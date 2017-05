Orbán a ringben!

Az elnök csenget, újra csenget, hosszasan csenget, a miniszterelnök lép a szorítóba. Időről időre személyesen kell választ adnia a dárdaként ”mellének” címzett azonnali kérdésekre.

2017. május 10. 12:33

Garantált a telt ház. Párbajhoz hasonlatos: csupa szín, csupa legenda! Szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni. Odakint a sarki kocsmában a töredékéért is képen teremtenek, a Tisztelt Házban azonban a mentelmi jog megment. - Mi azonban ennek hiányában ezúttal a hét mérkőzéséről csak a ”szolid” morajokat, szólásokat, derültséget és a tapsokat jelezzük.

Miért szolgálja a Fidesz az idegen hatalmat?

GÚR NÁNDOR, (MSZP): - Képviselőtársaim! Meggyőződésem szerint példátlan és gyalázatos az, amit a nemzeti konzultáció keretei között műveltek. Tudják, orosz szerverekre magyar emberek személyes adatai továbbíthatóak voltak. Személyes adatokkal való visszaélés, valamint netán a kémkedés bűntette gyanúja is felmerülhet e tekintetben. Normális keretek között egy ilyen helyzetben a miniszterelnök lemond! Nem sokat gondolkodik, lemond! (Moraj a kormányzó pártok padsoraiból.) Tudom, ez Magyarország, itt a Fidesz nem így gondolkodik, itt a kormány nem így gondolkodik, csak a hatalom meg a pénz az, ami számít! Mondhatnánk erre példákat Pakstól az olimpián keresztül a letelepedési kötvényig, sok minden másra hivatkozva, de nem ezzel foglalkoznék, hanem magával a yandex.ru, az orosz kód kérdéskörével.

- Miniszterelnök Úr! A nemzeti konzultáció keretei között önök garanciát adtak arra, hogy harmadik félhez semmilyen személyes adat nem kerül ki. Ezzel szemben látjuk, hogy mi történt. Ennyit ér az önök szava! Az információk orosz kézre adásával megvalósulhat a személyes adatok jogtalan felhasználása, valamint adott esetben a választások manipulálásának előkészítése.

- Kinek a kedvére, kinek a hasznára történik mindez, kinek az ügyeit eltussolandók?

- A magyarok, a magyar emberek adatai hogyan kerülhetnek ki beazonosítható formában külföldre?

- Ezek szenzitív, érzékeny adatok, miért egy szövetségi rendszeren kívüli cég együttműködését, szolgáltatásait vették igénybe?

2011-ben maga ez a cég mondta, hogy titkosszolgálatokkal kapcsolatban is adatokat adott át, - ki engedélyezte ennek a kódnak a használatát?

- Miniszterelnök úr, ön vagy épp valamelyik államtitkára, minisztere? (Taps az MSZP padsoraiból.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselőtársam! A nemzeti konzultációra éppúgy, mint minden más, nyilvánosságot érintő kormányzati tevékenységre, szigorú adatvédelmi szabályok vonatkoznak, és ezeket a szigorú adatvédelmi szabályokat eddig mindig betartottuk, és be fogjuk tartani a jövőben is. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. ‑ Dúró Dóra: Nem igaz!)

***

GÚR NÁNDOR: - Miniszterelnök Úr! Ha önök ezt betartották volna, akkor nem kerülhetett volna ki adat a yandex.ru szerverére. Nem csoda, hogy többen azt mondják, hogy a Fidesz kvázi orosz bérenccé vált! Nem én mondom, nézze meg a tanulmányokat, a kutatásokat!

- Miért nem engedték azt, amire lehetőségük lett volna, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság keretei között megtárgyalják mindazt, amiről itt beszélünk a Ház falai között, illetve ön nem hajlandó válaszolni a kérdésekre? (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.)

- Kivel, hogyan és kik egyeztettek a kormányzat részéről, kik voltak azok az illetékesek?

- Ki döntött arról, hogy ez a kód felkerülhet erre a lapra?

- Nézze, miniszterelnök úr, ha ön engedélyezte a kód használatát, akkor azért, ha meg nem ön engedélyezte, és nem tudja, hogy ki tette mindezt, akkor meg azért alkalmatlan a feladata ellátására! (Taps az MSZP padsoraiból.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Ha jól értem, amit képviselőtársam mondott, akkor itt valójában egy támadásról beszélünk, amelyet ön indított a nemzeti konzultáció ellen, ‑ ez nem szokatlan. (Gúr Nándor: Nem jól értette…) Hozzászoktunk ahhoz, hogy a Szocialista Párt a nemzeti konzultációt, bármiről is legyen szó, mindig megtámadja. A nemzeti konzultáció adatvédelmi szempontból biztonságos, az emberek ezt pontosan tudják is, ezért több mint 1 millió ember vissza is küldte a kérdőívet. (Bangóné Borbély Ildikó: Senki nem tudja leellenőrizni, hogy ez így van.) Ezt mi bizonyítéknak tekintjük, a bizalom bizonyítékának! (Folyamatos zaj. ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Senki nem tudja leellenőrizni, amit mondasz.)

