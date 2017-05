Azonnal, de azonnal..!

Három azonnali választ igénylő kérdés a Tisztelt Házban. Kísért a szocialista múlt, hová tűntek a parkoló pénzek Szegedről!? A versenyszféra munkaerőigénye miatt változik-e a közfoglalkoztatás rendszere? Mi is a meztelen igazság?

2017. május 11. 13:10

Kísért a szocialista múlt! Hová tűntek a parkoló pénzek Szegedről?

TILKI ATTILA, (Fidesz): - Sajtóértesülések szerint a szocialista vezetésű szegedi önkormányzat 2008-2012 között összesen több mint háromszáz, ingyenes parkolásra feljogosító bérletet osztott ki. Az ügyben készült vádirat szerint az ingyenes parkolást élvező személyek köréről Botka László szocialista polgármester által irányított vezetői értekezleten dönthettek. A városuknak, Szegednek mintegy 40 millió forintnyi vagyoni hátrányt okoztak ezzel.

- Mindez felveti a bűncselekmény gyanúját. Ingyen parkolhatott a városban Ujhelyi István szocialista EP-képviselő, a listán szerepel Botka László kabinetfőnöke és több más szocialista képviselő is. De tudomásom szerint olyan is van a listán, akinek jogosítványa sem volt! A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség nemrég emelt vádat hat személlyel szemben, akik a 2008-2012 között ingyenesen, jogellenesen juttatott parkolóbérletekkel okoztak vagyoni hátrányt Szeged Megyei Jogú Városnak, illetve a város tulajdonában álló parkolócégnek. A hűtlen kezelés miatt indult eljárásban mások mellett Solymos László MSZP-s alpolgármester, Mózes Ervin címzetes főjegyző és Kalmár Gábor, Botka László kabinetfőnöke ül a vádlottak padján.

- Államtitkár Úr! Ön szerint elképzelhető-e, hogy Botka László nem tudott ezekről az akciókról, és hogy nem az ő utasítására adták ki az ingyen bérleteket?

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A rendőrség Alaptörvényben foglalt kötelezettsége, hogy a bűncselekményeket felderítse. A szegedi parkolási ügyben is a rendőrség a törvények adta lehetőségeknek megfelelően dolgozott és végezte a munkáját. Jelenleg az ügy ott tart, hogy a Gyulai Városi Bíróságon az első tárgyalás megtörtént.

- Az üggyel kapcsolatban Botka László polgármester úr hasonló módon cselekszik, mint annak idején Bajnai Gordon. Mímel, úgy tesz, mintha ő semmiről nem tudna, mintha ő ott sem lett volna, viszont nyilvánvaló, hogy ez az ügy olyan súlyú, hogy az ilyen típusú mismásolás nem elégséges, hiszen a bírósági ügy zajlik. 307, ingyenes parkolásra jogosító igazolványt adtak ki, amelyből országgyűlési képviselők, európai parlamenti képviselők mellett polgármesteri hivatal munkatársai, rendőrség vezetői is kaptak, de több olyan személy is van, aki érintőlegesen sem köthető semmilyen módon a városházához. Úgy tudjuk, hogy például Ujhelyi István európai parlamenti képviselő úr egyszerre két parkolóhelyet is birtokolhatott. Nyilván ez egy érdekes dolog, hiszen a régi magyar mondás szerint egy fenékkel csak egy lovat lehet megülni!

- Hogy hogyan lehetett felkerülni erre a VIP-listára, Botka VIP-listájára, ezt most még nem tudjuk, de az mindenképpen érdekes, hogy Szegeden a Botka polgármester úrnak kedves gazdagoknak nem kellett a parkolásért fizetniük.

