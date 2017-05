Felkészül az Osztrák Szabadságpárt

A liberálisok mégis úgy értelmezték a holland és a francia választásokat, mintha azok megerősítették volna az establishment pozícióját.

A mainstream elit már épp kezdett megnyugodni Macron győzelmének hírére, amikor váratlan csapás érte őket egy olyan helyről, ahonnan a legkevésbé számítottak rá: Ausztriából.

Az establishment pártok helyzete egyre bizonytalanabb Európában. Radikális, rendszerellenes erők sora cáfol rá a választási előrejelzésekre, miközben olyan pártok tűnnek el a süllyesztőben, amelyek éveken, évtizedeken át megkerülhetetlen elemei voltak az európai politikának.

Ilyen helyzetben nem is meglepő, hogy a mainstream elit „sikert” lát ott is, ahol az legfeljebb nyomokban felfedezhető fel. A márciusi holland parlamenti választás után is pezsgőt bontva ünnepeltek, pedig azon a voksoláson valójában megbukott a mainstream liberális politika. Mark Rutte kormányfő csak azért tudott elsőbbséget szerezni, mert ideiglenesen magára öltötte a bevándorlásellenesség álarcát. A francia elnökválasztást szintén önfeledt örömmel fogadta a mainstream elit, miközben Marine Le Pen az előző elnökválasztáshoz képest szinte megduplázta szavazóinak számát.

A liberálisok mégis úgy értelmezték a holland és a francia választásokat, mintha azok megerősítették volna az establishment pozícióját. Az ausztriai fejlemények azonban azt mutatják, hogy a veszély még nagyon is a fejük felett lebeg.

Ausztriában ugyanis borulhat a 2013 óta kormányzó szocialista-néppárti (SPÖ-ÖVP) nagykoalíció. A koalíciót a kezdetek óta súlyos viták feszítik, mostanra pedig robbanás közeli állapotba került a kormány. Az establishment két nagy pártját nem nagyon tartja össze más, mint az előrehozott választásoktól és a radikális Szabadságpárttól való félelem – ez pedig úgy tűnik, már nem elegendő a koalíció fenntartásához.

A helyzet kiéleződését jelzi, hogy a minap lemondott minden tisztségéről Reinhold Mitterlehner alkancellár, aki egyben a kisebbik koalíciós párt, az ÖVP elnöke is. Mitterlehner azzal indokolta lemondását, hogy lehetetlen ugyanabban a felállásban "kormányzati munkát végezni és egyúttal ellenzékként is dolgozni". Magyarul mondva: a Néppárt nem lehet egyszerre ellenzéki párt és koalíciós partner. Minden jel arra mutat, hogy a kényszerkoalíció napjai meg vannak számlálva.

A kérdés tehát már nem az, hogy lesznek-e előrehozott választások, hanem az, hogy mikor lesznek. A két nagy pártnak sem kedvez a jelenlegi helyzet, hiszen a folyamatos koalíciós marakodás tovább erodálja táborukat. Joggal tartanak azonban az előrehozott választásoktól is: az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) hosszú ideje stabilan vezeti a közvélemény-kutatásokat, a következő választás – akár csak jövő ősszel, akár hamarabb lesz – kormányzati pozícióval kecsegteti a Heinz-Christian Strache vezette pártot.

Az ausztriai történések persze csak azt érte váratlanul, aki módszeresen kizárja gondolkodásából a valóságot – vagyis a liberális elitet. Emlékezzünk vissza a tavalyi osztrák elnökválasztásra! Hetven év óta először fordult elő, hogy nem a két nagy establishment párt jelöltje versengett egymással, és csak egy hajszálon múlt, hogy nem a szabadságpárti Norbert Hofer lett Ausztria elnöke. Az elnökválasztáson győztes „független” Alexander van der Bellent pedig jelenleg az osztrákok nem több, mint három százaléka ítéli meg pozitívan – ami talán nem független az elnök azon kijelentésétől, hogy a szolidaritás jegyében hamarosan minden nőnek fejkendőt kell hordania.

Egyre több jel mutat tehát arra, hogy ami nem jött össze a Szabadságpártnak a tavalyi elnökválasztáson, az most sikerülhet, és az emlékezetes 2000-2005-ös ciklus után ismét kormányra kerülhetnek.

A liberálisok öröme ráadásul nem csak Ausztria, de Franciaország esetében is korai: A franciák hamarosan nemzetgyűlési választásokat tartanak, ami után a frissen elnökké választott Macron olyan egyedül érezheti magát, mint a nap végén a waterlooi csatamezőn álldogáló Napóleon.

Lánczi Tamás

politikai tanácsadó

mozgasterblog.hu