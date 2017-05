"Ne mutogassál! Gyere ki! Úgy nyakon ba..lak, hogy leszáll a fejed!"

Jobbik: Az alaptörvény-módosítás szükségességéről! MSZP: Az alacsony köpcös, az európai értékek és az igazságosság! KDNP: A családok megerősítése a legfőbb cél! LMP: Kormányzati terrorizmus! Fidesz: Ünnepel a Jászság, ünnepel a Kunság!

2017. május 11. 17:09

A hagyományokhoz hét első napján ezúttal is látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntötték” a Tisztelt Házban egymást. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szószólók ugyanazt újra és újra egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

Az alaptörvény-módosítás szükségességéről!

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Szükségét érezzük, hogy röviden áttekintsük a bevándorlás okozta problémák jelen, aktuális helyzetét, a jövő kihívásait, de előtte egy rövid visszatekintést, hogy a logikai láncolatot megértsük és megértessük.

- Önök a tavalyi évben a Brüsszel által kezdeményezett és tervezett 1200 fős kvóta ellen minden idők legdrágább népszavazási kampányába kezdtek, és Európa legdrágább népszavazási kampányát folytatták! Tették ezt úgy, hogy ezt az 1200 fős kvótát az önök delegáltja is támogatta Brüsszelben. Tették ezt úgy, hogy pontosan tudták, soha semmiben nem mondunk ellent, de itthon kommunikációs szinten hatalmas szabadságharcba kezdenek. Jellemző az önök szabadságharcára az, hogy európai uniós tagságunk óta soha semmiben nem éltek vétójoggal, soha semmiben nem próbáltak meg érdemi konfrontációt folytatni a brüsszeli döntéshozatallal szemben.

- Képviselőtársaim! A Jobbik kezdettől fogva világossá tette álláspontját és azt következetesen képviselte, nevezetesen, hogy se szegény, se gazdag migránst ne engedjünk Magyarországra! Ismerjük a pártok közötti érveket, ismerjük az álláspontokat. Önök nyilván tudatosan és sarkítva mindig kiforgatták, és nyilván a válaszban ki fogják hangsúlyozni, hogy nem szavaztuk meg azt a bizonyos októberi alaptörvény-módosítást. Nem szavaztuk meg, ahogy elmondtuk már milliószor, most is elmondom, hogy miért. Azért, mert önök bent hagytak egy nem is kis kaput, sokkal inkább egy óriási kaput, amely lehetőséget adott és mind a mai napig lehetőséget biztosít arra, hogy harmadik országból, ha valakinek pénze van, akkor jöjjön.

- Hogy mennyire minket igazolt az élet, szeretném hangsúlyozni: tegyék a képzeletbeli mérleg két serpenyőjébe a két számot! Az egyik: Brüsszel 1200 főt szeretett volna Magyarországra kvóták tekintetében letelepíteni, önök pedig a letelepedési kötvények segítségével mennyi embert engedtek be, mennyi embernek adtak letelepedési engedélyt? Hát, segítek: összesen 17 ezer letelepedési kötvényt értékesítettek március elejéig. Ha hozzávesszük a családegyesítéseket, akkor mivel önök folyamatosan titkolják a valódi számokat, csak becsléseink lehetnek, de az biztos, hogy a brüsszeli kvótáknak már legalább tízszeresét beengedték. Na, ez az önök szabadságharca! Ha valakinek pénze van, akkor nem számít, hogy mely országból, a világ mely térségéből, jöhet nyugodtan. Erre mondtuk mi azt, hogy ha Merkelnek vagy Junckernek egy kis esze lenne, akkor megvásárolná az önök kötvényeit, és akkora kvótát biztosítana vagy helyezne el Magyarországon, amekkorát akarna, és önök nemhogy nem tiltakoznának, hanem kapzsiságuk miatt még ragaszkodnának is hozzá és örülnének neki. Na, ez az az álságos politika, amivel szeretnénk egyszer és mindenkorra leszámolni! Szeretnénk, ha megértene mindenki: mi egy olyan félmegoldást, mint az önök alaptörvény-módosítása, nem támogatunk!

- Aztán elérkeztünk az idei év tavaszához, március 7-én az Országgyűlés megalkotta azt a bizonyos jogi határzárat, amelyet az ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik támogatott. Támogattuk ezt azért, mert valóban Magyarország érdeke, támogattuk ezt azért, mert valóban a magyar társadalom biztonságát szolgálja. Aztán alighogy élt egy hónapot ez a jogi határzár, a közelmúltban, több mint egy hete vagy egy hete és néhány napja miniszterelnök úr, illetve Rogán Antal kiment egy tárgyalásra Brüsszelbe. A tárgyalást követő sajtótájékoztatón Rogán Antal már arról beszélt, hogy ezen jogi határzáron tudunk módosítani, az egyetlen lényegi részét, amely a 14 és 18 év közöttieket nem engedné a tranzitzónán túl, és ugyanazt az eljárást kellene számukra is lefolytatni, amelyet mindenki másnak, aki már betöltötte a 18. életévét. Aztán ezt megerősítette múlt hét hétfőn Lázár János is, aki már egyébként keresztény értékekre hivatkozott a 14 és 18 év közötti bevándorlók érdekében. Kár, hogy ezeket az értékeket egyébként a népszavazási kampányban elfelejtették hangoztatni. Ezt azért emelem ki, mert pontosan mutatja az önök napraforgó-politikáját, és pontosan mutatja azt, hogy teljesen más az, amit tesznek, és teljesen más az, amit mondanak!

