A CEU ideológiai szellemi befolyást gyakorol

Boross Péter volt miniszterelnök szerint Magyarországnak nincs szüksége a Közép-európai Egyetemre, és pontosan azt kell csinálni, amit a magyar kormány is tesz. Boross beszélt Soros György szerepéről, Frans Timmermans vádjáról és arról is, mennyire örül, hogy már nem ő a belügyminiszter, hanem Pintér Sándor.

2017. május 13. 10:28

A volt miniszterelnök az Echo TV vendége volt pénteken, ahol az elmúlt hetek kormányellenes tüntetéseiről kérdezték. Boross Péter aggasztónak tartja az egyre inkább elharapózó agressziót, szerinte elképesztő megnyilatkozásokat lehet hallani az utóbbi időben, a tüntetéseket „csürhézésként” jellemezte, elítélte a Terror Háza Múzeum festékkel történő megrongálását is.

„Nagyon örülök, hogy nem vagyok belügyminiszter, és annak is, hogy az utódomat Pintér Sándornak hívják , akit én nagyon alkalmasnak tartok erre a feladatra ” – mondta el Boross Péter.

Én már – nyilván az idegeim, a korral járó romlásom miatt – nem hiszem, hogy olyan mértéktartó tudnék lenni belügyminiszterként ezekkel a médiumok által népszerűsített figurákkal, amelyek nemzetrontó szerepet töltenek be a közgondolkodást illetően is – mondta el.

Nincs szüksége Magyarországnak a Közép-európai Egyetemre

A CEU kapcsán Soros György szerepére is kitért a korábbi miniszterelnök, aki szerint a tőzsdespekulánsnál 25 évvel ezelőtt még nem volt látható az a fajta a törekvés, ami manapság.

„Van egy nagy felbátorodás a világ balliberális részén, és úgy tűnik, hogy a Trump megválasztása utáni megtorpanásból magukhoz tértek. Soros ebben egy meghatározó figura, aki behálózza nemcsak Magyarországot, hanem Európa más részeit is. És ha hozzátartozik ez az egyetem, akkor annak szándékos célja van, ideológiai szellemi befolyást gyakorol” – tette hozzá Boross Péter.

Szerinte nincs szüksége Magyarországnak a Közép-európai Egyetemre, de semmi esetre sem tartana célra vezetőnek egy olyan megoldást, mint amit például Toroczkai László fogalmazott meg, aki „sóval behintené” annak a helyét. Boross Péter szerint ez a „megvalósíthatatlan kategóriába” tartozik.

„Azt kell tenni, amit a kormány tett, de abban következetesnek kell lenni, legalább a kiváltságos helyzetet vissza kell nyesni” – fűzte hozzá a korábbi miniszterelnök.

Timmermans megnyilatkozása szellemi szürkeségre vall

A műsorban Frans Timmermans azon nyilatkozata is téma volt, amelyben Orbán Viktort támadta, antiszemitizmusnak bélyegezve azt, amikor valaki Soros Györgyöt kritizálja.

Tipikus ócska jelző, amely olyan fertályáról érkezik a világnak, ahol sokkal több antiszemita jelenség van, mint nálunk, csak nem kapják fel a médiumok – mondta el Boross Péter.

Szerinte az ilyen kijelentés, mint Timmermansé, „szellemi szürkeségre” utal, s mutatja azt, hogy „az unió szellemi csapatában nem az első vonalú személyiségek vannak egyik országból sem”.

„Ezt nem engedhetné meg magának senki, pláne, ha vezető pozícióban van. Alpári dolog ilyen jelzőkkel operálni” – szögezte le a volt miniszterelnök.

Elkényelmesedett, agresszív Nyugat-Európa

Egy olyan világ van születőben, ami újragondolásra késztet mindenkit, hogy jó-e a modell, amelyben működik az európai civilizáció – mondta el Boross, aki úgy vélte, Nyugat-Európa szellemi világában káros szellemi folyamatok alakultak ki. Kényelmesen éltek, és mivel itt voltak az amerikai katonák, nem kellett Európa védelemre gondolni. „Emellett elment a történelem” – tette hozzá.

Nagyon nehéz meggyőzni a nyugat-európai férfiakat, hogy a világuk ma már nincs hegemón helyzetben, és vissza kellene venniük eszményeiknek állandó exportkényszeréből.

„Vannak más kultúrák, más világok, más felfogások, Európán belül is más sorsú, más történelmű, más mentalitású népek. Jobb lenne visszafogottabbaknak lenniük, de nem azok, hanem agresszívek”.

Az ENSZ ülésén is trágárkodnak

A közbeszéd romlását illetően a liberalizmus túlzott eluralkodását okolta, amelyet azonban megelőzte az, amikor a kommunizmusban a régi magyar középosztályt tönkretették, és az új, trágár stílus miniszteri szinten is megjelent.

A parttalan „egodemokráciának, a személyre épített demokráciának nincsenek határai. Jogszabályok vannak, de társadalmi szabályok már nincsenek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte az új liberális világ nem ismeri a korlátokat, és túlságosan tolerál mindent. A jobbikos Szilágyi György esete is előkerült, aki ordenáré módon fenyegette meg Dömötör Csaba államtitkárt.

Az, hogy ez a trágárság elhangozhat a magyar parlamentben, ez olyan mélypont, ami egyébként a mai ENSZ-üléseket is jellemzi.

„Nincs jó véleményem erről az egoizmusra, az egyénre épülő európai struktúráról, erről a balliberális modellről, mert szennyezi a levegőt, és tönkretesz mindent, nem csak ebben a kérdésben” – mondta el Boross Péter.

A volt miniszterelnök és egykori belügyminiszter elmondta, ahogy külső megjelenésében London elidegenedett Angliától, Washington, New York és Hollywood Amerikától, félti ettől a tendenciától Budapestet is. A vidék, és a vidéki kötődésű Budapestiek bölcsességére számít, hogy a 2018-as választásokon „az egyetlen kormányzóképes erő”, a jelenlegi kormány mellett teszik le a voksukat, továbbra is meghosszabbítva annak küldetését, különben az ország a mélybe zuhan.

magyaridok.hu