Hangzatos üdvözlés!

KDNP: A Jobbik az agresszió pártja! MSZP: Egy igazságosabb Magyarországért! LMP: Az Orbán-rendszer károsultjai a munkából élők! Jobbik: Amiről Bözsi néninek senki sem szólt! Fidesz: Újabb korrupciós botrány az MSZP-nél, avagy meddig ér el az EMIR keze?

2017. május 17. 14:37

Híven a hagyományokhoz, élve a mentelmi jog összes előnyével, hangzatos naprend előtti felszólalásokkal „köszöntötték” a Tisztelt Házban a héten is egymást. Nem volt meglepetés, ugyanazt egészen másként látták. A kormánypártok táltoson ültek, a szebb jelen és a még szebb jövő reményében új politikáról, cselekvő hazafiságról, igazságos Magyarországról és általános fellendülésről beszéltek, az ellenzék szerint viszont porhintés az egész, minden rossz, sőt még annál is rosszabb és percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”. Legutóbbi szónoklataikat szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan jelezve – idézzük.

A Jobbik az agresszió pártja!

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP): - Képviselőtársaim! „Én kijövök ebből az erőtérből és meg fogom vívni a küzdelmeimet ezzel kapcsolatban házon belül és még házon kívül is; és meg is vívom” - ezeket a mondatokat a szembenállásról, az ország megosztottságáról és a gyűlöletről mondta nem is olyan régen a Jobbik elnöke. Ezek szép gondolatok, de az elmúlt héten kiderült, hogy Vona Gábor szájából ez is csak egy hatalmas kamu volt, a Jobbik úgynevezett munkahete ugyanis semmi másról nem szólt, mint fenyegetésről, gyűlölködésről és erőszakról.

- Hétfőn a Jobbik egyik képviselője itt a parlamentben hőzöngött, ordibált, majd erőszakkal fenyegetett meg egy államtitkárt. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Aki bemutatott neki!) A fenyegető mondatokat azért nem akarom szó szerint idézni, mert az nemcsak fékevesztett agressziót tartalmazott, hanem alpári stílusban is hangzott el. Szilágyi Györgytől a parlamentben eddig példátlan esetet követően egy cinikus bocsánatkérésre futotta a nyilvánosság felé, épp csak attól nem kért bocsánatot, akit valójában megfenyegetett.

- Kedden kiderült, hogy Szilágyi képviselőnek több követője is akad. Megtudtuk, hogy a Jobbik hatvani szervezetének elnöke, Rákócziné Lózs Csilla is durva erőszakot alkalmazna, sőt Vona pártelnök gyöngyösi bizalmasa is csatlakozott hozzá. A hatvani elnök asszony a miniszterelnök megverésével kapcsolatban is nyilvánosan ötletelt. Csak mondom pártelnök úrnak, hogy ezek az emberek a nyilvános adatok szerint a Jobbik képviselőcsoportjának a munkatársai a mai napig.

- A szerdai nap is úgy telt el, hogy a korábban fogadkozó pártelnök a nyilvánosság előtt nem tett semmit a pártján belül terjedő gyűlölködéssel és agresszióval szemben.

- Csütörtök reggel Vona Gábor annyira volt képes, hogy gazdája tévéjében elmondja, hogy ő nagyon mérges és hogy Szilágyi mondata nem elfogadható. Persze azóta nem történt semmi. Még a nap során, újabb jobbikos, Lukács László György védte meg Szilágyi Györgyöt, magyarázta minősíthetetlen stílusban a fenyegetőzését, méghozzá a Törvényalkotási bizottság ülésén, sőt Lukács még rá is licitált társa mondataira. Ennyit a Jobbik elnökének párton belüli tekintélyéről. Csak zárójelben jegyezném meg: a közbeszéd miatt óriási álaggódást levágó LMP és MSZP is becsatlakozott, hiszen a Házbizottságban is szó volt erről a témáról, ahol ők nem támogatták Szilágyi szavainak semmifajta szankcionálását.

- Pénteken nyilvánosságra kerültek Janiczak Dávid ózdi jobbikos polgármester munkatársaival folytatott beszélgetéseinek egyes részletei. Ezeket nem idézném, mert nem valók a parlamenti jegyzőkönyvbe. Legyen elég annyi, hogy a korrupció gyanújába keveredett fűzfapoéta az egyik hölgykollégáját poénkodva gyakorlatilag nemi erőszakkal fenyegette meg arra az esetre, ha kibeszéli a kis titkukat. Az a helyzet, hogy a Jobbiktól, soha nem állt távol ez a hangnem, az agresszió végigkísérte a párt rövid történetét, kezdve a Magyar Gárda fenyegető meneteléseitől a zászlóégetésen át a parlamenti fenyegetésekig. Hiába a cicás szelfik, a cukiságparaván mögül mindig kilóg az agresszió!