- Képviselő Úr! Nehezen képzelhető el, hogy egy ilyen ügyben a polgármester úr ne tudta volna, hogy milyen típusú mechanizmus működik, hiszen a közgyűlésnek erre vonatkozó rendelete nem volt. Ez egy furcsa, egyedi Monopoly, egy furcsa, egyedi társasjáték, amelynél van egy olyan mező, ahol az ingyenparkolást el lehetett nyerni. Mi bízunk abban, hogy lesz egy olyan mező is, amely a börtön végállomást tartalmazza! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

TILKI ATTILA: - Ujhelyi képviselő úr dupla parkolójával kapcsolatban: lehet, hogy akkora kocsija van, hogy nem fér be egy parkolóhelyre. Mindenesetre két fontos tanulsága van ennek az ügynek. Az egyik az, hogy a saját maguk által készített jogszabályokat sem képesek betartani Szegeden ‑ ugye, Botka László a miniszterelnök-jelölt. Ha módosították volna ezt az önkormányzati rendeletet, akkor adhattak volna boldog-boldogtalannak ingyenes parkolójegyet.

- A másik tanulság viszont az, hogy csak a szavakban áll a szegények pártján Botka László és az MSZP. Avalóságban a tettekkel viszont azt bizonyítják, hogy a gazdagokat segítik. Így van ez Szegeden, de így van ez Nyírbátorban is, ahol éppen az MSZP-s meghatározó személyiség gázlopási ügybe keveredett, aki aláírásokat gyűjtött Veres Jánossal, hogy fizessenek a gazdagok. A sor, gondolom, még folytatódik.

POGÁCSÁS TIBOR: - Képviselő Úr! Ahogy elmondtam, a rendőrség az eljárást lefolytatta, jelenleg a bíróságon van az ügy. Nyilván a bírósági eljárás teszi majd lehetővé azt, hogy minden egyes részlet nyilvánossá váljon, és valóban látható legyen az, hogy hogyan lehetett arra a VIP-listára rákerülni, amely azt biztosította, hogy azok a gazdagok, akik a szegedi városvezetésnek oly kedvesek, még a parkolóhelyért se fizessenek. Persze azért jól tudjuk, hogy nem ez az egyetlen botrány Szegeden, hiszen a városvezetés viselt ügyeit jelképezi a Szeviép-botrány a több száz megkárosított vállalkozóval vagy a vagyonnyilatkozati botrány, és az adóemelési tervek is.

- Látjuk azt, hogy mindezt a szegedi polgármester, Botka László jól viseli luxusutakkal, luxusjárművel, luxuskörülmények között, úgy gondolja, hogy rá nem vonatkozik az, hogy fizessenek a gazdagok. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A versenyszféra munkaerőigénye miatt változik-e a közfoglalkoztatás rendszere?

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! Amikor 2010-ben a Fidesz és a KDNP átvette a kormányzást, 12 százalék körül volt a munkanélküliségi ráta. A kormány kezdeményezéseinek és a megindult gazdasági növekedésnek köszönhetően elértük, hogy mára a regisztrált álláskeresők aránya 4,5 százalék alá mérséklődött, a foglalkoztatottság pedig meghaladja a 68 százalékot.

- A korábbi években a versenyszféra nem tudott kellő számú munkahelyet teremteni, ezért volt indokolt a közfoglalkoztatás növelése. Ebben az átmeneti rendszerben elsősorban azok juthatnak munkajövedelemhez, akik foglalkoztatáshelyettesítő támogatásban részesültek, hosszabb ideje nem volt lehetőségük munkaviszony létesítésére munkalehetőség hiányában, esetleg iskolai végzettségük miatt vagy azért, mert már kiestek a munkagyakorlatból.

- Leginkább a hátrányos helyzetű településeken élőknek vagy az alacsony iskolai végzettségűeknek, a szakképzettség nélküli álláskeresőknek nyújtott és nyújt ma is lehetőséget a közfoglalkoztatás rendszere. Ők azok, akik a települések szociális hálózatában, nevelési, kulturális intézményeiben kaptak lehetőséget. A rendszer fő célja, hogy az állam segély helyett munkával adjon megélhetést a rászorulóknak, majd pedig visszavezesse őket a munka világába. A kormány ezzel párhuzamosan további munkaerőpiaci lépéseket tett: csökkentek a munkát terhelő adók, a munkahelyvédelmi akciótervnek és az aktivitást ösztönző intézkedéseknek, a munkahelyteremtő programoknak köszönhetően folyamatosan javult és javul ma is a foglalkoztatottság.

