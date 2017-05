Pár(t)bajok!

MSZP: Sajtószabadság? KDNP: A 2018-as költségvetés prioritásai Jobbik: Közeleg az áradat! LMP: Ellopott oktatás Fidesz: Mit ad a 2018-as költségvetés az embereknek?

2017. május 7. 17:54

A hagyományokhoz híven a hét harmadik napján, szerdán is látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntötték” a Tisztelt Házban egymást. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szószólók ugyanazt újra és újra egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

Sajtószabadság?

BÁRÁNDY GERGELY, (MSZP): - Tisztelt Országgyűlés! Ma van a nemzetközi sajtószabadság világnapja. Sajnos, erről a fogalomról mi már csak megemlékezni tudunk ezen a napon, jelen időben beszélni róla sajnos nem! A magyar sajtószabadság a történelemkönyvek adatai közé került, pedig az a demokrácia alapja, a jogállam egyik fokmérője. Sokan visszakérdezhetnek, bocsánat, hogy minek, és igazuk lenne, mert ahogy a demokrácia, a jogállamiság kéz a kézben jár a sajtószabadsággal, a diktatúra, az autokrácia, az illiberális állam, az irányított demokrácia - bárhogyan is nevezzük, ami ma itt van - szintén kéz a kézben jár a propagandisztikus pártsajtóval és a XXI. században már a kormányoligarchák által felvásárolt és üzemeltetett sajtóval.

- Néhol marad még egy-egy független vagy ellenzéki példány díszzsidónak, néha persze kitiltják őket a parlamentből, ha túl kritikusak, de ennyi - ma Magyarországon ennyi! A kormánypropagandát toló közmédiáról, a monopolhelyzetbe hozott hírhamisító MTI-ről és a miniszterelnök hűséges pincsikutyájaként működő médiahatóságról szót sem érdemes ejteni! A királyi tévé, a Habony-művek teszi a dolgát, a hatóság pedig fedezi.

- De mi a helyzet a kereskedelmi médiával? Az egyik legnagyobb online hírportált, az Origót kicsinálták, majd felvásároltatták a Matolcsy-klánnal. Az ország második legnagyobb kereskedelmi televízióját egy kormánybiztos vette meg állami bankok hiteleiből. A Vs hírportált a jegybankelnök unokatestvéréhez köthető cég vásárolta meg, amelyet jegybanki alapítványok támogattak. 600 millió forinttal!

- Legutóbb meg a zseniális képességekkel rendelkező gázszerelő, Mészáros Lőrinc is betört a médiapiacra: felvásárolta a megyei lapokat. De a meglévők felvásárlása nem volt elég, a semmiből hirtelen lett Lokál, Magyar Idők, Ripost, 888, mind-mind milliárdos állami hirdetésekkel kitömve. Hozzák is az elvártat: ontják a goebbelsi, bocsánat, rogáni propagandát, meg újabban a putyini oroszt is! Megjegyzem: Rogán Antal propagandaminiszter egyszer azért sietett el az Igazságügyi bizottság üléséről, mert állítása szerint nem akart megváratni egy hölgyet, nevezetesen Schmidt Máriát. Kormánymegbízott asszony cége ezután egy nappal felvásárolta a Figyelőt. Így megy ez manapság minálunk! Mindez persze azután vált csak szükségessé, hogy az addigi kormányszócsőként működő Magyar Nemzet, Metropol, Lánchíd Rádió, Hír TV s a többi kikerült a körből, mert a miniszterelnök és a legnagyobb oligarchája összevesztek!

- Érdekes tudni, hogy miként vélekednek erről a magyar emberek. A Publicus Intézet 2016 végén végzett reprezentatív kutatása szerint a magyarok 60 százaléka gondolja úgy, hogy a sajtószabadság erősen korlátozott, s hogy a közszolgálati médiumok egyoldalúan közvetítenek. Ugyanakkor a válaszadók 87 százaléka mondta azt, fontos lenne, hogy a sajtó szabad legyen. Összefoglalva: a magyar emberek szabad sajtót szeretnének, de a valóságban szerintük az a kormány miatt nem az. Úgy tűnik, a teljes átnevelés egyelőre nem vezetett sikerre, mert érzékelik a valóságot, mondhatnánk: még annak hisznek, amit a süket fülükkel hallanak és a vaksi szemükkel látnak!

- És miként vélekedik a magyar sajtószabadságról határainkon túl a süket fülű és vaksi szemű, természetesen Soros-bérenc társaság csak az elmúlt évben? Az amerikai nagykövet, akiről nem gondoljuk, hogy magánvéleményét pufogtatja, azzal kapcsolatban is aggodalmát fejezte ki, hogy Magyarországon egyre koncentráltabbá válik a médiatulajdonlás. Ahogy a piac egyre szűkül, a kormányzati támogatások, a kormányzati hirdetési költségek eltorzítják az összképet a médiaüzletágban. Az Emberi Jogi Szervezetek Nemzetközi Szövetségének jelentése szerint a magyar kormány fokozta az ellenőrzést a média felett, és korlátozza az információszabadságot. A Freedom House szerint azok közé az államok közé tartozunk, ahol a sajtószabadság az elmúlt évben a legtöbbet romlott. Az Európai Unió sereghajtói lettünk, konkrétan az utolsók az EU-ban, még Románia és Bulgária is megelőzött minket. Az EBESZ választási megfigyelőcsoportja szerint a legutóbbi országgyűlési választás jórészt azért nem volt fair, mert a sajtó elfogultan működött, kormánypropagandát ontott.

