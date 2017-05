Gyógyulóban a választottbíráskodás!

2017. május 16. 15:21

Az új választottbíráskodásról szóló törvényjavaslat indoklása szerint a magyarországi választottbíráskodás a gazdasági élet szereplői számára elsősorban akkor jelentheti az állami igazságszolgáltatás, illetve a külföldi választottbíróságok valódi alternatíváját, ha a szabályozási környezet lehetővé teszi, hogy a jogvitát a felek bizalmát élvező, pártatlan és független személyek az állami igazságszolgáltatási szervekhez képest gyorsabban, magas színvonalon eldöntsék. A magyar vállalkozások számára azért is előnyös lehet, ha a külföldi partnereikkel kötött szerződéseikben nagyobb arányban tudják elérni belföldi állandó választottbíróság eljárásának kikötését, mert így a szerződésből eredő jogvitáikat számukra költségkímélőbb módon belföldön bírálják el. A javaslat új alapokra helyezi a magyarországi állandó választottbíráskodás szervezeti kereteit, másrészt pótolja az alkalmazása során felmerült szabályozási hiányokat. (Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF .)

A KDNP álláspontját képviselőcsoportjának vezérszónoka ismertette.

Dr. VEJKEY IMRE: - Tisztelt Ház! Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy ha bármilyen jogvitás ügyben a bírósághoz fordulunk, akkor egy egyszerűbb ügy jogerős befejezése is évekig húzódik, még ha a bírósági statisztikák mást is mutatnak az egyes ügyekben adott újabb és újabb perszámok okán. Ezért azok, akik a jogvita alapját képező szerződésben a választottbírósági alávetést kötötték ki, előszeretettel fordulnak jogvitájuk elbírálása során a hazai választottbírósághoz. Az eljárás költsége ugyan kissé magasabb, mint az általános bíróság előtt, de az ügyek lényegesen hamarabb és lényegesen gyorsabban jogerősen lezárásra kerülnek.

- A tényekhez tartozik az is, hogy az általános bíróságok leterheltsége óriási. Évenként a bíróságokra több mint 200 ezer peres ügy és közel egymillió nemperes ügy érkezik, amelynek hatékony és időszerű lefolytatására a jelenlegi bírósági rendszer alkalmatlan. Ez is abba az irányba befolyásolja a feleket, hogy ha van módjuk, akkor a jogvitájukat inkább választottbírósági úton igyekeznek rendezni. A hazai választottbírósági feladatok növekedésének további oka az a tény is, hogy a magyar vállalkozások a külföldi partnereikkel kötött szerződéseikben egyre nagyobb arányban kötik ki a választottbírósági alávetést. Mindezek alapján a jelenleg hatályos választottbírósági törvény megalkotása óta, vagyis az 1994 óta bekövetkezett gazdasági és társadalmi viszonyok változása, továbbá a jogfejlődés következtében is szükségessé vált egy új választottbírósági törvény megalkotása.

- Hölgyeim és Uraim! Az új választottbírósági törvény pótolja a régi választottbírósági törvény hiányait, figyelembe véve az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága, az UNCITRAL által 1985-ben elfogadott modelltörvény 2006-os módosításait, továbbá új alapokra helyezi a magyarországi állandó választottbíróság szervezeti kereteit is. Az UNCITRAL modelltörvény 2006-os módosításával összhangban álló legfontosabb újítás az ideiglenes intézkedésre vonatkozó szabályozás kialakítása. Ezért a törvényjavaslat biztosítja az ideiglenes intézkedés elrendelésére vonatkozó jogkört a választottbírósági tanács részére is, meghatározva azt, hogy a választottbíróság tanácsának milyen körülményeket kell az ügyben mérlegelnie. Az UNCITRAL modelltörvény 2006-os módosításával összhangban a törvényjavaslat arra is lehetőséget biztosít, hogy a választottbírósági tanács az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítésére a felet előzetes intézkedéssel, azaz úgy kötelezze, hogy az ellenfél az erre vonatkozó kérelemről őt előzetesen ne értesítse. Előzetes intézkedést a választottbírósági tanács akkor hozhat, ha úgy ítéli meg, hogy az intézkedés iránti kérelemnek a kérelmezett féllel való közlése azzal a kockázattal járna, hogy az ideiglenes intézkedés célja ellehetetlenülne.