- Múlt hét hétfőn Vona Gábor pártelnök azonnali kérdést tett fel, és az első mondata az volt, hogy 2018-ban a Jobbik alakít majd kormányt. Ezzel azonban két probléma is van. Egyrészt, hogy erről nem ő - bármennyire is szeretne -, hanem majd a választók fognak dönteni! Másrészt: hogyan kormányoznának olyan politikusok, akik egy háromperces államtitkári választól is úgy elvesztik a fejüket, hogy agresszióval kezdenek el fenyegetni? Ilyen mentalitással, kedves jobbikos képviselők, nem lehet kormányozni! Volt, aki megpróbálkozott vele: úgy hívták, hogy Gyurcsány Ferenc. Láttuk, mi lett a vége: 2006-ban az utcákon békés embereket vertek össze. Ilyen kormányzásra nincs szüksége Magyarországnak!

- Összefoglalva elmondhatjuk: a Jobbik hídépítésről zagyváló elnöke tehát ismét csak hangemberkedett! A jobbikos képviselők inkább a kibelezésben gondolkodó gazdájuk mosdatlan, agresszív és fenyegető stílusát követik. Vona Gábor ma már rendre gyengének bizonyul ahhoz, hogy bármit is tegyen a Jobbikban egyre durvábban terjedő agresszióval szemben. Úgy próbálom mondani, hogy a tisztelt pártelnök úr is megértse: körmetlen macskának nehéz fára hágni! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Jaj!)

Egy igazságosabb Magyarországért!

TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! Három héttel ezelőtt Japánban a fukusimai tragédia utáni újjáépítésért felelős miniszter mondott egy ostoba, bár korántsem vicces mondatot. Azt mondta: „még jó, hogy északkeleten történt a tragédia és nem Tokióban, mert ott sokkal nagyobb károkat okozott volna.” Egy nappal később ez a miniszter bocsánatot kért és lemondott. Mindeközben Magyarországon Balog Zoltán egy eseményen azzal viccelődött, hogy a mentőszolgálatoknál dolgozóknak milyen alacsony a bére. Az az ember viccelődött ezzel, akinek a feladata lenne az egészségügy fenntartása és fejlesztése, és a feladata lenne az egészségügyben dolgozó munkatársak megélhetésének a biztosítása és fizetésének emelése. Ez nem vicces, hanem kifejezetten dühítő! Balog Zoltánnemhogy bocsánatot nem kért a mondataiért, hanem továbbra is teljes felhatalmazással rombolja az egészségügyet, az oktatást és a szociális ágazatot!

- Képviselőtársaim! Balog Zoltán jópofasága annak a cinikus pökhendiségnek az újabb példája, amelyet folyamatosan láthatunk: Lázár „akinek nincs semmije, az annyit is ér” Jánostól, Rogán „helikopter” Antaltól vagy éppen Mészáros „nem stróman” Lőrinctől. Ez az a cinikus pökhendiség, igazságtalan Magyarországot eredményezett, ahol igazságtalan a közterhek elosztása és igazságtalan a közös torta újraosztása! Ezért mondjuk azt, hogy a Fidesz által benyújtott költségvetés az igazságtalanság és a korrupció költségvetése! Igazságtalan, mert a Fidesz a gazdagok adócsökkentését a kis keresetű dolgozókkal fizetteti meg. Igazságtalan azért, mert a gazdagoknak évente 400 milliárd forint adócsökkentést ad, miközben eltörölte a minimálbér adómentességét és 27 százalékra emelte az áfát. Igazságtalan, mert a munkabérből élők és különösen a kisebb keresetű dolgozók adóterhei 2018-ban is az egyik legmagasabbak lesznek Európában. Ezeket az igazságtalanságokat meg kell szüntetni, a vagyoni különbségeket csökkenteni kell. Ezért mondjuk: tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok! Aki havi 1 milliónál többet keres vagy több mint százmilliós vagyona van, igenis vállaljon többet! Adja be a közösbe azt a kis többletet, hogy legyen miből fejlesztenünk az iskolákat, a kórházakat vagy éppen az idősotthonokat.

- Képviselőtársaim! Tudják-e, melyik az a három terület, amelyekre arányaiban kevesebbet költ a Fidesz 2010 óta? Elmondom: az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra. Ennek eredménye pedig már megjelent a romló egészségügyi közszolgáltatásokban és a növekvő szegénységi mutatókban. Mindezt úgy hozta össze a Fidesz, hogy 2010 óta ezt az időszakot tekintve GDP-arányosan több adót fizetünk. Hét éve több adót fizetünk! Természetesen a gazdagok kevesebbet, míg a kis keresetű dolgozók pedig többet. Az elosztható pénz több lett, de az állam a valódi feladataira mégis kevesebbet költ, hiszen önöknek fontosabb a stadion, fontosabb a propaganda vagy éppen egy meg nem térülő atomerőmű.

- Ez a korrupció költségvetése! Ezekre a projektekre elköltött százmilliárdok valahogy mindig Orbán, Rogán vagy kormánytagok ismerőseinél, rokonainál landolnak. Erre mondjuk azt, hogy elég volt! Stadionokban nem lehet gyógyítani, a propaganda nem pótolja a minőségi oktatást, az Orbán-Putyin-paktum pedig Oroszország érdekeit szolgálja, amit még az unokáink is fizetni fognak!