- Ami pedig a külföldi és a szovjet érdekeket illeti: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten! Azt tudom mondani, hogy erről az önök pártja sokat mesélhet nekünk! Az önök pártja végül is hosszú évtizedeken keresztül mást sem tett, mint szovjet érdekeket szolgált ki. (Rétvári Bence: Így van.) Utána kiszolgáltatták az országot az IMF-nek, és Lendvai Ildikó pedig legutóbb azt mondta, hogy önök Soros György oldalán állnak. Gratulálunk! (Taps és derültség a kormányzó pártok padsoraiban.)

Nem lehet a miniszterelnök nemzetbiztonsági kockázat!

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Kezdjük először is a számokkal! Az önök kormányzásának elmúlt három évében közel 100 ezer magyar ember hagyta el az országot a KSH adatai szerint, miközben 105-en tértek vissza a programjuknak köszönhetően. A másik adat pedig: kormányzásuk elmúlt hat évében 78 ezer magyar gyermek már külföldön született, elvándorolt magyar családokban.

- Miniszterelnök Úr! Ez már régen nem kalandvágy! Lehet, hogy az ön fiatalkorában Soros-ösztöndíjjal lehetett Nyugaton kalandozni, de ezek az emberek elmenekülnek ebből az országból, mert itt se bérük, se megélhetésük, se jövőjük! Ehelyett, ami itt vár rájuk, az eladósodás, illetve egy cinikus, korrupt kormány, amelyiket nem érdekli ezeknek az embereknek a problémája!

- Miniszterelnök Úr! Önt nem érdekli ez a probléma! Önt csak a pénz és a foci érdekli… (Derültség a Jobbik padsoraiban.)… ,mert ha érdekelné ezeknek az embereknek a problémája, akkor látná azokat a családi tragédiákat, amik e mögött a folyamat mögött meghúzódnak, hogy szülők nem látják a gyermekeiket, nagyszülők nem látják az unokáikat. Ha önt érdekelné ez a probléma, akkor látná azt, hogy ezeknek az embereknek az egész élete tönkre van téve! Önnek nem fontos ez a kérdés, ön azt üzeni ezeknek az embereknek, hogy nem vagytok fontosak, nem számítok rátok, nem vagytok ennek az országnak számottevő tartalékai!

- Miniszterelnök Úr! Ha érdekelné önt ez a probléma, akkor már régen lehetővé tette volna és támogatta volna a Jobbik javaslatát, hogy akár levélben, akár elektronikusan adjunk lehetőséget arra, hogy ezek az emberek szavazzanak. De ön nem ezt üzente! Ön nem ezt üzente, miniszterelnök úr, pedig elektronikusan, mondom még egyszer, elektronikusan ‑ XXI. század, jó reggelt! ‑ már régen meg lehetett volna adni ezt a lehetőséget a számukra.

- Gyurcsány Ferenc annak idején azt üzente, miniszterelnök úr, hogy el lehet innen menni. Ön meg azt üzeni nekik, hogy vissza se gyertek! Emlékszik még arra, hogy az Európai Unióval kapcsolatban azt mondta: az Unión kívül is van élet! Amit most ön csinál, miniszterelnök úr, a mostani politikájával azt üzeni ezeknek az embereknek, hogy csak Magyarországon kívül van számotokra élet. Ezért meg szeretném kérdezni öntől:

- Mikor hajlandó végre támogatni ezeknek az embereknek a gyakorlati szavazati lehetőségét, akár levélben, akár elektronikusan?

- Mikor hajlandó végre kijönni a kastélyok félhomályából, és mikor hajlandó végre belátni, hogy a magyar emberek élete a stadionokon kívül is van, vagy mondhatnám úgy is, a stadionokon kívül is van élet? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR (miniszterelnök): - Elnök Úr! A választójogi törvényt a parlament alkotja meg, ha ilyen igényük van, módosítani szeretnék, kezdjenek hozzá, a kormány ebben nem kíván részt venni, ez nem a kormány feladata. Ami a magyar fiatalokat illeti: szeretném világossá tenni, hogy az ország számára a gyermekek a legfontosabbak. Fontos, hogy minél több gyermek szülessen, minél többen nevelkedjenek föl itthon, minél többen kapjanak jó oktatást és megfelelő nevelést. (Bangóné Borbély Ildikó: Ez az, amire már esélyük sincs lassan!)

- Ezen áll vagy bukik Magyarország érdeke. Ennek megfelelően Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa a fiatalokat: lakásprogramot indítottunk, a devizahitel problémájával egész Közép-Európában csak mi, magyarok tudtunk megbirkózni, a rezsit csökkentettük, a béreket jelentős mértékben emeltük, legutóbb éppen a minimálbért két esztendő alatt több mint 25 százalékkal. Nem hiszem, hogy a rendszerváltás óta volt olyan parlament, amely elmondhatta volna magáról, hogy olyan fontos törvényeket hozott a magyar fiatalok érdekében, mint a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt többsége mellett létező, mostani magyar parlament. Ezekre a döntésekre büszkék vagyunk!

