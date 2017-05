Botka: kampányüzemmódba kell állítani az MSZP-t

Azonnal kampányüzemmódba kell állítani az MSZP-t a május 27-ei miniszterelnök-jelöltet állító kongresszus után - írta Botka László Szeged szocialista polgármestere miniszterelnök-jelölti programjában. Az MSZP honlapján olvasható dokumentum szerint nem szerepelhetnek a szocialisták 2018-as országos választás listáján "a Fideszt kétharmados győzelemhez juttató politika megtestesítői". Aki pedig a választási győzelmet veszélybe sodorja a párthoz méltatlan tevékenységgel, annak tagságát azonnali hatállyal felfüggesztik.

2017. május 13. 17:55

Botka László a Tegyünk igazságot! című, a héten nyilvánosságra hozott programjában azt írta: a nemzetnek égető szüksége van arra, hogy egy valódi baloldali programot képviselő és megvalósító kormány vegye kezébe az irányítást.



A politikus rögzítette: a kormányzóképes, büszke, hiteles baloldalt akarja megteremteni, győzelemre akarja segíteni a magyar demokratikus ellenzéket.



"Leváltani Orbán Viktor rendszerét, és új alapokra helyezni a Magyar Köztársaságot" - jelölte meg célként.



A 2018-as választást úgy látja: "nem ígérem, hogy ez a harc lesz a végső, de azt igen, hogy a nemzet jövője szempontjából a legfontosabb".



A polgármester közölte, 2017 őszére elkészítik az Új igazságosság kormányprogramot, amelyben modern, innovatív, baloldali demokratikus válaszokat adnak az ország problémáira. Elindítják a kormányzati felkészülési tanácsot is, amely összefogja és irányítja a munkát.



Az 1991 óta MSZP-tag politikus szerint 2017 már a kampány éve, minden jelentős párt országos kampány folytat. A kongresszus után, május 28-án felállítják a pártot választási időszakban vezető országos választási bizottságot a miniszterelnök-jelölt vezetésével. Megnevezik és azonnal munkába állítják a párt országos kampányfőnökét - közölte.



Botka László megerősítette álláspontját: a 106 egyéni választókörzetben a legalkalmasabb, a legtöbb szavazót megszólítani képes jelöltet kell megtalálni. A demokratikus ellenzéknek a győzelemhez közös listára, közös miniszterelnök-jelöltre és közös politikai programra van szüksége - tette hozzá.



A szocialista politikus szerint a baloldali pártok között önmagában az összefogás nem elégséges a győzelemhez, olyan együttműködésre van szükség, amely közös politikai értékeken alapul, hiteles szereplők testesítik meg. Botka László továbbra is kizárja az együttműködést a Jobbikkal.



A dokumentum szerint az országos lista első tíz helyére olyan jelölteket kell választani, akik szimbolikus üzenetet közvetítenek a választók felé; megtestesítik a párt új szövetségi politikáját és programját.



"A 2010-es kudarc főszereplőinek, a Fideszt kétharmados győzelemhez juttató politika megtestesítőinek háttérbe kell vonulniuk. Ezek a politikusok nem szerepelhetnek az MSZP 2018-as országos választási listáján" - közölte Botka László, aki szerint a miniszterelnök-jelöltnek együttdöntési jogot kell kapnia az egyéni jelöltek kiválasztásánál és az országos lista összeállításánál.



Botka László szerint a jövőben mindenféle együttműködés kizárt "a magyar demokrácia legfőbb ellenségével, a Fidesszel. Aki ezt a szabályt nem tudja betartani, az nem méltó a pártunkhoz és nincs helye közöttünk" - fogalmazott.



Aki a választási győzelmet veszélybe sodorja a párthoz méltatlan tevékenységgel, politizálással, annak tagságát azonnali hatállyal felfüggesztik, és etikai vizsgálatot indítanak ellene - olvasható a dokumentumban.



A politikus, aki egyetlen aspiráns az MSZP miniszterelnök-jelölti posztjára, azt írta: az MSZP büszke demokratikus hagyományaira, de látni kell, hogy a Fidesz elleni kampányban mindenkinek meg kell találnia a helyét, kibeszélés helyett összezárásra van szükség.



"A fideszes média hazugsággyárának teljes bojkottját kell megvalósítanunk" - közölte Botka László. Indoklásként hozzátette: a látszatát is óvni kell annak, hogy asszisztálnak a demokratikus intézmények és a sajtószabadság eltiprásához.



A politikus a 18 oldalas dokumentumban ismertette politikai hitvallását és céljait.



Szerinte Orbán-rendszer egyetlen igazi alternatívája egy valódi, egyenlőségelvű baloldali, az igazságosságot hangsúlyozó politika lehet. Az egyenlőségelvű politika fő elemei az esélyegyenlőség, a relatív vagyoni egyenlőség és az egyenlő állampolgárság elve - fejtette ki.



Célként jelölte meg a megélhetési minimum bevezetését, jól működő, hatékony és aktív állami jelenlétet a kulcsterületeken, az egészségügyben és az oktatásban.



Megerősítette: bevezetnék a progresszív adórendszert, csökkentetnék a munkát terhelő adókat, járulékokat, emelnék a minimálbért és a közmunka javadalmazását egyenlővé teszik azzal. Gyökeres változásokra van szükség a bérezés, az érdekegyeztetés, a közmunka és a szakképzés területén. Botka László bérkülönbségek és a munkavállalói kiszolgáltatottság csökkentése mellett is kiállt.



Az MSZP május 27-én tartja kongresszusát, mivel az új polgári törvénykönyv szerint a párt legfelső döntéshozó testületének kell elfogadnia a párt tavalyi pénzügyi beszámolóját és idei költségvetését. A kongresszus napirendjén a miniszterelnök-jelölt megválasztása is szerepel.



Az MSZP országos elnöksége január 18-án egyhangúlag támogatta Botka László miniszterelnök-jelöltségét.

MTI