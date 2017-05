Válaszolt a kormány

2017. május 12. 14:55

Különös pillanatok kísérték e héten is a Tisztelt Házban az egyszerű ”mezítlábas” kérdések műfaját. A képviselők zöme a büfében, a folyosón, vagy egyéb szükséges dolgukat végezték, mégis fontos szereplésnek számított, midőn a teremben maradtak kérdéseket címeztek a kormány jeleseihez. A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. A válaszok sem voltak ”piskóták”!

Híven a hagyományokhoz hangos bekiabálások, zajok kísérték. Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve, csak a tapsokat jelezve – tallóztunk.

Felelős minisztere harcol-e az önkormányzati dolgozók bérének megemeléséért a 2018-as költségvetésben?

SZABÓ SÁNDOR, (MSZP): - Képviselőtársaim! A Magyar Köztisztviselők, Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete levélben fordult a belügyminiszterhez 2017 márciusában az önkormányzati dolgozók kereseti viszonyainak megoldása érdekében. Mint ismeretes, az elmúlt kilenc évben a köztisztviselői illetményalap semmit nem változott, így az önkormányzati dolgozók reálkeresete 30 százalékkal csökkent. A 36 800 fő önkormányzati dolgozónak csupán egyharmada részesült valamilyen keresetnövekedésben, a többi 25 ezer önkormányzati dolgozó 9 éve semmilyen keresetnövelésben nem részesült. És bár a 2017-es költségvetésben benne van az, hogy az önkormányzatok saját terhükre az illetményalapot emelhetik, ez álságos, hiszen az önkormányzatok döntő többségének semmilyen forrása és lehetősége erre nincs; az önkormányzatok közül csupán 300 tudta ezt megtenni, de az ő forrásuk is korlátozott, a többi településnek pedig állami segítségre van szüksége.

- Az MSZP álláspontja megegyezik a szakszervezetével, amely azt mondja, hogy az önkormányzati dolgozók illetményét igenis emelni kell, és igenis ezt a lehetőséget pedig állami forrásból kell megoldani! Erre pedig nagyon jó lehetőséget nyújt az előttünk álló 2018-as költségvetési tervezet, amelyben lehetősége volna az önkormányzatok felügyeletét ellátó Belügyminisztériumnak harcosan kiállni az önkormányzati dolgozóiért.

- Képviselőtársaim! Az önkormányzati köztisztviselők felesküdtek arra, hogy mindent megtesznek a település lakosainak érdekében, de az alacsony bérek miatt az elvándorlás nagy, és már a kormányzati béremelési intézkedések miatt a hivatalok kiürülhetnek. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat:

- Mikor kívánják megemelni a közel 25 ezer önkormányzati dolgozó bérét?

- Miért nem akarják biztosítani ennek a forrását állami költségvetésből?

-És mint a helyi önkormányzatokért felelős szakminisztérium, hallatják-e hangjukat az önkormányzati dolgozók érdekében a 2018-as költségvetés végleges elfogadása előtt? (Taps az MSZP soraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Az önkormányzatok helyzetének rendezése érdekében az elmúlt hét évben nagyon sokat tett a kormányzat. Talán ön előtt is ismeretes az, hogy 2004 és 2009 között az önkormányzati szektorból ‑ az Állami Számvevőszék jelentése szerint ‑ mintegy 1700 milliárd forintnyi forrást vont ki az akkori kormányzat, amelyek egy része, 1300 milliárd forint hitelből került pótlásra, és mintegy 300, illetve 400 milliárd forintnyi önkormányzati vagyon értékesítése történt meg azért, hogy az önkormányzatok talpon maradjanak, és a feladataikat el tudják látni. De nem csak az önkormányzatok lehetőségei csökkentek, mindannyian tudjuk, hogy 2009-2010-re az ország gazdasági helyzete rendkívüli mértékben leromlott, és a működéshez szükséges feltételek megteremtése is igen komoly erőfeszítést igényelt.

- A 2010-ben megalakult Fidesz-KDNP-kormány stabilizálta az ország gazdasági helyzetét, egyfelől a devizaválságból, a devizaadós-válságból többek között a magyar önkormányzatokat is kisegítettük, így lehetőségük volt az önkormányzatoknak arra, hogy újra fejlesztésekre pályázhassanak, európai uniós támogatásokat vegyenek igénybe. Az önkormányzatoknál egyébként 31 700 dolgozó dolgozik jelen pillanatban köztisztviselői státuszban, és a dolgozók több mint a felének az illetményalapja jóval magasabb a 2008-ban az önök által rögzített illetményalapnál. Az önkormányzatok, egy része ugyanis már lényegesen korábban, amikor még szabadon megtehették, az illetményeket személyi bérrel és egyéb illetményeltérítéssel megemelték.