- Elnök Úr! Én azt a hangütést, amit ön többedszer használ itt, nem tartom helyénvalónak. Szerintem tisztelet illeti azokat az embereket, akik vállalják azt, hogy a hazájuktól távol próbálnak boldogulni. (Bangóné Borbély Ildikó: Mert nincs más választásuk!) Megilleti őket a tisztelet azért, mert vállalják az ezzel járó nehézségeket; megilleti őket a tisztelet, ha tanulni akarnak, akkor azért, ha pedig a családjukról akarnak gondoskodni, akkor azért. Azért dolgozunk mindannyian, akik itt ülünk a patkónak ezen az oldalán, hogy ezek az emberek, ezek a fiatalok, ha kint helytálltak, és eljön az idő, úgy érezhessék, hogy van értelme ismét Magyarországon folytatni az életüket! (Heringes Anita: Hogy leváltsanak titeket!) Köszönöm a figyelmüket! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VONA GÁBOR: - Miniszterelnök Úr! Az a probléma, hogy mi tiszteljük ezeket az embereket, ön nem tiszteli őket! Úgy tűnik, hogy ön menthetetlen, miniszterelnök úr! Kezd úgy viselkedni, mint egy kiöregedett rocksztár, aki csak a régi lemezei között érzi jól magát. Elszakadt teljesen a valóságtól! Tudja, miniszterelnök úr, nem az a probléma, hogy nem tudja, hogy hogyan kell bekapcsolni a számítógépet; a probléma akkor kezdődik, amikor úgy érzi, hogy ezért a számítógép a felelős. Nem az a probléma, amikor ön nem tud lépést tartani a valósággal, hanem az a probléma, amikor úgy érzi, hogy akkor a valóságot el kell tagadni, a jövőt el kell üldözni.

- Miniszterelnök Úr! 2018-ban önök le lesznek váltva! Önnek egy éve van hátra! A korrupt kormányzás helyett, ami önök folytatnak, mi a magyar emberek bérére és annak az emelésére fogunk koncentrálni! Az önök kastélymegszerzései helyett mi az emberek lakhatását fogjuk segíteni! A korrupt kormányzásuk helyett pedig egy tisztességes, élhető, biztonságos és szabad Magyarországot fogunk teremteni!

- Tudja, miniszterelnök úr, 50 év múlva mire fognak emlékezni önnel kapcsolatban, illetve mindazzal kapcsolatban, amit most csinál? Arra fognak emlékezni 50 év múlva, hogy volt itt egy ember, az ország miniszterelnöke, aki megpróbálta elüldözni a magyar jövőt, csak nem sikerült neki! Úgyhogy egyezzünk meg, miniszterelnök úr: a lázadás éve nem idén van, hanem jövőre lesz! (Taps a Jobbik soraiban. ‑ Közbeszólások a Fidesz soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Mindenesetre talán állapítsuk meg: a Jobbik vezetője nem vonta kétségbe a kormány erőfeszítéseit, amelyeket a rezsicsökkentés érdekében tett, amelyeket a magyar fiatalok lakhatásának érdekében tett, amelyeket az ingyenes gyermekétkeztetés megteremtése érdekében tett. Nem vonta kétségbe a Jobbik azt sem, hogy a minimálbért jelentős mértékben emeljük. Köszönöm szépen az indirekt elismerést!

- Az, hogy ön ezeket nem vonta kétségbe, egyetlen dolgot jelent: miután nem tud belekötni a politikánkba, ezért személyesen állandóan énbelém köt! Ez politikának sovány! Itt ezzel elvagyunk, eltöltjük az időt, de szeretném jelezni, hogy a magyar emberek nem erre kíváncsiak, hanem arra, hogy mi lesz a bérükkel, a lakhatásukkal, a rezsiköltségükkel és a tanulási lehetőségeikkel!

- Egy dolgot tudok mondani: a Jobbikra nem, de a Fideszre és a Kereszténydemokrata Néppártra a magyar emberek, köztük a magyar fiatalok mindig számíthatnak! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mikor kezd el a kormány végre a valósággal foglalkozni?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Önök azt ígérték, hogy egyetlenegy embert sem hagynak az útszélen. Járjuk az országot, találkozunk emberekkel, és azt látjuk, hogy nagyon sokan vannak ott. Nagyon sokan vannak az útszélen, akiknek önök nem adják meg a tisztes megélhetés lehetőségét!