- A kommunizmus évtizedei alatt is mindig azt hangoztatta a hatalom, hogy demokrácia van és sajtószabadság. Ezt nyomta a kormánypropaganda, akárcsak ma! Nyilván államtitkár úr is, elmondja nekünk, hogy sosem volt még ilyen jó, bezzeg a szocialista kormányok, na meg persze a Soros-bérencek! Csak éppen mindenki tudta akkor is, hogy az nincs így! És jól látszik, ma is tudják! Az ilyen rendszerek pedig bukásra vannak ítélve! (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! A sajtó- és a véleményszabadság a magyar demokrácia egyik fontos értéke. Azt hiszem, hogy ebben egyet is érthetünk. (Bárándy Gergely: Eddig igen.) Hadd mondjam el önnek, hogy a magyar sajtó kellőképpen sokszínű! Az országban, Magyarországon 6079 nyomtatott, 3384 internetes sajtótermék, 453 tévé- és 196 rádiószolgáltatás működik. A magyar állampolgárok tehát széles skálán válogathatnak, hogyha tájékozódásról van szó. (Gőgös Zoltán: MTI-hírek!) Mindenki megtalálhatja az ízlésének, világnézetének megfelelő írásokat, tudósításokat. Ön csak a sajtó egy szeletkéjéről beszélt, nyilván politikai okokból. (Bangóné Borbély Ildikó: Az jó nagy! - Dr. Bárándy Gergely: 99 százalékról.)

- Nem volt ez mindig így! Nem nagyon hallottam baloldali aggodalmakat akkor, amikor szinte alig vagy egyáltalán nem volt olyan médium Magyarországon, amely jobboldali, polgári véleményeket közvetített volna. De akkor sem hallottam az ön aggodalmát képviselő úr, amikor a bajai hamisított videót közzétették vagy éppen meghamisítottak egy Teller-levelet! (Bárándy Gergely: Nem mi voltunk. - Közbeszólások.)

- Képviselő Úr! A tulajdonosi hátterét tekintve a magyar média sokszínű! (Zaj. Az elnök csenget.) Tény, hogy van egy egyre intenzívebb piaci verseny az egyes piaci szereplők között, a tulajdonosok között… (Gőgös Zoltán: Ez nem piaci verseny!)…,de a kormány a maga részéről ebbe a versenybe nem kíván beszállni, legfeljebb csak azt reméli… (Derültség a Jobbik, az MSZP és a függetlenek padsoraiban.) …,hogy ez a verseny végső soron majd az állampolgároknak jelent előnyöket mind a minőség, mind pedig a hírverseny szempontjából.

- Képviselő Úr! A hirdetésekre is utalt. A kormány, ön is nagyon jól tudja, több száz helyen hirdet, szemben a baloldali kormányokkal, amelyek csak pár helyen hirdettek. A kormány olyan médiumokban is hirdet… (Gőgös Zoltán: Mind a Mészáros!)…,amelyek egyébként messzemenőkig kormánykritikusak. Érdekes módon, amikor ezek a kormánykritikus médiumok hirdetéseket fogadnak be, akkor meg az a baj, akkor a baloldal azért kritizál. Emlékezhetünk arra, hogy az ATV milyen támadásokat kapott azért, mert kormányzati hirdetéseket befogadott.

- Képviselő Úr! Ha van olyan jelenség, amellyel kapcsolatban érdemes elővigyázatosnak lennünk, akkor az a külföldi befolyásszerzés kérdése. Ön is érzi ezt, mert utalt rá a felszólalásában. Nem lenne jó, ha politikai aktivisták pénzelése mellett egyes külföldi milliárdosok a médiumokat is megpróbálnák ellenőrzésük alá vonni, és saját érdekeiknek megfelelően torzítanák a nyilvánosságot. Vannak ugyanis erre utaló jelek Magyarországon, és ez a jelenség messzemenőkig túlmutat a szokásos sajtópiacról szóló vitákon. Azért mutat túl, mert ez a jelenség is érinti a magyar függetlenség kérdését.

- Képviselő Úr! Az MSZP gyakran használja a „propaganda” jelzőt. Ez minden bizonnyal azért van így, mert ha van avatott szakértője a propagandának, akkor az minden bizonnyal a Magyar Szocialista Párt. Önök voltak azok, akik kiadványban állították azt, hogy akár 170 ezer vagy 240 ezer forintba is kerülne egy-egy megadott kettős állampolgárság a külhoni magyaroknak. Az ön mellett ülő Bangóné képviselő asszony is tudja ezt, mert ő még a szerepelt is ezeken a propaganda-plakátokon.

