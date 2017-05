Lázár: Fel kell készülni egy migrációs válsághelyzetre

A bevándorlás kérdése a legizgalmasabb kérdés, ami május-júniusban a kormány asztalán hever.

2017. május 11. 15:19

Ezt jelentette ki Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője a 87. Kormányinfón.

Nagy lépést tettünk azzal, hogy a szerb-magyar határon elkészült a második kerítés, ezzel teljessé vált a határvédelem. Immár tudjuk garantálni, hogy az ország területére senki nem léphet be illegálisan – szögezte le.

Beszélt arról is, hogy a tranzitzónák működését vizsgálja az Európai Bizottság. Azok a magyar álláspont szerint a szabályoknak megfelelően működnek.

A migrációs nyomás miatt a kormány álláspontja az, hogy fel kell készülni egy migrációs válsághelyzetre az Európai Unió határainál – szögezte le.

Novembertől 33 ezer forintos kiegészítő pótlékot kapnak a védőnők

Novembertől 33 ezer forintos kiegészítő pótlékot kapnak a védőnők – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön.

Lázár János közölte: a pótlékot 2018-ban is megkapják a védőnők.

Hozzátette: ezzel párhuzamosan megkezdik a nemzeti védőnői hálózat előkészítését, mert azt szeretnék, hogy a védőnői szolgálat egységes feltételekkel működjön 2018-tól.

A miniszter megerősítette, hogy a mentőszolgálat dolgozóinak bére 2018-tól az új életpálya keretében 10 százalékkal emelkedik.

Példátlan véleménynyilvánítás a nemzeti konzultáció

1,276 ezer ember mondta el eddig a véleményét a nemzeti konzultáción. Ez példátlan véleménynyilvánítás, jól látszik, hogy érdekli az embereket Magyarország és Brüsszel viszonya, illetve a migráció kérdése – jegyezte meg.

Úgy vélte, a nemzeti konzultációt érintő kritikák megfogalmazók a demokrácia lényegét nem értik.

Európa jövője nem a migráció támogatásával, hanem az európai családok és vállalkozások segítésével valósulhat meg – érvelt a kancelláriaminiszter.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Kvótaper: a magyar álláspont változatlan

A kvótaper kapcsán elmondta: a magyar álláspont töretlenül az, hogy a kvóta nem jelent megoldást a migrációs problémákra. Magyarország nem fogadja el, hogy az ország területére bárki bárkit betelepítsen a magyar emberek hozzájárulása nélkül. Ehelyett Magyarország azt szorgalmazza, hogy az unió határán kívüli tranzitzónákban szállásolják el a menekülteket addig, míg nem döntenek arról, kit engedünk be Európába – magyarázta.

Vitatjuk azt a metódust, hogy az Európai Bizottság felülírja az Európai Tanács döntését. A magyar államiságot, szuverenitást lényegében meghatározó lépés, hogy a magyar kormány, a magyar parlament eldönthesse, kiket enged be az országba – ismételte meg.

Egy nagy európai uniós vita zajlik, melyben csak a V4-országokra és saját felkészültségünkre számíthatunk – hangoztatta.

Az ügyvédi önérdek is megjelent a határoknál

Lázár János szólt arról is, hogy a magyar kormány azért is harcol Brüsszelben, hogy tagállami hatáskörben maradjon az energiaárak megállapításának joga, illetve kitért arra is, miszerint ország határainál az ügyvédi érdek is felüti a fejét, nem csak a humanitárius szándék.

Jó lesz azoknak, akik dolgoznak

A 2018-as költségvetésről azt mondta: jó lesz azoknak, akik dolgoznak.

Kiemelte: betartja a kormány a bérmegállapodásokat és az életpályamodelleket. Nő a minimálbér és a garantált bérminimum, bővül a foglalkoztatottság mintegy 400 ezer fővel, a közmunkarendszer pedig megmarad.

Csökken az államadósság, a hiány 2,4 százalék lesz és gazdasági növekedéssel számolunk. A jövő évi költségvetésben 20 százalék fejlesztés lesz, mindegyik tárca többet kap, mint tavaly, forráscsökkentés nem lesz – ismertette.

Nő a családi adókedvezmény, az otthonteremtési kedvezmény, csökken az internet és a halhús áfája.

Feljelentés a Welt 2000 Kft. ellen

Büntetőfeljelentést tett a Welt 2000 Kft. ellen a Miniszterelnökség. Az Európai Bizottság szerint nem megfelelően választották ki egy 12 ezer milliárd forintos projekt kezelésére a céget. A döntéshozók az Altus vezetőségéhez tartoztak – mondta a kancelláriaminiszter.

Jogtalanul bírságoltak az önkormányzatok

A Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása szerint a fővárosi önkormányzatoknak nem volt joga kihelyezett kamerák alapján bírságot szedni a gépjárművezetőktől. A kancelláriaminiszter a Fővárosi Közigazgatási Hivatalt kérte fel a jogi környezet áttekintésére.

Katonai szállítójárműveket vásárolunk

Magyarországnak GDP-arányosan meg kell dupláznia a honvédelmi ráfordításokat, és 20 százalékot el kell érnie a fejlesztéseknek – ezek a NATO elvárásai. A kérdésben jövő szerdán dönt a kormány. Első lépésben új katonai szállítójárművek vásárlását tervezik.

Lesz külföldi anyakönyvezés

Megnyitják a külföldi anyakönyvezés lehetőségét. Szeptembertől várhatóan a külföldön született gyermekeket érinti az eljárás.