- Államtitkár Úr! A versenyszféra munkaerőigénye miatt ma már kevesebb mint 210 ezren kapnak munkát a közfoglalkoztatásban. A kormány tervei szerint ez 2020-ra 150 ezer főre csökkenhet. Kérdezem az államtitkár urat:

- Milyen eszközökkel támogatja a kormány a közfoglalkoztatottak visszavezetését a munkavállalói világba?

- A versenyszféra munkaerőigénye miatt változik-e a közfoglalkoztatás rendszere? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Valóban 2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP kormányozni kezdett, akkor azzal kellett szembesülni, hogy a gazdaság az összeomlás szélén állt. Magyarország nemzetközi hitelintézetektől kénytelen volt pénzt koldulni. Ezzel a gazdaságpolitikával, ezzel a lefelé vezető spirállal kellett szembenéznünk, és egy olyan gazdaságpolitikát létrehozni, amely visszaadja a reményt az embereknek, visszaadja a reményt az embereknek a munkában, visszaadja a reményt abban, hogy alkotómunkával, szorgalommal előre lehet jutni az országban!

- Képviselő Úr! A közfoglalkoztatás rendszerét mindig is egy átmeneti rendszernek gondoltuk, és ma is azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatás mind időben, mind létszámában egy átmeneti lehetőség, egy átmeneti segítség, amely lehetővé teszi azt, hogy azok az emberek, akik az elsődleges munkaerőpiacról kiszorulnak, rendszeres foglalkoztatásban, a saját tevékenységükkel valós munkát végezzenek, hozzájárulva ahhoz, hogy a rendszeres foglalkoztatás során nem zökkennek ki abból a társadalomnak fontos, szükséges napirendből, amely a munkavállalásnak alapja. Fontosnak tartom azt, hogy ezek az emberek nem segélyből éljenek, nem arra szorulnak rá, hogy kuncsorogjanak azért, hogy valamiféle támogatást kapjanak, hanem a munkájukért kapott jövedelemből gazdálkodhatnak.

- A gazdasági helyzet megváltozásával lehetőség van arra, hogy mind többen kerüljenek vissza az elsődleges munkaerőpiacra. Az elsődleges munkaerőpiacra való visszatéréshez a közfoglalkoztatás is megadja a segítséget, megadja a lehetőséget abban, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók is részt vehessenek az elsődleges munkaerőpiacon. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

FÖLDI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Én olyan vidéknek vagyok a parlamenti képviselője, ahol a munkanélküliség a 2000-es években nagyon magas volt. 14 százalék fölötti, és most azt tapasztaljuk, azt tapasztalom személyesen is, hogy egyre többen kaptak munkát. különböző cégeknél a versenyszféra keretében. Azt is tapasztalom, hogy a különböző településeken ma már a közfoglalkoztatás egyfajta rangnak számít. Ugyanis egyre kevesebb olyan ember van, akinek erre szüksége lesz és szüksége van. Nagyon bízom benne, hogy azok az intézkedések, illetve az az oktatási változás, ami a szakképzésben, a duális képzésben, a szakképző centrumok kialakításában létrejött, igenis hozzá fog járulni nagymértékben ahhoz, hogy az új cégek, új vállalatok megfelelő munkaerőt és megfelelő szakembereket kapjanak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR: - Képviselő Úr! A gazdaságpolitika, illetve a foglalkoztatáspolitika egy rendkívül bonyolult és összetett dolog, nyilvánvalóan nem egyetlen minisztérium vagy nem egy-egy államtitkárság feladatkörébe, hatáskörébe tartozik, hanem a teljes kormány tevékenységét felöleli.