- Önök voltak azok, akik öles hirdetésekben promózták a vizitdíjat, miközben már akkor is nagyon jól tudták, hogy ezt a vizitdíjat magyarok milliói utasítják el. Az önök kormánya volt az, amelyik a pannon pumára hivatkozott egy olyan időszakban, amikor 7 százalékkal is csökkent a gazdaság, amikor megduplázódott a munkanélküliség és 80 százalék fölé kúszott az államadósság. És nem mellékesen az ön miniszterelnöke volt az, aki az őszödi beszédben arról beszélt, idézem: ”fel kell készíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és publicistáit, hogy mire számíthatnak!” Jól tudjuk, hogy mire számíthatott az ország, - majdnem tönkretették az országot! Ilyen körülmények között sajtószabadság és propaganda ügyében az MSZP-től kioktatást semmi szín alatt nem fogadunk el! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A 2018-as költségvetés prioritásai

HARRACH PÉTER, (KDNP): -Tisztelt Ház! A költségvetés egy egyszerű kérdésre adott összetett válasz. Ez az egyszerű kérdés úgy hangzik, ennyi pénzünk van, mire költsük? A számok azt tükrözik, hogy a kormányzatnak milyen politikai célkitűzései vannak, illetve azt is, hogy milyen helyzetben van az ország.

- A tavaszi előterjesztés a kiszámíthatóság és a tervezhetőség záloga. A GDP 4,3 százalékos növekedésével számol a költségvetés, a hiány 2,4 százalékos lesz, és 3 százalékos inflációt tervez. Ez mutatja azt, hogy az ország jó helyzetben, sőt egyre javuló helyzetben van. És ha azt is megnézzük, hogy milyen politikai szándékok vannak ezek mögött a számok mögött, akkor talán három-négy olyan kulcsszót érdemes megemlíteni, ami folyamatosan a polgári kormányzás ideje alatt mindig megjelent a költségvetésekben.

- Elsőként talán az államadósság csökkentését érdemes említeni. Emlékezzünk csak vissza: amikor elkezdődött a második Orbán-kormány kormányzása, akkor bizony 80 százalék körül mozgott a GDP-arányos államadósság, most viszont 72 százalékra fog lemenni. Említhetnénk a foglalkoztatás növekedését, amivel párhuzamosan a munkanélküliség csökkentéséről van szó. Valahol 10 százalék körül mozgott az első évben, és most eljutottunk a 4 százalékhoz! A harmadik kulcsszó a családok helyzetének javítása. Amikor azt mondjuk, hogy munkaalapú társadalmat építünk, és a munkából élők javát szolgálja ez a költségvetés, akkor gondolunk a családtámogatásra is! Hiszen a legfontosabb eleme a munkajövedelemhez kötött támogatás, az adókedvezmény, amely a következő évben a kétgyermekeseknél már gyermekenként 17 500 forintra emelkedik. De idesorolhatnánk a béremeléseket is!

- Számomra talán legfontosabb az egészségügyben történő béremelés, ami nemcsak a szakorvosoknál, hanem a szakdolgozóknál is megjelenik. Négy éven keresztül valósul ez meg, és 2018-ban is megvan a béremelés ütemezett része. De idesorolhatnánk a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér vagy garantált bérminimum emelkedését is, ami 138 ezer, illetve 180 ezer forint lesz. Ez jelentős nettó béremelkedést fog eredményezni, amit az előrejelzések 8-10 százalékra is tesznek. Tehát mindenezek a támogatások, beleértve az életpályamodellek továbbvitelét, a munkaalapú társadalmat szolgálják.

- Azt is kimondhatjuk, hogy biztonságunk és szuverenitásunk növelése szintén egy olyan célkitűzés, ami megjelenik ebben a költségvetésben. És ha számokat kell mondani, akkor nyilván megemlíthetünk néhányat, bár nem a számok a fontosak, hanem az irány. Az egészségügy 102 milliárddal kap többet, az oktatás 80 milliárd fölött, a nyugdíj, szociális ellátás, családtámogatás 287 milliárd, a rendvédelem 87 milliárd, gazdaságfejlesztés 200 milliárd, és folytathatnám tovább. Tehát minden terület többet fog kapni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Közeleg az áradat!

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Történelmi napokat él a Tisztelt Ház a tekintetben, hogy ekkora megroggyanást a Fidesz-KDNP nem mutatott az utóbbi években, mint ami a migrációs témakör tekintetében az elmúlt 24 vagy 48 órában felmutatható az önök részéről! Többszöri felszólításunkra sem tudtak érdemi választ adni arra, hogyan fordulhatott elő, hogy egy bő másfél éves, migrációellenesnek szánt kampányt követően kimentek raportra Brüsszelbe, és 24 órán belül be tetszettek hódolni, le tetszettek térdelni, visszakoztak olyan kulcsfontosságú területeken, amelyek egyszerűen magyarázhatatlanok! Ilyen az az igen izzadságszagú Rogán Antal miniszter úr kijelentése, miszerint a 14 és 18 év közötti migránsok tekintetében sokkal megengedőbb lesz a kormányzat, ezentúl, egy DNS-vizsgálat ellenében engedi ezeket a személyeket Magyarországra jönni, adott esetben betelepíteni.

