éppen ezért meg fogjuk duplázni a kapacitását az Erzsébet-táboroknak. Zánkán és Fonyódligeten teljes mértékben megújul mind az épületek állaga, mind az étkezők, mind a park - kalandparkkal, vízi kalandparkkal fog bővülni. Megújulnak a közösségi terek, akár a sportpályák, akár a színházterem, és bízunk benne, hogy ezzel még színvonalasabb és még inkább nagyobb kapacitású mind zánkai, mind fonyódligeti tábor fogja várni a fiatalokat, és ezzel nem 30, hanem 60 ezer fiatalt tudnak ott befogadni.

- Mindemellett természetesen a napközis Erzsébet-táborok is rendkívül népszerűek. Nagyon nagy gyorsasággal kelnek el a táborozási lehetőségek. A táborozási felület megnyitását követő két hétben 15 ezer gyermek adatait rögzítették, és 543 intézmény kezdte meg a pályázatát a rendszeren belül. A nyári táborokra, amelyekről beszéltünk, május 10-éig lehet jelentkezni. Kérünk mindenkit, hogy addig adja le a jelentkezését, de vannak tavaszi igazolt hiányzás, őszi igazolt hiányzás címmel napközis táborok a tavaszi és őszi szünetben egyaránt. Idén 100 ezer gyermeket várunk, és arra számítunk, hogy 20 fős csoportokban fognak érkezni, így fognak a pályázatokra kérelmet benyújtani, de természetesen a kárpátaljai magyarságra idén is kiemelten figyelünk. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

***

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Az ellenzéki pártok szociális érzéketlenséggel vádolják újra és újra a kormányt. (Lukács László György: Mi lesz a 14 és 18 év közötti migránsokkal?) Azt gondolom, hogy a kormánynak a családtámogatási politikája, foglalkoztatáspolitikája, valamint az ingyenes étkeztetési és ingyenes tankönyvprogramon túlmenően az Erzsébet-program fényes bizonyíték ennek az ellenkezőjére. A baloldal kormányzása idején a multik zsebét tömte sok-sok milliárd forinttal, a Fidesz-KDNP-kormány ugyanezt a forrást a szociálisan rászoruló családokra és gyermekek támogatására fordítja évek óta. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Például a Mészáros családra!) Azt hiszem, ez csattanós válasz az ellenzék támadására! (Taps a kormánypárti padsorokból.)

***

RÉTVÁRI BENCE: - Úgy látom, az ellenzéki pártok még a mélytengeri búvárkodás izgalmaiból nem tudtak felocsúdni, de az biztos, hogy ha valahol terepjáró-keréknyomok mellett elhagyott Rolex órát találunk, akkor valószínű jele, hogy forró nyomon vagyunk, ha Botka Lászlót, az MSZP miniszterelnök-jelöltjét keresnénk! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Azt a, de szép!)

- Komolyra fordítva a szót, nagyon sokféle tematikus tábor van, tesótábor, gyógyulótábor, élménytáborok amelyek egyaránt szolgálják a fiatalok nyári aktív és tartalmas kikapcsolódását, olykor kézművestábor jelleggel, kulturális programokkal, hagyományőrző programokkal, tematikus sportprogramokkal. (Korózs Lajos: Jóga nincs?) Sokszor maguk a példaképek is megérkeznek, művészek, sportolók, ismert személyiségek, és ők tartanak egy-egy félnapos foglalkozást a fiataloknak.

- Az egyik legfontosabb, amit ön is említett, képviselő úr, a gyógyulótáborok, amelyek krónikus beteg vagy betegségből gyógyuló gyermekek számára rendezett élménytáborok. Igyekszünk közösen más gyerekekkel is üdültetni őket, ha arra lehetőség van. Itt vannak speciális nevelési igényű gyerekek, fogyatékkal élő gyerekek, veleszületett szív-, illetve reumatikus betegséggel élő gyerekek, daganatos betegségből gyógyult gyerekek, illetőleg siket és nagyothalló gyermekek egyaránt. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Hogyan lesz a „szabadságharcból” behódolás?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Bő másfél éves kormányzati kampányon vagyunk túl, ahol a plakátokon meg kívánta a kormányzat állítani Brüsszelt. 3,3 millió ember véleményét kérte ki egy olyan népszavazáson, amit egy társadalmilag egyértelműen megítélt, aztán lényegében 24 óra alatt ugyanez a kormány kapitulált, térdre ereszkedett Brüsszelben. Több kérdésben is megalázkodott, és a történet vége az, hogy a 14 és 18 éves kor közötti migránsok Magyarországra transzportálását, telepítését, eljárások itteni lefolytatását lényegében engedélyezi a kormányzat.