- Képviselő Úr! Most lehetőség van arra a 2017-es költségvetésben, hogy az önkormányzatok az illetményalapot szabadon határozzák meg, a költségvetés pedig mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum emeléséhez szükséges forrásokat megteremti. És vizsgáljuk azt is, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem tudják saját forrásból a béremelést biztosítani, azok további juttatásokhoz jussanak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Fideszes rabszolgatartás a multik szolgálatában?

PINTÉR TAMÁS, (Jobbik): - Tisztelt Ház! A magyar emberek érdekei helyett a multikat szolgálja továbbra is a Fidesz-kormány. Ezt a Fidesz két népnyúzó lépése is pontosan bizonyítja. Az egyik nem más, mint a már most rabszolgatörvénynek nevezett, Bánki Erik által benyújtott tervezet.

- Lássuk, miről is szól ez! Egyrészt 36 hónapra módosítanák a munkaidőkeretet, amely lehetőséget teremt arra, hogy a cégek éveken keresztül önkényesen rángassák az emberek munkaidejét, ami teljesen felboríthatja a dolgozók magánéletét, és embertelen munkakörülményeket teremthet. De felháborító az is, hogy a módosítás szerint heti átlag 8 órában lényegében ingyen túlóráztathatják az alkalmazottakat, vagyis gyakorlatilag a multikat szolgáló kommunista szombat visszavezetésén dolgozna a Fidesz!

- A másik népsanyargató lépés 2012 óta tart, amióta a Fidesz eltörölte a korkedvezményes nyugdíjat, azóta ugyanis egyre nagyobb a feszültség a különböző iparágakban dolgozó emberek között. Emiatt a nyugdíjszakértők és a szakszervezetek is évek óta követelik a rendszer felülvizsgálatát, de követeléseik mind ez idáig süket fülekre találtak. A korkedvezményes nyugdíj eltörlésével is a kormány a multik oldalára áll, hiszen 2014-ben megszűnt a vállalatok 13 százalékos többletjárulék-befizetési kötelezettsége, amit aztán ők szépen be is nyeltek, miközben a dolgozók semmit sem kaptak, csak az egészségkárosodásukat.

- Kérem önöket tehát, térjenek jobb belátásra, és ahogy rákényszerítették önöket a rabszolgatörvények esetében is, üljenek a tárgyalóasztalhoz a szakszervezetekkel a korkedvezményes nyugdíj ügyében is, és hallgassák meg őket, mert beláthatatlan következményei lehetnek ennek a rendszernek! Mi egyébként ki fogjuk bírni a 2018-as kormányváltásig, de a magyar dolgozók nem biztos, hogy ilyen türelmesek! Adódik tehát a kérdés:

- Miért kezelik rabszolgaként a munkavállalókat? (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára):- Képviselő Úr! Én javasolni nem javasolhatom önnek, ezért kérem, hogy ha hozzászól, a hozzászólásának tárgyát olvassa el figyelmesen, és akkor nem téved akkorákat, mint ebben a két percben, amit ön kérdésként megfogalmazva előadott.

- Először a gondolatainak az első részére szeretnék reagálni. Arról a törvénytervezetről beszélnék, amelyik a munkaidőkeret időtartamának kibővítéséről szólt volna vagy szól. Ha elolvasta volna figyelmesen az előterjesztést, akkor látta volna, hogy nem történt volna semmi más, ha ez elfogadásra került volna, mint annyi, hogy a 12 hónapos időkeretet 36 hónapra bővítené a törvény, illetve megengedné, hogy 36 hónapra kibővítsék. Egyébként abban az esetben, ha túlmunkára kerülne sor, természetesen ezt vagy túlórával vagy elszámolással megkapná a dolgozó. Semmi sem változna lényegében ahhoz képest a törvényben és a munkavállalóknak a munkaidő-gazdálkodásában, mint ami most is benne van a munka törvénykönyvében. Viszont egy nagyon-nagyon fontos garancia beépítésre került. Ez a garancia pedig azt jelentette volna, hogy ha megköti a munkavállaló és az érdekvédelmi szervezet egy kollektív szerződés keretein belül a megállapodást, abban az esetben lehet csak élni a munkaidőkeret bevezetésével és annak az alkalmazásával. Ha ez a megállapodás nincs, természetesen nem élhetnek vele. Tehát nem történhetett volna semmi olyan negatív intézkedés, amely a munkavállalók hátrányára szolgált volna.

