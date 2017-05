Soros egyetemén aktivistákat képeznek

Előnyt jelent az aktivista múlt a CEU-s felvételin – derítette ki az Echo TV Informátor című műsora. Az oknyomozó stáb meglátogatta a Soros-egyetem gender tanszékét, ahol az egyik ott dolgozó koordinátor elmondta, hogy a CEU-s diákoknak elkötelezettnek kell lenniük a nyitott társadalom iránt és nagyobb eséllyel nyernek felvételt, ha van aktivista múltjuk – számolt be a 888.hu.

Elkötelezettség és aktivista múlt – ez a két tulajdonság szinte nélkülözhetetlen, ha valaki a CEU-n szeretne tanulni. Ha valakiben ezek nincsenek meg, akkor jó eséllyel el is tanácsolják Sorosék. Az Informátornak interjút adott egy olyan cigány származású nő, akit politikai nézetei miatt nem vettek fel a Soros-egyetemre. Ágnes egyébként megfelelő képzettséggel több programra is jelentkezett, azonban nem nyert felvételt, mivel nem liberális elveket vall, sőt korábban még Balog Zoltán miniszternek is dolgozott. Úgy tűnik, hogy a nyitottságot hirdető Soros-egyetemen ez elég komoly negatívumnak számít. A nő be is perelte a CEU-t, 3 és fél éve húzódik az ügy. Ágnes megkereste azokat a hallgatókat is, akiket az egyetem csont nélkül felvett, szinte mindegyikről kiderült, hogy Soros valamelyik alapítványánál dolgoztak korábban.

“Próbáltam megtudni, hogy akkor hol végeztek, mi a hátterük? Én kizárólag ugye adatokat kerestem és ahogy elkezdtem a magyarokat nézni, feltűnt az, hogy nahát, ez is az Uccu Alapítványhoz tartozik, ő is az Uccu Alapítványhoz, ő is. Három felvett hallgató is odatartozik, akkor megnéztem, hogy kihez is tartozik ez az Uccu Alapítvány. Hát akkor vettem észre, hogy ezt az Uccu Alapítványt Soros támogatja és ráadásul László Flóra vezeti, aki ott dolgozik az egyetemen” – mondta a nő az Informátor stábjának.Van olyan hallgató is, akit ugyan felvettek a Soros-egyetemre, de csalódott a képzésben.

Felföldi Zoltán 1997 és 1998 között tanult a CEU-n politikatudományt. Akkoriban csak SZDSZ-es politikusok taníthattak politológiát az egyetemen. Az erős liberális szellemiség már az első pillanattól érezhető volt a CEU-n – mondta az Informátornak Felföldi.Ezt az erős liberális elkötelezettséget a műsornak az egyetem rektorhelyettese is megerősítette.

A CEU ezen felül egy komoly üzleti vállalkozás is, ahol milliárdok forognak. Az egyetemhez mintegy féltucat vállalkozás kapcsolódik, az önálló cégek vezetői pedig egyes társvállalkozásokban is felbukkannak.