- Még egyszer szeretném hangsúlyozni: gyorsan beindult a fideszes kommenthazudozó gépezet! Gyorsan beindultak azok a magyarázatok, miszerint ez már eddig is így volt, a 14 és 18 év közötti migránsok már eddig is szabadon járhattak-kelhettek. Ezen kormányzati hazugsággal és hazudozással szemben most szeretném még egyszer nyomatékosítani: önök március előtt egy jogi határzár kiépítése tekintetében a Jobbiktól kértek és kaptak segítséget szavazatok formájában. Tulajdonképpen a Fidesz és a Jobbik együttesen szavazta meg és alakította ki azt a jogi határzárat - teljesen jogosan egyébként -, amely az említett korosztály tekintetében, tehát a 14 és 18 év közötti fiatalkorú jövevények tekintetében felhúzott egy olyan „virtuális” kerítést is, amely megnehezítette az ő idejövetelüket.

- Államtitkár Úr! Most önöktől Brüsszelben azt kérik, hogy ezt a saját szigorításukat, amit a Jobbik felhatalmazásának segítségével hoztak a március 7-ei szavazással ebbe a rendszerbe, vonják vissza. A Rogán-interjú arról szólt, hogy ezt a saját szigorításukat önök brüsszeli nyomásra vissza akarják vonni, el akarják engedni! Most kérem államtitkár urat, hogy ne menjünk bele az internetes kommentelők világába a tekintetben, hogy ezeket az átlátszó hazudozásokat zárjuk ki a Parlament falain kívülre, és csak és kizárólag az őszinte beszéd talaján állva arra válaszoljanak - ez egy igen-nem kérdés -, hogy azt a jogi határzárat, amit március 7-én ez a parlament fideszes-jobbikos szavazatokkal keresztülvitt, el kívánják-e engedni vagy sem. Kívánnak-e a saját szigorításukon oldani brüsszeli nyomásra vagy sem?

- Igenis be akarják engedni ezeket a nem kiskorú, hanem fiatalkorú migránsokat Magyarországra, pedig önök tudva tudják, hogy a családegyesítéseknek később nem lehet gátat szabni! Tudva tudják, hogy ez a korosztály a legveszélyesebb a tekintetben, hogy ideológiailag már képzett lehet, ugyanakkor a szocializációja még nem fejeződött be, tehát a legerőszakosabb cselekményekre ragadtathatja magát, és a leginkább befolyásolható korosztályról beszélünk. Ezt nagyon durva hiba lenne elhallgatni! Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezzel a brüsszeli térdre ereszkedéssel, ha ezt a saját szigorításukat feloldják, akkor azt a 3,3 millió embert köpik szembe, akik a népszavazáson kifejezték az ezzel ellentétes akaratukat. Az elmúlt két év konzultációi, plakátkampányai nemcsak fölöslegesek voltak, de horrorisztikus mértékű kidobott pénzt jelentettek! Amikor pedig fideszes miniszter beszél arról, hogy DNS-vizsgálatok rendszerét hozzák be a bejövendő emberek tekintetében, akkor adódik a kérdés, államtitkár úrnak is szegezem:

- Ki fogja fizetni ezeket a vizsgálatokat?

- Felmérték már, hogy mennyibe kerül ez?

- Milyen időtávban számolnak ezzel?

- Egyáltalán hány embert akarnak Magyarországra telepíttetni vagy hozzájárulni ezen betelepítésekhez?

- Államtitkár Úr! Egészen elképesztő, hogy megválaszolatlan kérdések nélkül tulajdonképpen nem hajlandók reagálni arra a kérdéskörre, amely Magyarország sorsát, Magyarország szuverenitását hosszú távon befolyásolja. Hiszen önök itt tegnap is azt adták elő, hogy 30-40 ember miért zavarja a Jobbikot, ugyanis adott esetben kiskorúak. Én hangsúlyozom, hogy fiatalkorúakról van szó! Azt mondjuk: három vagy harminc ember is nagyon sok, hiszen olyan kaput tár ki egy ilyen folyamat, amit a mögötte rejtőzködő áradat ránk fog rúgni! Ránk fogják rúgni ezt a kaput, el fogják árasztani Magyarországot, ha nem tanúsítunk zéró toleranciát!

- Államtitkár Úr! Önök letelepedési kötvénnyel beengedték pénzért a gazdag migránsokat, mi erre nemet mondtunk és megakadályoztuk ezt a folyamatot. Önök most ingyenesen be szeretnék engedni a fiatalkorú migránsokat Magyarországra! Megint csak mi vagyunk azok, akik erre nemet mondunk! A közöttünk lévő szakadéknyi különbség messziről látszik, az önök válasza mégis érdekelne bennünket e tekintetben! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Legelőször is szeretném elmondani: Európában kevés olyan ország van, ahol olyan biztonság van, mint Magyarországon! Az elmúlt közel két év intézkedéseinek köszönhetően létrehoztuk a déli határon a hármas védelmet, létrehoztuk az élőerős védelmet, a rendőrség és a honvédség együttesen vigyázza a határt. Létrehoztuk a jogi határzárat, amelyet március 7-én erősítettünk meg, amely március 28-án lépett hatályba, és április 28-án átadtuk a szerb-magyar teljes határon a második kerítést. Tehát ez a hármas védelem működik, és ennek köszönhetően Magyarországra jogellenesen egyetlen migráns sem léphet be ellenőrzés nélkül!