- A választottbírósági tanács előzetes intézkedése a felekre nézve kötelező, így az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása kártérítési kötelmet alapozhat meg, de tekintettel arra, hogy az intézkedés kötelezettje az annak alapjául szolgáló kérelemmel szemben a döntés meghozatala előtt nem védekezhet, a bírósági végrehajtás tárgya nyilvánvalóan nem lehet.

- Hölgyeim és Uraim! A törvényjavaslat számos olyan eljárási kérdést is rendez, amelynek szabályozásával a régi választottbírósági törvény adós maradt. Indokolt a választottbírósági eljárásban egy relatíve rövid határidőt biztosítani az alapeljárásban el nem bírált tények, bizonyítékok előterjesztésére. A törvényjavaslat megteremti a lehetőségét a választottbírósági eljárásban hozott ítélet felülbírálatára az ítélet kézhezvételétől számított egy éven belül az eljárásban figyelembe nem vett tény vagy bizonyíték alapján. Az eljárás újítására kizárólag akkor nyílik lehetőség, ha a fél az új tényt, bizonyítékot az alapeljárásban önhibáján kívül nem érvényesítette.

- A törvényjavaslat rendelkezik a választottbírósági ítélet érvényesítését követő eljárási rendről is. Ebben az esetben a felek a kijelölési eljárás szabályai alapján döntenek úgy, hogy új összetételű tanács bírálja el az ügyet, de ha az érvénytelenítés miatt nem vesztették bizalmukat a tanácsban, akkor az érvénytelenített ítéletet hozó tanács tagjait is jelölhetik. A törvényjavaslat megteremti a választottbírósági eljárásba történő beavatkozás lehetőségét is, lényegében annak érdekében, hogy akinek jogi érdeke az eljárásra kihatással lehet, az azonos érdekű fél pernyertességének előmozdítása érdekében az eljárásban bizonyítási indítvánnyal élhessen. Lehetővé teszi továbbá, hogy a választottbírósági szerződésben nem részes személy is félként vehessen részt az eljárásban, ha az általa vagy vele szemben előterjesztett igény csak egységesen dönthető el a választottbírósági szerződés tárgyát képező, alapját képező jogvitával.

- Hölgyeim és Uraim! A törvényjavaslat a magyarországi állandó választottbíráskodásra - a Sport Állandó Választottbíróság és az agrárkamara által működtetett állandó választottbíróság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságot jogosítja fel, amelynek működési szabályai hatékonyabban képesek biztosítani a pártatlan, független és szakszerű ítélkezést. Ezzel a rendelkezéssel a törvényjavaslat jelenleg az Energetikai Állandó Választottbíróság, valamint a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörébe tartozó ügyeket is a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe utalta, egyidejűleg a hatáskör nélkül maradt választottbíróságokat megszüntette.

- Hölgyeim és Uraim! A választottbírósági joggyakorlat megismerhetőségének és kutathatóságának biztosítása érdekében a törvényjavaslat kötelezővé teszi azt is, hogy a választottbírósági ítéletek, permegszüntető végzések közzétételére, a választottbírósági eljárás bizalmas jellege biztosításának fenntartásával, csak a felek felismerését kizáró módon, csak hat hónappal az ítélet meghozatalát követően kerülhessen sor.

- A Kereskedelmi Választottbíróság szervezetére és működésére vonatkozó részletszabályokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapszabálya, valamint a Kereskedelmi Választottbíróság alapító okirata tartalmazza, ezért a törvényjavaslat kötelezi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát arra, hogy ezek tartalmát igazítsa a törvényjavaslatban foglalt szabályokhoz. A törvényjavaslat határidőt szab továbbá arra is, hogy a Kereskedelmi Választottbíróság új elnöksége fogadja el a törvényjavaslat szabályaival összhangban álló választottbírósági ügyrendet és eljárási szabályokat.

- Hölgyeim és Uraim! A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója támogatja a választottbíráskodásról szóló törvényjavaslatot. Kérem, támogassák önök is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