- Éppen ezért mi azt látjuk, és továbbra is azt mondjuk, hogy ha valóban fontos önöknek az ország biztonsága, a magyar társadalom homogén állapotának megőrzése, akkor még továbbra is itt lebeg előttünk a veszély, továbbra is adva van a helyzet, hogy szükséges egy alaptörvény-módosítás, de olyan alaptörvény-módosítás, amely világossá teszi, hogy se szegény, se gazdag, se fiatal, se idős bevándorló ne érkezhessen! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Szeretném önnek elmondani: azzal, hogy az őszi népszavazást támadja, azzal 3,3 millió embert sérteget! (Moraj a Jobbik soraiban. ‑ Mirkóczki Ádám: Nem ezt mondtam! Tudsz magyarul? ‑ Közbeszólás a Jobbik soraiból: Nem!) Azzal, hogy a konzultációt támadja… (Zaj. ‑ Az elnök csenget. ‑ Moraj a Jobbik soraiban. ‑ Szilágyi György: Szövegértés nulla! ‑ Mirkóczki Ádám: Funkcionális analfabetizmus!) …a Jobbik, mint ahogy tette az elmúlt napokban, most már több mint 900 ezer embert sért meg! Egyébként megmosolyogtató lenne a Jobbik kétségbeesett kapkodása és magyarázkodása a bevándorlás és az alkotmánymódosítás kérdésében, ha nem az ország biztonságáról lenne szó. Hogyha a Jobbiknak valóban fontos lenne az illegális bevándorlás elleni fellépés, akkor nem fúrta volna a népszavazási kampányt és a népszavazást, és nem akadályozta volna meg minden eszközzel …(Szilágyi György: Hazugság ötös!)…az alaptörvény-módosítást. (Apáti István: Mondjátok ezt ti!) Ahelyett, hogy kiálltak volna az országért, saját hatalmi megfontolásaik alapján a kormányt zsarolgatták. (Mirkóczki Ádám: Beszélj a kötvényekről!) És ahogy elnézem, most is ezt folytatnák.

- Képviselő Úr! Hogy mi is az önök álláspontja, mi is a Jobbik álláspontja a migráció és a kvóták ügyében, kérem, kérdezze meg a saját párelnökétől, aki pár hete az RTL műsorában azt mondta, hogy el lehet gondolkozni a kvótarendszer bevezetésén …(Mirkóczki Ádám: Nem ezt mondta!)…,ha pár ezer emberről van szó. Kérem, nézzék meg a felvételeket! (Szilágyi György: Nem ezt mondta, hazugság!) A Jobbik tehát beengedne pár ezer embert Magyarországra, amiről jól tudjuk, hogy a brüsszeli tervek alapján a felső létszámküszöb nélküli elosztásnak ez az előszobája. És ezek után még megpróbálják számonkérni a kormányt. (Mirkóczki Ádám: És a kötvények?) Hát mekkora képmutatás már ez, képviselő úr?! (Mirkóczki Ádám: A letelepedéssel mi a helyzet? ‑ Szilágyi György: Bizniszpárt!)

- Egyébként nem ez az egyetlen ügy, ahol a Jobbik szembemegy korábbi politikájával és számos korábbi szavazójával. Vegyük, mondjuk, a kormányellenes plakátkampányuk ügyét, amely nagyon tanulságos a Jobbik közpénzkezelési gyakorlata szempontjából. (Szilágyi György: Fáj az igazság, mi?) Először azt sem tudták, hogy mennyi plakátjuk van, összevissza beszéltek. (Szilágyi György: Bizniszpárt!) Majd összevissza beszéltek arról, hogy honnan van rá a pénz, majd kitalálták, hogy azt mondják, hitelből. Tehát azt sem tudják, hogy mennyit költenek, de azért felvesznek egy jó nagy adag hitelt. Ismerjük már ezt, ezt csinálta korábban az MSZP, ezt csinálta korábban az SZDSZ, így lett több mint 80 százalék az államadósság! Egyébként saját magukkal is ezt csinálták, ezért nincs már sem az MSZP-nek normális székháza… (Szilágyi György: Ti voltatok az ifjúsági tagozata az SZDSZ-nek! Miről beszélsz? ‑ Az elnök csenget.)…,sem az SZDSZ-nek. A kormányt támadó bosszúkampány ügyében még annyit azért hadd mondjak el… (Szilágyi György: Mondom, amikor a Soros pénzelt benneteket, ti voltatok az SZDSZ ifjúsági tagozata!)… korábban még tagadták azt, hogy egy milliárdos kezéből ennének, de most már egyre kevésbé teszik. Az egyik képviselőjük például gátlás nélkül beszél egy zirci lakossági fórumon az együttműködés lehetséges jövőbeni formáiról. (Mirkóczki Ádám: Semmilyen együttműködés…)