- Az egyik múlt heti vidéki fórumon odajött hozzám egy 61 éves ember, és azt kérdezte tőlem: „Mondja, képviselő asszony, hogyan lehet ebből a 22 800 forintból megélni, amit kapok?” És mutatta azt a kis szelvényt, amin ez az összeg szerepelt. „Néhány éve elveszítettem a munkámat, nem kapok munkát, nem tudok hol dolgozni, nem tudok mit tenni. Múlt évig az édesapám tartott el, aki nyugdíjas. Az édesapám meghalt, és most gyakorlatilag nincs miből élnem.” Azt kérdezte tovább ez az ember: „Mondja meg, hogy miért szüntette meg a Fidesz, miért szüntette meg a kormány a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét?”

- Miért? Én is ezt kérdezem, és nagyon sokan kérdezik. Megígérték, hogy lesz helyette más, nem történt semmi, csak ígéret maradt! A minimális öregségi nyugdíj: 28 500 forint. Tíz éve nem változott! Törvényjavaslatot nyújtottam be, hogy a 28 500 forintot 50 ezer forintra emeljék fel. Mit válaszoltak a kormánytöbbség képviselői a Népjóléti bizottságban? Azt válaszolták, hogy túl sok törvényben kell átvezetni, ezért nem lehetséges. Ebből mi következik? Az öregségi nyugdíj soha nem fog változni, mert mindig sok törvényben kell átvezetni. Én azt a büntetést szabnám ki azoknak, akik így gondolkodnak, hogy legalább fél éven keresztül ebből a 28 500 forintból éljenek meg. Rögtön másképpen gondolkodnának!

- Miniszterelnök úr, nem tudok elmenni szó nélkül amellett sem, hogy a kormány csak év végén akarja odaadni a nyugdíjasoknak az infláció miatti nyugdíjemelést, ami most járna! Azt kérdezem:

- Miért nem tudnak a több évtizeden keresztül tisztes munkát végző embereknek normális megélhetési lehetőséget biztosítani? (Taps az LMP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Asszony! Az előbb azt mondtam, hogy Magyarország számára a legfontosabbak a gyermekek, és ezt most is tartom, ugyanakkor természetesen nem feledkezhetünk el arról a kötelezettségünkről sem, amely terhel bennünket a szüleink és a nagyszüleink iránt, ezért természetesen a nemzedékek egymással való szembeállítását nem fogadjuk el. Jut hely a kormányprogramban és a kormány döntéseiben a gyermekeknek is és az időseknek, a nyugdíjasoknak is!

- 2010-ben amikor ismét a sorompóba léptünk, kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal, ahol azt vállaltuk, hogy a nyugdíjak reálértékét meg fogjuk őrizni. Ez akkor egy bátor mondatnak tűnt, mert a megelőző években a bennünket megelőző kormányok folyamatosan elvették a nyugdíjasoktól a nyugdíjukat, elvették a 13. havi nyugdíjat, és a vásárlóértékét sem őrizték meg. (Közbeszólások az MSZP soraiban: Nem igaz! ‑ Add vissza!) Bekiabálások vannak, ‑ a tévénézőknek mondom… (Közbeszólások az MSZP soraiban: Nincsenek tévénézők! ‑ Nincs tévé! ‑ Az elnök csenget.) ‑ Ennek az az oka, hogy jelen pillanatban vita zajlik az MSZP-n belül, hogy melyikük vette el a 13. havi nyugdíjat: Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon? (Derültség a kormánypártok soraiban.) Szép verseny ez! Azt javasolom, inkább a pártszékházban folytassák le, és kevésbé a Parlament üléstermében.

- Képviselő Asszony! Mi a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését vállaltuk 2010-ben. Jelentem a Tisztelt Országgyűlésnek és önnek, képviselő asszony: ennél sokkal többre futotta! Ha megnézi, az elmúlt időszakban sikerült a nyugdíjak értékét emelni. Nem vagyunk ezzel elégedettek, a magyar nyugdíjasok ennél többet érdemelnek, de minden évben emelni fogunk, és a magyar gazdaság teljesítményének függvényében fogjuk teljesíteni a szülők iránti kötelezettségünket. Ha az idén lesz 4 százalékos növekedés ‑ amire jó esélyünk van Varga Mihály gazdaságpolitikájának következtében ‑, akkor lesz ismét nyugdíjemelés is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SCHMUCK ERZSÉBET: - Miniszterelnök Úr! Én azt gondolom, hogy mind a kettő kevés. Kevés az, amit a gyerekekért tesznek. A 2018. évi költségvetésben 35 milliárd forintról beszélnek, hogy annyit kapnak majd a családok, ugyanakkor hatalmas más beruházásokra, mint például Paks, a Városliget vagy a Várba költözés, több száz milliárd forintot fognak elkölteni. Tehát az a 35 milliárd nagyon kevés!

- És nagyon kevés a nyugdíjasoknak biztosított inflációkövető nyugdíjemelés is, mert bizony a nyugdíjasoknak is kellene adni valamit a gazdasági teljesítményből. Az elmúlt években ők semmit nem kaptak! Ugyanakkor Matolcsy György például dupla fizetést, két és fél millióval többet kapott a múlt évben, és tudjuk azt, hogy Mészáros Lőrincnek is egy év alatt 100 milliárd forinttal nőtt a vagyona, miközben a nyugdíjasok nagyon-nagyon rosszul és nagyon nehezen élnek meg.

