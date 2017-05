A Fidesz az egyetlen kormányképes alternatíva

A kormányzás fő iránya helyes, és a Fidesz az egyetlen kormányképes alternatíva - hangoztatta Gulyás Gergely fideszes politikus, az Országgyűlés alelnöke a nemzeti konzultációról szervezett országjárás keretében tartott lakossági fórumon Budapesten hétfőn.

2017. május 15. 23:47

A Fidesz-KDNP szövetség hét év kormányzás után is erős, a legjobban szervezett az országban - tette hozzá Gulyás Gergely.



Az ellenzékről szólva a kormánypárti politikus azt emelte ki: a baloldal semmit nem oldott meg legalább fél évtizede húzódó személyi és szervezeti problémáiból.

"Egymást jobban utálják, mint bennünket" - tette hozzá.



A Jobbikról pedig már csak azt lehet tudni, hogy a hatalmat akarja, de azt nem, mit képvisel - jegyezte meg.



"Távolról sem vagyunk tökéletesek, de kormányzati teljesítményünket senki sem vitathatja" - mondta a fideszes politikus.



A gazdaságról szólva rámutatott: a 2010-es kormányváltáskor rendkívüli mélységből indul az ország, de azóta évről évre sikerült 3 százalék alatt tartani a költségvetési hiányt, a 85 százalékos államadósságot több mint 10 százalékkal csökkenteni, a jegybanki alapkamatot 1 százalék alá vinni, a devizahiteleket kivezetni, mi több, időarányosan túlteljesíteni az akkor megígért 10 év alatt egymillió új munkahelyet, hiszen ma, 7 év elteltével több mint 700 ezerrel többen dolgoznak mint akkor.



A családpolitikával sikerült megfordítani a kedvezőtlen demográfiai trendeket.



Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország számára nincs alternatívája az Európai Uniónak. A világgazdaságban olyan hatalmas szereplők mellett, mint az Egyesült Államok vagy Kína, a kis országok csak akkor lehetnek eredményesek, ha intézményes kapcsolatban vannak más európai országgal.



Ugyanakkor a fideszes politikus kiemelte azt is, hogy a vita az EU-ban nem természetellenes. Vannak az olyan közös európai értékek, mint a szabadság, demokrácia, jogállam, de nem mindenben kötelező egyetérteni, például a migráció az egyik ilyen terület.



Mikor Magyarország belépett az EU-ba, elfogadta, hogy bizonyos hatásköröket az unióval közösen gyakorol, de a migráció például tagállami hatáskörben maradt, ezért arról a magyar kormány dönthet és fog is dönteni - jegyezte meg a kormánypárti politikus.



A migráció kérdésében értékvita bontakozott ki. Az európai fejlődés nem feltétlenül egyirányú, hiszen a posztkommunista országok érezhetően konzervatívabbak, a visegrádi országokban 80-90 százalékos a magyar migrációs politika támogatottsága - fejtette ki Gulyás Gergely.



Ugyanakkor kérdésre válaszolva rámutatott: Magyarország a migránsproblémában is szolidáris, kiveszi a részét a határvédelemből.



A kormánypárti politikus azokra felvetésekre, hogy jó-e az "Állítsuk meg Brüsszelt!" szlogen, úgy reagált: a Fidesz már "iszonyúan profin" csinálja a politikai propagandát, márpedig a plakátokon csak a nagyon leegyszerűsítő kommunikáció működhet.

Ám, a magyar emberek képesek különbséget tenni az unió és Brüsszel között - tette hozzá.



A korrupciós vádak kapcsán a kormánypárti politikus kiemelte: mindenki magáért felel, de néhány elszigetelt eset is nagyon káros lehet a választási kampányban.



Gulyás Gergely elmondta, hogy az országgyűlési választások 2018 április-májusában esedékesek, és ha a köztársasági elnök a legkorábbi időpontra tűzi ki, akkor addig már alig valamivel több mint 10 hónap van vissza.

MTI