Fidesz-KDNP: Felháborító az EP határozata Magyarországról

A valóságtól teljesen elrugaszkodott, számos torzítást tartalmazó szöveg felszólítja az EP alapjogi szakbizottságát, hogy készítsen különjelentést. Az ellenzék örül.

Utoljára frissítve: 2017. május 17. 15:30

2017. május 17. 15:08

„Növekszik a nyomás a magyar kormányon a kötelező betelepítési kvótákkal kapcsolatban. Az Európai Parlament ma megszavazta azt a baloldali frakciók által beterjesztett Magyarországot elítélő határozatot, amelynek célja az illegális bevándorlás hazánkra kényszerítése. A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja elutasítja az újabb politikai támadást Magyarországgal szemben, továbbra is kizárólag a magyar emberek érdekeit képviseli Brüsszelben, ezért elutasítja az illegális migrációt.

A valóságtól teljesen elrugaszkodott, számos torzítást tartalmazó szöveg felszólítja az EP alapjogi szakbizottságát, hogy készítsen különjelentést Magyarországról. A vizsgálat várhatóan legalább fél évet vesz igénybe, a jelentés tehát nem sokkal a magyar országgyűlési választások előtt fog elkészülni, így alkalmas lehet azok befolyásolására, valamint a bevándorláspolitikával kapcsolatos nyomásgyakorlásra.

Szégyenletesnek tartjuk és elítéljük, hogy a magyar baloldali képviselők kezdeményezték és megszavazták ezt a nemzeti érdekeinket alapvetően sértő határozatot. Üdvözöljük ugyanakkor, hogy a bevándorláspárti Soros György folyamatos nyomásgyakorlása ellenére az Európai Parlament képviselőinek jelentős része nem támogatta a baloldal hazug rágalmait és csak kiegyensúlyozott vizsgálatot fogad el a vitatott kérdésekben.

Ahogy a múltban is minden esetben, a magyar kormány nyitott a vitatott jogszabályokkal kapcsolatos párbeszédre a Bizottsággal. Az illegális migrációt elutasító politikát azonban nem fogja feladni, mert a jövőben is csak a magyarok dönthetik el, kikkel élnek együtt Magyarország területén.”

Felháborító a "Soros-jelentés"

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nincs reális esélye annak, hogy életbe lépjen az uniós szerződés hetedik cikkelye Magyarországgal szemben.

Hidvéghi Balázs szerdai budapesti sajtótájékoztatóján arra reagált, hogy az Európai Parlament (EP) plenáris ülése a magyarországi helyzetről beterjesztett két határozattervezet közül a szigorúbbat fogadta el, amelynek értelmében megkezdik az előkészítését a hetedik cikkely szerinti eljárás megindításának.

A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott, hogy a “Soros-jelentés” felháborító, és “hetet-havat összehord”. Egy újabb frontális támadás a magyar kormány ellen, amit a kabinet elutasít.

Az EP Magyarországra akarja erőltetni az illegális bevándorlást – hangoztatta Hidvéghi Balázs.

DK: Közeleg az igazság pillanata: Orbán vagy Európa!

„Hét év pávatánc után elfogyott az európai közösség türelme az Orbán-kormánnyal szemben – írta Niedermüller Péter DK-s európai parlamenti képviselő. – Az EP mai szavazása megmutatta, hogy a polgárok által választott Európai Parlament képviselőinek többsége pártállástól függetlenül már látja, hogy a magyar kormány rendszerszerűen és súlyosan sérti az Európai Unió alapértékeit, a demokráciát, az emberi jogokat, a jogállamot.

Bárhogy is torzít a Fidesz és hazug pártmédiája a határozat nem Magyarország és a magyar emberek ellen irányul. Éppen ellenkezőleg, az Európai Parlament a magyar polgárok jogainak védelmében lép fel a magyar kormánnyal szemben, amely nyíltan hirdeti, hogy fütyül a demokrácia és a jogállam elveire.

A most elindított eljárás során az uniós intézmények alapos vizsgálat alá veszik az európai értékek érvényesülését Magyarországon, és ennek eredménye alapján tesznek javaslatokat. Ha Orbánék továbbra sem hajlandók tiszteletben tartani a közös normákat, akkor sor kerülhet az eljárás második, a szankciók lehetőségét is magába foglaló szakaszának elindítására.

A mai üzenet világos. A közös értékeken alapuló Európai Unióban nem látják szívesen azt, aki a saját hatalma érdekében minden értékeket semmibe vesz. A liberális demokrácia normáinak helyreállítása Magyarországon elsősorban a magyar polgárok érdeke, ezért a Demokratikus Koalíció teljes mértékben támogatja a ma elfogadott határozatot.”

Molnár Csaba, a DK másik képviselője ezt mondta a felszólalásában:

„Pár perccel ezelőtt hatalmas többséggel jobboldali, kereszténydemokrata és konzervatív képviselők támogatásával fogadta el a jobboldali többségű Európai Parlament az orbáni politikáról szóló határozatot. Pártállástól függetlenül, egész Európának elege van Orbánból, abból, hogy tönkre akarja tenni Magyarországot és Európát.

Orbán és a fideszes politikusok persze azt fogják hazudni, hogy megtámadtak minket, a magyar embereket. Ez nem igaz. Európában szeretik Magyarországot, csak Orbán politikájából van elegük. Ahogy nekünk is. Abból a politikából, amely csak lop, kiárusítja az országot az oroszoknak és el akarja hagyni Európát.