- Vissza kell utasítanom azt a feltételezést is, hogy nem történt és nem történik a másik ügyben semmi sem. Az egészségvédelem alapelvéből kiindulva az új rendszer kidolgozásának fő iránya a károsodás elkerülésére és csökkentésére irányul, és ezek a tárgyalások a munkaadók és a munkavállalók között folyamatosan folynak a kormány részvételével. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Miért nem hozza előre a kormány a novemberi nyugdíjemelést?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! A kormány állítása szerint a rendszerváltás óta nem állt ilyen jól a költségvetés, az év elején még nem volt ekkora költségvetési többlet, mint most. Az év első két hónapját 180,4 milliárd forintos többlettel zárta az államháztartás. Ha valóban olyan jó és stabil a költségvetés helyzete, ahogy azt a kormány állítja, akkor ezt az embereknek is érezniük kellene! Ma azonban sokan nem érzik a béremelkedés hatását, mivel nincs általános béremelés, a nyugdíjasok pedig még kevésbé érzik a bőrükön a gazdasági helyzet állítólagos javulását. A nyugdíjasok ma mindössze 1,6 százalékkal, átlagosan 2 ezer forinttal kapnak többet, mint tavaly, miközben az MNB előrejelzése szerint 2,6 százalékos infláció várható az idén.

- Az LMP szerint a kormány nem ülhet a nyugdíjasok pénzén, és a novemberi kompenzáció helyett már most meg kellene emelni a nyugdíjakat az inflációs előrejelzéseknek megfelelően. Azt látjuk, hogy a kormány politikai érdekből akarja visszatartani a nyugdíjemelést novemberig, hogy akkor a nyugdíjprémiummal együtt egy nagyobb összeget adhasson a nyugdíjasoknak a választások előtt. Ezért szavazta le a törvényjavaslatomat, amely előrehozta volna a kifizetést.

- A nyugdíjasoknak azonban most van szükségük az emelésre ahhoz, hogy ne csökkenjen a nyugdíjuk értéke. Azt tapasztalják, hogy miközben az árak emelkednek, a nyugdíjuk kevesebbet ér! És akkor még nem beszéltünk azokról, akik a minimálnyugdíjat kapják, aminek összege jövőre tizedik éve lesz 28 500 forint. Ennek 50 ezer forintra emelésére is javaslatot tettem, de ezt is leszavazták, arra hivatkozva, hogy macerás lenne, mert túl sok törvényt kéne átírni emiatt. Azt kérdezem,

- Miért nem támogatja a kormány, hogy már most korrigálják a nyugdíjakat? (Taps az LMP padsorában.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! A válaszomban először is szeretném leszögezni, hogy a Fidesz-KDNP az egyetlen olyan kormány, amely a nyugdíjemeléssel kapcsolatos minden ígéretét teljesítette eddig! Ugyanis azt ígértük, hogy megőrizzük a nyugdíjak értékét, a nyugdíjak vásárlóértékét, és ezt a kormányzásunk ideje alatt minden évben teljesíteni tudtuk, nem úgy, mint más kormányok. Más kormányok ‑ és itt a szocialista kormányra gondolok ‑ idején majdnem minden évben csökkent a nyugdíjak reálértéke. A Fidesz-KDNP-kormány az egyetlen olyan kormány, amely a gazdaság teljesítményéből ‑ tehát amit az ország megteremtett ‑ emelte a nyugdíjakat, nem pedig hitelből, így a nyugdíjemeléssel nem adósította el az országot. Ez így volt a kormányzásunk minden éve alatt, és így lesz a jövőben is!

