Kérdezz-felelek!

MSZP: Ugye nem csak akkor kezdenek el cselekedni, amikor már csípnek, avagy mit kell tudnunk az idei szúnyoggyérítésről? Jobbik: Meddig süllyed még a magyar egészségügy? LMP: Miért akar hozzájárulni magyar emberek mérgezéséhez a kormány? Fidesz: Újabb országos szűrési program indul!

2017. május 12. 19:37

Különös pillanatok kísérték e héten is a Tisztelt Házban az egyszerű ”mezítlábas” kérdések műfaját. A képviselők zöme a büfében, a folyosón, vagy egyéb szükséges dolgukat végezték, mégis fontos szereplésnek számított, midőn a teremben maradtak kérdéseket címeztek a kormány jeleseihez. A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. A válaszok sem voltak ”piskóták”!

Híven a hagyományokhoz hangos bekiabálások, zajok kísérték. Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve, csak a tapsokat jelezve – tallóztunk.

Ugye nem csak akkor kezdenek el cselekedni, amikor már csípnek, avagy mit kell tudnunk az idei szúnyoggyérítésről?

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN, (MSZP): - Államtitkár Úr! A Balaton-parti önkormányzatok idén április 3-tól megkezdték a szúnyoggyérítést, és teszik ezt azért, saját költségből finanszírozva, merthogy: a jókor, időben elvégzett védekezés pozitívan befolyásolhatja az egész éves szúnyogirtás eredményességét ‑ mint ahogy erről nyilatkoztak. A kérdésem arra irányul, hogy az idén mi lesz az országos szúnyogirtással, vajon megismétlődik-e az, ami szerencsétlenkedés tavaly megismétlődött, aminek a következményeit mindannyian láthattuk: gyakorlatilag megevett mindenkit a hatalmas szúnyoginvázió, pedig másfél milliárd forint tavaly áprilisban már rendelkezésre állt.

- Államtitkár úr, szeretném, ha az idén ezek nem ismétlődne meg, ezért a következő kérdésekre szeretnék választ kapni:

- Mennyi pénz áll rendelkezésre az idén a szúnyoggyérítésre?

- Mikor kezdik meg az országos szúnyoggyérítést?

- Az idén sikerül-e végre rendes közbeszerzési eljárás során kiválasztani a szúnyoggyérítést kivitelező vállalkozásokat, vagy megint próbálják ezt valahogy elmutyizni és a kiválasztottaknak odaadni, cserébe hagyják, hogy úgy elszaporodjanak a szúnyogok, hogy megismétlődjön a tavalyi probléma? (Taps az MSZP soraiból.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2016. december 28-án jelentetett meg uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásokat a szúnyoggyérítési feladatok ellátására, ezenkívül a központi szúnyoggyérítés megszervezésével és ellenőrzésével összefüggő szakértői feladatok ellátására. A pályázatok elbírálása jelenleg folyamatban van, és amennyiben érvényesek a pályázatok, várhatóan május végén szerződéskötésre kerülhet sor.

A szúnyoggyérítési program hatékony, folyamatos ellátásának biztosítására 2017. január 1. napjától a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, központi szerv vezetőjének a feladata a feladat irányítása. 2017-től bázis jelleggel a költségvetési törvény 1 milliárd 483 millió 800 ezer forintot ír elő a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számára.

- Tájékoztatom képviselő urat, hogy 2016-ban a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban az önkormányzatoktól, illetve egyéb szervezetektől hivatalos panasz nem érkezett a katasztrófavédelemhez. 2017-ben a koordinált biológiai szúnyoggyérítést legfeljebb 25 ezer hektár légi szúnyoggyérítést legfeljebb 470 ezer hektár földi és kémiai szúnyoggyérítést legfeljebb 340 ezer hektár területen tervezünk elvégezni. A biológiai gyérítés arányát az elmúlt évekhez képest növelni kívánjuk, de a tényleges területnagyságot, a kivitelezési módot a közreműködő szakértők folyamatos felmérése alapján lehet majd meghatározni. A kémiai gyérítés hatóanyaga a mezőgazdaságban és a tárolt élelmiszernövényekben semmiféle káros hatást az emberekre nem fejt ki.

- Képviselő Úr! Az elmúlt években a hivatásos katasztrófavédelem, valamint a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szakértői monitoringtevékenységet ellátó cégek végezték a kivitelezés ellenőrzését. Ebbe beletartozik a munka indokoltságának meghatározása és a terület kijelölése is! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Meddig süllyed még a magyar egészségügy?