- Önmagában felháborító az, hogy egy Magyarország szuverenitását, sorsát ilyen mélységben érintő kérdésnél Orbán Viktor miniszterelnök úr nem jön be, nem ad napirend előtti tájékoztatást, nem mer azok szemébe nézni, akik jogos kérdéseket vetnek fel. És hogy a kormányzati hazudozást megelőzzük, sokan azt mondják az önök bérkommentelői közül, egyébként ugyanazok a copy-paste kommentek jelentek meg sok helyütt, miszerint eddig is beengedték a 14-18 közötti migránsokat, tehát semmilyen változás nem történt, sőt még DNS-teszttel akar szigorítani a kormány.

- Ezen aljas hazugság mentén, és jegyezzük meg, hogy a DNS-teszteket is a magyar adófizetők fogják finanszírozni! Meg kell jegyezzük, pontosan a Jobbik tette lehetővé - a jogi határzár kialakítását szavazatunkkal tettük lehetővé - azt a szigorítást, amelynek értelmében 14 és 18 év közötti migránsok nem tudtak betelepítésre kerülni Magyarországra. Ezt a szigorítást, a saját egyik indítványát akarja most brüsszeli nyomásra a térdre ereszkedett Fidesz-KDNP eltörölni hagyni, és ez a térdre ereszkedett csapat ráadásul még óriásplakátokon hozsannázik! Válaszért kiált miniszter úr:

- Hogyan engedhetnek be migránsokat Magyarországra azok, akik a retorikai térben másfél évig ugyanez ellen tiltakoztak? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Úr! A magyarországi bevándorlás állapotát meggyőződésem szerint az a nagyon egyszerű tény mutatja legjobban, hogy Magyarországon, az ország területén belül jelen pillanatban, a jelen napon lényegében egyetlenegy felnőtt bevándorló sem tartózkodik. (Zaj a Jobbik soraiban.)… Én meghallgattam, képviselő úr, arra kérem, segítsen abban, hogy meghallgatást találjak önnél és a frakciónál. Tehát csak azt akarom elmondani, hogy Európában alig van olyan ország, ahol ilyen kevés bevándorló van, vagy egyáltalán ne lenne bevándorló, mint ahogy nálunk.

- 2015 szeptembere óta az érintett határszakaszokat teljes egészében lezártuk, odavezényeltünk 8 ezer rendőrt és katonát, ami a magyar fegyveres és rendvédelmi képességeknek egy jelentős része. Elköltöttünk 250 milliárd forintot a választópolgárok pénzéből, fölépítettünk egy kétsoros kerítést, hermetikusan lezártuk a magyar határt. A Magyarországon egyébként a nemzetközi jog szerint szabadon mozgó illegális bevándorlókat megállítottuk és a tranzitzónában maradásra kényszerítjük. Emiatt Magyarországot folyamatosan vegzálják az Európai Parlamentben, az Európai Tanácsban, a Fideszt és a KDNP-t ki akarják zárni az Európai Néppártból, és folyamatos próbálkozások vannak a tekintetben, hogy mi mennyire tartjuk be az európai értékrendet. Ehhez képest önök fölállnak és fölteszik ezt a kérdést.

