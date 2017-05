Sorsdöntő lesz a 2018-as választás

Az Országgyűlés elnöke szerint sorsdöntő lesz a 2018-as választás, hiszen az lesz a tétje, hogy Magyarország megmaradhat-e a magyarok országának, ahol a magyar emberek érdekei az elsők, és ahol ők döntik el, hogy ki képviselje ügyeiket.

2017. május 16. 22:18

Kövér László kedd este a nemzeti konzultáció kapcsán szervezett országjárás bajai állomásán azt mondta: jövőre "az életünkről döntünk olyan értelemben, hogy folytathatjuk-e a család-, a gazdaság- és a nemzetpolitikában, amit elkezdtünk". A már mutatkozó eredmények ugyanis azzal kecsegtetnek, hogy egyszer valóban európai életminőséget adó, nyugodt, békés országban élve "nevelhetjük gyermekeinket és unokáinkat" - tette hozzá.



Kijelentette: a mintegy másfél millió ember, aki már kitöltötte a nemzeti konzultáció kérdőívét, igazolta, hogy szükség van az ilyen jellegű politikai tájékoztatásra, a párbeszédre.



A házelnök hangsúlyozta: ahogy szükség volt a békemenet többszöri megismétlésére az elmúlt esztendőkben, ugyanígy erősítette a kormány álláspontját az is, hogy minden fórumon hivatkozhattak azoknak a konzultációknak az eredményeire, amelyek során az emberek elmondták véleményüket.



Mint mondta: a mostani konzultáció apropóját a brüsszeli fejlemények adják. Ezek pedig arról szólnak, Brüsszel nem nyugszik bele, hogy Magyarország és a hozzá hasonló országok megpróbálják a saját szuverenitásukat legalább részben megőrizni, fenntartani a jogot, hogy a saját népük, a saját nemzetük alapvető kérdéseiben maguk döntsenek.



Az Európai Unió jövőjéről kialakult összeurópai vita kapcsán megjegyezte, az Európai Bizottság álláspontja szerint "a kutya ugat, a karaván halad", ahol a kutya Magyarország. Történhet bármi, a választók mondhatnak bármit, a brüsszeli "bürokratikus gépezet" csak megy tovább Európa központosításának irányába. Azon az úton, amely napról napra újabb és újabb területeken kurtítja meg a nemzetállami hatásköröket. A magyar kormány lehetőségeit, hogy megvédje a határokat, hogy megőrizze a rezsicsökkentés eredményeit, illetve, hogy az adó- és bérpolitikával megpróbálja Magyarország gazdaságát versenyképessé tenni, hogy ez a gazdasági növekedésen keresztül a magyar emberek jólétét eredményezze. A felzárkózást ahhoz a jóléthez, aminek a céljával annak idején az Európai Unióhoz csatlakoztunk - részletezte.



Kövér László beszélt arról is, hogy a magyar kormány azért is a támadások kereszttüzébe került, mert azt hirdeti, hogy Magyarországon egy olyan társadalomnak, közösségnek kell kialakulnia, amelyben a munka biztosítja az emberek boldogulását. A segélyek helyett munkalehetőségeket kell teremteni, mert a munka megbecsülése tarthatja fenn hosszú távon azt a társadalmat, amelynek fundamentumát a családok adják. Csak akkor van értelme azonban jövőről és politikáról beszélni, ha a családok erősek. Az elmúlt esztendőkben közösen megteremtett gazdasági lehetőségeket éppen ezért a nemzetként értelmezett családok megerősítésére fordítja a kormány - tette hozzá.



Hangsúlyozta: nem kérdés az sem, hogy mi különbözteti meg az ellenzéket a kormánypárttól. Orbán Viktor miniszterelnök szavait idézve elmondta: az ellenzéki politikusok döntő többségével szemben az kormánypárti politikusoknak szenvedélyük Magyarország. Ennek az országnak pedig a magyarok országának kell maradnia, amit most komoly veszély fenyeget.

MTI