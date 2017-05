Amerikai folkzene Svédországból

Nem kell feltétlenül a tengerentúlra utaznia annak, aki amerikai folkzenét szeretne hallgatni.

2017. május 14. 09:46

Hometown Marie: Wild Side

Nem kell feltétlenül a tengerentúlra utaznia annak, aki amerikai folkzenét szeretne hallgatni. Ugyanis a kontinensünkön is számos olyan zenekar van, amelyik ezt a zenei stílust műveli. Közéjük tartozik a néhány évvel ezelőtt alapított svéd zenekar, a Hometown Marie is. Az együttes – az énekes-dalszövegíró Oskar Östman és a dobos Simon Peterson álmát megvalósítva - egy svéd kisvárosban, Mariestad-ban jött létre. A Hometown Marie számos nagysikerű koncertet adott a tavalyi évben, Svédországban. A koncertezés mellett a muzsikusoknak a stúdiózásra is maradt ideje. Ennek a munkának a kézzelfogható eredménye a közelmúltban megjelent EP, ami a Wild Side címet viseli. A pozícióját tekintve a kis- és a nagylemez közé „ékelődő” EP-n négy számot találhatunk. A repertoárban található dalok közül leginkább a „Run To You” és a címadó „Wild Side” válhat közönség kedvenccé.

Honlap: www.facebook.com/hometownmariesweden

Balladisztikus stílusú lemez a tengerentúlról

Scott Smith: The Sum Of Life

Egy igazán különleges bemutatkozó albummal jelentkezett az amerikai muzsikus, Scott Smith. A The Sum Of Life címet viselő lemezen 10 felvétel kapott helyet. A kiadvány eredetiségét többek között az adja, hogy szinte minden szám más és más zenei stílusban szólal meg. A lemez nyitó felvétele, a címadó „The Sum of Life” például egy folk köntösbe öltöztetett ballada, ami tartalmát tekintve egyfajta életút összegzés. A „Blues Guitar Slinger”-ben egy kis bluest, a „Bad Dreams”-ben és a „The Best Gift”-ben egy kis country-t, a „The World Is Strange”-ben pedig egy kis boogie woogie-t kap a lemezzel ismerkedő.

Scott Smith munkáját a lemez elkészítésében, Nina Gerber (gitárok), Mitch Woods (zongora), Tommy Tutone (dobok), Vic Carberry (zongora) és Giovanni Imbesi (billentyűsök) segítette.

Azoknak, akik szeretik a sokszínű, stílusát tekintve döntően balladisztikus albumokat tökéletes választás Smith bemutatkozó albuma a The Sum Of Life .

Honlap: www.scottsmithband.com

Czékus Mihály