- Képviselő Úr! Ön szerint 30 vagy 40 kiskorú veszélyt jelent Magyarországra, a magyar társadalomra? Egy olyan országban, képviselő úr, ahol a lakosság 10 százaléka halmozottan hátrányos helyzetű, ahol 800 ezer-1 millió ember problémáit kezeljük, ott meggyőződésem szerint alapvető etikai kérdés, hogy a kísérő nélküli kiskorúaknak menedéket és mentelmet biztosítunk. Minden becsületes ember kötelessége, aki keresztény, hogy a kísérő nélküli kiskorúaknak mentelmet adjon! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Z. KÁRPÁT DÁNIEL: - Miniszter Úr! Felfogta azt, amit mondott? 30-40 betelepített nem kiskorú, ne csúsztasson, fiatalkorú Magyarországon? Ezzel kinyitják a kaput egy olyan áradat előtt, ami kezelhetetlen helyzetet idéz elő! A helyzet tehát az, hogy önök beengedték a gazdag migránsokat letelepedési kötvény formájában jó pénzért, a Jobbik ezt megakadályozta, s önök most be akarják hozni ingyen azokat a migránsokat, akiknek nem volt erre pénzük! A Jobbik ezzel szemben is keresztbe fog feküdni! Tehát önöknek jó a gazdag migráns, és most már ingyen a szegény is! A Jobbik azt mondja, nem kell sem gazdag, sem szegény migráns! Egy dologra kérjük önöket, és erre válaszoljon, kérem:

- Azt a jogi határzárat, ami március 7-én itt közös döntéssel megszületett, fenn kívánják-e tartani a 14-18 közöttiekre vonatkozóan is az eddigi formában, vagy pedig brüsszeli nyomásra hazaárulást követnek el?

- Beengedik a 14-18 közötti migránsokat idetelepíttetni, vagy pedig sem? - Igen vagy nem, ez a kérdés?! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Úr! Nyilvánvalóan nekünk a választópolgárok számára számot kell adnunk a munkánkról a következő év tavaszán. S lesz egy nagyon egyszerű kérdés, amit most önöknek is föl tudok tenni: van olyan önök közül, aki olyan helyen lakik, ahol egyetlenegy bevándorló is van, aki olyan helyen lakik vagy olyan választókat képvisel, ahol egyetlenegy bevándorló is lenne?

- Két olyan képviselőtársunk van Körmendről, illetve Kiskunhalasról, akiket még ez a probléma érint és vannak együttélési nehézségek, de sokkal kevesebb, mint volt három hónappal ezelőtt. Március 28-án a határzárat bevezettük, és folyamatosan építjük le azok számát, akik Magyarországon tartózkodnak. Azt viszont alapvető keresztényi-keresztyéni megfontolásból igenis követendő magatartásnak tekintem, hogy ha egy kísérő nélküli kiskorú érkezik az ország határához - kísérő nélküli kiskorú! -, annak menedéket kell adni! Tavaly Fóton szállásoltuk el őket, 37 ember ellátására volt szükség. Ezek szerint önök nem középpárt, hanem a szívtelenség és az embertelenség pártja! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miről szól az újabb zavaros és titkos atompaktum?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Államtitkár Úr! Arra készültem, hogy miniszter úr megtiszteli a magyar parlamentet ilyen zűrös időkben azzal, hogy válaszolni tudjon a kérdésekre. Tényleg azt látom, hogy olyan helyzetben vannak azok, akik a magyar külpolitikát tanulmányozni akarják, hogy nagyon sok helyről kell információt szerezniük annak érdekében, hogy képben legyenek.

- Az orosz sajtóból kellett értesülnünk arról, hogy Lavrov kollégájával Szijjártó miniszter úr éppen a Nyugat és Oroszország között kialakuló új hidegháború perceiben is azon tüsténkedik, hogy arról biztosítsa Putyin elvtársat, hogy a magyar kormány hű szövetségese a Kremlnek. Ezt követően pedig gyakorlatilag a Tehran Timesból kellett megtudunk azt, hogy egy ilyen bizarr atomprogramot kezdtek el önök Iránnal. Gyakorlatilag itt egy bimbózó atomenergetikai együttműködés indult meg Magyarország, a magyar kormány, illetve Teherán között.

- Na most, azt azért szeretném megjegyezni: van egy ország, amely a bushehri atomerőműhöz két reaktor fejlesztéséről kötött megállapodást 2015 decemberében, és egyébként egy nagyvonalú államközi hitelt is felajánlottak hozzá. Ez természetesen Oroszország, amely így próbálja segíteni Irán nukleáris terveit. Ez számunkra nagyon ismerős, mert Magyarország nagyon hasonló helyzetben van, hasonló módon jelentkezett Putyin itt Magyarországon, és hasonló készségességgel állt rendelkezésre a magyar kormány Vlagyimir Putyinnak, mint Irán az oroszoknak.

