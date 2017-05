Módosul a hulladékgazdálkodásról szóló törvény

Az előterjesztés megszünteti a szabályozási pontok módosításával a hulladékgazdálkodás területén tapasztalható anomáliákat, illetve azokat kezeli, ezáltal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kiszámíthatóbbá válik.

2017. május 14. 17:00

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának következő lépése, valamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és a közszolgáltatói visszajelzések alapján a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény további módosítása indokolt az alvállalkozók nonprofittá válása és a fizetési felszólítás egységesítésének a vonatkozásában. A módosítás indoka a közszolgáltatók által jelzett ellátásbiztonság, a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása a rezsicsökkentés vívmányainak megtartása mellett. A törvénymódosítás célja továbbá a jogalkalmazás során szerzett gyakorlati tapasztalatokhoz igazodó szabályok kialakítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén. (Előadó: Fazekas Sándor, Földművelésügyi miniszter. Szövege: PDF.)

A KDNP álláspontját vezérszónoka, Hollik István ismertette.

- Képviselőtársaim! A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításához a jogszabályi környezet 2016. április 1-jével lépett hatályba, az eltelt időszakban a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tapasztalatai alapján a jogszabályi környezet felülvizsgálata szükségessé vált. Ez a felülvizsgálat arra az eredményre jutott, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás stabilitásának biztosítása, a közszolgáltatók együttműködésének javítása, a közszolgáltatás folyamatos és zavartalan ellátása érdekében a törvényi és végrehajtási rendeleti szabályozás módosítását meg kell valósítani. Tulajdonképpen ez a törvényjavaslat van most a Tisztelt Ház előtt. Az előterjesztés megszünteti a szabályozási pontok módosításával a hulladékgazdálkodás területén tapasztalható anomáliákat, illetve azokat kezeli, ezáltal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kiszámíthatóbbá válik.

- Számomra különösen fontos, a nevelési-oktatási intézmények papírhulladék-gyűjtésének a kérdése. Az iskolai papírgyűjtés révén a papírhulladék vonatkozásában is a szelektív gyűjtés áll be. Én emlékszem még annak idején tanár, igazgató koromból, hogy külön szedtük az újságpapírt, külön szedtük a fényes papírt és sok minden mást. Nagyon fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy ezáltal ha a gyerekek kvázi szelektíven gyűjtik a papírt, tudatos hulladékgazdálkodóvá válnak tulajdonképpen, és ezáltal jól tudjuk formálni a gyerekek hulladékhoz való kapcsolatát, hulladékhoz való viszonyát, és a papíron keresztül nemcsak a papírhulladékkal, hanem a műanyaggal, üveggel való kapcsolatukat is.

- Az üveghulladék átvételével kapcsolatban a betétdíjas üvegek visszavételéhez hasonlóan a kereskedelmi eredetű csomagolási hulladék visszagyűjtésében is részt kell venni a kereskedelemnek. Ez nem új dolog tulajdonképpen, ez valamikor is így volt: a boltban megvettük az üvegben a különböző árut, és amikor az kifogyott, akkor utána visszavittük a boltba az üveget, hogy váltsák vissza. Ezzel semmi probléma nem volt. Ez nyilván akkor volt még, amikor nem volt kvázi szelektív hulladékgyűjtés.

- Az előterjesztés által előírt kötelezettség nem érinti a már működő betét- vagy letéti díjas rendszert, a két visszavételi rendszer ugyanis egymástól eltérő esetkörre tartalmaz szabályozást. Míg a csomagolási hulladékok visszavételi rendszerében hulladékot vesz át a termék forgalmazója és gyártója, addig a betétdíjas rendszerben a visszagyűjtés a betétdíjas termék vonatkozásában áll csak fenn.

- Nem kívánok különösebben hosszú időt tölteni a nonprofit formában működtetéssel. Azt tartom lényegesnek, hogy valóban találja meg mindenki ebben a rendszerben a maga helyét. Meggyőződésem, hogy ez a módosítás helyre teszi a dolgokat, és valóban egy nagyon jó új közszolgáltatási forma alakul ki, és ezáltal a szelektív hulladékgyűjtés, az üvegek visszaváltásának a kérdése is megoldódik.

- A KDNP támogatja az előttünk lévő törvénytervezetet, és arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy önök is támogassák! (Taps a kormánypártok soraiban.)