- Képviselő Úr! Szeretném aláhúzni, hogy ez a rendszer működik, és erről a parlament Nemzetbiztonsági bizottságának tagjai is meggyőződhettek április 26-án tett látogatásuk során a röszkei tranzitzónában. Azt is szeretném elmondani, hogy Magyarország, a kormány nem roggyant meg. Orbán Viktor miniszterelnök úr ma egy hete a brüsszeli Európai Parlamentben megvédte Magyarországot! Megvédte hazáját, megvédte a magyar álláspontot, és világosan kiállt a magyar érdekek mellett! Úgy gondolom, ezért köszönet illeti miniszterelnök urat.

- Ami a biztonságot illeti, illetőleg azt a kérdést, hogy mi lesz a 14-18 év közötti fiatalkorúakkal: szeretném tájékoztatni önt és a Tisztelt Házat, hogy jelenleg 11 fő tartózkodik Tompán. Ebben a tranzitzónában helyezzük el a fiatalkorúakat. Azt is tudja, képviselő úr, hogy március 7-én fogadta el a parlament azt a törvényt, ami kizárta ezeket a 14-18 év közötti fiatalkorúakat abból a lehetőségből, hogy beengedjük az ország területére őket. Tehát, ön tagja a parlamentnek, tudnia kell, hogy ebben a kérdésben változás csak akkor lehet, ha a parlament a törvényt módosítja.

- Képviselő Úr! Szeretném aláhúzni, hogy a tranzitzónában emberséges körülményeket biztosítunk a kérelmet benyújtó migránsoknak, akik egyébként a tranzitzónában szabadon mozoghatnak, és Szerbia felé bármikor elhagyhatják Magyarországot. Mondom, jelenleg 11 fő tartózkodik összesen a tompai tranzitzónában. Beengedésüket meg lehet vizsgálni, de ebben a kérdésben döntés nem született.

- Képviselő Úr! Magyarország, a magyar kormány, Magyarország Kormánya megvédi a magyar emberek biztonságát! Megvédi az országot, és megvédi az Unió külső határát is, hiszen a magyar-szerb határ uniós külső határnak számít. Ami pedig az önök hozzáállását illeti, szeretném kiemelni: önök nem vettek részt a népszavazási kampányban! Ezt önök is tudják, csak a kormányt támadták! 3 millió 362 ezer ember mondott nemet a feltett kérdésre. Miért csak arra futotta, hogy a kormányt zsarolják? És azóta is ezt teszik! (Z. Kárpát Dániel: Ez hazugság!)

- Képviselő Úr! Ha tükörbe néz, akkor megállapíthatja: ön kapitulált! Kapitulált, hiszen egypár évvel ezelőtt egy majálison még azt mondta, hogy csakis az Európai Unióból való kilépés lehet az egyetlen megoldás! Ezután nemrég pedig a Magyar Liberális Párt konferenciáján azt mondta, hogy nem szabad kilépnünk! Egyik nap azt mondják, hogy ki kell lépni, másnap pedig a brüsszeli javaslat mellé állnak! Egyik nap újra gárdistákat toboroznak, másnap szakszervezeti majálison parádéznak Molnár Gyulával, Gyurcsány Ferenccel! (Ander Balázs: Miért nem zártátok be Gyurcsányt?) Ez lett a Jobbik! (Zaj. Az elnök csenget.) Egy szélkakas párt lett! Olyan szélkakas párt, hogy az ember beleszédül! Semmilyen értelemben nem bízhatjuk egy ilyen alakulatra az ország biztonságát! (Zaj. Az elnök csenget, újra csenget.)

- Képviselő Úr! Magyarország biztonságáról, a magyar emberek biztonságáról a kormány gondoskodik! Eddig is megvédtük Magyarországot, megvédtük a migránsokkal szemben, miniszterelnök úr megvédte az Európai Parlamentben a politikai támadásokkal szemben. Megvédjük a Soros-párti szervezetekkel szemben, Soros Györggyel szemben, az NGO-kkal szemben, az ügynökszervezetekkel szemben. (Ander Balázs: Ezt senki sem hiszi el!) Magyarország biztonságban van! Ez így van, és amíg a Fidesz kormányozza az országot, ez így is marad! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ellopott oktatás

HADHÁZY ÁKOS, (LMP):- Tisztelt Ház! Nagyon sokféleképpen el lehet dönteni, meg lehet próbálni eldönteni, hogy egy politika tisztességes-e vagy nem tisztességes. Van, aki azt mondja, hogy nem is lehet tisztességes politika, nem hisszük el. Azonban talán az egyik legfontosabb ismérve az, hogy mit akar: a népet akarja-e hülyíteni, vagy pedig a népet tanítani! Agyat akar-e mosni a politika, vagy pedig jó oktatást akar? Agymosást, kormánypropagandát akar-e, vagy pedig jó oktatást akar-e a politika?