- Képviselőtársaim! Mi elutasítjuk a Fidesz társadalompolitikáját, elutasítjuk az igazságtalanság és a korrupció költségvetését! Abban hiszünk, hogy minden magyar egyenlő, és egyenlő esélyeket kell kapniuk, hogy a tehetség kibontakozását ne gátolja a család szegénysége. Ne feledjék, hogy ma egy volt Soros-ösztöndíjas, akinek a keresztneve Viktor, a Fidesz társadalompolitikája miatt soha nem jutott volna egyetemre. Igen, arról a Viktorról beszélek, aki pincsikutyaként most kezelt le Erdoğannal, Putyinnal vagy Lukasenkával.

- Képviselőtársaim! Az a célunk, hogy felszámoljuk a létbizonytalanságot és a dolgozó emberek kiszolgáltatottságát. Az a célunk, hogy több pénz maradjon a kispénzű dolgozók, a közszférában dolgozók és az átlagemberek zsebében, és igenis a gazdagok vállaljanak többet, mert így lesz több pénz az oktatásra, az egészségügyre, a nyugdíjakra, a szegénység csökkentésére. Közös jövőnkért, egy igazságosabb Magyarországért! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Bevallom önnek, hogy a napokban elolvastam, átlapoztam az MSZP friss és ropogós programját, Botka László programját, és abban nagyon sok olyan gondolat volt, mint amit ön az imént is elmondott. Ennek a programnak az előszava úgy fogalmaz: az a cél, hogy olyan Magyarországon éljünk, amelyre büszkék lehetünk, amely munkát, megélhetést és biztos jövőt tud adni az állampolgárainak. Az a helyzet, hogy ezzel a céllal egyébként mi még egyet is értenénk. Ezért is érthetetlen, hogy amikor az MSZP az országról és a gyarapodásról beszél, akkor miért söpri szőnyeg alá az eddigi eredményeket és a jövőbe mutató pozitív intézkedéseket? Mert az egészségügy kapcsán - szeretném önnek elmondani, ön ezt elhallgatta - a jövő évi költségvetésben, ha önök is megszavazzák, több mint 100 milliárd forinttal több áll majd rendelkezésre. Az oktatás esetében ez több mint 80 milliárddal jelent majd többet.

- Frakcióvezető Úr! Ha önöknek valóban fontos lenne a munkából élők helyzete, akkor nem támadnák a béremeléseket! Mint ismert, jövő évben a tervek szerint tovább nő a minimálbér: 8 és 12 százalékkal a minimálbér, illetve a szakmunkás-minimálbér. A szakmunkás-minimálbérek esetében ez azt jelenti, hogy azok összege jövőre meg fog duplázódni 2010-hez képest. Ennyit arról, hogy ki is segíti valójában a szakmunkásokat. Ha az MSZP-nek valóban fontos lenne a családok gyarapodása, akkor nem támadná állandóan a családtámogatási rendszert. Ez az a rendszer, amelynek a központi eleme a családi adókedvezmény, amely már több mint ezermilliárd forintot hagyott a gyermeket nevelő családok zsebében.

- A kormány számára - szeretném önnek elmondani, mert ön nem említette - a biztonság megerősítése is kiemelt célkitűzés! Az MSZP számára, úgy látom, hogy nem, mert a programjukban mintha nem is említenék ezt. Ha valaki megnézi Botka László programját, azt látja, hogy a szocialisták szinte semmit nem mondanak az Európai Unió egyik legsúlyosabb biztonsági kockázatáról, az illegális bevándorlásról. Sok csodálkoznivaló azért ezen nincs, tekintve, hogy az MSZP korábban azt mondta: a migráció álprobléma, és Botka László maga is úgy nyilatkozott, hogy Szeged lakosságát nem zavarják a migránsok.

- Képviselő Úr! A Szocialista Párt plakátjain öles betűkkel az szerepel, hogy igazságot kell tenni, fizessenek a gazdagok. Önök tehát gyakran az igazságosságra hivatkoznak. De milyen igazságtétel várható azoktól, akik milliárdosokkal szerveztették a békemenetet, akik szegényekre hivatkoznak, de közben Rolex órát és óriási terepjárót titkolnak el, meg némi ingatlanrészt is, és milyen igazságtétel várható el azoktól, akik most is az adóemelést tudják a magyarok számára ajánlani mint szocialista csodaszert?

- Baloldali Képviselő Urak! Ha már mindenáron igazságot akarnak tenni, akkor hadd javasoljam azt, hogy mindenekelőtt a Szeviép-ügyben tegyenek igazságot! 11 milliárd forint tűnt el, több száz vállalkozást rövidítettek meg, és botrányos módon az ügyben tiltakozó állampolgárt bilincsben vezették el, az érdeklődő újságírókat meg nemes egyszerűséggel nácinak nevezik. Ez a radikálbaloldali tempó azt jelzi, hogy nemcsak a pártszlogenjüket, a plakáton szereplő pártszlogenjüket, hanem a közéleti érvkészletüket is az ötvenes évekből kölcsönzik!

- Egyébként szeretném önöket tájékoztatni: Botka László programjában az is szerepel, hogy a 2010-es baloldali kudarc főszereplőinek - mármint a baloldalon - háttérbe kell vonulniuk. Ezek alapján háttérbe kell vonulnia többek között Mesterházy Attilának, aki frakcióvezető volt, Gőgös Zoltánnak, aki Gyurcsány Ferenc idején államtitkárként tevékenykedett, vagy mondjuk, Hiller Istvánnak, akire oktatási miniszterként emlékezhetünk. De egyébként Botka László feltételei alapján Botka László sem tölthetne be tisztséget egy Botka-kormányban, hiszen háromszor szavazta meg Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségét, ebből kétszer az őszödi beszéd után.