***

ORBÁN VIKTOR: - Örök vita, hogy mi a sok és mi a kevés. Én inkább önnel értek egyet, szerintem is még sokat kell dolgoznunk annak érdekében, hogy azt mondhassuk, a nyugdíjasok méltó körülmények között élnek Magyarországon. A mi kormányunk szemben az előző kormányokkal, nem elveszi a nyugdíjakat, hanem a nyugdíjak értékét folyamatosan emeli, éppen azért, mert önnel egyező módon azt gondoljuk, hogy itt még sok munka vár ránk.

- De azt is szeretném kérni öntől, hogy ne becsüljük le azt sem, amit sikerült elérni, mert ha nem becsüljük meg az elért eredményeket, akkor nem kapunk kedvet az előttünk álló feladatok megoldásához sem. Én nem tartom kevésnek azt, hogy a gyermekétkeztetés keretében ma Magyarországon 318 ezer gyermek naponta háromszor ingyen kap enni. Kérem, ezt ne becsüljék le, ez Magyarországnak komoly teljesítménye! Az, hogy minden évben, ebben az évben is 90 ezer gyermek megy ingyenes nyári táborba, az Magyarország komoly teljesítménye, minden magyar ember büszke lehet rá! Az pedig, hogy ebben az évben 730 ezer diák ingyen kaphat tankönyveket Magyarországon, szintén a közös munkánk eredménye, Magyarország büszke lehet rá! S hogy bölcsődék, óvodák építésére pedig százmilliárdot fogunk fordítani az előttünk álló másfél évben, szintén olyan dolog, amire mindannyian büszkék lehetünk! Köszönöm a kérdését. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Tündérmese vagy bűncselekmény?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Miniszterelnök Úr! A száz leggazdagabb magyar összvagyona idén megközelítette a 3380 milliárd forintot, ez csaknem 600 milliárd forinttal haladja meg az egy évvel korábbit. A 21 százalékos gyarapodás jócskán felülmúlta a 2016-ban a KSH által mért 0,4 százalékos fogyasztói árindexet, azaz reálértéken csaknem 21 százalékkal nőtt a magyar gazdagok vagyona, míg az átlag magyar családoknak 10 millió forint alatti a vagyonuk, ami csak a lakást jelenti egyetlen vagyontárgyként.

- Tehát az elmúlt években a gazdagok pofátlanul gazdagodtak, míg a magyarok milliói napról napra élnek! A listát megnézve, a vagyonok alakulását erőteljesen befolyásolja a politikai kapcsolat, és egyre jobban. Mesébe illő jó néhány, a Fideszhez szorosan köthető újgazdag ficsúr gyarapodása. Jól fut a szekér a TV2 tulajdonosának, a kaszinóbizniszben is utazó Andy Vajnának. De senki nem tudja überelni, még a mesében sem, Mészáros Lőrinc felcsúti polgármestert. A miniszterelnök jó barátja, aki nagyon okos, nagyon sokat dolgozik, még a miniszterelnök helyett is, gyűjti neki a közpénzt, ami átalakul magánvagyonná. Vagyona egyetlen év alatt 20 milliárdról 120 milliárd forintra nőtt! Ezzel a lista 31. helyéről az 5. helyre ugrott előre! Mészáros azt mondta, hogy sikerében bizonyára szerepet játszik a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye.

- El tudja képzelni, miniszterelnök úr, hogy akkor is ilyen sikeres lenne Mészáros Lőrinc, ha nem a miniszterelnök barátja lenne?

- Miniszterelnök Úr, ez törvényes, vagy csak szimplán bűncselekmény? (Taps az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Asszony! Szeretném világossá tenni, hogy a kormány semmilyen vagyoni listát nem készített és nem is tett közzé. A kormány nem foglalkozik semmilyen listával, amit egymással rivalizáló üzletemberek a másikról készítenek, és különböző helyeken közzéteszik. Ezt meghagyjuk az üzletemberek szórakozásának világában, nem tartozik a politikára.

- Ellenben van itt egy elv, amit eddig is követett a kormányunk és követni fog a jövőben is. Ez pedig úgy hangzik, hogy az üzlettel az üzletemberek foglalkoznak, a politikával és az ország ügyeivel meg a politikusok. Tudom, hogy ez önöknél másképp van! Ha máshonnan nem, hát onnan biztosan tudhatnánk, hogy Horn Gyulát követően önök adtak három miniszterelnököt Magyarországnak, kivétel nélkül mindegyikük üzletember volt. Nálunk ez másképpen van! A Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz nem is kíván ezen a szokásán változtatni! (Nagy taps a kormánypárti padsorokban.)

