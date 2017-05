Potápi: Szent László megszilárdította a kereszténységet

A Szent István utáni Magyarország kiemelkedő uralkodója volt Szent László, aki a több évtizeden át tartó lázongásokat követően megszilárdította a kereszténységet.

2017. május 11. 17:15

Ezt mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön a Debreceni Egyetemen.

“Tulajdonképpen neki köszönhetjük, hogy ma is itt vagyunk” – közölte az államtitkár a Szent László-évhez kapcsolódó, a korabeli Európáról és Magyarországról szóló kétnapos konferenciát megelőző sajtótájékoztatón. Kiemelte: a Szent László-évet azért hirdették meg, hogy a király életét és munkásságát minél szélesebb körben megismerjék nemcsak az anyaországban élők, hanem a környező országok lakói is. Ennek érdekében nem csupán tudományos tanácskozásokat tartanak, hanem populárisabb rendezvényeken is igyekeznek felhívni a figyelmet a lovagkirály életére. Így például a Nemzeti Vágta több selejtezőjében is rendeznek Szent László-futamot, és a nyári nemzetpolitikai táborokban is foglalkoznak Szent László tevékenységével – tette hozzá.

Pósán László, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének docense, a tanácskozás szervezője elmondta: az Európa és Magyarország Szent László korában című konferencia központi kérdése, hogy hazánk milyen helyet foglalt el a 11. századi Európában. Hozzátette: a rendezvényen valamennyi olyan hazai egyetem képviselteti magát, amelyen komoly bölcsészettudományi, illetve történettudományi munka zajlik, így az előadók a pécsi, a miskolci, a szegedi és a debreceni egyetemről, valamint a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemről érkeztek. Pósán László hangsúlyozta, Magyarország a középkori Európában vezető szerepet töltött be, és ez többek között Szent Lászlónak is köszönhető. Utalt arra, hogy a Szent László-évhez kapcsolódóan kiállítás is látható a Debreceni Egyetemen.

Bartha Elek, a felsőoktatási intézmény oktatási rektorhelyettese a többi között az utóbbi időben ismét erősödő Szent László-kultuszról beszélt. Mint mondta, ez jelen van a hitéletben, a kultúra számos területén, így például a zeneművészetben és a tudományos életben is. Szent László része a magyar identitásnak – fogalmazott.

MTI