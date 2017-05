Valótlan és alaptalan dolgokkal vádolják a kormányt

Szerencsés nemzet vagyunk, mert bárhol élnek a magyarok, megvan köztük az összetartozás – hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter szombaton Budapesten, a Magyarország Barátai Alapítvány konferenciáján.

2017. május 6. 21:16

Varga Mihály előadásában úgy fogalmazott: magyarnak lenni manapság kihívás és bátorság egyszerre, mert – ahogy az elmúlt években gyakran – Magyarország most is viták kereszttüzében áll. Kiemelte például, hogy Magyarországnak az Európai Unióval is „nagyon éles” vitája van a migráció kérdésében.



A miniszter kitért Frans Timmermans, az Európai Bizottság (EB) első alelnökének nyilatkozatára is, amelyben „antiszemita beszédként” interpretálta Orbán Viktor kormányfő felszólalását. Varga Mihály döbbenetesnek nevezte, hogy azt a kormányt vádolják antiszemitizmussal, amely bevezette a holokauszt emléknapot, és Magyarországon és a határokon túl is kiemelten kezelte holokauszt ügyét. Példaként említette, hogy Szabadkán Magyarország támogatásával újítják fel a zsinagógát.



Egy olyan „vitakultúrával” kell felvenni a versenyt, amelyben folyton innovatív elemek jelennek meg, valótlan és alaptalan dolgokkal vádolják a kormányt – fejtette ki a miniszter, kiemelve: ezért „szükség van Magyarország barátaira”.

A viták tartósak lesznek, de az idő igazolhat minket – fogalmazott a miniszter, aki felidézte azt is, hogy korábban bírálták a kormányt, amikor táblákon szerepelt, hogy a Magyarországra érkezőknek be kell tartaniuk a törvényeket.



Most két év elteltével a német kancellár választási kampányában hangoztatja, hogy aki Németországba érkezik, annak be kell tartania törvényeiket – jegyezte meg a miniszter. A „Magyarnak lenni jó” című konferencián Varga Mihály felidézte: az elmúlt hét évben a magyar kormány a legtöbb kérdésben sikerrel járt a különböző nemzetközi intézményekkel folytatott vitákban.

Az idő – már több esetben – „minket igazolt” – mondta a miniszter. Példaként említette, hogy a munkanélküliség, amely 2010-ben még majdnem 12 százalék volt, mostanra 4,5 százalékra csökkent. Csökkentették a lakosság terheit, számos, a családpolitikát segítő adókedvezményt vezettek be. 2010-ben még a tíz legkockázatosabb ország között említették Magyarországot, ma már mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriába tartozik az ország. Kiemelt cél volt az államadósság csökkentése is – jegyezte meg a miniszter, akit megtapsolt a közönség, mikor bejelentette: 2018 végéig 69 százalékra csökkenhet az államadósság mértéke.



Köszönet az alapítványnak

A kormány 2012-ben döntött az egyesült államokbeli – 15 millió amerikai dolláros alapító vagyonú – Friends of Hungary Foundation (Magyarország Barátai Alapítvány) létrehozásáról. Az alapítvány célja a diaszpóra magyarsága nemzeti identitásának és a nemzeti összetartozás kötelékeinek az erősítése.



Az alapítvány küldetése, hogy Magyarország eseményeiről és a magyarok eredményeiről értékközpontú, de pártatlan tájékoztatást nyújtson. Tagjai a világban élő, sikeres és a magyar kultúrát szerető, külföldön élő magyarok és külföldiek.



Két dolog miatt indult el az alapítvány, hogy megértést és támogatást kérjenek a céljaikhoz – emelte ki Varga Mihály, aki köszönetét fejezte ki az alapítványnak, amelynek tagjai bebizonyították: „Magyarország való barátai”.



A Magyarország Barátai Alapítvány péntektől vasárnapig tartja negyedik világtalálkozóját Budapesten. A Pesti Vigadóban tartott szombati rendezvényen átadták a „Magyarország Barátja Díj” nevet viselő elismeréseket is. A díjat idén Lipták Béla, az amerikai magyar lobbi vezetője, az Amerikai Magyar Szövetség és Reinhard Olt német újságíró kapta.

MTI