- Azt tanácsolom önöknek, hogy mielőtt más pártokat vagy a kormányt minősítik, jó lenne, ha odahaza tennének egy kicsit rendet, mert az MSZP a miniszterelnök-jelöltje a mostani programja alapján nem számítana az MSZP mostani frakciójára. Mi a magunk részéről kitartást kívánunk ennek a helyzetnek a kibogozásához! A kormány addig is az adócsökkentésekkel és a béremelésekkel kíván foglalkozni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Az Orbán-rendszer károsultjai a munkából élők!

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Tisztelt Ház! A 2018-as költségvetés benyújtásakor azt mondták: „ez a munkából élők költségvetése”. Ennél nagyobb hazugságot nem is állíthattak volna, mert ez a költségvetés a munkából élők átverése! De kit is vertek át? Sajnos mindenkit! Mindenkit, aki a közszolgálatban, aki gyárban, termelő üzemben, aki kereskedelemben vagy más szolgáltatásban dolgozik. Az ő bérük alig változott az elmúlt hét évben, miközben az infláció 17 százalék volt. Bezzeg Matolcsy Györgynek 150 százalékkal ugrott meg a fizetése, 2 millió forintról 5 millió forintra. Havonta! Az államtitkárok, a kormánybiztosok, a semmihez sem értő politikai kinevezettek hada óriásira duzzadt, milliós fizetéseket kapnak. Erre meg stadionokra meg Paks II.-re és hasonló értelmetlen gigaberuházásokra bezzeg van pénz; arra, hogy a munkából tisztességesen meg lehessen élni viszont nincs.

- Önök átverték a közszolgálatban értünk dolgozókat, különösen a mentősöket. Ilyen átverést ritkán láttunk! Amióta kormányoznak, az egészségügyi dolgozókat, köztük a mentősöket nyomorszinten tartották. Amikor a tömeges elvándorlás arra kényszerítette önöket, hogy valami béremelést adjanak nekik, akkor is csak morzsákat juttattak, ami az elmúlt évek inflációját alig fedezte.

- A rendőröket már tavaly is megalázták, amikor késve fizették ki nekik a bérüket, a pótlékokat. Az idén pedig hosszas tárgyalások után 60 százalékos emelést ígértek nekik, majd benyújtották a költségvetést, és a miniszter képes volt mosollyal az arcán azt mondani, hogy milyen jó, 10 százalékkal emeljük a béreteket, az ígért 60 százalék helyett. Nem csoda, hogy a mentősök most sztrájkra készülnek!

- Önök átverték az ápolókat! Béremelésük alig haladta meg a hosszú évek inflációs veszteségét. De átverték a tanárokat is, az a sokat reklámozott életpálya megemelte ugyan a kezdő fizetéseket és a béreket is, ám ennek ára a pótlékok elvesztése és a leterheltség durva növekedése lett. Most a felháborító 5 százalékos emeléssel befejezettnek nyilvánítják a béremelési folyamatot, sőt bérplafont vezetnének be!

- Önök a szociális dolgozókat sem becsülik meg, akik a társadalom legrászorultabbjain igyekeznek segíteni. És átverték a közalkalmazottak nagy részét. A közalkalmazotti bértábla 2008 óta változatlan, folyamatosan csökken. Ahelyett, hogy emelnék, tovább trükköznek részleges emelésekkel és a bérbe be nem épülő pótlékokkal.

- És még nincs vége a sornak! Önök átverték a magyar kisvállalkozókat is, akik megszenvedik az egyébként szükséges minimálbér-emelést. A minimálbér-emelés terhét majdnem teljes egészében az ő nyakukba varrták. Eközben a multik 10 százalékos társaságiadó-csökkentést kaptak. A hazai kisvállalkozások és munkatársaik különösen azt szenvedik meg, hogy ma nem a munkából lehet megélni, nem a teljesítmény számít, hanem a Fideszhez való közelség. Az építőiparban, az energetikában, a turizmusban, és még sorolhatnám tovább a Fidesz által lenyúlt szektorokat, csak törleszkedéssel lehet megélni!

- Önök átverték a dolgozni akaró fiatalokat, és ez az egyik legnagyobb bűnük: fiatalokat átverni. A pályakezdő bérek olyan alacsonyak, hogy arra nem lehet családalapítást tervezni, és otthonteremtésről álmodozni. Önök még azokat a fiatalokat is átverték, akiket a „Vállalkozz itthon, fiatal” elnevezésű programmal hazacsábítottak. Ígértek nekik 3 millió forintos támogatást, ám azt egy év után sem képesek odaadni nekik, ellenben fizettetik velük a cégeik fenntartását és még az ötleteiket is lenyúlják. Ez azért mesterien cinikus átverés volt, ezt el kell ismerni.