- Mindaz, amit a képviselő úr elmondott Cegléd térségéről, az országban mind nagyobb területen és mind több településen igaz. Azok a fejlesztések, azok a gazdasági fejlesztések, amelyeket a kormány ösztönöz, például az útépítés, például a 4-es gyorsforgalmi út megépítése, amely most egyre nagyobb területeket kapcsol be a gazdaság vérkeringésébe, mind lehetővé teszik azt, hogy a vállalkozások egyre több munkahelyet teremtsenek, és valóban a közfoglalkoztatásból az emberek az elsődleges munkaerőpiacra visszakerülhessenek.

- Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy vannak, lesznek olyanok, akiknek a közfoglalkoztatás, az önkormányzatoknál, az állami szolgáltatóknál való foglalkoztatás nyújthatja a későbbiekben is azt a biztos megélhetést, amely egy segély helyett munkavégzésen alapuló családfenntartást eredményezhet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mi is a meztelen igazság?

BALLA GYÖRGY, (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ózd jobbikos polgármestere a hivatalában meztelenre vetkőzött, lefotózta magát, és megosztotta ezt a remek látványt az ország közvéleményével. (Zaj a Jobbik soraiban.) Állítólag mindezt azért tette, mert egy jobbikos belharc következtében őt lehallgatják. Én nem tudom, nem értem, hogy miért egy meztelen fotóval akar Vona Gábornak üzenni, nem is értem, elég röhejes a dolog …(Derültség a kormánypárti oldalon)…,mindenesetre a párt elnöke belső vizsgálatot rendelt el.

- De ez mind teljesen lényegtelen! A lényeg az, hogy mi van a hangfelvételen. Ez a hangfelvétel ugyanis kikerült, először az Indexhez, Simicska Lajos lapjához, aki miután meghallgatta a két és fél órás hangfelvételt, azt mondta: ez a beszélgetés teljesen érdektelen. Csak sajnos eljutott máshova is, már a Jobbik szempontjából sajnos, mert kiderült, hogy ezen a beszélgetésen brutálisan cigányoznak, újságíró megvesztegetésére tesznek kísérletet, és egy igen erősen korrupciógyanús ügyet tárgyalnak végig. Tehát Simicska Lajos lapja szerint, ha a Jobbik cigányozik, újságírókat akar megvesztegetni vagy egy korrupciógyanús ügyet tárgyal tételesen, akkor az érdektelen!

- Ebben az ügyben is, két cég adott be ajánlatot, az egyik több mint 10 százalékkal olcsóbban, mint a másik. A jobbikos polgármester erre azt tudta mondani, az életveszélyes lenne, ha az olcsóbb ajánlatot tevő nyerne. A jegyző azt mondta, hogy nyugodjon meg, mert ráállította az embereit az olcsóbb ajánlatot tevő cégre, hogy találjanak valamit a múltjában, ami miatt ki tudják zárni a pályázatból, és ezt követően a pályázatot a lényegesen drágább ajánlatot tevő cég nyerte el. A Jobbik antikorrupciós csomagjáról tehát kiderült, hogy az egy korrupciós csomag. Arra vagyok kíváncsi:

- Lesz-e következménye a Jobbik korrupciós ügyeinek? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Hallgatva képviselő úr felszólalását, szerintem talán nem is az a legfontosabb momentum, hogy levetkőzött-e Janiczák Dávid vagy nem, hanem az, hogy ő a Jobbik alelnöke, és nemcsak polgármesterként, hanem a Jobbikra nézve is terhelő adatok vannak azon a felvételen, amit a képviselő úr idézett. Én az ő helyében sürgősen megpróbálnám tisztázni magam, hogy semmi közöm nincs ezekhez a felvételekhez, hogy nem beszéltem korrupciós ügyről, hogy az a bizonyos 40 millió forint, az a 10 százalék vajon miért volt annyira fontos, és miért ne a másik cég nyerje el a munkát. (Zaj a Jobbik soraiban.)

