Amerika már az észak-koreai rakéták célkeresztjében van

Észak-Korea közelebb került ahhoz, hogy interkontinentális ballisztikus rakétákat állítson hadrendbe – erre figyelmeztetnek szakértők a phenjani rezsim sikeres vasárnapi rakétatesztje nyomán.

2017. május 15. 13:57

Újabb aggodalmak merültek fel az elszigetelt, de harcias Észak-Korea kardcsörtetése miatt. A phenjani rezsim hétfőn közölte, hogy vasárnap sikeresen tesztelt egy olyan rakétát, amely állítása szerint képes célba juttatni egy nagyméretű nukleáris robbanótöltetet. Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor azt üzente az Egyesült Államoknak, az amerikai kontinens immár az észak-koreai rakéták „célkeresztjében van”.

Az amerikai katonai vezetés ugyanakkor azt mondta, hogy a sztálinista rezsim rakétája nem nevezhető interkontinentális eszköznek, és dél-koreai szakértők is kétségbe vonták az északiak állítását. A rakéta vasárnap az orosz partok közelében csapódott be a tengerbe. Mindeközben az új dél-koreai elnök éppenséggel békülékenyebb hangnemmel próbálja megfékezni az északiakat, és párbeszédet keres velük. Ezért most szövetségesei körében kezdett diplomáciai offenzívába, és Amerikába, Kínába, Németországba, Japánba és Oroszországba is elküldte képviselőit, hogy elmagyarázzák álláspontját.

Az észak-koreaiak 8000 kilométer hatótávolságú rakétát próbálnak létrehozni, amivel az Egyesült Államok nyugati partvidékét fenyegethetik. Ennek nyomán Donald Trump elnök azt mondta: lehetséges, hogy konfliktus robbanhat ki a sztálinista országgal, bár ő a diplomáciai megoldás híve. Azt is megígérte, hogy Phenjan soha nem lesz képes fenyegetni országát, de most úgy tűnik, a rezsim épp ebbe az irányba tett lépést. Észak-Korea szerint a rakéta több mint 2000 kilométer magasan szállva 787 kilométert tett meg. Szakértők szerint ha más szögben lőtték volna fel az eszközt, akkor az 4000 kilométert tett volna meg, amire idáig nem volt példa. Az ország annak ellenére kísérletezik atomfegyverekkel és rakétatechnológiával, hogy az ENSZ ezt megtiltotta számára és embargókkal sújtja.

InfoRádió