***

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ: - „Azon múlik a következő kormány sikere, hogy a sajátjait illetően is kemény tud-e lenni. Egy teljesen új világot kell kezdeni, és az elsőnek, aki belenyúl a pénztárba, annak le fogjuk vágni a kezét. Ezt kell nagyon világossá tenni!” - jelentette ki Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke 2010-ben.

- Miniszterelnök Úr! Hol van már 2010, meg Pokorni Zoltán? Nem maradt más, csak a gátlástalan lopás az önök számára! Ha komolyan vennénk Pokorni Zoltán szavait, akkor a Fidesz padsoraiban nem sokan ülnének, akinek mind a két keze ép maradt volna! De, nagyon sokuknak már mind a két kezét le lehetett volna vágni, annyit loptak az elmúlt hét évben! (Taps az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Asszony! Két dolgot tudok önnek mondani. Az első, hogy ha korrupcióról van szó, akkor azt tudjuk mondani, hogy a korrupció maga a Szocialista Párt! Sosem küzdöttek a korrupció ellen. Hét évvel az önök kormányzása után Magyarország legnagyobb korrupciós ügye, a 4-es metró még mindig az önök nevéhez kötődik. A másik dolog: látom, hogy önt a meggazdagodás receptje különösen is érdekli. De ne engem faggasson, ne hozzám forduljon! Forduljon az MSZP-környéki üzletemberekhez, van belőlük éppen elég, majd ők ellátják önt jó tanácsokkal! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A hibrid háborúja és sok pótcselekvés után vállal-e valós, nemzetérdekű szabadságharcot Brüsszellel?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Kezdjük a számokkal! 1990-ben, a rendszerváltás idején Magyarországon az átlagjövedelem 14 százalékkal volt magasabb, mint a létminimum, 2004-ben, az uniós csatlakozásunk idején pedig 28 százalékkal. Ma csupán 9 százalékkal haladja meg az átlagjövedelem a létminimum szintjét, vagyis 2004-hez képest harmadára csökkent a létminimum felett maradt kereset mértéke. Magyarországon az átlagkereset 20 százalékkal kevesebb, mint Szlovákiában, 28 százalékkal kevesebb, mint Csehországban, 72 százalékkal alacsonyabb, mint Ausztriában.

- A Mercedes, az önök stratégiai partnere globálisan 2015-ben 83,8 milliárd eurót termelt bevételként, amiből 12,7 milliárd eurót fordított bérköltségre, vagyis a bevétel 15 százalékát. Ugyanez a cég Magyarországon a megtermelt 3,4 milliárd eurós bevételből alig több mint 70 millió eurót fordított bérköltségekre, vagyis a bevétel alig 2 százalékát. És ez sajnos a többi multi esetében sem több!

- Miniszterelnök Úr! Harmadik alkalommal fordulok önhöz béruniós kezdeményezésünk ügyében, de úgy tűnik, ön még mindig nem érti ennek a kezdeményezésnek a lényegét! Most az önök által felügyelt KSH statisztikai adataival és az Eurostat adataival szeretném, próbálom újra fölhívni a figyelmét erre a kezdeményezésre. Önök kozmetikázott statisztikával és propagandával próbálják meg elhitetni az emberekkel, hogy az a valóság, amit ők észlelnek, már látnak a saját szemükkel, más. Önök teljesen hülyének nézik az embereket, és azt próbálják meg elhitetni, hogy az európai uniós csatlakozás óta nőttek a bérek és nőtt az életszínvonal, holott ez nem igaz! A multik, akikre önök a gazdaságpolitikájukat alapozzák, nem akarnak bérekre pénzt költeni.

- Miniszterelnök Úr! Azt kérdezem öntől:

- Több pótcselekvés és álügyekben folytatott szabadságharcok helyett egy valódi sorskérdésben is végre hajlandóak-e Brüsszellel szembeszállni? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr! A Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz kormánya azt vállalta 2010-ben, amikor megnyertük a választást, hogy megmentjük Magyarországot a pénzügyi összeomlástól. Úgy érzem, hogy ennek a vállalásunknak eleget is tettünk, az ország pénzügyeit rendbe tettük, a helyzetet stabilizáltuk, az államadósság csökken. Megvannak az alapjai egy sikeres és felívelő gazdaságpolitikának!

- 2013-tól kezdődően egy olyan növekedést támogató gazdaságpolitika van Magyarországon, amelynek eredményeképpen a bérek folyamatosan nőnek. Erre persze lehet azt mondani, és önök szokták is, hogy nem eléggé. Én egyet is értek önökkel, szerintem sem eléggé. De ha azt nézzük, hogy 2010 előtt nem nőttek, hanem csökkentek, akkor ez is egy olyan teljesítmény, amit meg kell becsülni!