RIG LAJOS, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A napokban ismét emlékeztetőt kaptunk a magyar egészségügy katasztrofális állapotáról. Az interneten futótűzszerűen terjedt el a kép a SOTE klinikája által összeállított listáról, amely felsorolja, hogy a műtét előtt állóknak mi mindent kell magukkal vinniük, amikor befekszenek egy-egy osztályra. A lista a következő dolgokat tartalmazza: szénsavmentes víz, pohár, evőeszköz, tisztálkodási eszközök, papír zsebkendő, vécépapír, saját gyógyszerek, törölköző, és két darab 10 cm-es fásli, amelyet a műtőssegédnek kell átadni a műtőbe menet.

- Bár a klinika nyilatkozata alapján egyetlen műtét sem marad el személyi vagy tárgyi feltétel hiánya miatt, a lista nagyon sokat árul el arról, hogy még a minimumfeltételek megteremtése is milyen nagy feladatot okoz a kórházaknak. A szakmában eltöltött éveim során személyesen is megtapasztaltam, hogy a munkavégzéshez szükséges legalapvetőbb eszközök gyakran hiányoznak. Sajnos megszokott, hogy a betegeknek magukkal kell vinniük az állandóan szedett gyógyszereiket, mint például a vérnyomáscsökkentőt, vagy a krónikus osztályok esetében az ápoltaknak kell a pelenkát biztosítani, illetve a sebészetre kötszert, fáslit hoznak a betegek. Tetanuszinjekciót is, amit a betegeknek felírnak, a gyógyszertárban kiváltják, majd az ambulancián beadják. Ennek ellenére a benyújtott jövő évi költségvetési törvényjavaslatuk a vártnál és reméltnél kevesebbet kíván az egészségügyre fordítani. Kérdezem tehát:

- Meddig kell az egészségügynek ilyen nagyfokú forráshiánytól szenvednie?

- Miért nem engedhetik meg maguknak a kórházak a legalapvetőbb eszközöket? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A tavalyi több mint 170 milliárd forint után, amely a tavalyi évhez képest az idei többlete az egészségügyi kasszának, a jövő évi költségvetés egy ön által lebecsült, több mint 100 milliárdos tételt tartalmaz. A korábbi években az volt a jellemző 2010 előtt, hogy csökkentek ezek a számok, 2010 után tudtak elkezdeni növekedni, minden évben infláció fölött, most pedig érezhetően két évig 100 milliárd forint fölötti ez az összeg, amivel többől gazdálkodhatnak a kórházak.

- Ha csak az ön politikai működésének körzetében látható, található kórházakról beszélünk, a tavalyi év végi célzott többletforrásokból az ajkai Magyar Imre Kórház 432 millió forint többletet kapott, a tapolcai Deák Jenő Kórház 53 millió forint többletet kapott, az ózdi Almási Balogh Pál Kórház és Rendelőintézet pedig 297 millió forint többletet kapott. Ez csak a tavalyi év végi, de országosan is voltak ilyesfajta támogatások. Év végén 8,5 milliárd forintot kaptak év végi maradványként gyógyító-megelőző ellátásokra a kórházak, 15 milliárd forintot működési hatékonyság javítására, 45 milliárd forintot pedig adósságkonszolidációra, de az azt megelőző évben, 2015-ben is 60 milliárd forintot fordított erre a kormányzat. Azt hiszem, ezek jelentős többletforrások.

- Képviselő Úr! A gyógyító-megelőző ellátások területén 41,7 százalékos a növekedés 2010-hez képest, az alapellátás 52 milliárddal, a háziorvosok 37 milliárddal, a védőnői ellátás 7 milliárddal, a járóbeteg-szakellátás 37 milliárddal, a rezidensek közel 8 milliárddal magasabb összegből gazdálkodhatnak, ennyivel több támogatás jut a költségvetésben, mint 2010-ben. Az Egészségbiztosítási Alap pedig összességében 40 százalékkal magasabb főösszeggel rendelkezik, mint 2010-ben. Ha csak az idei többleteket nézem, tavalyhoz képest gyógyító-megelőző ellátásokra az Egészségbiztosítási Alapban 23 milliárd forinttal van több, ennek a céltartaléka még további 10 milliárd forint, emellett HBCS-re verziós bértöbblet szintén 10 milliárd forint, gyógyszerkassza 7,9 milliárd forint, nagy értékű gyógyszerbeszerzés 5 milliárd forint. Minden kórház számára a megfelelő eszközök és bérek kigazdálkodásának a kerete jóval nagyobb, az Egészségbiztosítási Alapból nézve 40 százalékkal nagyobb, mint 2010-ben. Azt hiszem, ez egy könnyebbség minden kórház számára! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miért akar hozzájárulni magyar emberek mérgezéséhez a kormány?

SALLAI R. BENEDEK, (LMP): - Államtitkár Úr! Az emésztőrendszert érintő rákos megbetegedések arányának a növekedéséről lesz szó. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság jelentése most látott magyar nyelven napvilágot, s ebből kiderül, hogy az európai élelmiszerek 47 százaléka növényvédőszer-maradványokkal szennyezett, és a minták 2,8 százaléka ‑ ami nem tűnik soknak, ennek ellenére 2366 darab terméket jelent ‑ a kontinensen előírt normáknak nem felel meg és garantáltan mérgező.

