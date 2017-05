Gyurcsány közeledne Botkához

Nincsen bajom nekem Botka Lászlóval. A demokratikus ellenzéki pártok közötti véleménykülönbség eltörpül amellett a felelősség mellett, ami közös, hogy leváltsuk ezt a kormányt – jellemezte a hét végén Gyurcsány Ferenc az MSZP miniszterelnök-aspiránsához fűződő viszonyát.

2017. május 8. 11:12

Úgy tűnik tehát, hogy a DK elnöke, aki korábban határozottan visszautasította az MSZP feltételeit, mégis mintha hajlandó lenne engedni. Ezt támasztja alá az is, amit Gyurcsány Ferenc nemrégiben mondott azzal kapcsolatban, elképzelhetőnek tartja-e, hogy közös jelöltként Botka László élvezze a DK támogatását is. „Látok erre is esélyt, és az ellenkezőjére is” – fogalmazott az exminiszterelnök, noha az MSZP és a DK viszonyát nézve ez szinte elképzelhetetlennek tűnik. A Magyar Idők információi szerint Gyurcsányék továbbra is egy „mindenkinek elfogadható, párton kívüli szakemberben” gondolkodnak.

Ismert: azóta nem közelednek az álláspontok a DK és a szocialisták között, hogy az MSZP Botkát nevezte meg miniszterelnök-jelöltnek. Botka László pedig leszögezte: szeretne közös listát, de nemet mondott Gyurcsány Ferencre.

magyaridok.hu