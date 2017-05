Ez a nap az édesanyáké

A különböző országokban más és más napokon ünneplik, a legtöbb országban az anyák napja májusra, ezen belül a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik. Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. A kormány minden élethelyzetben az édesanyák mellett áll

Utoljára frissítve: 2017. május 7. 12:56

2017. május 7. 09:39

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték. Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét.

Az Egyesült Államokban először 1872-ben, Bostonban ünnepelték meg az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította.

Az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is.

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.

Az anyák napjáról szóló eredeti cikket itt olvashatja el:

http://www.erdekesvilag.hu/az-anyak-napja-megunneplesenek-tortenete/

Emmi: a kormány segít az édesanyáknak

A kormány minden élethelyzetben az édesanyák mellett áll, különféle támogatásokkal, adókedvezményekkel és a bölcsődékre jutó összeg megduplázásával segíti őket - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára vasárnap Budapesten, anyák napja alkalmából tartott sajtótájékoztatóján.

A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: az adókedvezményeknek köszönhetően egymillió család számára könnyebb a gyermeknevelés. A kormány adókedvezményt nyújt a kisgyermekes anyákat foglalkoztató munkaadóknak, jövőre pedig megduplázza a költségvetésben a bölcsődékre jutó támogatást, hogy azokat az édesanyákat is segítse, akik minél hamarabb szeretnének munkába állni - tette hozzá.



A kormány erőfeszítései eredményesek, a társadalom értékeli ezeket, hiszen ma jóval több gyermek születik, mint néhány évvel ezelőtt - mutatott rá az Emmi államtitkára.

