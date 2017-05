Megrázó szembesülni!

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik!”

2017. május 10. 19:58

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló javaslat egyrészt a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i európai parlamenti és tanácsi irányelv, másrészt a jogszabály-szerkesztési követelményeknek való megfelelést szolgálja. A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló kormányrendeletben megállapított intézkedéseket beemeli az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény rendelkezései közé. Néhány, a jogalkalmazásban felmerülő probléma feloldását is célozza, emellett tartalmazza az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény hatályba lépésével kapcsolatban szükségessé vált módosításokat is.(Előadó: Fazekas Sándor, Földművelésügyi miniszter. Szövege: PDF.)

A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka a fölöttébb hangos, a több órán át tartó vitában fejtette ki pártja álláspontját.

FÖLDI LÁSZLÓ: - Képviselőtársaim! „Az állatok nagy, jogfosztott, néma többség, amely csak a mi segítségünkkel maradhat fenn!." - mondta a híres brit zoológus, és intése velünk kell hogy maradjon. Meggyőződésem, hogy egy társadalom morális és jogi színvonalának értékmérője egyebek mellett az, hogy miként bánik a környezetében élő állatokkal; azokkal az élőlényekkel, amelyeket a tulajdonának tekint és azokkal, amelyekkel közös területen osztozik.

- A média időről időre kénytelen állatkínzásról tudósítani. Ilyenkor először elborzadva, utána pedig felháborodva figyeljük a szörnyű képsorokat. Megrázó szembesülni azzal, hogy egy ember mennyire lealjasulhat! Ezekben az esetekben sokszor érezzük, hogy még szigorúbb, még keményebb törvényekre, illetve azok hatékony alkalmazására lenne szükség. Ezt a célt, az állatkínzók elleni eredményesebb fellépést, az állatok hatékonyabb védelmét és kíméletét szolgálja az előttünk fekvő törvényjavaslat, amely minden körülmények között megtiltja az állatok bántalmazását.

- Fontos célunk ezzel a jogszabály-módosítással, hogy a természetvédelmi hatóságokat is bevonjuk az állatvédelem nemes, de nehéz feladatának ellátásába. Az előterjesztéssel elérni kívánt közpolitikai cél a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak átültetése. Tartalmazza továbbá az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény jogtechnikai okokból szükségessé vált módosítását is.

- Az irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak 2012. november 10-ig kellett átültetniük a nemzeti jogtárukba, és 2013. január 1-jétől kezdődően alkalmazniuk kellett. A Bizottság - mivel hazánk nem ültette át az irányelv rendelkezéseit a megadott határidőig - 2013 januárjában kötelezettségszegési eljárást indított, amely 2014 júliusában, az irányelv teljes körű átültetését megvalósító jogszabályok bejelentésével lezárásra került. A Bizottság ezt követően valamennyi tagállam esetében értékelte az irányelv átültetésének megfelelőségét. Az EU megkeresésében a Bizottság tájékoztatást kért a magyar kormánytól a kifogásolt átültető rendelkezésekkel kapcsolatos álláspontjáról, valamint kérte a vállalásra kerülő jogalkotási feladatok elvégzésének ütemezését. Végül felkérte a magyar kormányt, hogy jelentse be az irányelv átültetése céljából időközben elfogadott újabb jogszabályokat. Hazánk - az irányelv rendelkezéseinek való megfelelés érdekében - a Bizottságnak küldött hivatalos válaszában vállalást tett az állatvédelmi törvény, valamint az állatkísérletekről szóló 40/2013. kormányrendelet több ponton történő módosítására.

- Ezen előterjesztés néhány, a jogalkalmazásban felmerülő probléma jogalkotással történő feloldását is célozza. Emellett az előterjesztés tartalmazza az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 2018. január 1-jei hatálybalépéséhez kapcsolódó módosításokat is. A törvényjavaslatban foglaltak új közfeladatot nem teremtenek, ugyanakkor a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) kormányrendeletben megállapított intézkedések állatvédelmi törvénybe illesztésével lehetőség nyílik arra, hogy ezen intézkedések alkalmazására az állatvédelmi hatóságok, a természetvédelmi hatóságok is kijelölhetővé váljanak, ezzel hatékonyabban ellátva feladataikat.

- Tisztelt Ház! Újfent hangsúlyozom, az előttünk fekvő jogszabály kimondja: az állat bántalmazása minden körülmények között tilos, tehát nem csak azokban az esetekben, amikor ez szükségtelen vagy fájdalmat okoz. Egy Pitagorasznak tulajdonított mondás szerint „Mindaddig, amíg az ember könyörtelen pusztítója lesz az alacsonyabb szintű élőlényeknek, nem fogja ismerni sem az egészséget, sem a békét.” Mahatma Gandhitól is szeretnék egy példaadó idézettel idézetet: „Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik!”

- Képviselőtársaim! A Kereszténydemokrata Néppárt frakciója támogatja az előttünk fekvő törvényjavaslat megszavazását, és erre kérem tisztelettel önöket is! Köszönöm! (Taps a kormánypártok soraiban.)