- A nyugdíjemelés két részből áll, egy január 1-jei emelésből, amely megegyezik a tervezett infláció, azaz a fogyasztóiár-növekedés mértékével, majd az első nyolc hónapot figyelembe véve értékelni kell az árnövekedési folyamatokat, és egy plusznyugdíjemelést kell biztosítani a nyugdíjasok számára. Ez a kormányzat döntése, ez a kormányzat filozófiája a nyugdíjemelésekkel kapcsolatban. Ezt a nyugdíjemelést novemberben kapják meg a nyugdíjasok visszamenőleg! Így lesz ez ebben az évben is. Ebben az évben annyi változás van, hogy nyugdíjprémiumot kaphatnak a nyugdíjasok abban az esetben, ha a gazdasági növekedés mértéke ebben az évben eléri a 3,5 százalékot, valamint teljesül az államháztartási célkitűzés, azaz az egyenleg biztosítása.

- Képviselő Asszony! Nem teszik lehetővé törvények, jogszabályok azt, hogy az LMP saját magát népszerűsítő javaslatát a kormány teljesítse! A kormány azonos elvek mentén, következetesen hajtja végre a nyugdíjpolitikáját. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mire számíthatnak Magyarország Kormányától a rendőrök, rendőrségi dolgozók?

NYITRAI ZSOLT, (Fidesz): Tisztelt Országgyűlés! Hazánkban közel 60 ezer rendőr és rendőrségi dolgozó teljesít szolgálatot. Azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk nekik, hiszen megvédik a határainkat, és vigyáznak a biztonságunkra. Teszik mindezt hétvégén és ünnepnapokon is, sokszor az életük kockáztatásával. Mindennek meg is van az eredménye, hiszen mind a közbiztonság, mind a közlekedés biztonsága jelentős mértékben javult az elmúlt években.

- Nagyon fontosnak tartom, hogy Magyarország Kormánya nemcsak erkölcsileg, szakmailag, hanem anyagilag is megbecsüli a rendőröket és a rendőrségi dolgozókat. Magyarország Kormánya 2015-ben indította el a rendvédelmi dolgozók életpályamodelljét, amely 2019-ig átlagosan 50 százalékos béremelést jelent a szektorban. Ez már komoly anyagi biztonságot, kiszámíthatóságot jelent a rendőröknek. Azt is várjuk ettől az intézkedéstől, hogy egyre több fiatal vállalja majd élethivatásul a rendőri pályát. Engedjék meg, hogy az Országgyűlés nyilvánossága előtt köszönetet mondjak a rendőröknek, és a rendőrségi dolgozóknak, hogy megvédik a határainkat, megvédik a biztonságunkat. Azt szeretném kérdezni államtitkár úrtól:

- Az elkövetkezendő időszakban mivel kívánják segíteni a rendőri, rendvédelmi életpályát? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Valóban, 2015. július 1-jével az új szolgálati törvény hatályba lépett, és ez egy történelmi léptékű változást hozott a rendvédelmi dolgozók, a tűzoltók, a BV-dolgozók, a TEK, a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársainak az életében. Valóban, első lépésként egy fokozott, évről évre végrehajtott béremelés történt, de ezen túlmenően 2016-tól bevezetésre került egy teljesítményjuttatás, amely a teljesítménytől függően átlagosan évi 100 és 300 ezer forint közötti többletjuttatást biztosít a dolgozóknak.

- A rendvédelmi életpálya másik pilléreként 2017-ben a lakhatási támogatások kibővítésére került sor, ennek eredményeként 2017-ben 2 milliárd 815 millió forint került kifizetésre a szolgálatoknál. Az életpálya harmadik pilléreként a rendvédelmi hivatással együtt járó fokozott egészségügyi kockázatok, az életet és testi épséget is veszélyeztető helyzetek megfelelő kezelése is megtörtént. 2017. január 1-jétől a szolgálatteljesítéssel kapcsolatban az önhibájukon kívül egészségkárosodást szenvedők megfelelő más munkakörben történő továbbfoglalkoztatása is lehetővé vált.

- Az életpályamodell sikerességét bizonyítja az, hogy míg 2010 előtt állandó létszámhiánnyal küzdött akár a rendőrség, akár a tűzoltóság, akár a BV, ma már gyakorlatilag minimálisra csökkent a fluktuáció, minimálisra csökkent az emberek elvándorlása. A határvadászképzésre megnyitott lehetőség is rendkívül nagy sikerrel folyik, a határvadászok folyamatosan szolgálatba állnak. De ezen túlmenően nemcsak a pénzügyi megbecsülés, hanem a megfelelő feltételek megteremtése is folyamatos. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Titokban bonyolított kiemelt beruházások, avagy megtudhatjuk-e mire megy el 750 milliárd forintunk?