- Képviselő Úr! A Jobbik a közpénzekre és az átláthatóságra igen gyakran hivatkozik, eközben Ózdon sajtóhíradások szerint a jobbikos vezetők belenyúlnak a közbeszerzésekbe, hogy aztán az egyik esetben a drágább ajánlatot nyújtó cég vigye el a megbízást. (Szilágyi György: Hazugság!) Az adófizetőknek több tízmillióval többet kellett fizetniük. Ha annyira szívükön viselik a közpénzek sorsát, akkor a vizsgálódást elsősorban Ózdon kezdik el. Azt nem tekinthetjük megnyugtató tisztázásnak, hogy a polgármester szilveszter előtt félmeztelenül fotózkodott az irodájában! Ennél felelősségteljesebb hozzáállásra, komoly vizsgálatra van szükség …(Közbeszólások a Jobbik soraiból, többek között: Az alaptörvény-módosítás… ‑ Az elnök csenget.)… ,lehetőleg ruhában, tisztelt jobbikos képviselők! Mindenesetre jól látszik ezek alapján, hogy milyen is lenne egy jobbikos kormányzás! Pontosan olyan, mint az ózdi jobbikos vezetők gyakorlata: pózolás először Hitler-jelmezes emberrel, majd félmeztelenül, álmodozás a világító zebrákról, és a közbeszerzések megpiszkálása. Így áll, tisztelt képviselő úr, a Jobbik kormányzóképessége! (Gyöngyösi Márton: Alattatok megszűnt a korrupcióval a város idáig!) Ez csak pár kiragadott példa , ilyen körülmények között aztán semmilyen csodálkoznivaló nincs azon… (Apáti István: Alaptörvény-módosítás!)…,ha rengeteg jobbikos alapszervezet oszlik fel Nagybörzsönytől Vámosmikolán át Újfehértóig. (Szilágyi György: Beszélj már arról, amit kérdeztek!) Önök is nagyon jól tudják, hiába kiabálnak! (Mirkóczki Ádám: Beszélj a tegnapi meccseredményekről!)

- Képviselő Úr! Sok mindent el lehet mondani a Jobbikról, de azt, hogy nemzeti párt lenne, azt egyre kevésbé, szinte egyáltalán nem! (Szilágyi György: Még a Győr tegnapi győzelmét kihagytad! Beszélj valami értelmesről! Van még 40 másodperc! ‑ Az elnök csenget.) Pongrátz Gergely egyáltalán nem lenne boldog, hogyha ezt végig kellene néznie, és nem hiszem, hogy valaha is támogatását adta volna egy dróton rángatott pártnak, amely vezetőjének a legnagyobb politikai teljesítménye az elmúlt években pár darab macskás kép a Facebookon és az Instagramon. (Szilágyi György: Van még 30 másodperc!) Mert nem jó ezt végignézni! Köszönöm, hogy meghallgattak!

(Taps a kormánypártok soraiból. ‑ Szilágyi György: Bravó! Bravó! Bravó! ‑ Tapsol. ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr… Szilágyi György: Tetszett, amit mondott! Nagyon ügyes fiú! …Képviselő úr! Nem a hangversenyteremben van, illetve nem a futballpályánál vagyunk, hanem az Országgyűlésben... Apáti István: Az ész a fontos, nem a haj! … Arra kérem, hogy ha lehet… Apáti István: Büszke rá az osztályfőnöke! A közeli és a távoli rokonai!…egy kicsit csöndesebben! …Apáti István: Tragédia! Szilágyi György Dömötör Csabának: Ne mutogassál! Gyere ki! Úgy nyakon ba..lak, hogy leszáll a fejed!)

Az alacsony köpcös, az európai értékek és az igazságosság!

TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! Volt egyszer Európában egy alacsony, köpcös ember, aki szónoki tehetségével, egyes csoportok elleni demagógiával és külső háttérhatalmak támadására hivatkozva szerzett népszerűséget. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Horn Gyula.) Ez az alacsony, köpcös ember hatalomra kerülve felszámolta a jogállamiságot, felszámolta a sajtószabadságot, tökélyre fejlesztette a kormányzati propagandát, diktatúrát épített ki, majd belesodorta Európát egy korábban soha nem látott pusztító háborúba. Holnap, május 9-én 72 éve lesz, hogy ez a borzalom Európában véget ért. Ekkor tanulta meg Európa, hogy azt az alacsony, köpcös embert meg kellett volna állítani.

- Tisztelt Országgyűlés! Május 9-e különleges nap azért is, mert 1950-ben ezen a napon Robert Schuman jelentette be az Európai Unió elődjének létrehozását. Ez a nap egyszerre emlékeztet a múlt hibáira és a jövő ígéretére. Azért emlékezünk a múltra, hogy ne égessük fel a jövőt!

- Az Európai Unió alapjogi chartájának kezdete szerint Európa népei az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövőben. Szellemi és erkölcsi öröksége tudatában az Unió az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, a demokrácia és a jogállamiság elveire támaszkodik. Nos, ebbe szinte semmi nem fér bele, amit a Fidesz tesz Magyarországon! Ebbe nem fér bele a nők elleni erőszak, még akkor sem, ha a támadó fideszes politikus, az áldozat pedig a 444.hu újságírója! Ebbe nem fér bele a civilek és az oktatás szabadsága elleni támadás akkor sem, ha a CEU-t akarják elüldözni! És ebbe nem fér bele a hazugságokra épülő brüsszelezés, nem fér bele az, hogy kormányzati portálokon keresztül magyar állampolgárok adatai kerülnek az orosz titkosszolgálathoz, akkor sem, ha ezzel Putyin kedvébe akar járni a volt Soros-ösztöndíjas, akinek a keresztneve Viktor!

- Képviselőtársaim! Az Európai Unió kontinensünk eddig talán legnagyobb vállalkozása. Arra a hitre épül, hogy jobb életre, fejlődésre vágyó emberként, európaiként képesek vagyunk közösen a problémákat megoldani. Tegyük egyértelművé: Magyarország helye az Európai Unióban van és nem Ázsiában! Magyarország érdeke, hogy az Európai Unió élbolyában legyen, mert aki kimarad, az lemarad! A magyar emberek érdekében Brüsszelt nem megállítani, hanem utolérni kell!

