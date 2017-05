Csak az erőszaktól határolódtak el

Óriási érdeklődés kísérte tegnap a Bayer Zsolt liberálisokkal kávézik címmel meghirdetett tabáni rendezvényt. A publicista elképzelte, ahogy fellapátolják egy IFA teherautóra, míg Szél Bernadett azt fájlalta, hogy Ceausescu feleségéhez hasonlították. Szóba került még a lámpavas, a pofán verés és a közéleti retorika új szava, a gecizés is.

2017. május 15. 22:10

Utcára kényszerül a tömeg a tabáni Gösser söröző előtt, annyian kíváncsiak a Bayer Zsolt liberálisokkal kávézik című rendezvényre. A söntéspulton belül egy poharakkal telepakolt mosogató mellett cövekelek le. Történelmi szerep? A csapból én mértem a vizet kancsókba, s a szaunamelegben kávézók tiszta vizet önthetnek a poharukba.

– Azt szeretném, ha erőszakra buzdító beszédek nem lennének. A magyar közélet anyázásra és a ki tud nagyobb durvaságot mondani elvre alapszik – mondja felvezetőjében Dojcsák Dalma jogász. Ő indítja az eszmecserét, hiszen mégiscsak a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) kezdeményezte a találkozót. Bayer Zsoltot idézve bedobja a vitaindító mondatot: „Szét kell verni a pofájukat, és a taknyukon és vérükön kell odarángatni őket.”

Bayer veszi kezébe a mikrofont. Megáll a levegő. Megjelennek az izzadságcseppek az arcokon. A fejem fölött négy-öt mobiltelefont és mikrofont lógatnak be hosszú selfie-botokon a kávézó társaság közelébe. Háromszázan is vannak, köztük Szél Bernadett az LMP társelnöke, országgyűlési képviselője, Gulyás Márton és Varga Gergő civil aktivisták, Jurák Kata újságíró, Berkecz Balázs Együtt-alelnök.

– A kirángatásaktus Varga Gergő egy két héttel ezelőtti, tüntetésen elhangzott beszédéből való. „Ez a kormány vagy lemond, vagy a dicsőséges pesti nép kirángatja őket a parlamentből” – idézi Bayer. – A második Gulyás Mártontól származik: „Szánalmasabb vagy, mint Mészáros Lőrinc lesz majd 2030-ban a bűnözőknek fenntartott munkatáborban.” De van itt húzósabb. Egy bizonyos Bőtös Botond az Átlátszó.hu-n írta: „Bízom abban, ha megbuktok, néhány napig még nem áll helyre a demokrácia, és az ilyen alakok testét az árok partjáról lapátolják majd fel egy IFA-ra.” Ez egy nyilvánosan megjelent blogbejegyzés volt. – mondja Bayer Zsolt, majd folytatja. – Lehet, hogy túl érzékeny vagyok, de valahogy magamra vettem annak idején. Láttam magamat, ahogy föl vagyok lapátolva egy IFA-ra. Nahát, ebből biztosan botrány lesz! Vártam a pillanatot, ahogy egyébként fordítva lenni szokott, hogy Szél Bernadett feláll a parlamentben, kikéri magának. Ez elmaradt. Itt van két kolléga a 24.hu-tól. Megdumcsizták a Facebookon a következőt. „Ómolnár Miklósnak lassan kellene keresni egy szép LED izzós kandelábert, ami elbírja. Ja és a Bayert is el kellene bírnia. Neki majd keresünk másikat, Gáborom” – idézi a bejegyzést lapunk publicistája. – Hát miért hiszitek és gondoljátok azt, hogy a másik oldalnak, vagyis nekünk se lelkünk, se érzékenységünk nincs, és arra vagyunk predesztinálva, hogy mindent el kell fogadni és tolerálni?! Miért gondoljátok azt, hogy az „Orbán geci, Áder nyeli” transzparens, amit végighurcolásztok az egész városon, a két és fél milliós Fidesz tábornak kellemes?! Ti mit gondolnátok, ha mi elmennénk egy tüntetésre, és bocsáss meg, kedves Bernadett, de mondjuk egy transzparenst végigvinnénk a városon azzal, hogy Hadházy geci, Szél Detti nyeli. Az mitől lenne különbség? – veti fel Bayer Zsolt.

Szél Bernadett arca rezzenéstelen. – Visszautasítom ezt. Lelkiekben úgy készültem erre a találkozóra, hogy kőkeményen kimozdultam a komfortzónámból. Nem kávézásra invitáltam Bayer urat, hanem erőszakkal való fenyegetés, uszítás és hivatalos eljárásban történő bántalmazás előkészülete miatt feljelentettem. Azért jöttem ide, hogy a gyűlöletbeszédet megállítsuk. Felhevültek az érzelmek, és ön folyamatosan olajat önt a tűzre. Eltűröm, hogy Ceausescu feleségéhez hasonlít, ám az erőszak minden formáját elítélem. Politikai nyilatkozatot teszünk, amelyben a gyűlöletkeltés, a gyűlöletbeszéd ellen emelünk szót, amelyhez a jobbik és az MSZP-frakció is csatlakozik – fogalmaz a politikus.

– Annyira jutottunk, hogy ön elítéli az erőszakot. Én is elítélem. Egyébként én önt nem hasonlítottam Ceausescu nejéhez. Ezen nagyon meglepődtem – feleli a publicista. Gulyás Márton, akinek már nem jutott hely, de egy bárszéket szereztek neki, meglepően kezdi.

– Az az idézet, hogy lógassuk fel Bayer Zsoltot, szerintem is vállalhatatlan. Ez a fajta beszédmód az, amelyik ellehetetleníti annak lehetőségét, hogy bármi másról lehessen beszélgetni, mint a kurvaanyázásról. Bayer Zsolt azért használja azokat a szavakat, mert a mögötte álló párt azt sugallja. A közélet ilyen szintű lerongyolódásában neki és a Fidesznek elsődleges felelőssége van. A Fidesz–KDNP nyolc évéből, tizenkét évéből, tök mindegy, akárhány év is lesz, a nemzeti együttműködés rendszere úgy fog bevonulni a történelembe mint a rendszerváltás utáni kormányok legbecstelenebbike, és ez azért szomorú, mert itt olyanok is kormányoztak, mint Horn Gyula, Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc – mondja az aktivista.

A narrátor, Stumpf András közbevág. – Ne legyünk LMP-sajtótájékoztató, s ne legyen politikai kiselőadás sem! Zsolt, valaki szól neked, vagy egyszerűen elkattan az agyad?

– Olyan fideszes demonstrációt, amelyen atrocitás történt, senki nem tud mutatni. Önök, ti viszont bármikor készek vagytok erőszakkal fenyegetni. Lámpavassal, IFA-platóra rakással – feleli Bayer. – Mire alapozzák, hogy én vagyok Orbán Viktor jobbkeze? Komolyan gondolja valaki, hogy felhív a miniszterelnök, hogy miről írjak? Újságíró vagyok, és nem a párt ökle.

„Semmi bajom Bayer Zsolttal, csak ő egy aljas neonáci féreg. Nem kávézgatni kellene vele, hanem szétverni a fejét vagy felakasztani” – írta a Facebookon Dániel Péter, a Demokratikus Koalíció Izraelbe menekült aktivistája a tegnapi kávézásról.

Nem ő volt az egyedüli, akit nem érintettek meg az erőszak elítélését célzó hangok. Mint arról a 888.hu beszámolt, a helyszínen egy idősebb Soros-provokátor megtámadta, lökdöste, illetve arcon vágta a portál operatőrét, majd egy másik újságírójukat is inzultálta.

