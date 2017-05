A Fidesz egyetért az LMP-s javaslattal

Tartalmilag egyetért a Fidesz azzal az LMP-s módosító indítvánnyal, amely további szigorítást javasol a burkolt pártfinanszírozással kapcsolatban - közölte Kósa Lajos, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

A Ház előtt fekvő fideszes előterjesztés - amelynek címe A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról, és amelyet Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője lex csicskaként aposztrofált - célja az olyan pártfinanszírozás megtiltása, hogy valaki például egy óriásplakát-kampánynál feltűnő árengedményeket ad a listaárból egy pártnak - ismertette Kósa Lajos.

Az indítványhoz érkezett egy olyan LMP-s módosító javaslat - folytatta -, amely még szigorúbb szabályozást kezdeményez, mivel azt írná elő, hogy a pártok minden szolgáltatást és terméket csak piaci áron vehessenek meg.



A Fidesz tartalmilag egyetért ezzel, és ha megtalálják - az LMP-vel közösen - a megfelelő jogi formát, támogatni is fogják - közölte a frakcióvezető, hozzátéve: kíváncsiak várja, hogy a korrupciós problémákat előszeretettel emlegető szocialisták és jobbikosok támogatják-e majd a tiltott pártfinanszírozás megakadályozását. Szerinte ha nem szavazzák meg, egyértelmű lesz: ők érdekeltek a korrupcióban.



A Jobbik plakátkampányára kitérve ténynek nevezte, hogy a párt nem mondott igazat az akcióról, mert azt állították, 150 millió forint hitelt vettek fel a finanszírozására, holott az biztosan legalább 500 millióba kerül. "Csak akkor jön ki 150 millióból, ha Simicska Lajos ezen keresztül finanszírozza a Jobbikot", óriási plakátárkedvezményt adva a pártnak - mondta, felvetve ezzel kapcsolatban az áfacsalás gyanúját is.



Kósa Lajos azt is közölte: a Fidesz várja Vona Gábor Jobbik-elnök megszólalását és pártja álláspontjának tisztázását Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő ügyében, aki veréssel fenyegette meg a parlament hétfői plenáris ülésén Dömötör Csabát, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárát.



A Fidesz frakcióvezetője szerint "a Jobbiknak ez az üzemszerű működése: agresszió, fenyegetés", ami a magyar politikába nem való. Sokadik eset, amikor a Jobbik képviselőiről "lehull a cukiságálarc, és mögötte egy vicsorgó, elképesztően agresszív habitus bukkan elő" - fogalmazott.



Vona Gábornak és Volner János frakcióvezetőnek szerinte állást kell foglalnia, hogy mire számíthat a magyar választópolgár a Jobbiktól. "Tényleg ez a vita elintézésének módja? (...) Majd az is lesz, hogy lefejelnek valakit a folyosón?" - kérdezte.



A tájékoztatón beszámolt arról is, kezdeményezik a szövetkezeti törvény módosítását azért, hogy nyugdíjasok szövetkezeteket hozhassanak létre, amelyek segítségével, ha akarnak, rugalmasan és kedvezményesen visszakapcsolódhatnak a munka világába. A visszajelzések alapján legalább félmillió nyugdíjas élne ezzel a foglalkoztatási formával - tette hozzá, azt is közölve, hogy a nyugdíjas szövetkezeti munkavállalás után járulékot nem kellene fizetni, csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót.



Az állatvédelmi törvény módosítására tett előterjesztés visszavonásáról azt mondta: noha csak jogharmonizációs célú volt a javaslat, az állatvédők részéről nagy volt a felháborodás, ezért vonták vissza. Ha az állatvédő szervezetek és a kormányzat között tartalmi megegyezés születik a törvény módosításában, akkor a jogharmonizációt is abban az indítványban, egységes szerkezetben terjesztik majd be - közölte a politikus.



Szólt azokról a fogyasztóvédelmi - elsősorban a telekommunikációs szektort érintő - terveikről is, amelyekkel olyan helyzeteket kezelnének, amikor például a hűségprogram alatt a szolgáltató változtat a szolgáltatáson - a kábelszolgáltató esetleg csatornákat vesz ki a csomagból -, ám a fogyasztó a hűségidő miatt nem tud belőle kiszállni. Az elképzelések szerint ilyen esetekben a fogyasztónak lehetősége lenne "azt mondani, köszönöm szépen, ezt így nem kérem" - jelezte. Kezelnék továbbá azt a hűségprogrammal kapcsolatos másik problémát, amikor a szolgáltató ugyanarra a szolgáltatásra időközben kedvezőbb árat vezet be, ám a fogyasztó hosszú ideig nem tud változtatni, és a kedvezőtlenebb konstrukcióban kell maradnia - ismertette.



A közművezetékek adójáról szóló törvény Lázár János (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) által javasolt módosításáról Kósa Lajos azt közölte: az indítványt egyeztetni kell az érdekeltekkel - a vízművállalatok üzemeltetőivel -, ezért kérték a halasztását, a parlamenti vita pedig leghamarabb ősszel folytatódhat. Az előterjesztést várhatóan átdolgozzák, és más rendszert kezdeményeznek, így ezzel kapcsolatos adóváltozásra nem kell számítani - mondta.



A frakcióvezetőt reagáltatták Bayer Zsolt publicista minapi kijelentésére, miszerint a parlamentben tiltakozó civileket "a taknyukon és a vérükön" csúszva kell kivezetni a Házból. Kósa Lajos azt válaszolta: a Fidesz csak a politikusaiért tartozik felelősséggel, közírókat, kommentelőket - a közösség elleni izgatást vagy valaki életének a kioltására vonatkozó buzdítást leszámítva - nem kommentálnak.



Arra a felvetésre, hogy az Állítsuk meg Brüsszelt! feliratú plakátokból sokat már nem látni, azt felelte: a május 20-ig tartó nemzeti konzultációt eleve úgy tervezték, hogy a kampány utolsó részében elsősorban nem kültéri felületeken hirdetnek.



Áder János államfő hétfői - az eskütételét követő - beszédével, annak is a megsértettektől való bocsánatkérésre vonatkozó részével kapcsolatban Kósa Lajos kérdésre azt mondta: teljesen egyetért az elnök szavaival, és amikor ő valakit megbántott, mindig elnézést is kért az illetőtől. Példaként említette, hogy amikor megbántotta Dávid Ibolyát, az MDF volt elnökét egy félreérthető kijelentéssel, vitt neki egy virágcsokrot és egy kiegyezési nyilatkozatot Ferenc József aláírásával.