- Önök átverték a dolgozó emberek 80 százalékát, akik nem voltak nyertesei az egykulcsos adó bevezetésének. Ők azóta várnak, hogy a jómódúak megtámogatása évi 500 milliárddal az ő pénzükből majd hozzájuk is lecsorog. Erre azonban hiába várnak! Ebből csak a Mészáros Lőrincek vagyona dagad! Ezért lenne azonnal szükség a személyi jövedelemadó sávos csökkentésére, adómentes minimálbérre, az átlagbér 38 ezer forinttal való megemelésére és a havi 1 millió fölött keresők pluszadóztatására! És ezért lenne szükség a minimálbéren alapuló közalkalmazotti bértábla megalkotására! (Ikotity István tapsol.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Ezen a héten kezdődik a jövő évi költségvetés vitája valóban, és mint minden egyes költségvetésből, ebből is ki lehet olvasni, hogy melyek a kormányzati politika főbb csapásirányai. Kicsit sajnálom, hogy nem olvasta el az ezzel kapcsolatos kommunikációkat, illetve a részletes előterjesztést, mert ha elolvasta volna, akkor nem vont volna le ilyen következtetéseket.

- Képviselő Asszony! Az ön állításaival szemben a 2018-as költségvetés a munkából élők költségvetése lesz. A cél a teljes foglalkoztatottság! Ön erről nem szólt, de eközben ön is nagyon jól tudja, hogy 2010-hez képest több mint 700 ezer új munkahely jött létre Magyarországon, ami eleve cáfolja az ön állításainak valóságtartalmát. Ezen új álláshelyek jelentős része, túlnyomó része a piaci szférában jött létre.

- Az új munkahelyek mellett a kormány azt is fontosnak tartja, hogy meg is érje dolgozni Magyarországon. Ezért 2018-ban is folytatódnak majd a béremelési programok a közszférában és a piaci szférában is, ahol a munkát terhelő adók csökkentése teszi majd lehetővé a további béremeléseket. Azt gondolom, ön sem vitathatja el annak jelentőségét, hogy idén januárban 15 és 25 százalékkal nőtt a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér, amit jövőre további 8 és 12 százalékos emelés követ majd.

- Képviselő Asszony! Ha jól vettem ki a szavaiból, ön támadja a minimálbér-emelést. Szeretném arra kérni önt, hogy mindenekelőtt az érintettekkel közölje ezt az álláspontját. A kormány mindenesetre ragaszkodik a minimálbér-emeléshez.

- Ön is nagyon jól tudja, hogy a munkából élők közül rengetegen nevelnek gyermeket. Nekik a kormány továbbra is jelentős támogatást kíván nyújtani. 2018 januárjától havi 35 ezer forintra nőhet a kétgyermekes családok havi adókedvezménye.

- Ami az egészségügyet illeti: ön az átverés szót használta. Azt gondolom, hogy a 207 ezer forintos emelés az orvosoknak, a 65 százalékos emelés az ápolóknak semmi szín alatt nem nevezhető átverésnek! Még akkor sem, ha tudjuk, hogy rengeteg a teendő.

- Továbbra is számíthatnak adókedvezményekre a fiatal házasok. A kormány az otthonteremtési programmal is kívánja támogatni a fiatalokat. Egyébként azokat is, akik úgy döntenek, hogy külföldi munkavállalás után Magyarországon képzelik el a jövőjüket. Erre a célra, tehát az otthonteremtésre 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre jövőre.

- Ami a kevésbé tehetőseket illeti: a kormány őket rezsicsökkentéssel, közfoglalkoztatással, a minimálbér emelésével, és az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésével segíti. Az sem lényegtelen, talán az ön számára sem, hogy a korábbi, kevesebb mint 100 ezer helyett ma már 320 ezer ember étkezhet ingyen Magyarországon, naponta háromszor.

- Képviselő Asszony! Önök sokszor beszélnek itt a Házban is az oktatásról és egészségügyről. Ez nem is véletlen egyébként, hiszen valóban stratégiai területről van szó. Ezért is szeretném önnek is elmondani: jövőre a mostani állapothoz képest több mint 100 milliárddal több jut majd egészségügyre, és több mint 80 milliárddal több jut majd oktatásra. Ön sem vitathatja el ennek jelentőségét. Ez az, amit dióhéjban el tudok mondani a munkából élők és a jövő évi költségvetés ügyében. Tudom, hogy egy év múlva választás lesz, és ilyenkor megkezdődik a szokásos baloldali marakodás a helyekért, de ez még nem ok arra, hogy önök kétségbe vonják Magyarország teljesítményét. Főleg nem egy olyan időszakban, amikor 700 ezer új munkahely jött létre, és sikerült a korábbi 12 százalékos munkanélküliséget 5 százalék alá csökkenteni. Ebből is látszik, hogy a munkából élők támogatása becsületbeli ügy a kormány számára! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Amiről Bözsi néninek senki sem szólt!

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Ha az elmúlt években beütöttük az internetes keresőbe Bözsi néni nevét, akkor egy olyan videóra leltünk, ahol egy Szaniszló nevű kisfiú két tyúkot visz Bözsi néninek a portája elé, de nem találja otthon. Ha ma beírjuk Bözsi néni nevét az internetes keresőbe, akkor a miniszterelnök úr videójára fogunk rálelni, ahol „első nyugdíjemelő” Viktor meglátogatja Nagygéc községben Bözsi nénit. Amíg az első videó humorosnak volt nevezhető, ez utóbbi egy tragikus és megrázó videó. Miért? Azért, mert az egyik oldalon ott van egy kedves, szeretnivaló idős hölgy, a másik oldalon pedig a miniszterelnök zsebre tett kézzel, a szemkontaktust kerülve, ide-oda zavartan toporogva, úgy viselkedve, mintha az idős hölgy egy biodíszlet lenne. Ez elszomorító!