- Tisztelt Országgyűlés! Ma azt látjuk, hogy hibái ellenére az Európai Unió igazságosabban működik, mint Magyarország! Az Európai Unióban már kezdetektől fogva működött a „fizessenek a gazdagok” elve. Hiszen a gazdagabb tagállamok többet tesznek be az Európai Unió költségvetésébe, a szegényebb tagállamok pedig többet vesznek ki. Hiszen mi lenne Magyarországon ma az európai uniós támogatások nélkül? Alacsonyabb lenne a gazdasági növekedés, kevesebb lenne a munkahely, alacsonyabb lenne a fogyasztás. Ha a „fizessenek a gazdagok” elve működik az Európai Unióban, akkor működhetne Magyarországon is. Ezért mondja az MSZP azt, hogy tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok! Mert nem igazságos, hogy a Fidesz a gazdagok adócsökkentését az alacsony keresetű dolgozó emberekkel fizetteti meg. Mert nem igazságos az, hogy a felcsúti Mészáros „nem stróman” Lőrinc egy év alatt százmilliárd forinttal növeli a vagyonát, miközben négymillióan élnek létminimum alatt. És nem igazságos az, hogy négyből három ember nem tud kifizetni egy váratlan kiadást, miközben „nem stróman” Mészáros Lőrinc éppen nem tudja, hogy adott héten mit vásárol, erőművet, szállodát vagy éppen bankot.

- Képviselőtársaim! Az MSZP szerint az az igazságos, hogy akinek százmilliós vagyona és milliós fizetése van, az vállaljon több terhet. Aki ezzel vitatkozik, az a gazdagok oldalán áll! Az a célunk, hogy felszámoljuk a létbizonytalanságot, a dolgozó emberek kiszolgáltatottságát. Az a célunk, hogy több pénz maradjon a kispénzű dolgozók, a közszférában dolgozók, az átlagemberek zsebében, a gazdagok pedig arányaiban vállaljanak többet. Közös jövőnkért, egy igazságosabb Magyarországért! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Május 8-a ügyében engedje meg, hogy elmondjam: mi egy erős Európában vagyunk érdekeltek, de Európa csak akkor lehet erős, ha épít azokra az értékekre, amelyek alapján az európai integrációt elindították. Akkor lehet erős, ha továbbra is épít a szabadságra mint értékre, épít a hagyományaira, és képes megvédeni a közösségeit. Tehát mi egy erős Európát szeretnénk, de ebből más következtetést vonunk le. Mert azt nem fogjuk eltitkolni ‑ önökkel ellentétben ‑, hogy az Európai Unió egyes területeken reformra szorul. Azért kell megreformálni az elhibázott és nem a lényegre összpontosító brüsszeli politikát, hogy Európa továbbra is a világ legjobb helye maradhasson. A kormány ezért indított nemzeti konzultációt, amelyben egyébként már több mint kilencszázezren vettek részt, a pénteki összesítések szerint. Szeretnénk, ha Európa továbbra is erős maradhatna!

- Frakcióvezető Úr! Az ön felszólalását számos olyan körülmény árnyékolta be, amelyek azt bizonyítják, hogy az MSZP-nek egyáltalán nincs erkölcsi alapja arra, hogy más pártokat európai értékekből kioktasson! Mindenekelőtt úgy plakátolják tele az országot a „Fizessenek a gazdagok!” jelszóval, hogy közben a vezetőik meg nagy tételben dőzsölnek! Az MSZP miniszterelnök-jelöltje például korallzátonyokon búvárkodik, milliós órát hord, és amint a napokban egy baloldali lap is megírta, több száz négyzetméternyi ingatlanrészt tagadott le a vagyonnyilatkozatában. No, ez az igazságtalan, tisztelt frakcióvezető úr! (Apáti István: Ugyanaz, mint a Tóni!) Déjà vu érzésünk van! (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.) A 2014-es választás előtt olyanok meneteltek az éhségmenet élén, akikről később kiderült, hogy százmilliókat parkoltattak külföldi számlákon!

- Aztán nézzük a kormányzati elképzeléseiket! Ezekről keveset tudunk, de amiket tudunk, az elég szörnyű! Az adóemelési tervek kontúrjai egyre világosabban látszódnak. Az önök miniszterelnök-jelöltje például a múlt héten egy tévéműsorban többtucatnyi olyan vállalkozóra hivatkozott, akik szívesen beletörődnének abba, hogy több adót kelljen fizetniük. Ezzel szemben mi biztosak vagyunk abban, hogy a vállalkozók és úgy általában Magyarországon a munkából élők hallani sem akarnak adóemelésekről. Azért nem, mert amikor a baloldal igazságosságra és a gazdagokra hivatkozik, akkor nagyon jól tudjuk, hogy végső soron majd úgyis a bérből és fizetésből élők húzzák a rövidebbet, a gyermekeket nevelő középosztályon csattan majd az ostor.

- Aztán ott vannak a korrupciós ügyek! Akinek bármilyen illúziója lenne a szocialistákkal kapcsolatban, az nézze meg, hogy mi folyik Szegeden! Nézze meg például a Szeviép-botrányt, ahol 11 milliárd forintnak kelt lába, 433 alvállalkozót rövidítettek meg! A szálak Botka Lászlóig és Ujhelyi Istvánig vezethetnek. És még a parkolókártyákkal is üzleteltek, ami nem fordulhatott volna elő Botka László tudomása nélkül. Meg is indult az eljárás ebben az ügyben!