DEMETER MÁRTA, (független): - Államtitkár Úr! A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának vezetőjétől februárban kértem tájékoztatást a kiemelt beruházások pontos listájáról, helyszínéről, költségvetéséről, az ezekről szóló kormánydöntésekről, arról, hogy kik pályáztak beruházások kivitelezésére és mely cégek lettek a nyertesek. A cég vezetője válaszában az év poénjaként azt közölte, hogy a kiemelt beruházásokkal kapcsolatban a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának feladat- és hatásköre nincs, így ezen beruházásokról nem vezetnek semmilyen nyilvántartást, nem rendelkeznek információval sem a beruházások tartalmával, sem költségvetésével kapcsolatban. Tehát egyetlenegy kérdésemre sem tudtak válaszolni.

- Amióta jeleztem, hogy ezt a hiányosságot pótolni illene, hiszen ezt ugye a törvény is előírja, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának a több mint hiányos honlapja is eltűnt. A KKBK-nak végül az MVM Zrt.-től beszerzett éves beszámolójából világosan kiderül, hogy alapításkor melyek voltak a kiemelt beruházások, így például a budapesti Puskás és Bozsik stadion, a Liget-projekt, ám ez a kör folyamatosan bővül, és mára a nyilvánosság számára átláthatatlanná és teljesen ellenőrizhetetlenné vált. 2020-ig 750 milliárdot költenek ezekre, tehát nem ártana a részleteket nyilvánosságra hozni. Egészen abszurd, hogy újabban maga Orbán Viktor felügyeli a Puskás stadion építését, és a javaslatait megteszi a kormánynak a halaszthatatlan intézkedésekre. Csak nehogy véletlenül összekülönbözzön az ügyön Orbán Viktor mint javaslattévő és Orbán Viktor mint a javaslatok elfogadásáról döntő kormány vezetője! Fürjes Balázs kormánybiztos pedig arcátlanul blöfföt emleget, miközben adófizetők százmilliárdjait verik el! Államtitkár úr, az, hogy ezért is el lesznek számoltatva, viszont nem blöff! Tehát a kérdéseim:

- Miért nem nyilvánosak a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos adatok?

- Hajlandóak-e megválaszolni, hogy mely beruházás mennyibe kerül, mely cég nyerte a kivitelezést?

- Az úszó-vb ugrótornya mint a Tiborcz-biznisz része, annyira fontos, hogy az sem érdekli önöket, hogy a világörökség részét képező budai rakpart beomlik a Dunába?

- Kihez folyatnak el százmilliárdokat, fedősztorinak használva a kiemelt beruházásokat? (Taps az LMP padsoraiból.)

***

FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! A kiemelt beruházásokkal kapcsolatos adatok nyilvánosak, hiszen a beruházást kiemeltté nyilvánító kormányrendelet a Magyar Közlönyben megjelenik. A forrásokról a Közbeszerzési Hatóság, illetve a Magyar Közlönyben megjelenő nyilvános kormányhatározatok rendelkeznek, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény részletesen felsorolja az ajánlatkérő adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint rendelkezik arról is, hogy ezeket az adatokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános közbeszerzési adatbázisban fel kell tüntetni.

- Ami a dunai rakpartot illeti: eddig sem omlott a Dunába, és természetesen a jövőben sem fog! Az óriás toronyugrás versenyszámának lebonyolítására szükséges versenyhelyszín a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, amely szerint ez megfelel az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságok előírásainak. A beruházáshoz megadta a hozzájárulását a Mahart PassNave Kft., a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Fővárosi Csatornázási Művek is. Az engedélyeztetési eljárás előzetes egyeztetési folyamatában a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ javaslatai alapján olyan végleges műszaki tartalmat fogadtak el, amely a központ megítélése szerint is leginkább biztosítja a világörökség részét képező műemléki védettség alatt álló rakpart sérthetetlenségét.

- Az óriás-toronyugrás versenyhelyszínével kapcsolatos beruházás két ütemben valósul meg, ezért a kivitelezésre két külön közbeszerzési eljárást folytattunk le, amelyek ellen jogorvoslat-kérelem nem érkezett be. Köszönöm a kérdését, bocsánat, hogy ezt elmondhattam! (Derültség az MSZP soraiban.Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József