- Nagyon sokszor hallottuk az elmúlt hetekben azt a frázist, hogy ha munka van, akkor minden van. Ez nem igaz! A munka önmagában nem elég: egyrészt jó munkahelyek kellenek, de jó munkahelyek csak akkor vannak, ha tudás is van. Tehát én azt mondanám: ha tudás van, akkor van minden! Minden erőforrását, egy tisztességes politika, egy tisztességes kormányzás minden erőforrását az oktatásba kellene hogy befektesse! Ezzel szemben egy nagyon érdekes jelenség és nagyon szomorú, inkább sírnivaló vagy tragikus jelenség van ezekben az években az oktatásban! Nagyon sok pénz jön be az Európai Uniótól, több száz milliárd forintot lehetne erre költeni, de ebben nem a fejlesztést látjuk, hanem azt a pénzt látja meg a kormányzás, amit el lehet lopni!

- Sok oldala van az oktatásnak, ma a felsőoktatásról szeretnék beszélni. Tudjuk azt, hogy az egyetemek mennyire rossz helyzetbe kerültek az elmúlt évtizedekben, ehhez képest most itt lenne gyakorlatilag a mennyország, de a rengeteg pénznek a legnagyobb részét ellopják! Én egyetlenegy egyetemre szeretnék most koncentrálni, ez a kormány janicsárképzője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amelynél az Európai Bizottság az elmúlt hónapokban megállapításokat tett, és rendkívül súlyos megállapításokat tett. Ha nagyon finomítva akarjuk mondani, akkor azt mondja, hogy súlyos túlárazások történtek uniós projekteknél, most folyó uniós projekteknél, nem korábbiaknál, most, vadonatúj projekteknél. Illetve azt mondták, hogy nagyon sok a teljesen fölösleges kiadás, amikor semmi értelme valamit venni; például több milliárd forintot költenek bérleti díjakra egy olyan egyetemen, ahol 30 milliárd forintért korábban újították fel az épületet és alakítottak ki új termeket. Illetve olyan megállapítás van, hogy kétszer veszi fel ugyanarra a pénzt az egyetem.

- Néhány konkrétumot is mondanék, és nyilván majd államtitkár úr válaszol, mert miniszter sose jön be ilyen kérdésekre. Államtitkár úrtól azt kérem, hogy a konkrétumokra válaszoljon, és ne blődségeket és ne kikerülő válaszokat adjon! Például nagyon érdekes, hogy programokra, számítástechnikai eszközökre és programokra 4 371 939 023 forintot adtak. 23 forint a vége, ami rendkívül érdekes. Amikor a közbeszerzést megindították, megbecsülték, hogy mennyiért kell majd kapni vagy mennyiért fogják kapni az ajánlatot, és az 4 371 939 023 forint volt. Tehát arra adjon magyarázatot majd az államtitkár úr: hogy a fenébe’ lehet, hogy megbecsülték és fillérre-forintra pontosan eltalálták. Én azt gondolom, sehogy máshogy nem lehet, mint hogy a Közszolgálati Egyetemen előre megbeszélték, hogy mennyi lesz a buli, mennyi lesz a biznisz!

- Egy másik konkrét példa: korrupcióellenes, nemzeti korrupcióellenes programra kaptak 600 millió forintot ezen az egyetemen, próbálták elkölteni valahogy, egy korrupcióellenes tanfolyamot indítottak 100 fővel. A korrupcióellenes tanfolyamnak a felvételijéért leszámlázott az egyetem 1 millió 300 ezer forintot, a felvételi eljárásért, azért, hogy kiválasztották a rengeteg jelentkezőből a korrupcióellenes tanfolyamra a résztvevőket.

Szerettem volna megnézni ennek az egyetemnek a honlapján az 5 millió forintnál nagyobb szerződéseket, hogy mire költöttek pénzeket, kötelező ugyanis kirakni, és ez a korrupcióellenes harcnak az egyik legfontosabb eleme, hogy kötelező kitenni a szerződéseket.

- Megpróbáltam letölteni őket. Ez is egy szemléltetőeszköz. (Felmutat egy üres A/4-es lapot.) Egy üres lap, remélem, hogy a magyar parlament és Kövér László nem fog egy üres laptól megijedni! Ennyi van ezen a lapon, ugyanis nincsenek rajta a honlapon az 5 millió forintnál nagyobb szerződések. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a rektora ennek az egyetemnek. Én azt gondolom, hogy az uniós Bizottság megállapításai és ezek után a konkrétumok után vállalhatatlan, hogy ez az ember akár a Nemzeti Választási Bizottság élén, akár az egyetem élén maradjon.

- Arra kérem még egyszer az államtitkár urat, válaszoljon:

- Hogyan lehet, hogy fillérre pontosan eltalálták egy 4 milliárdos számítástechnikai beruházásnál előre a későbbi megvalósulási összeget?

- Miért üres ez a papír, és miért került 1 millió 300 ezer forintba 100 embernek a felvételiztetése?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ön igencsak lenézi az összes magyar tanárt, akár a köznevelésben dolgozik, akár a felsőoktatásban dolgozik. Ön úgy gondolja, idézem önt, hogy nem agymosásra van szükség, hanem oktatásra. Ezzel természetesen egyetértünk, szerintem ebben mindenki egyetért Magyarországon, tehát evidenciákat nem kell elmondani, képviselő úr, mert azzal újdonságot nem szerez, sem az LMP-nek szavazatot, sem önmagának népszerűséget.