- Frakcióvezető Úr! Nem gondoltam volna, hogy valaha itt egy DK-s közleményt, egy DK-s nyilatkozatot fogok idézni, de nem véletlenül írtaGréczy Zsolt azt, hogy Botka László, akit önök az emberek figyelmébe ajánlanak, háromszor, azaz háromszor szavazta meg Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségét, ebből kétszer az őszödi beszéd után. Ebből is látszik, hogy az MSZP most egy olyan politikust ajánl az ország figyelmébe, aki minden egyes porcikájában szimbóluma a 2002 és 2010 közötti országromboló baloldali kormányzásnak, és egyébként tevékeny részese is volt annak. Úgy hiszem, hogy ezt nemcsak mi, hanem a választók is jól tudják, és ennek megfelelően járnak majd el 2018-ban. Egyébként így jártak el a tegnapi napon is Debrecenben, ahol a Fidesz jelöltje több mint tízszer annyi szavazatot kapott, mint a szocialista jelölt… (Varga László: És mi volt Zuglóban?)…,aki nem érte el az 5 százalékot sem. Nem tudom, hogy ilyen irányú változásra számítottak-e, de már működik a Botka-hatás! Köszönöm, hogy meghallgatott! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A családok megerősítése a legfőbb cél!

SOLTÉSZ MIKLÓS, (KDNP): - Tisztelt Országgyűlés! Tegnap, vasárnap ünnepeltük az édesanyákat. 1914 óta az Amerikai Egyesült Államokban, 1925 óta már Magyarországon is május egyik vasárnapja, nálunk az első, az ő tiszteletükre ünnep. Az édesanyák küzdelmét, fáradozásait, adott esetben sok-sok fájdalmát nem mindig tudjuk átvállalni. Nem mindig tudja átvállalni sem a család, sem a közösség, sem az egész ország, az állam vezetésével. De sok tekintetben az ő fáradozásaikért, küzdelmükért kiállhat egy-egy kormány, egy-egy vezetés, segítheti, könnyítheti a támogatási rendszeren keresztül, avagy nehezítheti és el is lehetetlenítheti az életüket. Mint ahogy volt egyébként a balliberális kormányzás idején, az ő nőpolitikájuk, édesanya-politikájuk a rombolás volt, akár a Bokros-csomagra gondolunk, akár a Gyurcsány-Bajnai-kormányok családellenes intézkedéseire.

- Ezzel szemben a Fidesz-KDNP kormánya, és nemcsak a kormány, hanem politikájában mindenki, akár közvetett, akár közvetlen módon is az édesanyákat segítő lépések sorozatát hozta meg. Néhányat szeretnék csak fölsorolni részletezés nélkül: a „nők 40” nyugdíjazásának lehetősége, családi adókedvezmény, a gyed extra bevezetése, a felsőoktatási gyed bevezetése, az otthonteremtési kedvezmény visszaállítása, a bölcsődei fejlesztések, a munkahelyteremtés, így a nők foglalkoztatásának támogatása egyre inkább a társadalmi környezet pozitívvá válása. Ezek minden korosztályra kiterjedő lépések voltak: nőtt a születési számok, nőtt a házasságkötések száma az elmúlt évek során, a válások száma, hála Istennek viszont nagy számban csökkent, és nagyon nagy mértékben, 25 százalékkal csökkent, 40 ezerről 30 ezerre az abortuszok száma is.

- Mindemellett a társadalomban sajnos léteznek olyan szervezetek, olyan gondolkodók, akik az anyák és a nők szerepét megkérdőjelezik, vagy teljesen máshogy képzelik! Nekik is szeretném jelezni, hogy az abortuszpártiak is abortusztúlélők! A genderelmélet természetidegen terjesztői is férfi és nő kapcsolatából, egy édesanyától születtek. Azok is, akik ezt az áltudományt mint tananyagot támogatják, tanítják, diplomamunkát íratnak és fogadnak el belőle. Mint az történik egyébként például a CEU-n is, ahol olyan érdekes diplomamunkákra lelhet az ember, mint „Játék az identitással, azaz tanulmány a budapesti szado-mazo közösségről”, vagy egy másik „Létrejönni és létezni ‑ fiatal feminista férfiak tapasztalatai Izlandon”, vagy egy harmadik, „A queer elmélet és a Korán ‑ hogyan artikulálják a nem heteroszexuális londoni muszlim férfiak a szexuális narratívájukat?”

- Agyament őrültség! De az biztos, hogy akik hét éve nem szavazták meg, az MSZP, az LMP, és hozzáteszem, a Jobbik sem a nők 40-es nyugdíjazását, mindezt eltörölnék. Mint ahogy annak idején a balliberálisok eltörölték az otthonteremtést, belehajszolták devizahitelekbe az embereket, most is ezt tennék! Eltörölték és a jövőben is ezt tennék, a családi adókedvezményt. Milliárdokat vettek el annak idején a családoktól, most is ezt tennék. Eltörölnék a gyed extrát, ahogy Gurmai Zita is nyilatkozta. „Ha kormányra kerül az MSZP, megszüntetik a gyed extrát?” ‑ kérdésre Gurmai Zita szocialista képviselő válasza az volt: persze!

- Tisztelt Országgyűlés! A 2018-as költségvetés a családokat erősíti, így az édesanyák nehézségeit, terheit csökkenti. A Kereszténydemokrata Néppárt a családtámogató intézkedéseket támogatja, a 2018-as költségvetést is ezért jó szívvel segíti. Reméljük, nem jön el az a világ, amit sokan, vagy nem sokan, de néhányan szeretnének Magyarországon is, ebben a térségben is, hogy ne legyenek olyan rendezvények, mint szerte az országban tegnap, amikor a családokat köszöntötték, az édesanyákat köszöntötték sok-sok helyszínen, sok-sok tízezer ember jelenlétében. És remélem, lesznek olyan képek is, mint tegnap a győri lányok győzelme után, amikor a játékos édesanyák kicsi gyermekeikkel együtt ünnepelték azt a szép sikert is. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Kormányzati terrorizmus!

HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Tisztelt Ház! A magyar politikát, a magyar, elsősorban kormánypárti propagandát egyetlenegy nagy hazugság határozza meg, eddig is ez tette és ez fogja a következő évben, ez pedig az, hogy nem kell foglalkozni azzal, amit az ellenzék mond, nem kell foglalkozni a tényekkel, a valódi érvekkel! Azzal próbálják az embereiket meggyőzni, hogy azzal ne foglalkozzanak, mert majd ha jön az ellenzék, akkor jön a rengeteg menekült és jön a terrorizmus. Ez természetesen hazugság!

- Különösen azért visszataszító ez, mert amikor a terrorizmusra gondolunk, akkor két dolog az, amire igazán tudunk asszociálni, gondolni: az egyik az erőszak, a másik pedig a halál. És ha a kormányzat munkáját megnézzük és a kormány mozgását megnézzük, akkor sajnos szintén erre a két dologra tudunk gondolni: az erőszakra és a halálra! Nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök megadta a kezdőhangot, amikor a viszkető tenyeréről beszélt, és úgy tűnik, hogy a talpnyalói folytatják ezt! Az elmúlt napokban Bayer Zsolt, a hármas számú fideszes igazolvány tulajdonosa mondott olyat, hogy ha a Parlamentbe bejönnek civilek tiltakozni, akkor úgy kell őket kivezetni, hogy a taknyukon és a vérükön csúsznak, illetve láttuk, hogy bizony már fideszes politikusok újságírókat rángatnak, és gyakorlatilag testi erőszakot is alkalmaznak. Az LMP meg fogja tenni azt a javaslatot, hogy a Btk.-ba a közfeladatot ellátó emberek közé vegyük be az újságírókat is.

- Tisztelt Ház! Nem kell túl sokat gondolkodni azon, hogy a kormányzati munkával vagy a kormányzati alibimunkával hogyan függ össze emberek halála. Erre egy konkrét példát szeretnék itt bemutatni. Szerencsére, mindannyiunk szerencséjére, talán nem is köztudott, hogy mennyire így van, a rákgyógyászatban, az onkológiában hatalmas előrelépések történnek, egészen újfajta gyógymódok jönnek, szinte hónapról hónapra; talán a legígéretesebbek az immunológiai módszerek, amikor nem kemoterápiával próbáljuk a ráksejteket legyőzni, hanem az ember immunrendszerét próbáljuk felhasználni arra, hogy a ráksejteket legyőzze. Egészen elképesztően sikeres gyógymódok vannak már. Én magam is tudok ilyenről, amikor sokszoros áttétes melanómás betegek gyógyulnak meg; ami a probléma ezekkel, hogy ezek nem pár millió forintok, hanem sok tízmillió forintokba kerülnek egyelőre ezek a gyógyszerek.

- Azt kell tudni, hogy ahhoz, hogy valaki ehhez hozzájuthasson, amíg a magyar állam nem fogadja be ‑ így mondják ezt, hogy befogadják a gyógyszereket ‑ ezeket a gyógyszereket, addig ezeket bizony ki kell fizetnie vagy a betegnek, vagy pedig az egyedi elbírálásban reménykednek; sok ezren vannak, akik ilyenben reménykednek, de ha nincs sok tízmillió forintjuk, akkor csak ebben reménykedhetnek. Ez a befogadás viszont nagyon lassú. Valahol természetesen van egy indoka annak, hogy a szakmai szervezetek ‑ eddig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tette ezt, amit jelen pillanatban szépen szétvertek ‑ megfontoltan vizsgálják meg azt, hogy ezek bekerülhessenek, jelen pillanatban Magyarországon ez négy év. Tehát megjelenik egy új gyógymód, egy új gyógyszer, és négy évbe kerül, azonban ennél még rosszabb az, hogy jelen pillanatban ha az OEP kiadja ‑ vagy most már másnak hívják: NEAK-nak hívják, és nem is beszélhetünk társadalombiztosításról, de kiadja ‑ azt, hogy igen, befogadható, akkor elkerül ez az akta a minisztériumba, és sok-sok hónapot vár arra, hogy a miniszter aláírja. Előfordul olyan, hogy 5-6 hónapig ott van a minisztériumban. Azt mondják, hogy csökkentik a bürokráciát; nagyon fontos tudni, hogy nem csökken a bürokrácia, nő a bürokrácia ezzel, és miután alá méltóztatott írni a miniszter, utána is még jó néhány hónap kell, amíg ezek a gyógyszerek bejönnek Magyarországra, és megszerzik ezeket a gyógyszereket.

- Nem nehéz belátni, hogy ha látszólag csinálunk egy bürokráciacsökkentést, a gazdaságban növeljük a bürokráciát, és egy alibikormányzást csinálunk, akkor ebbe emberek halhatnak bele, hiszen ezekhez a gyógyszerekhez nem fognak hozzájutni; egy év késedelem is, bizony, ki lehet számolni, ki lehetne mutatni, hogy hány ember halálát jelenti, és ezért amikor terrorizmusról beszélünk és halálról beszélünk, akkor a kormányzat munkájára is gondolni kell!