- Ha végignézzük a Jobbik gazdálkodását, akkor láthatjuk azt is, hogy valami titokzatos forrásból folytattak plakátkampányt, mert eddig még nem derült ki, hogy ingyenesen biztosította-e nekik ezt az oligarcha vagy pedig fizettek érte, sőt maga a pártelnök sem tudta. Majd hosszas gondolkodás után eljutottak odáig, hogy bankhitelt vettek fel erre a célra, 100 milliós bankhitelt, amiről a pártelnök nem tud.

- Nagyon szomorú jövő elé néznénk 2008-ban, tisztelt elnök úr, ha önök tényleg kormányra jutnának, és ön kormányfőként nem tudná, hogy mennyi hitelt vesz fel az ország, és hova vezet az a gazdálkodás, amit folytatnak, ha az ajánlatoknál mindig arra vigyáznának, hogy az a bizonyos drágább ajánlat nyerjen, mert az a másik cég számukra nem jó, vagy ha eljutnának odáig, hogy mondjuk, Kovács Béla ügyét végre felgöngyölítenék, ami szintén nem egy egyszerű ügy, sőt Brüsszelig hatolnak a hullámai, az ottani mentelmi jogát valószínűleg rövidesen kiadják, ami már külpolitikai kockázatokat, nemzetbiztonsági kockázatokat rejt magában. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

BALLA GYÖRGY: - Képviselőtársaim! Ezen beruházás kapcsán Ózd városa megállapodást kötött Soros György egyik fizetett szervezetével, a Transparency Internationallel, mégpedig az átláthatóság, a közvélemény bizalmának növelése, a korrupció megelőzése, továbbá a közpénzek optimális felhasználása érdekében.

- Kiderült, hogy mi van ezen a hangfelvételen. Kiderült, hogy a drágább ajánlatot támogatták. Kiderült, hogy rá akarták bírni az olcsóbb ajánlattevőt arra, hogy drágább ajánlatot adjon, ráállították az embereiket, hogy megpróbálják megzsarolni. És ezek után az a Soros György által finanszírozott, pénzelt szervezet, amelynek a korrupció ellen kéne küzdeni, hallgatott! Mint ahogy hallgatott a Helsinki Bizottság, a másik Soros-szervezet is, amely pedig, azt gondolom, hogy a brutális cigányozást tehette volna szóvá, mondjuk, a harmadik Soros-szervezettel, a TASZ-szal együtt. De mindannyian hallgattak, Vona Gábor pedig a szocialistákkal, Gyurcsány Ferenccel és a teljes Jobbik-frakcióval egy közös beadványt ír alá Soros György érdekében.

- Képviselőtársaim! Nem az ózdi polgármester a meztelen, önökről hullott le a lepel, erről szól a meztelen igazság! (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Zaj a Jobbik soraiban.)

***

VÖLNER PÁL: - Képviselő Úr! Amit felszólalásának a második részében említett, az már olyan, mintha védelmi pénzt fizetne a Jobbik azoknak a nemzetközi szervezeteknek, amelyek folyamatosan próbálják meg lejáratni a kormányt! Ebből látszik, hogy igenis létezik az a fajta együttműködés, nem csak a választások során hallgatólagosan, a liberális baloldal és a Jobbik úgynevezett nemzeti szárnya között. Ezek az ügyek igazolják azt, hogy semmi más nem fontos számukra, csak a hatalom megszerzése!

- De, hogy visszatérjek a büntetőügy szálaihoz: valószínűleg, amennyiben ezek az adatok valósak, akkor a bűncselekmény gyanúját mindenképpen felvetik, a magyar igazságszolgáltatási szervek, bűnüldöző szervek pedig remélem, megteszik feladatukat, és eljut az ügy abba a stádiumba, amikor majd biztosan tudhatunk mindent. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

