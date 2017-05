Mindennapi fake news

Az emlékművet egyébként egy sor nyugati politikus is megkoszorúzta már, sőt, a balliberális tábor kedvence, Göncz Árpád is.

2017. május 17. 01:04

Magyarországi álhír-szemle.

Álhír:

Orbán Viktor pekingi útja kapcsán a független újságírás felkent papjai (itt és itt) nem késlekedtek beszámolni arról, hogy a miniszterelnök megkoszorúzta a több ezer áldozatot követelő Tienanmen téri vérengzés felelőseinek állított emlékművet.

Valóság:

Az emlékmű, amit a miniszterelnök megkoszorúzott valójában a 19-20. század kínai mártírjainak és forradalmárainak állít emléket, akik életüket és vérüket adták Kína függetlenné válásáért. Az emlékművet egyébként egy sor nyugati politikus is megkoszorúzta már, sőt, a balliberális tábor kedvence, Göncz Árpád is.

Álhír:

„Menedékjogot kért Orbántól egy hírhedt német holokauszttagadó” – olvashattuk a minap a hvg.hu oldalán. A cikk a forrásként megjelölt német napilap töprengését is ismerteti: vajon „meglágyítja-e” Orbán Viktor szívét a német szélsőjobbos menedékkérelme? Vajon a magyar kormány befogja-e Horst Mahlert mint politikai menekültet? Hiszen, szól a cikk végkövetkeztetése, „Igaz ugyan, hogy Magyarországon jobboldali kormány van hatalmon, de az ország attól még tagja az Európai Uniónak”.

Valóság:

A kérdés eleve értelmetlen, hiszen az Európai Unió egyik tagállamának polgáráról van szó. Ráadásul a magyar kormányfőtől nem lehet menedékjogot kérni, hiszen a miniszterelnök nem jogosult menedékkérelmek elbírálására. Talán vannak, akiknek ez újdonság, de Magyarországon a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal dönt a menekültkérelmekről. A hvg.hu-nál minden bizonnyal jó pont jár azért, ha Orbán Viktor neve negatív környezetben szerepel, ha pedig egy börtönviselt, holokauszttagadó, szemmel láthatólag őrült emberrel hozható összefüggésbe a magyar miniszterelnök, az maga a főnyeremény. Még akkor is, ha az egész történet – és annak tálalása – híján van bármiféle valóságalapnak.

Álhír:

„Nem csoda, hogy minden fiatal külföldre menne: már a kamaszoknak is tele a hócipője” – írja a napicsart.blog.huszerzője egy a fiatalok elégedettségét mérő OECD kutatás kapcsán.

Valóság:

A cím hangzatos, de teljesen kamu. Ha fél percnél kicsit többet szentelünk az OECD rangsornak, érdekes megállapításokra juthatunk. Többek között arra, hogy a mexikói fiatalok rendkívül elégedettek az életükkel. Ez ugyancsak meglepő annak fényében, hogy Mexikóban évtizedek óta polgárháborús állapotok uralkodnak: a drogháború az elmúlt 10 évben több mint 100 ezer ember életét követelte. Mexikó 2016-ban a világ második „leghalálosabb” országa volt: 23 000 ember lett gyilkosság áldozata, több, mint Irakban vagy Afganisztánban. De a kutatás szerint még az illiberális Oroszország fiataljai is elégedettebbek a magyaroknál. Az már csak hab a tortán, hogy a kivándorló magyarok egyik célországa, az Egyesült Királyság még hazánknál is rosszabb értékelést kapott a fiataloktól. A kérdés már csak az: akkor miért nem Mexikóba mennek a kamaszok, akiknek tele van a hócipője? Másként fogalmazva: van bármi értelme is az ilyen rangsoroknak?

Válasszuk szét a jogos kritikát és azt, amikor valaki egyszerűen örömét leli Magyarország ekézésében. A fenti példák ez utóbbi kategóriába tartoznak.

Lánczi Tamás

politikai tanácsadó

mozgasterblog.hu