Gyurcsány, Bözsi néni, a 13. havi nyugdíj és az igazság teljes kibontása

Nem osztogatják, hanem fosztogatják! – a jereváni rádió híre a 13. havi nyugdíjról is szólhatott volna.

2017. május 9. 19:37

Gyurcsány Ferenc pár soros bejegyzésével akarta a 13. havi nyugdíj megszüntetésének felelősségét hivatali utódjára tolni, elvégre 2018-ban nem Bajnai küzd politikai túléléséért és a nyugdíjasok szavazataiért.

Ha nem szóltál volna, bölcs maradtál volna! – Gyurcsány Ferenc szerint Bözsi néninek nincsen igaza, mert az ő kormányzása alatt végig volt 13. havi nyugdíj, és azt csak a Bajnai-kormány szüntette meg. Az első hallásra hihető mondattal azonban a “szenvedélyes igazságbeszéd” műfaj megteremtőjének és koronázatlan bajnokának ismét nem sikerült az igazság minden részletét kibontani.

A 13. havi nyugdíj bevezetése a hatalomról álmodó szocialisták egyik jóléti ígérete volt, aminek fedezetét — az 50% közalkalmazotti fizetésemeléssel egyetemben — nem tudták fenntarthatóan kigazdálkodni, ezért azt (deviza)hitelből teremtették elő. Nem csoda, ha idővel ez a választási lufi is kipukkadt.

Arra azért figyeltek, hogy a 2002-es “jóléti rendszerváltás” jótéteményeit csak a 2006-os választás után kelljen visszavenni. Így volt ez a 13. havi nyugdíjjal is, aminek összegét első lépcsőben 2009-től 80,000 forintban maximalizáltak. Mivel a “progresszió” és “szakértelem” felkent hazai bajnokai még így sem tudták a szépkorúaknak tett választási ígéret fedezetét előteremteni, a Gyurcsány-kormány 2009. március 13-án, azaz még Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején terjesztette be a 13. havi nyugdíj 2010-es kivezetéséről szóló T/9180 számú törvényjavaslatot. A DK pechére ráadásul az akkori előadó, Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter a 2011-es pártszakadás után a DK-t választotta, így a javaslatot egyébként megszavazó szocialisták akár még látványosan moshatják is kezeiket.

A 2009. április 14-i miniszterelnök-váltás miatt az elfogadás és végrehajtás már valóban a Bajnai-kormányra maradt, akik a Gyurcsány-kormány által beterjesztett javaslatot szigorítva, már 2009. július elsejétől megszüntették a 13. havi nyugdíjat.

Aki nem hiszi, járjon utána! Már ha nem hisz azoknak, akik már utána jártak!

Kiszelly Zoltán politológus, mozgasterblog.hu