- Na most, itt egy orosz-iráni-magyar nukleáris háromszög is kirajzolódóban van! Igazából csak sejteni lehet, hogy egész pontosan miért ültették föl Semjén Zsoltot a repülőre, és miért küldték el Teheránba? Azt látjuk, hogy önök valamifajta mini reaktorokkal akarnak üzletelni, ha jól értjük, Afrika és Ázsia irányában! Azt szeretném öntől megtudni:

- Mi az oka annak, hogy Semjén Zsoltot elküldték Teheránba?

- Mi az oka annak, hogy a NATO-szövetséges Magyarország szinte azzal egy időben köt nukleáris együttműködési megállapodást Iránnal, miközben az új amerikai külügyminiszter, idézem: Irán nukleáris ambícióit a nemzetközi békét és biztonságot érintő súlyos kockázatnak nevezte?

- Egyáltalán, miért működik együtt Magyarország Iránnal az atomenergia terén?

- Kaptak-e erre valamilyenfajta ukázt a moszkvai politikai vezetéstől, vagy önszorgalomból csinálják ezt?

- És azt is szeretném megtudni, hogy 26 milliárd forintos hitelkeretet biztosítanak-e ehhez a programhoz vagy nem? (Schmuck Erzsébet tapsol.)

***

MIKOLA ISTVÁN, (Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára): - Frakcióvezető Asszony! Örülök, hogy kiderült, miről is van szó, mert nem tudtam még, amikor idejöttem, hogy mi ez a titkos atompaktum. De most már értem, miről van szó. Nem látok titkos atompaktumot, meg kell mondjam. Nem tudom, hogy Semjén Zsolt miért utazott Teheránba, biztos, hogy nem azért, amiről most itt a válaszomban szólni fogok.

- Nem is tudok erről a szovjet, meg konspiratív, meg hálószövő háttérről semmit. Én arról tudok, hogy Iránnal évek óta van oktatási együttműködésünk. Magyarország a nukleáris energia békés célú felhasználásában egy világszerte elismert knowledge based capitallel, tudástőkével rendelkezik. Ezzel a tudástőkével tudunk operálni akkor, amikor ezt a korszerű technikát, technológiát a globális értékláncokba beépülve különböző helyeken, oktatással, kutatás-fejlesztési együttműködéssel és egyáltalán a legújabb technológiai rendszerek gyakorlatban történő alkalmazásával próbáljuk használni, mármint a tudástőkénket.

- Egyértelmű, hogy az atomenergia békés célú felhasználásáról van szó. Magyarország 30 éves tapasztalattal rendelkezik a békés célú atomenergia használatának, üzemeltetésének területén, és 50 éves oktatási, kutatási-fejlesztési tapasztalattal is rendelkezik. Ezt hasznosítani akarjuk, mondhatom úgy is nagyon egyszerűen, hogy el akarjuk adni a világpiacon.

- Szeretném elmondani, hogy 2017. IV. 8-án együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá Iránnal, a békés felhasználás, oktatás-képzés, kutatás-fejlesztés ennek a tárgya. Tájékoztattuk erről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, az Európai Külügyi Szolgálatot és az Európai Bizottságot is. Ez a lépés pedig teljes összhangban van az iráni atomprogramról szóló megállapodással, amit az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt tagja és Irán írt alá 2015. július 14-én. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SZÉL BERNADETT: - Daragoj gaszpagyin miniszter! - mondhatnám, ha nem itt lennénk és nem ebben az időben, meg persze ha ön miniszter lenne. Az a helyzet, hogy kicsit sajnálom, államtitkár úr, hogy nem tud olyan választ adni erre az egész kérdésre, amivel tisztázni tudnánk ezt a helyzetet. Most egyre sötétebb kezd lenni ez a történet! Nézze, miért ült fel Semjén Zsolt a repülőre abban az esetben, ha az önök tárcája felel ezért az egész együttműködésért? Hogy kerül a suszter, vagy hogy mondják, a cipő az asztalra? A susztert most békén hagyom, de hogy kerül Semjén Zsolt Iránba? Legyen kedves, tisztázza nekem ezt a kérdést, mert ez pillanatnyilag számomra elég ködös!