- Képviselő Úr! Azt végképp nem értem, hogy a Jobbik miért gondolja, hogy a magyar emberek bérét Brüsszelben fogják fölemelni? Fölfoghatatlan, hogy egy olyan hatalmi központ, mint Brüsszel, amely az Európai Uniót irányítja, és amely az eddigi Magyarországgal kapcsolatos döntéseinek nagy részében kifejezetten a multiknak kedvezett, most mitől változtatná meg hirtelen a szokását, és az önök két szép szeméért hirtelen a multik ellen és a magyarok béremelése mellett döntene. Én azt tudom mondani önnek: higgye el, nincs a világon senki, rajtunk kívül, aki érdekelt lenne a magyar emberek bérének emelésében! Nekünk kell olyan politikát folytatnunk ‑ és a mi kormányunk olyan politikát is folytat ‑, amelynek eredményeképpen mi itt Magyarországon olyan döntéseket tudunk hozni, olyan gazdasági alapokat teremtünk, amelyek lehetővé teszik a bérek emelését. Aki ezt Brüsszeltől várja, az szerintem félreérti a nemzetközi politikát! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GYÖNGYÖSI MÁRTON: - Miniszterelnök Úr! Az már önmagában örömmel tölt el, hogy a tényekkel nem vitatkozik, így ki is szeretném használni a lehetőséget arra, hogy egy áprilisban napvilágot látott Eurofound-statisztikára is felhívjam a figyelmét, ami szerint az Európai Unióban Magyarországon a legkisebb a társadalmi mobilitás. Vagyis itt a legkisebb az esély arra, hogy egy szegény ember kitörjön a szegénységből, vagyis Európának a legigazságtalanabb társadalma itt található Magyarországon! Egy igazságtalan társadalomban pedig az emberek passzívak, rezignáltak és motiválatlanok, és a fiatalok egy ilyen országot elhagynak, csőstől elhagynak, mint ahogy el is hagyják!

- Miniszterelnök Úr! Ön a Jóisten és a magyar nép kegyelméből kétszer kétharmaddal választást nyert az utóbbi időszakban. 2010-ben és 2014-ben, ön ezzel a lehetőséggel nem élt, hanem visszaélt! Nem paradigmaváltást hajtott végre, nem egy igazságosabb társadalmat hozott létre Magyarországon, hanem pont az ellenkezőjét! 2018-ban a Jobbiknak ebben is fordulatot kell elérnie! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Bár a kérdése nem volt személyes természetű… (Gyöngyösi Márton: De a válasz az lesz!), …mégis hadd mondjam azt, hogy ha társadalmi mobilitásról van szó, akkor jó helyen kopogtat. Ugyanis a Fideszben és a Kereszténydemokrata Néppártban nagy számban vagyunk olyanok, akik nem fönn kezdték az életet, pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk, tudjuk, hogy milyen nehéz előrejutni az embernek munkával, tanulással, tehetséggel és odaadással… (Közbeszólások a Jobbik és az MSZP soraiból.),…de pontosan tudjuk azt is, hogy ez lehetséges. Ezért a mi számunkra az igazságos világ azt jelenti, ha kinyitjuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül minden magyar embernek lehetősége nyílik arra, hogy a benne rejlő szorgalom és tehetség szerint előrejuthasson és megvalósíthassa a terveit.

- Ilyen politikát folytatunk, ezért dolgozunk, ezt fogjuk tenni a jövőben is! Ilyen politikát Brüsszeltől ön ne várjon! Ilyen politikát vagy mi fogunk csinálni Magyarország számára, vagy senki! A magam részéről szeretném világossá tenni, hogy elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Magyarország bármely szegletébe is szülessen valaki, bármilyen családba, megkapja a lehetőséget, hogy szorgalma és tehetsége szerint előrejuthasson. Ez a mi politikai credónk! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mit talál még ki a kormány népszavazás helyett?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Miniszterelnök Úr! 2010 előtt a Fidesz 13 ügyben ígért elszámoltatást a Gyurcsány-Bajnai-kormány viselt dolgai miatt, e 13 ügy közül kettő Kocsis Istvánhoz kapcsolódik. Utánanéztem, a Fidesz állítása szerint 80 millió forint jogtalan végkielégítést kapott az MVM-es korszakában, de a BKV-ban is megvolt a maga érdekes köre. Pont önök hoztak létre egy vizsgálóbizottságot annak érdekében, hogy felmérjék, hogy ott milyen károkat okozott ez az úriember. Jelenleg is eljárás alatt áll, a vád szerint az MVM elnök-vezérigazgatójaként tízmilliárdok tűntek el kamuszerződések révén az intézményből.

Azt gondoltuk volna páran ebben az országban, hogy lefőtt a kávé Kocsis Istvánnak, e helyett a kávé helyett ő pezsgőt kapott pont akkor, amikor az ön Paks-miniszterét, Süli János urat avatták és üzembe helyezték itt a Magyar Országgyűlésben, itt, a páholyban ült Kocsis István.

Miniszterelnök Úr! Ezek után kérdezem öntől, hogy egészen konkrétan milyen eredményt tudnak felmutatni Kocsis István elszámoltatásával kapcsolatban. Tizenhárom ígéretük volt, abból kettő ehhez az úrhoz kapcsolódott. És akkor beszéljünk őszintén a dolgokról!