- És tudják, képviselőtársaim, hogy mi volt az egyetlenegy emberi momentum, emberi pillanat ebben a hat-hét perces videóban a miniszterelnök részéről? Tudják, melyik volt? Amikor meglátta Bözsi néni sertését - ez volt az egyetlenegy emberi pillanat!

Amúgy az egész videóból az jött le, hogy a miniszterelnök, ha találkozik egy hús-vér nyugdíjassal, egy hús-vér emberrel, akkor megfagy, nem tud viselkedni, - ami egyébként elszomorító. Ilyenkor előjön belőle a Döbrögi-mentalitás, előjön belőle a földesúri cinizmus, előjön belőle a kegygyakorló, hogy majd ő eldönti, egyes szám első személyben, hogy megadja-e az emelést, majd meglátja, meghatározza, hogy megadja-e ezt a kegyet holmi földi halandóknak!

- Képviselőtársaim! Most komolyan kérdezem önöktől, kormánypárti képviselőtársaimtól: önök tényleg komolyan gondolták ezt a videót? Tényleg azt hitték, hogy ez egy PR-videó? Ez egy tragédiavideó! Ebből a néhány percből az sugárzik, hogy önök a nagyszüleik és a szüleik generációját nem tisztelik! A mérhetetlen cinizmus, arrogancia, a megvetés sugárzik ebből a videóból!

- Azt egyébként már eddig is tudtuk, hogy önök a fiatalokat nem tisztelik, hiszen az elvándorlás kapcsán, ahogy erről a kérdésről önök beszéltek, akár a miniszterelnök is, hogy kalandvágynak nevezték, ezt egyértelművé tette. És amikor mi ezt szóvá tettük, akkor a miniszterelnök azt mondta, hogy tiszteljük jobban ezeket a fiatalokat, akik elhagyják az országot. Hát mi tiszteljük jobban?! Mi tiszteljük ezeket az embereket, hiszen ezek az emberek, akik ma elhagyják az országot, a mi gyermekkori barátaink, a mi volt osztálytársaink, a mi generációnk. A mi generációnk hagyja el ezt az országot az önök politikája miatt! Persze, hogy tiszteljük őket! Önöknek is tisztelni kéne a fiatalokat, mint ahogy az időseket is tisztelni kéne, és nem a függő helyzetükből, megnyomorított helyzetükből politikai vámot szedni, - mert ezt teszik!

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Ha a Jobbik 2018-ban kormányra kerül, minden magyar embernek és minden generációnak meg fogja adni a tiszteletet. (Dr. Rétvári Bence: Múlt héten is láttuk!) A fiataloknak is, a középkorosztálynak és az időseknek is - mindenkinek, ami jár nekik. A fiataloknak biztosítani fogjuk a munkát, biztosítanifogjuk az oktatás, a továbbképzés lehetőségét, és meg fogjuk oldani a lakhatási problémáikat.

- Az önök kormányzásának a despotikus bűze helyett egy szabad és demokratikus Magyarországot fogunk teremteni, ahol megéri majd a fiataloknak itthon maradni! (Kósa Lajos: Akiket elküldtetek a fenébe!) A középkorosztálynak jogbiztonságot, kiszámíthatóságot és európai mértékben is mérhető béreket fog a Jobbik-kormány biztosítani. Az időseknek pedig mit fogunk adni? Hát, elsősorban meg fogjuk nekik adni azt a tiszteletet, amit az önök miniszterelnökének, a fiatal demokraták vezetőjének nem sikerült megadni. És ennek pedig 2018 után gyakorlati eredményei, lépései, programpontjai is lesznek.

- Hadd mondjak csak párat! A népszavazását önök lesöpörték, hogy 40 évnyi munkaviszony után a férfiak is vonulhassanak el nyugdíjba, ezt a Jobbik-kormány meg fogja adni. A nyugdíjaskosárba tartozó termékeknek az áfáját a Jobbik érdemben fogja csökkenteni, hogy ezek az emberek olcsóbban hozzájussanak ezekhez a termékekhez. (Rétvári Bence: Amit nem szavaztatok meg!) És a harmadik: differenciált nyugdíjemelést fogunk végrehajtani 2018 után, hogy a kisebb és közepesebb nyugdíjak értéke sokkal jobban nőjön, mint a gazdag nyugdíjasok nyugdíja. És arra kérem önöket hogy ne a választások előtt szeressék a nyugdíjasokat, mert ez hiteltelen, és ne Gyurcsányhoz és ne Bajnaihoz mérjék a teljesítményüket, mert ez szánalmas!

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Látom mutogatnak, látom, ki vannak akadva. Teljesen mindegy, hogy mit kérek, mert úgyse fogadják meg, meg azért is mindegy, hogy mit kérek, mert önöknek tényleg csak egy évük van hátra. Egy év múlva lehet pakolni! (Rétvári Bence: Ezt mondtad négy éve is!) És tudják, miért? Tudják, miért? Két dolog miatt: egyrészt a korrupció miatt, mert önök azt hiszik, hogy mindent el lehet lopni, és ez örökké tart. Nem lehet mindent ellopni, és nem tart örökké!