- A másik. Nem tudom, figyelte-e: a teheráni újság arról számolt be, hogy nemzetközi együttműködést kötöttek, és 26 milliárd forintot kaptak is önöktől. Most akkor kaptak vagy nem kapnak 26 milliárdot ezekhez a mini reaktorokhoz? Én még mindig nem értem, hogy miért pont Iránnal kellett megkötni ezt az egyezményt? Az önök 30-50 éves különböző tapasztalatát miért nem egy olyan országgal próbálják meg kamatoztatni, amelyik, mondjuk, nem áll olyan nemzetközi hírnév alatt, mint például Irán az atomenergiával kapcsolatban?

- Arra kérem, hogy minél előbb hozzák nyilvánosságra ezt a szándéknyilatkozatot. Tegye ki ide az asztalra, mutassa föl! Talán önt nem kapcsolják le úgy, mint az ellenzéket, ha megmutatja ezt a szándéknyilatkozatot, amiről szó van! (Schmuck Erzsébet tapsol.)

***

MIKOLA ISTVÁN: - Képviselő Asszony! Nagy tisztelettel azt kell mondjam, hogy rémeket lát! Semmiféle paktum és titkos megállapodás nincs! Amit elmondtam, az két teljesen nyilvános megállapodás, amiről értesítettük az európai hatóságokat, értesítettük az Európai Bizottságot, tudomásul vették. Ez egy kutatás-fejlesztési, oktatási és a megszerzett tapasztalatokat átadni akaró megállapodás. Irán örül neki, mi is örülünk neki!

- Ami pedig a különböző banki háttereket illeti: valószínűleg arra gondolhat, hogy az Eximbank egy 80-83 millió eurós keretet nyitott meg, de ezt a gazdasági vegyes bizottságok keretében történő magyar-iráni gazdasági együttműködés keretében tette! Ezeket a forrásokat fel is akarjuk használni a két ország közötti gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok ápolására. Ennek nem része az az atommegállapodás. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Májusi aranyeső, avagy honnan vannak Botka Lászlónak a rejtélyes sok-milliós luxuscikkek?

PETNEHÁZY ATTILA, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Ha most szemléltető eszközt használnék - amit természetesen nem tehetek, amivel minden képviselőtársam tisztában is van -, akkor fölemelnék egy táblát, és az lenne ráírva, hogy Botka László megbukott! Ismét megbukott egy baloldali politikus, mármint a szavahihetőség területén! (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Miért is nem meglepetten mondom ezt? Valószínűleg így szocializálódtam - bizonyára ők is. De maradjunk a jelennél!

- A közelmúltban Botka László a vagyonnyilatkozatában nem tüntetett föl néhány olyan vagyontárgyat, amivel valójában rendelkezik. Na most, miután mindennapi használatban lévő, nap mint nap használatos luxuscikkekről, órákról és luxusautóról van szó, akkor bizonyára ez nem kerülhette el a figyelmét. Akkor azt is állíthatjuk, hogy talán valótlanságot állít a vagyonnyilatkozatában. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy ez nem meglepő, utalva az előbb elhangzottakra, hogy reggel, este és délben mit tett annak idején egy Gyurcsány nevű politikus. Úgy tűnik, hogy amit ő letett, azt most folytatja Botka László, ugyanúgy, ahogy eddig megszokhattuk!

- Botka László egyébként a hétvégén éppen Nyíregyházán vendégeskedett, ahol is magára öltötte a szegény nép gyermeke szerepkört, és így tetszelgett. Valójában pedig egy dúsgazdag emberről van szó. Megkérdezhetné az ember, ha önkormányzati képviselőségem éveiben kutatok:

- Ugye, jól emlékszem, hogy polgármesterként is ugyanolyan következményei vannak a valótlan vagyonnyilatkozatnak, mint nekünk, egyszerű képviselőknek? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára):- Képviselő Úr! (Moraj, közbeszólások az MSZP padsoraiban, köztük: Szégyellem magam! - Az elnök csenget.) Valamennyien ismerjük a Szocialista Párt legújabb szlogenjeit: tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok! Nyilván ebbe a körbe illeszkedik Botka úr kampánya is. Nekem Simon Gábor éhségmenete jutott az eszembe, amikor ezeket a híreket olvastam, hogy mennyire eltér a valóság azoktól a hirdetett, fennkölt eszméktől, amelyeket mondanak. (Bangóné Borbély Ildikó: Mészáros Lőrinc? Andy Vajna? Bánki Erik? - Közbeszólások az MSZP padsoraiban.)