Fideszes hazugság, kamu hír, hogy Európa - ahogy Fidesz nyelven mondják - migránsokat akar a nyakunkba sózni. Az EU annak az orbáni politikának akar véget vetni, amely miatt ma több mint három millió magyar nyomorog, mindennap ötvenezer magyar gyerek éhezik.

Európa védi a magyar embereket a korrupt fideszes kormánnyal szemben, akik hét éve csak saját meggazdagodásukkal foglalkoznak. Európa segít egy jobb Magyarországot építeni, a Fidesz meg csak inkább tovább garázdálkodna. Európának elege van Orbánból. Nekünk is. Ha nem zavarjuk el a Fideszt jövőre, az uniós tagságunk foroghat kockán.”

MSZP: Európa erős szövetségesünk az orbáni önkény elleni harcunkban

„Az EP-határozat előkészítését tevékenyen támogató Szanyi Tibor szocialista képviselő a szavazás után az orbáni rezsim leleplezése és európai elszigetelése szempontjából morális és politikai áttörésként értékelte az EP mostani állásfoglalását, aláhúzva, hogy ezúttal nyilvánvalóan a baloldali kezdeményezés mellett szavazott a Fidesz pártcsaládjához tartozó jó néhány konzervatív képviselő is – írta közleményben a képviselő. – Ezzel a határozattal a magyarok óriási többségét jelentő itthoni Európa-párti demokraták hatalmas szövetségest nyernek az orbáni önkény elleni harcunkhoz: választott képviselői útján most egész Európa üzeni Orbánnak, hogy vége a ’pávatáncnak’, nem tűrik tovább egy demokrácia- és EU-ellenes diktatúra fokozatos kiépítését az Unión belül. Fontos, hogy az állásfoglalás rámutat a korrupcióval való összefonódásra, sürgetve, hogy a Bizottság nézzen jobban Orbánék körmére az uniós pénzek elköltése terén. Büszke vagyok arra, hogy az európai intézmények közül a Parlament kezdeményezi végre konkrét formában is a Fidesz politikai ámokfutásának megállítását, persze nem feledve, hogy ez a történelmi feladat végső soron a magyar szavazókra vár majd” – húzta alá.

Annak kapcsán, hogy az EP határozata most első ízben kezdeményezi a közös demokratikus értékek nyilvánvaló megsértése miatt az EU alapszerződés 7. cikkelyének 1. bekezdése szerinti eljárás megindítását, első lépésként az EP illetékes szakbizottságát a magyar helyzetről szóló jelentés összeállítására utasítva, Szanyi Tibor kijelentette: „Mielőtt a sarokba szorított fideszes nacionalisták ismét ’hazaárulást’ kiáltanának, fontos leszögezni, hogy a 7.1 cikkely alkalmazása messze nem jelent semmilyen közvetlen uniós gazdasági szankciót hazánkkal szemben. Kifejezetten Orbán és kormányzatának politikai-jogi felelősségét firtatja, egy meglehetősen hosszadalmas, szigorú vizsgálatot, párbeszédet, majd számonkérést előre vetítő, hosszadalmas folyamat keretében, amelyből persze a legvégső következtetést szintén a magyar szavazópolgárnak kell majd levonni.”

„Az viszont kétségtelen, hogy magyarként egyelőre mindnyájan kénytelenek vagyunk osztozni abban a szégyenben, hogy az európai demokratizálódás és az euro-atlanti integráció egykori éllovasából egy korrupt diktátor mostanra Európa szégyenpadjára juttatta Magyarországot. Ideje tehát elfogadnunk az Európai Parlament, az EU segítő kezét és igazságot tenni hazai és európai viszonyainkban is” – hangsúlyozta az MSZP EP-képviselője.”

Párbeszéd: Állítsuk meg Orbán Viktort!

„Az Európai Parlament döntésével világossá tette, hogy nem lehet az unió alapértékeit semmibe venni – írta az internetes oldalán Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője. – A lex CEU, a civil szervezetek vegzálása és a az „Állítsuk meg Brüsszelt” kampány, a magyar menekültügyi szabályozás és gyakorlat Európa számára – és még saját pártcsaládja, a néppárti képviselők számára is – nyilvánvalóvá tette, hogy milyen veszélyt jelent az unióra és egész Európára nézve is Orbán Viktor és a Fidesz politikája.

Az állásfoglalás világossá teszi, hogy az EP jelentős többsége (393 igen, 221 nem szavazattal szemben) szerint az Orbán-kormány működése súlyosan veszélyezteti a közös európai értékek védelmét, és szembefordul saját polgárainak többségével is. Az állásfoglalás politikai táborokon átívelő támogatása, a jelentős számú néppárti igen szavazat arra is rámutat, hogy a Fidesz saját pártcsaládjában is komoly ellenérzések kísérik a magyar kormány tevékenységét. Az európai intézmények eddiginél határozottab fellépése gátat szabhat a demokratikus jogállam lebontásának, ezzel pedig éppen a magyar polgárok jogait, szabadságát és biztonságát védi meg az azokat veszélyeztető Orbán-kormánnyal szemben.

Itt az idő megállítani Orbán Viktort!”