- Ön úgy gondolja, hogy a kormányzat megnyom egy gombot, és akkor a 170 ezer általános iskolai és középiskolai tanító és tanár hirtelen oktatóból, pedagógusból, tanárból átváltozik agymosóvá, és ez egy realitás, amit ön így gondol? Hogy 170 ezer embert ön így néz, így tekint rájuk, ez a véleménye önnek ezekről az emberekről, hogy egy gombnyomásra agymosóvá változnak? Ez óriási lenézése az összes magyar pedagógusnak! És látom, nemkülönben így vélekedik a 14 ezer felsőoktatási dolgozóról, rájuk is így tekint!

- Képviselő Úr! Szerencsére mi nagyobb tisztelettel viseltetünk ezen oktatók és kutatók, tanítók és tanárok irányában, ezért fordítunk évről évre több pénzt az oktatásra, köznevelésre. Tavalyról idénre is több mint 100 milliárd forinttal, 105 milliárd forinttal növeltük az oktatásra fordítható kiadásokat, és idénről jövőre is növekedést tervezünk, 82-85 milliárd forintos növekedést, majd meglátjuk, hogy végső formájában miként fogadja el a költségvetést a Magyar Országgyűlés.

- Bővülő források vannak, ezekből a bővülő forrásokból bővül a magyar oktatási rendszer. Egyrészről ebből tudjuk a fedezetét biztosítani a tanárok béremelésének, ön is tudja, hogy 50 százalékkal emelkedik összességében négy-öt esztendő alatt a tanárok fizetése, és ugyanilyen béremelést indítottunk el a felsőoktatásban dolgozók számára is. Ennek a béremelésnek a fedezete ott szerepel a tavalyi, az idei és a jövő évi költségvetésben is! Tavaly erre 6 milliárd 806 millió forintot fordítottunk, az egy 15 százalékos emelés volt, ehhez most még jön 2,7 milliárd forint az idei évben, ez 9,5 milliárd forint, jövőre pedig még 5 százalék, tehát 15 plusz 5 plusz 5 százalék, az jövőre már, a 6,8 plusz a 2,7 és a 3,2 összességében 12,7 milliárd forint, ami többletet a jövő évi költségvetés tartalmaz 14 ezer oktató, kutató bérének emelésére. Így az idei munkaköri besorolás szerint egy egyetemi tanár, egy fizetési fokozatban levő tanár, aki most 528 ezer forintot keres, 554 ezer forintot fog keresni jövőre. Ez 2015. január 1-jén még 437 ezer volt, így nőtt 437 ezerről 554 ezer forintra az oktatóknak, legalábbis az egyetemi tanári munkakörben az egy fizetési fokozatban lévő oktatóknak a bére.

- De sok minden másra is tartalmaz többletforrást a jövő évi költségvetés. Az alaptevékenység támogatására több mint 6 milliárd forint többletet, a doktorandusz hallgatók, a fogyatékossággal élő hallgatók utáni kiegészítésre, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra is többletet tartalmaz, tartalmaz az oktatók, kutatók, tanárok béremelésére, ahogy említettem, tartalmaz a Stipendium Hungaricumra többletet, és tartalmaz mind vagyongazdálkodási feladatokra, mind az országos kollégiumfejlesztési stratégia első lépésének a megvalósítására többletet a jövő évi költségvetés. Ez azért történhet meg, azért vannak ezek a többletforrások, hiszen most szemben azzal a korszakkal, amit a négyesmetró-építkezés fémjelez a legjobban, amely a 2010 előtti időszakot idézi, amikor még az OLAF-jelentés szerint is sok-sok tíz milliárdot, sőt összességében több mint százmilliárd forintot egy beruházásból kiloptak vagy kicsaltak az akkori MSZP-SZDSZ-es vezetők, ezzel szemben most ezek a pénzek pedagógus-béremelésre fordítódnak, felsőoktatási béremelésekre fordítódnak, iskolaépítésekre fordítódnak, tanterem- és tornaterem-építésekre fordítódnak, új iskolaépületekre vagy iskolák bővítésére. Ezekből is már 26 helyszínen országszerte kész vagy pillanatokon belül elkészülő beruházásokkal találkozhat, ha körbejárja az országot a képviselő úr.

- Képviselő Úr! Attól, hogy ön hétről hétre elmondogatja ezeket a különböző féligazságait, vagy teljes hazugságait ezek még nem válnak valósággá! Azzal, hogy ön rendszeresen tart kamuinfókat, amelyek állításait általában az érintettek hétről hétre tudják cáfolni, még szerintem az LMP népszerűségét sem sikerül növelni. Viszont talán már nincs olyan csoport Magyarországon, a politikusokon kívül is, akit ön még le nem korruptozott volna, le nem csalósozott volna, lehet ez oktatásügyben, egészségügyben, szociális területen. Ön mindenhol, mindenkiben csak korrupt köztisztviselőket, korrupt tanárokat, korrupt oktatókat, korrupt szociális dolgozókat, korrupt egészségügyi dolgozókat lát.

- Képviselő Úr! Szerintem Magyarország polgárai iránt nagyobb tisztelettel kellene viseltetni, és nem lekorruptozni mindenkit hétről hétre, aki Magyarországon él és mozog! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mit ad a 2018-as költségvetés az embereknek?