- De hogy a tényekről is szó essék! Botka Lászlónak mint polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírásai szerint vagyonbevallást kell adnia, aminek alapján egyéb, darabonként vagy készletenként a mindenkori közszolgálatról szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét, 231 ezer forintot meghaladó értékű ingóságait fel kell tüntetnie. (Zaj az MSZP és a Jobbik padsoraiban. - Az elnök csenget.) Ha tehát valóban van egy 20 millió forint fölötti luxusterepjárója, azt mindenképpen illett volna beleírnia. Megnéztem, nem volt benne, valóban. (Zaj az MSZP padsoraiban. - Heringes Anita: És a Rogán Antal szobája?) De a Rolex órák árfekvése is, ahogy látható volt az internetes fórumokon, jócskán meghaladja ezt az összeget. Ezt a kötelezettséget a vagyonnyilatkozatot vizsgáló bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. (Folyamatos közbeszólások az MSZP padsoraiban. - Az elnök csenget.) Nyilván megvan most a lehetőségük Szegeden, hogy górcső alá vegyék ezt a kérdést, mert ezek a témák megingathatják a feladat ellátásához szükséges közbizalmat. (Gúr Nándor: És óránként 11 millió Mészárosnak?) Ennek megfelelően akár az összeférhetetlenségi kérdéseket is megállapíthatja a bizottság! Jó munkát kívánok nekik; a választóknak meg azt, hogy végre lássanak tisztán a Szocialista Párt kampánya és a szocialista vezető képviselők luxuséletmódja között! (Taps a kormánypárti padsorokban. - Heringes Anita: Mészáros, Mengyi!)

***

PETNEHÁZY ATTILA: - Köszönöm a választ, államtitkár úr! Más szempontból is hadd közelítsem meg az egész kérdést! A Botka úr által elindított plakáthadjárat sokat rombolt a közízlésen és a közhangulaton a közmegfogalmazásokon, és ez most jól tetten érhető éppen az MSZP padsorai között is, akik már-már nem bírják magukat türtőztetni. (Heringes Anita: Azt, hogy hazudsz, nagyon nehéz viselni!)

- Ebből a szempontból is felelősséggel tartozunk mi, politikusok. (Bangóné Borbély Ildikó: Jaj, képviselő úr!) De ha máshonnan közelítem, ez a bizonyos nyíregyházi látogatás erre egyébként rácáfolt. (Folyamatos zaj az ellenzéki pártok padsoraiban. - Az elnök csenget.) Rácáfolt,mert a kormánypárti vagy a volt az ellenzéki megfigyelők mindegyike némán végig tudta hallgatni Botka urat, némán el tudta kísérni a Botka-híveket, és némán meg tudta várni, hogy fölszálljon ki-ki a saját buszára, és hazautazzon Nyíregyházára, ki-ki a saját lakhelyére. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

VÖLNER PÁL: - Képviselőtársaim! Azért ha a tényeket nézzük, ha jól tudom, Botka László már nem hordja ezeket az órákat, tehát nevelő hatása van a sajtónak és ezeknek a felvetéseknek. Vagy ha belegondolunk, akár még egy magyarázat létezhet: nem Rolex órákat, hanem hamisítványokat hordott. Ez sem lenne meglepő egyébként, mert akkor szinkronban lenne az a szöveg, amit hirdetnek és az, amit a karjukon hordanak az ilyen politikusok! (Közbeszólások az MSZP és a Jobbik padsoraiban.)

- De ez még mindig nem ad magyarázatot természetesen a luxusterepjáróra, amelyről szóló híreket hetek óta feszülten várjuk, hogy felbukkan a vagyonnyilatkozatban, vagy milyen jogcímen használja, és miért ő az, aki közlekedik vele, és szerényen kifelejti a vagyonbevallásából! (Bangóné Borbély Ildikó: Ettől nem tud aludni, államtitkár úr? Mészárostól tud aludni? - Taps a kormánypárti padsorokban.)