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ön azzal kezdte, hogy igazából abban semmifajta veszély nincs, hogy ha az ellenzéki pártok, köztük valószínűleg az LMP-re gondolt leginkább, kormányra kerülnének, akkor a bevándorlásnak nem szabnának gátat, hanem korlátlan mennyiségben jöhetnének be bevándorlók mind Magyarország, mind Európa területére. Ön ezt mondta, hogy annak igazi, valódi veszélye nincs, hogy ez magában hordozná a terrorizmust. Ezt szintén ön állította, képviselő úr. Szerintem ha ön beszélne emberekkel, és megkérdezné őket, hogy a korlátlan bevándorlás és a terrorizmus között vajon van-e összefüggés, és több lesz-e az erőszak azokban az esetekben, ha milliószámra tudnak bevándorlók mindenfajta kontroll nélkül érkezni Európába, akkor mást mondanának, mint amit ön mondott. Ismét megerősítette, hogy az önök számára nem fontos kérdés a bevándorlás kérdése, önök nyugodtan szabad teret engednének annak, hogy akár kvótákban, akár afölött Magyarországra és Európába illegális bevándorlóknak a tömegei érkezzenek. (Hadházy Ákos: Szégyelld magad, semmi ilyet nem mondtam, te is nagyon jól tudod!) De, képviselő úr, ön ezt mondta, hogy ez egy nem létező probléma, és nem ezzel kell foglalkozni! (Hadházy Ákos: Szégyellje magát!)

- Képviselő Úr! Ön abba a Soros György-féle gondolatritmusba illeszkedik, amit láthatunk ma is Magyarországon, az elmúlt hetekben, hónapokban, amióta valamelyest a főpróbája zajlik a 2018-as választásoknak, ahol Soros György, mint sok más országban láthattunk erről felvételeket, akár videófelvételeket, akár fényképfelvételeket, balkáni, nyugat-balkáni országokról is, úgy próbálja meg az érdekeit érvényesíteni, úgy próbálja meg a politikai akaratát előrébb juttatni, hogy az országban valamelyes kaotikus helyzetet eredményez, és ennek kapcsán akár az erőszaktól sem riadnak vissza. Macedónia vagy más országok kapcsán láthattuk azt, hogy miként használták fel akár az erőszaknak is az eszközét. (Hadházy Ákos kifelé indul az ülésteremből.)

- Képviselő Úr! Önnek válaszolok! Képviselő úr, önnek válaszolok! (Hadházy Ákos elhagyja az üléstermet. Apáti István: De senkit nem érdekel!) Kicsit furcsának tartom, hogy Hadházy képviselő úr feltesz egy kérdést a gyógyszerbefogadásról és hasonlókról, és még annyira sem érdekli a válasz, hogy meghallgatná itt a teremben azt az öt percet… (Közbeszólások a Jobbik soraiból, többek között dr. Apáti István: Fel van háborodva!)…,amit mi itt meghallgattunk vele kapcsolatban. (Közbeszólások az MSZP és a Jobbik soraiból. ‑ Az elnök csenget.) Nyilvánvalóan az LMP a leginkább odafigyel a parlamentáris szabályok betartására, és mindenhol igyekszik a tiszteletnek a legmagasabb fokát megadni, csak a saját válaszát nem hallgatja meg. (Közbeszólások a Jobbik és az MSZP soraiból.) Kicsit furcsa számomra, hogy ő okít ki minket itt illedelmességből, odafigyelésből, és ő még a saját kérdésére, felszólalására adandó választ sem hallgatja meg. (Dr. Varga László: Ülj le és fejezd be, legalább rövidebb lesz!) Ettől függetlenül szívesen elmondom, mert lehet, hogy van, akiket ez érdekel, de azért még Hadházy képviselő úrtól is fura ellenzékből is, hogy még azt az öt percet se várja ki, ameddig az általa feltett kérdésre választ adunk. Ez jól jelzi, hogy ha az LMP egyszer kormányra kerülne, akkor hogyan viselkedne mind a választókkal, mind a parlamenttel, mind a vitapartnerével. (Varga László: Hozzatok arról törvényt, hogy hogyan kell viselkedni ilyenkor!) Nos, tehát jól látható, hogy az erőszak a Soros-féle szervezetek haditervében vagy tervezetében szerepel, hiszen ők azok, akik igyekeznek minél inkább kaotikus viszonyokat létrehozni, akár ilyen helyzeteket is kiprovokálva.

- Ami a gyógyszerbefogadások rendszerét és az egészségügy működőképességét illeti, szerintem nagyon sokan tisztában vannak azzal, hogy minden évben az Egészségbiztosítási Alap összege az infláció fölötti összeggel növekedett. Tehát jóval nagyobb mértékben kerültek források az egészségügyi ellátás hétköznapjaiba, mint amekkora mértékben a pénzromlás üteme volt. Nagyobb keret állt rendelkezésre, akár új gyógyszerek befogadására is, és ha megvonjuk a szaldót a gyógyszerek engedélyezésével kapcsolatban, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években tucatnyival több gyógyszer engedélyezése valósult meg, Tucatnyival több gyógyszert tudnak társadalombiztosítási támogatással kiváltani vagy használni azok, akik betegségben szenvednek, úgy, hogy közben a gyógyszerforgalmazók saját gyógyszereik forgalmazását vagy a magyarországi forgalmazását meg is szüntették, tehát azok ki is estek ebből a listából.

- Mindemellett igyekeztünk minden más területen is a kórházak fejlesztésére többletforrást fordítani. 322 milliárd forint jutott 2010-2015 között a kórházak fejlesztésére ‑ ez az infrastruktúrát javította ‑, 50 milliárd forint a járóbeteg-ellátásra, 13,8 az e-health rendszerre, 13 milliárd forint az alapellátásra, 12 milliárd forint a sürgősségi ellátás fejlesztésére, 11 milliárd forint mentőállomások fejlesztésére, 9 milliárd forint CT-k és MRI-k beszerzésére, amelyek szintén a gyógyítást tudják segíteni azzal, hogy korábbi felismerést eredményeznek.