BÁNKI ERIK, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Foglalkoztatás, családtámogatás, biztonság: ezek a jövő évi költségvetés alappillérei. Igen messzire jutottunk 2010 óta, amikor is egy csődben lévő országot és egy válságban lévő költségvetést kellett átvennie a kormánynak. Azóta visszafizettük az IMF-től és az Európai Uniótól felvett hiteleket, stabilizáltuk a költségvetést, a jövő évi költségvetésünk számai pedig jobbak, mint számos más európai uniós tagországé. Mindezt a stabilitást úgy tudtuk megteremteni, hogy közben folyamatosan csökkentettük az adókat, miközben folyamatosan növelni tudtuk a hazai vállalkozások versenyképességét.

- A magyar kormány a 2018-as költségvetésben 2,4 százalékos hiányt, 4,3 százalékos gazdasági növekedést és a fogyasztás 4,5-5 százalék körüli bővülését várja. Az infláció tervezett mértéke 3 százalék körül lesz, amelynél természetesen magasabb nyugdíjemelésre lehet számítani 2018-ban. A minimálbér 138 ezer forint lesz, a garantált bérminimum összege pedig eléri a 180 ezer forintot. Ez a nettó átlagkeresetekben ezen rétegek esetében meg fogja haladni a 9 százalékot.

- Képviselőtársaim! A költségvetés 80 százalékát fogja felhasználni az ország működtetésére a parlament, 20 százalékát pedig majd fejlesztésekre tudjuk fordítani. Az egészségügyre 185 milliárd forinttal jut majd több, mint tavaly, 82 milliárddal többet költhetünk majd oktatásra, a közbiztonság megőrzése érdekében pedig 55 milliárd forinttal több keretet fogunk tudni felhasználni. Mindezek mellett a jövő évi költségvetés tartaléka 210 milliárd forint lesz.

A 2018-as költségvetéssel, tisztelt hölgyeim és uraim, mindenki jobban jár majd. A cél nem változik: a teljes körű foglalkoztatás elérése, amelyet 2010-ben kitűztünk, és amelyhez egyre közelebb vagyunk. Ennek érdekében természetesen a bérmegállapodások betartása mellett a béremelés és a foglalkoztatást terhelő adók csökkentése a célja a 2018-as költségvetésnek. Azt szeretnénk, ha nemcsak munkája lenne az embereknek, hanem mindenki egyre jobban tudna élni Magyarországon. Ezért tartjuk fontosnak a fizetések folyamatos emelését és a családok további segítését is.

- Képviselőtársaim! A jelenlegi bizonytalan környezetben különösen fontos az, hogy Magyarország hosszú távon meg tudja őrizni a stabilitását, ezért a rendvédelem és a biztonság további erősítése a harmadik alappillére a jövő évi költségvetésnek.

Az adócsökkentési lépéseket is folytatni fogjuk. Jelentősen csökken majd a kisvállalati adó és az egészségügyi hozzájárulás mértéke.

- Az internet áfája, ahogy ígértük, 18 százalékról 5 százalékra csökken, ugyanúgy, mint a hal áfája, amely 27 százalékról csökken 5 százalékra, követve a korábbi lépéseket, a sertés tőkehús, a csirke, a tojás és a tej áfájának csökkentését, így bekerül a hal is az alapvető élelmiszerek közé.

- Hazai forrásokból közútfejlesztésre 256 milliárd forintot, közútfelújításra 40 milliárd forintot, a modern városok programjainak fejlesztésére pedig 150 milliárd forintot tervez a jövő évi költségvetés.

- 2018-ban is folytatódnak az életpályák bérfejlesztései: a jövő évi illetményemelésekkel együtt 167 ezer pedagógusnak növekszik - az elmúlt éveket tekintve összességében 40 százalékkal - a fizetése, a rendvédelemben 58 ezer embert érint az életpályamodell, amelynek köszönhetően 45 százalékkal emelkedik a fizetésük. A honvédelem 18 ezer dolgozójának 45 százalékkal nő majd a bére, és az állami tisztviselői pálya esetén is 33 százalékos béremeléssel számolhatunk. Az egészségügyben végrehajtott eddigi béremelések 95 ezer embert érintettek; a felsőoktatást sem felejtettük ki, ahol 18 ezer oktató bére nő majd jövőre 25 százalékkal. Az életpályamodelleknek köszönhetően, összességében 550 ezer magyar állampolgár bére fog jelentősen emelkedni, ami azt jelenti, hogy a családok közel harmadának jelentős életszínvonal-növekedése történhet.

- Tisztelt Ház! Összegzésként megállapítható, hogy a kormány által a parlamentnek benyújtott 2018. évi költségvetés a foglalkoztatás, a családtámogatás és a biztonság költségvetése lesz. Tovább folytatjuk az áfacsökkentési programot, csökkennek az adók, és emellett nőnek a bérek, miközben az államháztartás hiányát az Európai Bizottság által is kitűzött 3 százalék alatt tartjuk - 2,4 százalékkal kalkulálunk. Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy a jövő évi költségvetés minden magyar ember számára továbblépési lehetőséget és jobb életszínvonalat fog hozni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József