- És a másik, ami miatt önök bukni fognak, és most is ezt látom az arcukon: az az elképesztő arrogancia, ami önöket jellemzi! Az, ahogy Balog Zoltán miniszter a mentődolgozókról beszél, ahogy Németh Szilárd egy megvert nőről beszél, és ahogy Orbán Viktor zsebre tett kézzel megaláz egy idős asszonyt. (Szászfalvi László: Nézzél balra, nézzél körül!) Na, ez egy olyan típusú arrogancia, ami azt bizonyítja, hogy önök elszakadtak a valóságtól! Önöket nem érdekli a magyar emberek problémája! Önök érzéketlenek a magyar nép kérdései iránt! És ezért önöknek 2018-ban vége, - önök 2018-ban meg fognak bukni! (Nagy taps a Jobbik soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Azért mégiscsak jó azon vitatkozni, hogy hogyan is születnek a döntések a nyugdíjemelésekről, mert idén is volt nyugdíjemelés, és jövőre is lesz, és még számos más intézkedés van, amellyel a kormány szeretné kifejezni megbecsülését az időseknek. Ami a fiatalokat illeti, a kormány többek között otthonteremtési programmal, családi adókedvezménnyel és béremelési programokkal segíti őket. Az, hogy a Jobbik hogyan becsüli meg őket, azt a helótás videóban nagyon jól láttuk. Mindenkinek javaslom, hogy tekintse meg. Egyébként nem először fordul elő, hogy nem értünk egyet a Jobbik mondandójával, és mivel ez sorozatban fordul elő, ezért joggal tesszük fel azt a kérdést: mi lehet az oka?

- Nem kell sokat kapirgálni a múltban ahhoz, hogy rájöjjünk: a nézeteltérések oka az, hogy a Jobbik hátat fordított saját magának, és amikor erre emlékeztetik, akkor egyfajta sértett kismalac módjára egyre agresszívabb módon reagál! Tiszteletteljes módon arra szeretnénk önöket kérni, hogy ne a tükörre legyenek dühösek vagy ne azokra, akik a tükröt tartják, ugyanis nem mi tehetünk arról, hogy a tükör nem azt mutatja, amit a nemzeti szavazók reméltek!

- Ön pár napja egy képet osztott meg a Facebookon, amelyen az állt öles betűkkel, hogy nincs jobb- és baloldal. A Soros-portálnak adott mai interjújában is erről mereng, coelhói magasságokban egyébként, miközben ön is nagyon jól tudja, hogy a Jobbik honlapján megtalálható ismertetőben még az állt veretes mondatokban, hogy, idézem: „A Jobbik Magyarországért Mozgalom célja az egyértelműen jobboldali nemzeti-keresztény gondolkodású társadalom önszerveződésének elősegítése.” Ön, elnök úr, ezeket a mondatokat írja felül a nap 24 órájában. Ez a probléma! Ön, a párttanácsadó meg a főszponzor szisztematikusan kilúgoz egy korábban még nemzeti pártot. Ez a helyzet. És elvárja, hogy a párt képviselői ön mellett ezt naponta végignézzék!

- Így már nagyon is értjük, hogy miért nem támogatták a kormányt a kvótaellenes küzdelemben, és hogy miért működnek együtt egyre gyakrabban a baloldallal, akár az időközi választások során, akár itt az Országgyűlésben. Ilyen körülmények között egyre többen vonják le azt a következtetést, hogy a Jobbik egész egyszerűen megszűnt nemzeti pártnak lenni! Ha egy szófordulatban akarnám kifejezni azt, hogy mi történik, akkor azt mondanám: magyar zászló helyett macskás képek! Ez az ön dicsőséglajstroma! Nagyon szomorú, elnök úr! Mindenesetre a nemzeti jelleg kisatírozása, a párt világnézeti kilúgozása más területeken is súlyos következményekkel jár. Így fordulhat elő, hogy az ózdi polgármester nem tudta érdemben tisztázni azt, hogy belenyúlt-e egy közbeszerzésbe, hogy aztán a kiadások több tíz millió forinttal megugorjanak. Jó lenne, ha végre tisztáznák ezt!

- Tisztelt Ház! Ezt az összevisszaságot alapvetően két dolog magyarázza: egyrészt a párt új gazdája, másrészt pedig a Jobbik hatalomvágya. Csak súlyosbítja a helyzetet, hogy ebben a nagy összevisszaságban a jobbikos képviselőknél bizony egyre gyakrabban szakad el az a bizonyos cérna!

- Tisztelt Ház! Ha a Jobbik netalán arra hivatkozna, hogy nem a félrecsúszott mondatok számítanak, hanem a tettek, akkor mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy a Jobbik fellegvárában, Tiszavasváriban 3 százalékkal nőtt a munkanélküliség az új városvezetés alatt, így már a magyar átlag háromszorosa. Közben az országban 2010 óta 700 ezer új munkahely jött létre. Na, ennyit a kormányzóképességről és arról, hogy a magyarok mennyire számíthatnak a Jobbikra az ország dolgainak előmozdításában!