És azt hiszem, ha a képviselő úr jobban utánanézett volna ezeknek a kísérleti gyógyszereknek az engedélyezésének, akkor ő is tudná, hogy bizonyos esetekben, amikor még nincs elegendő számú kipróbált eset, ezeket orvos szakmai okokból nem lehet engedélyezni. Azokban az esetekben, viszont, ha a kezelőorvos ezt mégis saját felelősségre vállalja, és beleegyezik a beteg is, akkor egyedi méltányosság alapján nagyon sok esetben engedélyezzük hasonló gyógyszerek használatát is. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ünnepel a Jászság, ünnepel a Kunság!

PÓCS JÁNOS, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Ünnepel a Jászság, ünnepel a Kunság. Minden évben május 6-án ezekben a napokban az egykori Jászkunság területén emléknapot ünnepelünk. Május 6-át 2014-ben a Magyar Országgyűlés a jászkun redemptio emléknapjává nyilvánította. Nagy ünnep volt itt a Házban is. Szabó Tamás jászsági képviselővel, Jászberény város polgármesterével tett előterjesztésünket a történelmi Kis- és Nagykunság akkori országgyűlési képviselői több mint harmincan írták alá. A plenáris ülésre elkísértek a jász polgármesterek, a jászkun kapitányok és feleségeik, gyönyörű jász viseletben. Az előterjesztést a Tisztelt Ház egyhangú szavazattal fogadta el. Majd a levezető elnök köszöntötte a karzaton elhelyezkedő vendégeinket, és a képviselők vastapssal, állva tisztelegtek a Jászságot megjelenítő vendégek előtt. A Parlament díszlépcsőjén a Jászmagyarok együttes vezetőinek gitárkíséretében énekeltük el a Hazánk e föld című dalnak egy versszakát: „Nem akarunk mást, csak élni, / Nyugovóra itt letérni, / Mi atyánkért, fiak értünk, / Megőrizni nemzetségünk.”

- Képviselőtársaim! 272 évvel ezelőtt, 1745-ben ezen a napon adta ki Mária Terézia azt a diplomát, melyben engedélyezte a jászok és a kunok önmegváltását. IV. Béla király óta a Jászság, a Kunság és a Nagykunság földje a magyar Szent Korona tulajdonát képezte. A király 1239-ben telepítette le az országban a bebocsátást kérő jász, kun őseinket. Kiváltságos nemzetté tette őket, mintegy kollektív nemességet kaptak.

- A 150 éves török uralom megszűnése után veszélybe került a jászkun autonómia és a szabadsága. A kincstár üres volt. Elhatározták, hogy a korona uralma alá tartozó Jászkunság területét pénzzé teszik. A szabad jászok és kunok gyakorlatilag jobbágysorba süllyedtek, eddigi kiváltságaikat és szabadságjogukat elveszítették. Őseink a küzdelmet nem adták fel, s végül megszületett a megegyezés. 1745. május 6-án aláírásra került a kiváltságlevél, melyben a jászkunok visszakapták régi kiváltságaikat. 580 ezer rajnai forint volt a váltságdíj, melyet megfizettek. Az összehasonlítás végett jegyzem meg: ez az összeg az akkori Magyarország költségvetésével összemérhető nagyságú volt. A váltságdíj befizetésével 3 város, 22 község, 47 puszta és hozzá tartozó 10 szállás felszabadult a jobbágyterhek alól. Megalakult a jász, a kiskun és a nagykun kerület, amelyek központja Jászberény lett, Heves és Pest megyéből ékelődve kilenc területből áll. A Jászkunság redemptiója hazánkban 103 évvel megelőzte a jobbágyfelszabadítást. Május 6-a emléknappá nyilvánításával a Magyar Országgyűlés tisztelettel adózik azon jászkun polgárok előtt, akik a magyar történelemben példátlan módon a szabadságukat visszavásárolták.

- Tisztelt Ház! Talán az évszázadok alatt soha nem köszönt úgy vissza a redemptio üzenete, mint napjainkban, mert bizony oly korban élünk, amikor vannak, akik azt hiszik, hogy pénzért lehet venni hatalmat, befolyást, tiszteletet és szeretetet. Vannak táskás emberek és vannak táskahordozók, akik komolyan hiszik, hogy a pénz hatalom, hogy pénzzel rombolni lehet ezeréves keresztény hitet, keresztény konzervatív erkölcsöt, világnézetet vagy egyenes tartást jelentő gerincet. Közben elfelejtik, hogy a táskás emberek semmit nem adnak ingyen, sőt kamatostul veszik azt vissza. Hát legyen példa mindannyiunk számára, hogy jász eleink egyszer már fizettek! Miattunk, miértünk fizettek! Fizettek vérrel és fizettek pénzzel!

- Jászok, kunok, magyarok ma is példaként állhatunk a világ, Európa és számos ország előtt összefogásból, egységből, nemzeti öntudatból. Őseink küzdelme, a redemptio ma itt az Országházban is kötelez bennünket. A mi felelősségünk, hogy majd nyugodt lelkiismerettel adjunk tovább mindent, amit eleink ránk hagytak. Mi atyánkért, fiak értünk, megőrizzük nemzetségünk!

- Elnök Úr! A Jászkunság tiszteletét és köszönetét nyilvánítja ki a Magyar Országgyűlésnek, mert támogatja az olyan megemlékezést, amely az ősi szülőföld szeretetével, szabadságszeretetével, öntudatával kapcsolatos. A jászok nevében köszönöm a Ház megtisztelő figyelmét! (Taps.)

Bartha Szabó József