- Hol tart a Fidesz elszámoltatása?

- Fog-e Kocsis István bármilyen kormányzati megbízást kapni, milyen megfontolásból ültették be a páholyba?

- Ha ön volt olyan bátor, és megmondta nekem az azonnali kérdésemre, hogy kinevezi a Paks-minisztert, mondja meg azt is nekem, hogy akkor Kocsis Istvánnal kapcsolatban milyen pozíciókat tervez létrehozni, milyen megbízásokat fog kapni ez az eredendően szocialistákhoz kötődő úgymond üzletember, szakember?

- A Fidesznél milyen jó szolgálatot fog tenni?

- Azt is akarom tudni, tisztelt miniszterelnök úr ‑ és szeretném, ha nagyon világos választ adna ‑, hogy járt-e önökkel Moszkvában Kocsis István bármilyen kormányzati ügy kapcsán 2010 óta?

- Kocsis István akár Pakssal kapcsolatban, akár más kérdésben utazott-e Moszkvába a Fidesz támogatására, a Fidesz segítségével?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Asszony! Igyekszem teljesíteni az ön kérését, és a következő alkalomra ennek utána fogok nézni. Be kell vallanom, hogy készületlen vagyok, ugyanis azt a kérdést tetszett nekem ideadni, hogy „Mit talál ki még a kormány a népszavazás helyett?”, és így most nem tudtam összegyűjteni a szükséges statisztikai adatokat, úgyhogy szünetet kell kérnem, hogy ezeket majd a következő alkalommal önnek bemutassam. De biztosan mondhatom önnek, hogy amennyiben lesz olyan döntésünk, amely a szóban forgó szakember kormányzati alkalmazására vonatkozna, akkor még a döntés előtt, az előkészítés szakaszában önt erről tájékoztatni fogjuk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZÉL BERNADETT: - Itt van ez a nagykoalíció az atommal kapcsolatban a Fidesz és a szocialisták között, de akkor beszéljük meg, hogy mennyire kommunista a magyar kormány. Ugyanis ön volt az, miniszterelnök úr ‑ és erre talán emlékszik ‑, aki a netadós tüntetések kapcsán azt mondta, hogy nem vagyunk mi kommunisták, hogy a nép ellenében kormányozzunk, ha akarják, akkor visszavonjuk.

- Miniszterelnök Úr! A legutóbbi beszélgetésünkkor kioktatott engem arról, hogy ön szerint, aki a Fideszre szavazott 2014-ben, az Paksra is szavazott. Most ön vagy tudatosan nem mond igazat, vagy feltételezzük, hogy nem ismeri a magyar emberek véleményét. Ugyanis a friss kutatások szerint van egy másik kétharmad is ebben az országban, és az a kétharmad ‑ és ebben az önök szavazói is benne vannak jelentős részben ‑ népszavazást akar Paksról, és egyáltalán nem akarja a paksi bővítést, azt gondolja, hogy neki joga kell hogy legyen, hogy népszavazáson elmondja a véleményét. Egy jelentős részük valóban a beruházás ellen van.

- Az LMP az elmúlt hónapokban mindent megtett azért, hogy a nép érdekében menjenek a dolgok ebben az országban! Népszavazási kérdéseket adtunk be, alkotmánymódosítást adtunk be. Szeretném tudni, miniszterelnök úr: ha bemutatjuk önnek azt a bizonyítékot, amely szerint még a 2014-es Fidesz-szavazók is a paksi bővítés ellenére és nem azért szavaztak önökre, akkor garantálja-e, hogy a Fidesz a népszavazás mellé áll, és ha a magyar emberek kinyilvánítják azon véleményüket, hogy nem akarják Paks II.-t, ön kitáncol-e ebből a szerződésből?

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Asszony! Először is engedje meg, hogy ellentmondjak ‑ bár látom, ennek van kockázata… (Derültség.), …de én nem oktattam ki önt életemben egyetlenegyszer sem, és ezután sem fogom. Igaz, hogy férfiakat megszégyenítő mozdulatokkal gyomroz itt engem, de ennek ellenére mindig meg fogom adni önnek azt a tiszteletet, ami egy képviselő asszonyt ebben a Házban megillet.

- Ami a konkrét kérdést illeti: mindannyian tiszta lapokkal játszottunk. Önök ellenezték a paksi beruházást, mi pedig támogattuk, így futottunk neki a választásnak. Az emberek döntöttek, és mi azt a programot, amit meghirdettünk, végre fogjuk hajtani!

- Van még pár másodpercem, hadd mondjam el: Németországban egy kilowattóra villamos energia 90 forintba kerül, Magyarországon ugyanezért az energiáért a fogyasztó ma 36 forintot fizet. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 90 forintot fizessünk az energia kilowattórányi mennyiségéért. Nekünk Paksra szükségünk van ‑ ha van Paks, van rezsicsökkentés! Köszönöm a figyelmét! (Taps a kormánypártok soraiban.)