- A Fidesz-KDNP-ben továbbra is megvan az a mítosz, hogy növényvédő szer nélkül, illetve a jelenlegi ismert hatóanyagú szerek nélkül nincs mezőgazdaság, és továbbra is úgy tűnik, hogy kiáll a glifozát európai forgalmazása mellett. Ezek a növényvédő szerek és az ehhez hasonló hatóanyagú szerek megközelítőleg 200 ezer (!) ember halálát okozzák évente országos szinten, és a peszticidek használata összefüggésbe hozható a tumor, az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór kialakulásával, valamint hormonzavarokkal, fejlődési rendellenességekkel és a meddőséggel. A jelentés azt javasolja, hogy nemcsak a növényvédő szerek használatát kellene nemzetközi szerződésekben szabályozni, hanem a fenntarthatóság felé vezető úton lépéseket tenni, beleértve a kártevők természetes módszerekkel végzett gyérítését, a vetésforgót, az ökológiai termesztés lehetőségeit, illetve megfontolni a földforgatásmentes mezőgazdaság térnyerésének lehetőségét. Magyarországon eddig is nagyjából a Monsanto mondott tollba néhány jogszabályt, és a kormány sajnos eddig is képviselte az óriásvállalat érdekeit. Kérdezem tehát:

- Várható-e az, hogy ebben valami érdemi változás történjen?

- Lehet-e arra számítani, hogy figyelembe véve a rákos megbetegedések arányát, esetleg megfontolja az Európai Unióban hazánk álláspontját, és a glifozát európai betiltása mellett foglal állást? (Taps az LMP padsorában.)

***

NAGY ISTVÁN, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselőtársam! Válaszom elején egyezségre kellene jutnunk, arra az egyezségre, hogy a magyar kormány és szerintem bármilyen más döntéshozó nem tud másra támaszkodni, mint különböző laboratóriumok adataira. Mert ha ezeket a laboratóriumi adatokat megkérdőjelezzük, akkor óriási bűnt követünk el, mert akkor nem lesz objektív vizsgálati lehetőségünk, nem lesznek objektív viszonyítási lehetőségeink. Igazságtalan Magyarországgal szemben ez a fölvetés, pontosan azért, mert Magyarország nagyon óvatos ebben a kérdésben, hiszen ma már csak kifejezetten a vetőmag-előállításra alkalmas területeknél engedélyezzük nagyjából 10 ezer hektáron ilyen szer működését, máshol nem. Tehát nem lehet az, hogy ez szélesebb körben működjön.

- Képviselőtársam! Ugyanakkor szeretném, ha meghallgatna! 2016 júniusában a Bizottság saját hatáskörben úgy határozott, hogy ideiglenesen meghosszabbítja a glifozát jóváhagyását. Az ideiglenes hosszabbítás mellett a Bizottság a tagállamok támogatásával döntött a faggyúamin segédanyagot tartalmazó glifozátkészítmények forgalmazásának beszüntetéséről. Magyarországon 24 glifozát-hatóanyagú készítmény engedélyét vonta vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal annak faggyúamin-tartalma miatt. A faggyúamin-segédanyagot nem tartalmazó glifozátkészítmények engedélyei 2017 második feléig érvényesek, amikor is döntés születik uniós szinten a hatóanyag megújításáról.

- A hatóanyag veszélyességi besorolásával kapcsolatos adatok kiértékelését az Európai Vegyianyag-ügynökség végezte el. Itt szeretném felhívni a figyelmét egy nagyon nagy bajra: az értékelés eredményeképpen 2017. március 15-én kiadta a glifozát-hatóanyaggal kapcsolatos véleményét, amely szerint a glifozát nem rákkeltő, nem mutagén és nem reprotoxikus tulajdonságú anyag. Az Európai Vegyianyag-ügynökség osztályozási javaslatának figyelembevételével legkésőbb 2017. december 31-ig hoz a Bizottság döntést arról, hogy visszavonják vagy megújítsák ennek a szernek a forgalmazási engedélyét. Köszönöm a türelmét! (Taps a Fidesz soraiban.)

Újabb országos szűrési program indul!

BENE ILDIKÓ, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A rosszindulatú vastag- és végbéldaganatok előfordulásának kockázata az életkor növekedésével rohamosan emelkedik, 60 éves kortól pedig ötévenként megkétszereződik. Mind az évente újonnan felfedezett daganatok számát ‑ ez több mint 10 ezer fő ‑, mind az okozott halálozást ‑ ami közel 5 ezer fő évente ‑ tekintve a második leggyakoribb daganat hazánkban a nők és a férfiak körében egyaránt. Ez a daganat ugyanakkor korán felismerve kifejezetten jól gyógyítható, de sajnos a betegek jellemzően előrehaladott stádiumban fordulnak orvoshoz, emiatt kiugróan magas a mortalitás hazánkban is.

- Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” egészségügyi ágazati stratégiában megfogalmazott célkitűzés többek között a magyar lakosság egészségi állapotának folyamatos javulása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a betegek gyógyulási esélyeinek javítása. A célok eléréséhez a népegészségügy területén további komoly lépések szükségesek. Ennek egyik fontos eleme komplex szűrővizsgálati programok végzése és a prevenció megerősítése.

Ezért is tartom nagy jelentőségűnek, hogy sok éves pilotvizsgálat-sorozatot követően háziorvosok bevonásával szeptembertől elindul országos kiterjesztésben az 50-70 év közötti nők és férfiak kétévenkénti szervezett célzott vastag- és végbél-szűrővizsgálata. Ez egy kétlépcsős módszert jelent, az első egy székletvérteszt, melynek pozitivitása esetén teljes minőségi kolonoszkópos vizsgálat történik a vérzésforrás megállapítására.

Államtitkár Úr! Ahhoz, hogy a vastag- és végbélrák okozta halálozás 20 százalékos csökkenését elérjük tíz év viszonylatában, szükséges, hogy az érintettek több mint 50 százaléka részt vegyen a szűrővizsgálatokon.

- Hogyan érhető el, hogy a háziorvosok minél nagyobb számban csatlakozzanak a programhoz?

- A szűrési aktivitást a lakosság körében hogyan lehet növelni?

- És mivel a szűrőprogram hosszú évekre tervezett, a komplex szűrőprogram részeként biztosított-e a program folyamatos finanszírozása? (Taps a kormánypártok és az LMP soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! Ahogy ön is idézte: a kormány számára fontos népegészségügyi prioritás, a népbetegségek megelőzésének kiemelt területe, hogy a daganatos halálozások csökkenjenek Magyarországon. Azt hiszem, minden jóérzésű ember ebben egyetért. Fontosak a már kiépült szűrővizsgálatok is, így a 45 és 65 év közötti nők esetében a kétévenkénti emlőszűrés, illetőleg a 25-65 év közötti nők esetében a háromévenkénti megismételt méhnyak-szűrővizsgálat. Azt hiszem, mind a kettő esetében fontos az elővigyázatosság.

- Mindezek mellett már évek óta folyik az előkészítése a vastag- és végbél szűrővizsgálatoknak. Itt különböző megyékben voltak kísérleti projektek, de most indul el a nagy országos szűrővizsgálat ezekkel kapcsolatban is; nyilván az előző évek tanulságai kapcsán az egyik egy megyében, a másik három megyében zajlott. Évente sajnálatos módon 5 ezer fő veszíti el az életét vastag- és végbélrák következtében, és 10 ezer új megbetegedést regisztrálnak Magyarországon. A kutatások jó része szerint ez a második leggyakoribb rákos halálok Magyarországon. Ezért indult el 2017-ben a szűrés kétévenkénti vastag- és végbélszűrés formájában. Ez egy jelentős fejlesztés a hazai alapellátás, a hazai egészségügy és hazai népegészségügyi programok szempontjából is. 50 és 70 év közöttiek vehetnek részt ezeken a szűrővizsgálatokon.

- Eddig a háziorvosokon keresztüli vizsgálatok történtek, és a későbbiekben is így lesz. A háziorvosok részvétele önkéntes, 2624 háziorvosi praxis csatlakozott önként, ez a háziorvosok 51,63 százaléka, tehát a háziorvosok többsége már önként csatlakozott ehhez, és elvégzi ezeket a vizsgálatokat. A későbbiekben, ha ez a projekt lezárul, beépül az egészségügyi alapellátás által végzendő feladatok közé a vastag- és végbélszűrés. De a minél nagyobb részvételre kommunikációs kampánnyal, nyomtatott, elektronikus tájékoztatókkal, sajtóközleményekkel, médiamegjelenésekkel, lakossági fórumokkal, sajtónyilvános eseményekkel kívánunk buzdítani! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Válaszolt a kormány

MSZP: Felelős minisztere harcol-e az önkormányzati dolgozók bérének megemeléséért a 2018-as költségvetésben? Jobbik: Fideszes rabszolgatartás a multik szolgálatában? LMP: Miért nem hozza előre a kormány a novemberi nyugdíjemelést? Fidesz: Mire számíthatnak Magyarország Kormányától a rendőrök, rendőrségi dolgozók? Függetelen: Titokban bonyolított kiemelt beruházások, avagy megtudhatjuk-e mire megy el 750 milliárd forintunk?

Bartha Szabó József