- Elnök Úr! Ön a mai interjújában, amit, ha jól emlékszem, a Soros-portálnak adott, azt mondta: nem az a lényeg, hogy honnan jött a Jobbik, hanem az, hogy merre tart! Ezzel egyébként mi még egyet is értünk, éppen azért szólunk: az ön mostani útja egy lélektelen lejtő, ami már csak lefelé visz! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Újabb korrupciós botrány az MSZP-nél, avagy meddig ér el az EMIR keze?

KÓSA LAJOS, (Fidesz): - Tisztelt Ház! Nyugodtan mondhatom, bombaként robbant a hír, miszerint az Európai Unió illetékes felülvizsgálata szerint Magyarországnak 18 milliárd forintos büntetést kell fizetnie azért a korrupciógyanús közbeszerzési sorozatért, ami 2003-2008 között valósult meg az előző európai uniós fejlesztési ciklus kapcsán. Az ominózus eset az úgynevezett EMIR-rendszerhez kötődik, ez volt az az elektronikai-informatikai rendszer, amely a teljes 12 000 milliárd forintos európai fejlesztési program összes pénzügyi és informatikai adatát kezelte. Ezt játszotta ki a Szocialista Párt hathatós támogatásával a Welt 2000 Kft.-nek a szocialista kormány, részben Medgyessy Péter, részben Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon vezetésével, és a szocialista frakció teljes támogatásával. Nyugodtan mondhatom: teljes támogatásával! Teljes támogatásával, mert akkor is számtalan figyelmeztetés érkezett nemcsak az Uniótól, hanem az ellenzéktől is a szocialista kormányzat felé, miszerint ez a közbeszerzés teljes mértékben szabálytalan.

- Tulajdonképpen nem is folytattak közbeszerzést: egyszerűen rábízták ezt a több mint 18 milliárdos üzletet a Welt Kft.-re, amelynek a tulajdonosa szocialista önkormányzati képviselő volt a fővárosban, amelynek a vezetői ezer szállal kötődtek a Szocialista Párthoz. És hogy teljes és kerek legyen a kép: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogelődjét ebben az időben Dobrev Klára irányította ebben a kérdésben. Ő volt az elnökhelyettes, de ezt a kérdést teljes egészében - tudjuk az iratokból, jegyzőkönyvekből - magánál tartotta, így fordulhatott az elő, hogy egyetlenegy esetben sem voltak szabályosak. Sőt, az ügy több mint korrupciógyanús, hiszen akkor, amikor mindenféle versenyeztetés mellőzésével egy ilyen feladattal bíznak meg egyedi döntéssel egy kft.-t, akkor az semmi mással nem magyarázható, mint vastag és arcpirító korrupcióval! Ez az ügy egyébként a maga 18 milliárdjával azokat az ügyeket gazdagítja, amelyek a Szocialista Párt elképesztő, soha nem látott botrányos, korrupciós ügyeihez kapcsolódnak.

- Jellemző módon egyébként a szocialisták ebben a kérdésben is hallgatnak. Nem nyilatkoznak, nem határolódnak el, és nyugodtan mondhatom: ebben az ügyben minden olyan szocialista parlamenti képviselő kollaboráns, ludas, felelős, aki az erre a kérdésre vonatkozó ellenzéki interpellációk dacára a kormány maszatolós, elkerülő válaszát támogatták, és nem tették lehetővé, hogy legalább a tények kiderüljenek egy parlamenti vizsgálóbizottság számára vagy a parlament Gazdasági bizottsága számára.

- Tekintettel arra, hogy Botka Lászlótól, Burány Sándoron át Hiller Istvánig terjed - talán méltánytalan is néhány nevet kiemelni ebből a körből -, mindenkinek a felelőssége az, hogy ez a 18 milliárd forintos korrupciós ügy fedve maradt. Ezért azt lehet javasolni a szocialistáknak, hogy mielőtt bármilyen korrupciós ügyet felvetnének, úgy, ahogy a metróberuházás kapcsán is, egy részletes, feltáró jellegű vallomást legyenek szívesek tenni.

- Hogyan lehetséges az, hogy ilyen korrupciós megbízás keretében valósult meg a Welt 2000 Kft. megbízása? Hogyan lehetséges az, hogy minden létező figyelmeztetést félresöpörtek ebben az időben? És hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen korrupcióval terhelt ügyben 12 ezer milliárd forintnyi európai uniós fejlesztésnek az összes adatát átfolyatták egy olyan kft.-n, ami egyébként nem volt állami, sőt ennek a kft.-nek - teljes abszurditás - még a magyar államot megillető informatikai fejlesztési lehetőséget is visszaadták? Magyarul: még csak a lehetőségét is elvették annak, hogy az állam ezt a rendszert továbbfejleszthesse. Ez az a dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szocialisták korrupcióügyben csak részletes, feltáró vallomást tehetnek! És ha egy picit is komolyan veszik, akkor a komplett szocialista frakció feláll, veszi a kalapját és azt mondja, - ahogy annak idején az SZDSZ - a 2018-as választásokon nem tudunk indulni, mert arra sem morális, sem erkölcsi alapunk nincsen! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József