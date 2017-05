Az erózió éve

Szembetűnő a német szociáldemokrácia immár tartósan rögzülő másodhegedűs szerepe a konzervatívok mögöt

2017. május 16. 10:12

Lassan itt a június, a felező hónap, s az már világos, hogy 2017 még nem a lázadás éve lesz, de nem is a diadalittas neoliberális visszarendeződésé. Ha már a jelzőkhöz ragaszkodunk, akkor sokkal inkább a folytatódó erózióé. A különféle választási eredményekből ugyanis leginkább az olvasható ki, hogy a politika még mindig nem képes érzékeny füllel meghallani a fenyegető társadalmi morajlásokat; új problémákat kezelne makacsul a régi módon.

Kontinensünk legnyugodtabb szeglete Skandinávia, arrafelé a bal- és a jobbközép egyaránt szembeszegül a társadalmat minden áron maga alá gyűrő, széttrancsírozó neoliberális gazdaságpolitikával. Feszültségek a skandináv országokban is akadnak, de a többiek alighanem szívesen cserélnének velük. Norvégia, Svédország, Dánia versenyképes világpiaci szereplők, anélkül, hogy ezzel alapjaiban rendítették volna meg középosztályaik jóléthez szokott szociális komfortérzetét. Idealizálni persze ezt a modellt sem kell, bár nem ártana kissé közelebbről venni szemügyre.

Németország pozitíve ugyancsak „kilóg” Európából, lévén a kontinens gazdasági nagyhatalma, motorja az integráció legfőbb haszonélvezője. Középpártjai - ellentétben a skandinávokéval - a neoliberalizmus éllovasai, amit a német gazdasági előnyök bázisán különösebb kockázatok nélkül meg is tehetnek: van miből a jólétet biztosítaniuk. Ugyanakkor szembetűnő a német szociáldemokrácia immár tartósan rögzülő másodhegedűs szerepe a konzervatívok mögött, amit a hétvégi tartományi választás csak megerősített. Ősszel könnyen bebizonyosodhat, hogy kellően hiteles kritikai mondandó nélkül a középbal tovább gyengül, mert képtelen megérteni, feldolgozni és politikailag vállalhatóan megformálni az új társadalmi jelenségek okozta feszültségeket. A konzervatívok sokkal ügyesebben s mindent összevetve eredményesebben tudják a neoliberalizmust menedzselni, annak Németországban is mélyülő minden problémájával együtt. Hasonló trendek észlelhetőek a Benelux államokban és Ausztriában is.

Délen ennél is sanyarúbb még a középbal helyzete, hiszen a gazdasági bázis neoliberalizmus társadalmat roncsoló hatása arrafelé több mint erőteljes. Finoman fogalmazva ezek az országok nem igazán társai az északiaknak a gazdasági előnyök élvezetében. Az olasz, a spanyol, a portugál munkanélküliek száma példátlanul magas, különösen a fiatalabb korosztályoknál ijesztő. Továbbá Franciaországban sem tudni még, prolongálható-e Macron pünkösdi királysága, avagy csupán előjátéka-e egy későbbi – őt is maga alá temető – szélsőséges offenzívának. Hamarosan az is kiderül, vajon Olaszország – bárki kerüljön is Rómában kormányra – merre billenti majd el az európai trendet. Valóságos csoda lenne, ha a konszolidálódás irányába.

S akkor még a brexitről, az Európai Unió belső konfliktusairól, a közép-és kelet-európai régió dilemmáiról még nem is beszéltünk.

Ó, ió, zió,ózió, rózió, erózió.

Egyelőre ez a realitás.

Szóval nem kellene még az Örömódát maximumra csavarni.

Galló Béla

politológus

mozgasterblog.hu